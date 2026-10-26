При 84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев отиват на балотаж на 1 ноември. При обработени 84,57% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии Йотова – Вълчев получават 34,6%, а Гюров – Кандев – 31,9%.

Данните са публикувани от Централната избирателна комисия и са към 5:00 часа. Междинните резултати показват, че нито една от двойките не достига необходимото мнозинство за победа на първи тур.

Разпределение на гласовете

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,5%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,9%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова събират 2,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4% от гласувалите.

Какво следва

Конституцията поставя условие за избор на президент на първи тур кандидатът да получи повече от половината действителни гласове, при участие на повече от половината избиратели. Основният закон предвижда:

„Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.“

Така на втория тур на 1 ноември ще участват Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Победител ще бъде двойката, получила повече гласове.

Източници: bta.bg, parliament.bg