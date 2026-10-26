При 95,29% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж за президент и вицепрезидент. При 95,29% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Йотова – Вълчев получава 34,6% от гласовете, а Гюров – Кандев – 32,0%. Разликата между тях е 2,6 процентни пункта.
Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. До него се стига, тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила повече от половината действителни гласове при необходимото участие на повече от половината избиратели.
Разпределение на гласовете
На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%.
Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 2,4% от гласоподавателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4%.
Какво предвижда Конституцията
Конституционното правило е, че ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в седемдневен срок се произвежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.
Така на балотажа на 1 ноември ще се срещнат двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.
Източници: bta.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
06:58 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 хехе
Коментиран от #69
07:03 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДОЛУ ЧУБАКА МАСОНКАТА
07:05 26.10.2026
14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Коментиран от #74
07:05 26.10.2026
15 Ние,
Другари, бъдете ! Врага е сред нас !)
Коментиран от #76
07:06 26.10.2026
16 МАСОНО ГЬОЙСКИ СГОВОР
07:06 26.10.2026
17 Вервайте
Коментиран от #53, #59
07:08 26.10.2026
18 Тото 1 и Тото 2
Язък !
Пък пред камерите се прави на смелчага и на всемогъщ , а в къщи трепери , че ще го бият.
Коментиран от #28
07:08 26.10.2026
19 РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО
07:09 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Радев вън
България е на българите
Коментиран от #27, #52
07:12 26.10.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "трият педофилите, трият":Като ти чета коментара, по-скоро вместо пуканки ще си с букет алени макове в ръце на моста в Русе, а те макове те много бързо клюмват, както и надеждите ти
07:13 26.10.2026
23 така е
07:14 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 сикаос
До коментар #21 от "Радев вън":Тук не е Киев нито Париж бре туземец на ПП и ДБ педофили. Тук е България.
07:14 26.10.2026
28 така е
До коментар #18 от "Тото 1 и Тото 2":Борисов не отиде, защото знаеше че мача е свирен още с "ремонта" на машините.
07:15 26.10.2026
29 Хитър Петър
Към Йотова: Имаш 19 гласа от мен и близките ми.
Към Гюров: Не ти трябваше да ходиш в Украйна още на третия си ден.
Коментиран от #42
07:15 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ТЕРИТОРИЯТА ТОТАЛ ЩЕТА
07:16 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #68, #71
07:26 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 БОКО И ШИШИ СПЕЧЕЛИХА
07:26 26.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 абе за тая комундела
07:27 26.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Те са от един отбор
Тотален нон сенс.
07:28 26.10.2026
50 Т Живков
07:28 26.10.2026
51 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
07:28 26.10.2026
52 Радев
До коментар #21 от "Радев вън":си е в България, ама ти си в Украйна
07:29 26.10.2026
53 Правописна корекция
До коментар #17 от "Вервайте":и Йотовица и Гюро от един Пол дренки са !
07:29 26.10.2026
54 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
07:29 26.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Коментиран от #58
07:31 26.10.2026
57 ТЕЗИ И ДВАМАТА
07:31 26.10.2026
58 как не ги иска народа
До коментар #56 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":Като и Йотова и Гюров работят за комунистите?
07:32 26.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Смешници
07:35 26.10.2026
61 Бяхме за гъби
До коментар #40 от "Ха ха ха":и беше много хубаво!
07:35 26.10.2026
62 Ха ха ха
До коментар #59 от "Ха ха ха":Крилов го написа редакторът. Имах предвид крилия се от военна служба хубостник.
07:36 26.10.2026
63 ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ
Коментиран от #83
07:37 26.10.2026
64 Пепи волгата
07:38 26.10.2026
65 БАНко
07:38 26.10.2026
66 Тити
07:38 26.10.2026
67 КАЯ И УРСУЛА
07:39 26.10.2026
68 ВЪЗРАЖДАНЕ на какво?
До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Ти къде си виждал българи в България?
07:39 26.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ха ха ха
До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Времето беше вчера , колега. Днес е време за срам и вой на дебили стояли си в къщи.
Коментиран от #95
07:42 26.10.2026
72 ФигНя
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Думата ,, него " или думата ,, нея " нямат никаква разлика.
По отношение на външните работи ще се различават само по дължината на косата.
07:42 26.10.2026
73 РАДЕВ гледа ТЪПО
Коментиран от #99
07:43 26.10.2026
74 Елит в кавички
До коментар #14 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии.
07:44 26.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Емил
До коментар #15 от "Ние,":Елементарен изказ!!!
Жалко за България с такива хора!!!
07:44 26.10.2026
77 Фен
07:44 26.10.2026
78 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Като в ...Сърбия
07:46 26.10.2026
79 Емил
До коментар #69 от "Избираме по-малкото зло":Подкрепям!!!
Защото всички които искат да ни вкарат в тази война не заслужават държавна служба, а още по-малко управленска длъжност!!!
07:47 26.10.2026
80 БСП В ТИХ УЖАС
07:51 26.10.2026
81 123
07:52 26.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":В тази връзка като се замисли човек ,,Другарят" Тодор Живков работеше като партиен секретар,министър председател и президент едновременно.
Науката не му даваше кой знае колко умствен багаж.
Не ми се мисли сегашните колко им е багажа,щом имат по няколко заместници и целият цивилизован ги консултира какво е правилно и какво не.
Резултатът е , че сме на последно място по икономическо развитие и стандарт на живота.
07:53 26.10.2026
84 Анализ
07:53 26.10.2026
85 Радев гледа ТЪПО
07:53 26.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 така е
07:55 26.10.2026
89 Ехаа
Коментиран от #91
07:56 26.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 така е
До коментар #89 от "Ехаа":Борисов четка белия кон за предсрочните избори през Април месец 2027.
07:59 26.10.2026
92 Картаген
До коментар #82 от "Копейки":Бъркаш , ако си мислиш , че агентът на Бай Дончо е путински агент.
А вашият човек , като стане президент , първата му работа е да закупи микробуси.
За какво му са , че разберете някой ден в три часа сутринта.
07:59 26.10.2026
93 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Като в Сърбия.
08:00 26.10.2026
94 Гоце
08:01 26.10.2026
95 Бяхме за гъби и беше хубаво
До коментар #71 от "Ха ха ха":на 1 ноември пак ще ходим, вие наивниците ходете да гласувате за празни обещания и лицемерни лъжи от 50г.
08:01 26.10.2026
96 ВУЧИЧ И ЙОТОВА
08:01 26.10.2026
97 Румен съм
08:02 26.10.2026
98 Възрожденче кретенче
Пак го пратиха в нокаут.
08:03 26.10.2026
99 Разликата
До коментар #73 от "РАДЕВ гледа ТЪПО":Направи ми силно впечатление в изборния ден вчера следната разлика. Фигурите на оялите се и преяли с власт Вълчев и Йотова, сравнени с перфектната фигура на Гюров. Неоял се и непреял с власт. Факт. В интелектуално отношение разликата е пак пъти в полза на Гюров. Йотова и Вълчев моментално да започнат по-гладна диета идната неделя! От понеделника. Човек е това, което яде.
08:06 26.10.2026
100 Българин
08:06 26.10.2026
101 И двамата са за това
08:10 26.10.2026
102 Магданоз
08:10 26.10.2026
103 Пламен
А Копейкин къде отива ? :)
08:11 26.10.2026