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При 95,29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
  Тема: Избори

При 95,29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

26 Октомври, 2026 06:55 3 183 103

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • цик

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 34,6% срещу 32,0% за Андрей Гюров – Георги Кандев

При 95,29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж за президент и вицепрезидент. При 95,29% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Йотова – Вълчев получава 34,6% от гласовете, а Гюров – Кандев – 32,0%. Разликата между тях е 2,6 процентни пункта.

Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. До него се стига, тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила повече от половината действителни гласове при необходимото участие на повече от половината избиратели.

Разпределение на гласовете

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 2,4% от гласоподавателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4%.

Какво предвижда Конституцията

Конституционното правило е, че ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в седемдневен срок се произвежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Така на балотажа на 1 ноември ще се срещнат двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.

Източници: bta.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    9 10 Отговор
    Мъного добъре!

    06:58 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехе

    27 3 Отговор
    Поредната базсмислена статия и само да попитам при 100% преброяване на бюлетините ще има ли балотаж или да.

    Коментиран от #69

    07:03 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДОЛУ ЧУБАКА МАСОНКАТА

    19 14 Отговор
    Винаги помага на баронитеНаркос и македонците а за българите НИИИИЩО

    07:05 26.10.2026

  • 14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    18 20 Отговор
    Само 3% делят Йотова от Гюров.

    Коментиран от #74

    07:05 26.10.2026

  • 15 Ние,

    11 14 Отговор
    От най-младият комунист в България, в най-отдалечения район на републиката, до връх Олимп в политиката - другарят Путин сме възмутени от данните, които ни предоставят от ЦИК и го приемаме като пълна фалшификация и обсебването на ЦИК от вражески елементи.
    Другари, бъдете ! Врага е сред нас !)

    Коментиран от #76

    07:06 26.10.2026

  • 16 МАСОНО ГЬОЙСКИ СГОВОР

    11 11 Отговор
    Ни го набутват като избори. Аре у лева бе, предатели.

    07:06 26.10.2026

  • 17 Вервайте

    29 11 Отговор
    и Йотовица и Гюро от един дол дренки са !

    Коментиран от #53, #59

    07:08 26.10.2026

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    20 8 Отговор
    Всенародният любимец бат Бойко щеше да спечели. Ама се уплаши и не отиде на избори.
    Язък !
    Пък пред камерите се прави на смелчага и на всемогъщ , а в къщи трепери , че ще го бият.

    Коментиран от #28

    07:08 26.10.2026

  • 19 РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО

    21 11 Отговор
    И той са ошашави

    07:09 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Радев вън

    22 24 Отговор
    Радев да си ходи в Русия

    България е на българите

    Коментиран от #27, #52

    07:12 26.10.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "трият педофилите, трият":

    Като ти чета коментара, по-скоро вместо пуканки ще си с букет алени макове в ръце на моста в Русе, а те макове те много бързо клюмват, както и надеждите ти

    07:13 26.10.2026

  • 23 така е

    7 14 Отговор
    Българския народ си иска комунистите и руския ботуш.

    07:14 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 сикаос

    24 11 Отговор

    До коментар #21 от "Радев вън":

    Тук не е Киев нито Париж бре туземец на ПП и ДБ педофили. Тук е България.

    07:14 26.10.2026

  • 28 така е

    12 10 Отговор

    До коментар #18 от "Тото 1 и Тото 2":

    Борисов не отиде, защото знаеше че мача е свирен още с "ремонта" на машините.

    07:15 26.10.2026

  • 29 Хитър Петър

    13 14 Отговор
    Ще мобилизирам всички около мен в подкрепа на нормалността и прагматичния подход във външната политика – за нормализиране на отношенията с Русия, но винаги в сътрудничество с Европа, и твърдо против това да даваме и последната си риза за войната на Зеленски в Украйна.
    ​Към Йотова: Имаш 19 гласа от мен и близките ми.
    Към Гюров: Не ти трябваше да ходиш в Украйна още на третия си ден.

    Коментиран от #42

    07:15 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТЕРИТОРИЯТА ТОТАЛ ЩЕТА

    13 4 Отговор
    Сега вече имате право но избор - учителя по голф, бързо преквалифициран от евреите на банкер и служебен премиер или млада журналистка, вързана за държавната хранилка от Ген. Гоцев преди 35 години.

    07:16 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    7 6 Отговор
    Виждаме нивото на днешния Българиан

    Коментиран от #68, #71

    07:26 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БОКО И ШИШИ СПЕЧЕЛИХА

    5 2 Отговор
    Ще има голямо разцакване на втория тур.

