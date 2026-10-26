При 84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев отиват на балотаж на 1 ноември. При обработени 84,57% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии Йотова – Вълчев получават 34,6%, а Гюров – Кандев – 31,9%.
Данните са публикувани от Централната избирателна комисия и са към 5:00 часа. Междинните резултати показват, че нито една от двойките не достига необходимото мнозинство за победа на първи тур.
Разпределение на гласовете
На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,5%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,9%.
Иван Христанов и Стоянка Черкезова събират 2,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4% от гласувалите.
Какво следва
Конституцията поставя условие за избор на президент на първи тур кандидатът да получи повече от половината действителни гласове, при участие на повече от половината избиратели. Основният закон предвижда:„Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.“
Така на втория тур на 1 ноември ще участват Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Победител ще бъде двойката, получила повече гласове.
Източници: bta.bg, parliament.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факрус
Коментиран от #3
05:50 26.10.2026
3 Къде ли...?!
До коментар #2 от "Факрус":В задният ти двор...:)))!
Коментиран от #11, #21
05:55 26.10.2026
4 Никой
05:56 26.10.2026
5 Пущиня(к)
Коментиран от #8
05:58 26.10.2026
6 Енрике
06:02 26.10.2026
7 Жабок
06:03 26.10.2026
8 Тегли се
До коментар #5 от "Пущиня(к)":жребий!
06:03 26.10.2026
9 Скъпи сънародници
Коментиран от #15, #27
06:03 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гюров
06:17 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всъщност
До коментар #9 от "Скъпи сънародници":Прав си , че гласуваме на "контра" . Но Радев се представи сравнително добре . За съжаление не можа да опази Лева , което доведе до 100% евроатлантическа инфлация в България .
06:19 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Какъв е тоя народ?
06:22 26.10.2026
18 Волгата
Затова не са Балотаж.
06:22 26.10.2026
19 Леле - леле ! 🤔
Нува тв ., Турция и Англия не можаха да прибутат смъртно изглеждащия си гюрюк .
06:24 26.10.2026
20 Сега ще Помилват
И вотът ще бъде в полза
На Фустата и Мунчо.
Коментиран от #23
06:25 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Натовски резерв
До коментар #20 от "Сега ще Помилват":Не подценявай евроатлантиците ! В ромските махали имало още електорат , който не бил платен на първия тур , но на балотажа щял да покаже евроатлантическата си същност ! 😜
06:29 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всеобщо
06:30 26.10.2026
26 Разликата
06:32 26.10.2026
27 Ъъъ
До коментар #9 от "Скъпи сънародници":Тази опорка ли ви спуснаха отгоре?🤣
Щото Радев е министър председател, а Прогресивна България е най-голямата политическа сила благодарение на ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС....Или забравихте?🤣
06:32 26.10.2026
28 решено е
06:34 26.10.2026
29 1488
100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж
25 Октомври, 2026 22:26
84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
26 Октомври, 2026 05:41
уникално тьпи заглавия бе милене
с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)
06:36 26.10.2026
30 1488
Йотова 34,6%, а Гюров 31,9%, разлика 2.7%
заглавия от жьлтия сайт fukцuu беге:
"Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!
"Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!"
"Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!"
уникално тьпи заглавия бе милене
с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)
06:36 26.10.2026
31 Какво стана с социологическите
06:36 26.10.2026
32 Тази извънредна
06:38 26.10.2026
33 Верно
06:38 26.10.2026