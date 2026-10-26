При 95,29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж за президент и вицепрезидент. При 95,29% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Йотова – Вълчев получава 34,6% от гласовете, а Гюров – Кандев – 32,0%. Разликата между тях е 2,6 процентни пункта.

Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. До него се стига, тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила повече от половината действителни гласове при необходимото участие на повече от половината избиратели.

Разпределение на гласовете

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 2,4% от гласоподавателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4%.

Какво предвижда Конституцията

Конституционното правило е, че ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в седемдневен срок се произвежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Така на балотажа на 1 ноември ще се срещнат двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.

Източници: bta.bg, nova.bg