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При 84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
  Тема: Избори

При 84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

26 Октомври, 2026 05:41 2 081 33

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Двойката на Илияна Йотова и Кирил Вълчев води с 34,6%, а Андрей Гюров и Георги Кандев получават 31,9%. Вторият тур е на 1 ноември

При 84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев отиват на балотаж на 1 ноември. При обработени 84,57% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии Йотова – Вълчев получават 34,6%, а Гюров – Кандев – 31,9%.

Данните са публикувани от Централната избирателна комисия и са към 5:00 часа. Междинните резултати показват, че нито една от двойките не достига необходимото мнозинство за победа на първи тур.

Разпределение на гласовете

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,7%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,5%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,9%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова събират 2,4%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4% от гласувалите.

Какво следва

Конституцията поставя условие за избор на президент на първи тур кандидатът да получи повече от половината действителни гласове, при участие на повече от половината избиратели. Основният закон предвижда:

„Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.“

Така на втория тур на 1 ноември ще участват Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Победител ще бъде двойката, получила повече гласове.

Източници: bta.bg, parliament.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факрус

    14 11 Отговор
    Червени пеперуди, къде отлетяхте?

    Коментиран от #3

    05:50 26.10.2026

  • 3 Къде ли...?!

    20 8 Отговор

    До коментар #2 от "Факрус":

    В задният ти двор...:)))!

    Коментиран от #11, #21

    05:55 26.10.2026

  • 4 Никой

    15 7 Отговор
    Еднакво неприятни са.

    05:56 26.10.2026

  • 5 Пущиня(к)

    4 4 Отговор
    Ми ако и тогава имат равен брой, кво става, по конституция? Че баш па таа част нещо съм е опущил.

    Коментиран от #8

    05:58 26.10.2026

  • 6 Енрике

    11 7 Отговор
    Ударих ги с камшика на моето безразличие!На втори тур,по-малкото зло!Не, на дрогата!

    06:02 26.10.2026

  • 7 Жабок

    7 3 Отговор
    Яяя то ималом8збори . Пак ги пропуснах , то и без това не помня в коя секция съм и къде е училището. Хахаха БАЗИНГА .

    06:03 26.10.2026

  • 8 Тегли се

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пущиня(к)":

    жребий!

    06:03 26.10.2026

  • 9 Скъпи сънародници

    13 3 Отговор
    В нашата мила Родина отдавна не се гласува за някого, а против някого. Видя се колко са доволни хората от българския генерал сменил президентството с премиерския стол.

    Коментиран от #15, #27

    06:03 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гюров

    4 5 Отговор
    излиза на първо място! Сега ще Радев ще пусне купения вот на балотажа!

    06:17 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всъщност

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Скъпи сънародници":

    Прав си , че гласуваме на "контра" . Но Радев се представи сравнително добре . За съжаление не можа да опази Лева , което доведе до 100% евроатлантическа инфлация в България .

    06:19 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какъв е тоя народ?

    4 0 Отговор
    Непрекъснато се лута с надежда че нещо ще се промени в негова полза. Това не може да стане защото тук комунистическите фамилии ни издигат кандидати с различни имена подчинени на тях. Като гласувате гледайте кандидатите кой е създал нещо в полза на народа а не какво ви говори.

    06:22 26.10.2026

  • 18 Волгата

    0 2 Отговор
    Е Женчо.
    Затова не са Балотаж.

    06:22 26.10.2026

  • 19 Леле - леле ! 🤔

    5 0 Отговор
    Въпреки излетите пари в бътъви и
    Нува тв ., Турция и Англия не можаха да прибутат смъртно изглеждащия си гюрюк .

    06:24 26.10.2026

  • 20 Сега ще Помилват

    1 3 Отговор
    Още няколко Нарко Барони
    И вотът ще бъде в полза
    На Фустата и Мунчо.

    Коментиран от #23

    06:25 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Натовски резерв

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сега ще Помилват":

    Не подценявай евроатлантиците ! В ромските махали имало още електорат , който не бил платен на първия тур , но на балотажа щял да покаже евроатлантическата си същност ! 😜

    06:29 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всеобщо

    4 0 Отговор
    Негласуване , това заслужават.Но в България няма как да се случи.

    06:30 26.10.2026

  • 26 Разликата

    1 0 Отговор
    Направи ми силно впечатление в изборния ден вчера следната разлика. Фигурите на оялите се и преяли с власт Вълчев и Йотова, сравнена с перфектната фигура на Гюров. Неоял се и непреял с власт. Факт. В интелектуално отношение разликата е пак пъти в полза на Гюров. Йотова и Вълчев моментално да започнат по-гладна диета идната неделя! От понеделника. Човек е това, което яде.

    06:32 26.10.2026

  • 27 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Скъпи сънародници":

    Тази опорка ли ви спуснаха отгоре?🤣
    Щото Радев е министър председател, а Прогресивна България е най-голямата политическа сила благодарение на ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС....Или забравихте?🤣

    06:32 26.10.2026

  • 28 решено е

    1 0 Отговор
    Няма да гласувам за никого на балотажа защото и двамата са за нато,против Русия,за Зеленски, за Урсула, за ЕС за еврозоната и против референдуми да се пита народа за съдбата му.Който и да спечели от тях изборите резултата ще е един и същ .Едните обират русофилския вот другите русофобския но и двамата балотажни ни водят към едно и също като резултат облечен в различни уж теории представяни ни като различни.

    06:34 26.10.2026

  • 29 1488

    1 0 Отговор
    закривайте го тоз жьлт сайт, fukцuu беге:

    100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж
    25 Октомври, 2026 22:26

    84,75% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
    26 Октомври, 2026 05:41

    уникално тьпи заглавия бе милене
    с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)

    06:36 26.10.2026

  • 30 1488

    1 0 Отговор
    официални данни:
    Йотова 34,6%, а Гюров 31,9%, разлика 2.7%

    заглавия от жьлтия сайт fukцuu беге:
    "Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!
    "Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!"
    "Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!"

    уникално тьпи заглавия бе милене
    с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)

    06:36 26.10.2026

  • 31 Какво стана с социологическите

    1 0 Отговор
    проучвания. Нали Йотова водеше с 47% а Гюров с 24%. Всичко е ала-бала и нагласени избори

    06:36 26.10.2026

  • 32 Тази извънредна

    0 0 Отговор
    И неверояДна новина я знаем от не зная когИ. Че ще има балотаж и участниците. Но, щом е извънредно, така да бъде.

    06:38 26.10.2026

  • 33 Верно

    0 0 Отговор
    Йотовица Вълча - Гюро Кандьо са от един дол дренки !!!

    06:38 26.10.2026

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