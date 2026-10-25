Ружа Смилова: „Прогресивна България“ губи подкрепа

Резултатът на „Прогресивна България“ показва сериозен спад в подкрепата за формацията, заяви политологът Ружа Смилова пред Българското национално радио. По думите ѝ предварителните очаквания са били за преднина от 15-20% за първата кандидат-президентска двойка, но първите данни от вота показват значително по-малка разлика между фаворитите.

Смилова посочи, че за кандидатите Йотова-Вълчев, подкрепени от управляващата партия, са гласували само около една трета от хората, които на парламентарните избори на 19 април са подкрепили Румен Радев.

Резултатът през април бил личен за Радев

„Това е сериозен срив в подкрепата на новата политическа сила „Прогресивна България“. Май имаме променена политическа ситуация“, заяви Ружа Смилова.

Според политолога представянето на Йотова-Вълчев е слабо, като се има предвид позицията, която кандидатите заемат, както и подкрепата от инициативния комитет и някои партии. Тя допуска, че силният резултат на парламентарните избори през април е бил свързан преди всичко лично с Румен Радев.

„Изглежда, че резултатът през април е личен, на Радев. Или електоралната надежда за конкретна алтернативна политика не се е оправдала през изминалите месеци“, каза Смилова.

Ниска активност и очаквания за балотажа

Политологът обясни ниската избирателна активност с това, че президентският вот не е бил съчетан с друг избор, както се е случвало преди, както и с нагласата, че балотажът е предварително решен.

По думите ѝ на втория тур може да се активизират политически сили, които не са участвали активно в кампанията и не са издигнали свои кандидати, сред които ГЕРБ и ДПС. Смилова прогнозира, че ако ГЕРБ реши да подкрепи Илияна Йотова, това вероятно няма да бъде обявено публично.

„Ако сегашният президент се представи слабо и на балотажа, това ще е изразено отношение на избирателя и към политиката на Радев. Предстоящата седмица ще е интересна. Възможно е да видим неочаквани неща“, каза още тя.

Източници: novini.bg