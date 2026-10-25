Ружа Смилова: „Прогресивна България“ губи подкрепа

Резултатът на „Прогресивна България“ показва сериозен спад в подкрепата за формацията, заяви политологът Ружа Смилова пред Българското национално радио. По думите ѝ предварителните очаквания са били за преднина от 15-20% за първата кандидат-президентска двойка, но първите данни от вота показват значително по-малка разлика между фаворитите.
Смилова посочи, че за кандидатите Йотова-Вълчев, подкрепени от управляващата партия, са гласували само около една трета от хората, които на парламентарните избори на 19 април са подкрепили Румен Радев.„Това е сериозен срив в подкрепата на новата политическа сила „Прогресивна България“. Май имаме променена политическа ситуация“, заяви Ружа Смилова.
Резултатът през април бил личен за Радев
Според политолога представянето на Йотова-Вълчев е слабо, като се има предвид позицията, която кандидатите заемат, както и подкрепата от инициативния комитет и някои партии. Тя допуска, че силният резултат на парламентарните избори през април е бил свързан преди всичко лично с Румен Радев.
„Изглежда, че резултатът през април е личен, на Радев. Или електоралната надежда за конкретна алтернативна политика не се е оправдала през изминалите месеци“, каза Смилова.
Ниска активност и очаквания за балотажа
Политологът обясни ниската избирателна активност с това, че президентският вот не е бил съчетан с друг избор, както се е случвало преди, както и с нагласата, че балотажът е предварително решен.
По думите ѝ на втория тур може да се активизират политически сили, които не са участвали активно в кампанията и не са издигнали свои кандидати, сред които ГЕРБ и ДПС. Смилова прогнозира, че ако ГЕРБ реши да подкрепи Илияна Йотова, това вероятно няма да бъде обявено публично.
„Ако сегашният президент се представи слабо и на балотажа, това ще е изразено отношение на избирателя и към политиката на Радев. Предстоящата седмица ще е интересна. Възможно е да видим неочаквани неща“, каза още тя.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:30 25.10.2026
2 Какво
21:30 25.10.2026
3 Не губи подкрепа
21:31 25.10.2026
4 Радю
21:32 25.10.2026
5 Да бе.
21:34 25.10.2026
6 така е
21:35 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Горски
21:38 25.10.2026
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12 Емигрант
21:43 25.10.2026
13 Я пак...
21:45 25.10.2026
14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #17
21:51 25.10.2026
15 Май,
21:51 25.10.2026
16 456867564
21:57 25.10.2026
17 БаГо
До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":На балотажа тези, които гласуваха за Възраждане, Меч и Величие е важното как ще гласуват. Дали пак няма да има изненади?
22:19 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Румчо
22:32 25.10.2026