    07:26 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 абе за тая комундела

    9 9 Отговор
    сериозно ли има толкова много лишени от мозък хора да гласуват 40 години след мракобесния комунизъм отрочетата на комунделите рушат и крадат а ганчо като слепец и глупец гласува всеки път за тях или изборите са пълен театър???

    07:27 26.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Те са от един отбор

    8 2 Отговор
    какви кандидати? Гюров издигнат от "служебна президентка" Йотова за служебен премиер?
    Тотален нон сенс.

    07:28 26.10.2026

  • 50 Т Живков

    6 5 Отговор
    Долу комунизма!

    07:28 26.10.2026

  • 51 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 3 Отговор
    Хахаха. МНОООГО ПОЛИТКОРЕКТНИ. Хахаха хахаха

    07:28 26.10.2026

  • 52 Радев

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Радев вън":

    си е в България, ама ти си в Украйна

    07:29 26.10.2026

  • 53 Правописна корекция

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вервайте":

    и Йотовица и Гюро от един Пол дренки са !

    07:29 26.10.2026

  • 54 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 4 Отговор
    Никакви хетеросексуални изказвания не се допускат

    07:29 26.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    6 6 Отговор
    Народа не ги иска

    Коментиран от #58

    07:31 26.10.2026

  • 57 ТЕЗИ И ДВАМАТА

    4 3 Отговор
    Са изпразнени от съдържание или идеи хора. Резултат от социалното инженерство в България. На втория тур ще гласуват само ромите и турците.

    07:31 26.10.2026

  • 58 как не ги иска народа

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":

    Като и Йотова и Гюров работят за комунистите?

    07:32 26.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Смешници

    2 0 Отговор
    И кое му е извънредното, като това се знаеше още преди изборите ?

    07:35 26.10.2026

  • 61 Бяхме за гъби

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ха ха":

    и беше много хубаво!

    07:35 26.10.2026

  • 62 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха ха":

    Крилов го написа редакторът. Имах предвид крилия се от военна служба хубостник.

    07:36 26.10.2026

  • 63 ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ

    5 3 Отговор
    Най-добре е президентската институция да се закрие. За какво ни е някой от тези двамата да го храним следващите пет години?

    Коментиран от #83

    07:37 26.10.2026

  • 64 Пепи волгата

    2 0 Отговор
    Аз избрах еврото!

    07:38 26.10.2026

  • 65 БАНко

    5 5 Отговор
    ВЕЧЕ Е СИГУРНО !!! СОФИЯ ИЗБРА ВОЙНАТА , БЪЛГАРИЯ ИЗБРА МИРА !!!

    07:38 26.10.2026

  • 66 Тити

    5 5 Отговор
    На балотажа Йотова е пътник.

    07:38 26.10.2026

  • 67 КАЯ И УРСУЛА

    7 4 Отговор
    Харесват Гюро. Той ще е.

    07:39 26.10.2026

  • 68 ВЪЗРАЖДАНЕ на какво?

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Ти къде си виждал българи в България?

    07:39 26.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ха ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Времето беше вчера , колега. Днес е време за срам и вой на дебили стояли си в къщи.

    Коментиран от #95

    07:42 26.10.2026

  • 72 ФигНя

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Думата ,, него " или думата ,, нея " нямат никаква разлика.
    По отношение на външните работи ще се различават само по дължината на косата.

    07:42 26.10.2026

  • 73 РАДЕВ гледа ТЪПО

    4 4 Отговор
    Секретарката му Йотова виси на косъм

    Коментиран от #99

    07:43 26.10.2026

  • 74 Елит в кавички

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":

    Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии.

    07:44 26.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Емил

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ние,":

    Елементарен изказ!!!
    Жалко за България с такива хора!!!

    07:44 26.10.2026

  • 77 Фен

    5 1 Отговор
    Пак трябва да се избира по-малкото зло. Да се надяваме, че на Сектата това и е тавана. Ама да се гласува за Йотова на Радев... Ужас😵‍💫

    07:44 26.10.2026

  • 78 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    4 2 Отговор
    България не ги ще
    Като в ...Сърбия

    07:46 26.10.2026

  • 79 Емил

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Избираме по-малкото зло":

    Подкрепям!!!
    Защото всички които искат да ни вкарат в тази война не заслужават държавна служба, а още по-малко управленска длъжност!!!

