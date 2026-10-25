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Ружа Смилова: „Прогресивна България“ губи подкрепа
  Тема: Избори

Ружа Смилова: „Прогресивна България“ губи подкрепа

25 Октомври, 2026 21:28 929 19

  • ружa смилова-
  • прогресивна българия-
  • президентски избори-
  • илиана йотова-
  • балотаж

Политологът отчете по-малка от очакваното разлика между фаворитите и предупреди за променена политическа ситуация

Ружа Смилова: „Прогресивна България“ губи подкрепа - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резултатът на „Прогресивна България“ показва сериозен спад в подкрепата за формацията, заяви политологът Ружа Смилова пред Българското национално радио. По думите ѝ предварителните очаквания са били за преднина от 15-20% за първата кандидат-президентска двойка, но първите данни от вота показват значително по-малка разлика между фаворитите.

Смилова посочи, че за кандидатите Йотова-Вълчев, подкрепени от управляващата партия, са гласували само около една трета от хората, които на парламентарните избори на 19 април са подкрепили Румен Радев.

„Това е сериозен срив в подкрепата на новата политическа сила „Прогресивна България“. Май имаме променена политическа ситуация“, заяви Ружа Смилова.

Резултатът през април бил личен за Радев

Според политолога представянето на Йотова-Вълчев е слабо, като се има предвид позицията, която кандидатите заемат, както и подкрепата от инициативния комитет и някои партии. Тя допуска, че силният резултат на парламентарните избори през април е бил свързан преди всичко лично с Румен Радев.

„Изглежда, че резултатът през април е личен, на Радев. Или електоралната надежда за конкретна алтернативна политика не се е оправдала през изминалите месеци“, каза Смилова.

Ниска активност и очаквания за балотажа

Политологът обясни ниската избирателна активност с това, че президентският вот не е бил съчетан с друг избор, както се е случвало преди, както и с нагласата, че балотажът е предварително решен.

По думите ѝ на втория тур може да се активизират политически сили, които не са участвали активно в кампанията и не са издигнали свои кандидати, сред които ГЕРБ и ДПС. Смилова прогнозира, че ако ГЕРБ реши да подкрепи Илияна Йотова, това вероятно няма да бъде обявено публично.

„Ако сегашният президент се представи слабо и на балотажа, това ще е изразено отношение на избирателя и към политиката на Радев. Предстоящата седмица ще е интересна. Възможно е да видим неочаквани неща“, каза още тя.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 10 Отговор
    Радев от милион и половина падна на 400 000 гласа.

    21:30 25.10.2026

  • 2 Какво

    25 6 Отговор
    Какво се подобри в държавата , че да искат подкрепа? Народа ще изгони и поредните лъжци.

    21:30 25.10.2026

  • 3 Не губи подкрепа

    23 4 Отговор
    Замениха подкрепата си с погнуса.

    21:31 25.10.2026

  • 4 Радю

    21 7 Отговор
    Зеления кораб потъвааа

    21:32 25.10.2026

  • 5 Да бе.

    17 2 Отговор
    Точно тия който гласуваха за ПБ , сега не гласуваха за Йотова-Вълчев.

    21:34 25.10.2026

  • 6 така е

    24 3 Отговор
    С войната, която Радев започна срещу най-бедните българи, които са мнозинството у нас, няма как да няма значителен спад в подкрепата му. Никой не иска държавата му да воюва с него. Ако Радев бързо не коригира грешките си и не разпредели справедливо публичните финанси като прехвърли тежестта върху богатите, а не върху най-бедните, няма да изкара и половин мандат. Зимата не бива да се пренебрегва, гладът също.

    21:35 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    16 9 Отговор
    Агенциите масово даваха прогнози 15-20% разлика между Йотова и Гюров. Очеизвадно, те още все още са на издръжка от Биби/Шиши и кръга Капитал, около който гравитират Мирчефф/Дженерал Гном и присъдружници. Целта е да има ниска избирателна активност, разчитайки, че българина ще предпочете да отиде на хубавото време в парка, вместо да гласува при предварително решени избори. Е, постигнаха я, като до 16 часа гласуваха 15-16%. Навремето хората ходеха да гласуват,защото мислеха,че има реални избори. Сега никой не ходи да гласува,защото разбраха,че всъщност няма избори ,а всичко се наглася задкулисно и никой не брои бюлетини. Сега си помислете как ви лъгаха социологическите агенции на агентите от КГБ/ДС, за да манипулират изборите и рундьовците да откраднат вота! И въпреки това продължават да лансират тези престъпници и да ги канят по медиите, докато се правят, че ловят някакви кокошкари по селата за купуване на 3-5 гласа. Когато няма реален избор: едната е продължение на радев който заблуди маса хора за да гласуват на него и после се отметна; другият е скатал казармата кандидат полезен слуга за украйна.

    21:38 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емигрант

    11 4 Отговор
    И за колко време обеща да ви оправи рундьо, овчици?

    21:43 25.10.2026

  • 13 Я пак...

    8 1 Отговор
    Права и Смилова! Даже другата седмица ще види и тя и такива, като нея колко точно е загубената подкрепа!

    21:45 25.10.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 8 Отговор
    На балотажа Гюров ще отнесе комунистическия ДС олигархичен чорап !! Жалко че изгубихме 6 месеца в забвение и поредния ДС месия

    Коментиран от #17

    21:51 25.10.2026

  • 15 Май,

    12 2 Отговор
    В случая е съвсем точна приказката "избор между чума и холера" . На печелившите честито!

    21:51 25.10.2026

  • 16 456867564

    11 1 Отговор
    ами с такава предателска политика - какво да очаква ПБ !!! те изнагляха повече от старите мутри !

    21:57 25.10.2026

  • 17 БаГо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    На балотажа тези, които гласуваха за Възраждане, Меч и Величие е важното как ще гласуват. Дали пак няма да има изненади?

    22:19 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румчо

    0 0 Отговор
    Трябва да се повишат още винетките, за да се опраят нещата !

    22:32 25.10.2026

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