    07:47 26.10.2026

  • 80 БСП В ТИХ УЖАС

    3 1 Отговор
    Гюров им диша отзад.....

    07:51 26.10.2026

  • 81 123

    2 0 Отговор
    След месец предсрочни избори. Шушков и Донев вънка. Стари комунистически фигури

    07:52 26.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пушек от лулата на Шамана

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":

    В тази връзка като се замисли човек ,,Другарят" Тодор Живков работеше като партиен секретар,министър председател и президент едновременно.
    Науката не му даваше кой знае колко умствен багаж.
    Не ми се мисли сегашните колко им е багажа,щом имат по няколко заместници и целият цивилизован ги консултира какво е правилно и какво не.
    Резултатът е , че сме на последно място по икономическо развитие и стандарт на живота.

    07:53 26.10.2026

  • 84 Анализ

    5 1 Отговор
    През първото полувреме Румбата получи жълт картон. До неделя или ще има резултати в борбата с олигархията или червен картон.

    07:53 26.10.2026

  • 85 Радев гледа ТЪПО

    6 1 Отговор
    Йотова ща са сгромоляса идната неделя

    07:53 26.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 така е

    2 4 Отговор
    Стадото си иска стригането.

    07:55 26.10.2026

  • 89 Ехаа

    1 2 Отговор
    Баце загрява на страничната линия. Пак ги успа със социологическите агенции.

    Коментиран от #91

    07:56 26.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ехаа":

    Борисов четка белия кон за предсрочните избори през Април месец 2027.

    07:59 26.10.2026

  • 92 Картаген

    0 4 Отговор

    До коментар #82 от "Копейки":

    Бъркаш , ако си мислиш , че агентът на Бай Дончо е путински агент.
    А вашият човек , като стане президент , първата му работа е да закупи микробуси.
    За какво му са , че разберете някой ден в три часа сутринта.

    07:59 26.10.2026

  • 93 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    3 1 Отговор
    Пак им резнаха мераците.
    Като в Сърбия.

    08:00 26.10.2026

  • 94 Гоце

    4 1 Отговор
    Време е радевистите да си ходят към МАсква

    08:01 26.10.2026

  • 95 Бяхме за гъби и беше хубаво

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    на 1 ноември пак ще ходим, вие наивниците ходете да гласувате за празни обещания и лицемерни лъжи от 50г.

    08:01 26.10.2026

  • 96 ВУЧИЧ И ЙОТОВА

    1 1 Отговор
    Да си купят билет за Москве

    08:01 26.10.2026

  • 97 Румен съм

    1 1 Отговор
    Станала е малка грешка с настройката на машините. Виновните са в ареста. Ще я поправим за балотажа другата неделя.

    08:02 26.10.2026

  • 98 Възрожденче кретенче

    3 1 Отговор
    Коцката да хвърля белия пешкир
    Пак го пратиха в нокаут.

    08:03 26.10.2026

  • 99 Разликата

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "РАДЕВ гледа ТЪПО":

    Направи ми силно впечатление в изборния ден вчера следната разлика. Фигурите на оялите се и преяли с власт Вълчев и Йотова, сравнени с перфектната фигура на Гюров. Неоял се и непреял с власт. Факт. В интелектуално отношение разликата е пак пъти в полза на Гюров. Йотова и Вълчев моментално да започнат по-гладна диета идната неделя! От понеделника. Човек е това, което яде.

    08:06 26.10.2026

  • 100 Българин

    2 0 Отговор
    Каквото и да се случи на балотажа, нищо не може да заличи катастрофалния провал на Радев и неговия политически проект. Фактите са безпощадни: за по-малко от половин година те пропиляха доверието на 1 милион българи! Това е ясен знак, че Радев вече няма почва и поддръжници в България. Декларацията на Европейския парламент само потвърди това, което всички виждаме — той е в пълна изолация и в Европа. Сега е моментът за категоричен отпор! Време е за искане на оставка и незабавни предсрочни избори. Времето все още е с нас — нека излезем на площада !

    08:06 26.10.2026

  • 101 И двамата са за това

    0 0 Отговор
    Да няма свободна, суверенна и независима България. И двамата са соросоиди и двамата са атлантенца

    08:10 26.10.2026

  • 102 Магданоз

    0 0 Отговор
    Много хубаво! Дано на втория тур демократичните сили да се мобилизират и активизират още повече, и нашият кандидат да победи съперника!

    08:10 26.10.2026

  • 103 Пламен

    1 0 Отговор
    Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж.
    А Копейкин къде отива ? :)

    08:11 26.10.2026

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