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Пътна обстановка: ремонти и силен трафик към Турция
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти и силен трафик към Турция

26 Октомври, 2026 06:38 537 0

  • пътна обстановка-
  • трафик-
  • гранични пунктове-
  • ремонти-
  • катастрофи

Ограничения остават по „Тракия“, „Хемус“ и „Марица“, а Дунав мост при Русе преминава в нов етап на ремонт

Пътна обстановка: ремонти и силен трафик към Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонти и временни ограничения продължават да затрудняват движението по ключови пътни направления в страната. По автомагистрала „Тракия“ са въведени ограничения заради полагане на маркировка, обезопасяване и превантивно поддържане. При Мухово, между 44-и и 46-и километър в посока Бургас, водачите трябва да преминават с повишено внимание. Ограничението там е предвидено да остане до 31 декември.

По „Тракия“ в отделни участъци в областите София и Стара Загора скоростта е ограничена до 100 км/ч. По автомагистрала „Марица“ движението към ГКПП „Капитан Андреево“ се извършва в една лента на няколко места заради ремонт на дилатационни фуги, като скоростта е ограничена до 50 км/ч. По „Хемус“ между София и пътен възел „Ботевград“ също има временна организация, а за превозни средства над 12 тона са въведени допълнителни ограничения.

Силен трафик към Турция

Главна дирекция „Гранична полиция“ съобщава за силно интензивен трафик на товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. По останалите основни направления към Гърция, Сърбия, Румъния и Република Северна Македония движението е нормално.

От 26 до 29 октомври се променя организацията на движението по Дунав мост при Русе заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Участък от лявата лента ще бъде затворен, а превозните средства ще се пропускат двупосочно в свободната лента на интервали. Фериботите при Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно спрени заради ниското ниво на Дунав.

Зимни условия във високите части

Условията за туризъм във високите части на планините са зимни. Планинската спасителна служба съобщава за мъгла, вятър и снежна покривка над 2000 метра.

„Над 2000 метра има снежна покривка от 5 до 20 см“, съобщават от ПСС.

В бюлетина за Рила са отчетени облачно време и температура 9 градуса в Боровец, без валежи и при тих вятър. Туристите трябва да съобразяват маршрутите и екипировката си с бързата промяна на условията във високите части.

Сводки от пожарната и КАТ

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 101 сигнала за произшествия и са ликвидирали 69 пожара. Единадесет от тях са били с преки материални щети. Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

По данни на МВР за последното публикувано денонощие са регистрирани 21 тежки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 18 души, а загинали няма. От началото на октомври жертвите на катастрофи са 26, а ранените – 430. От началото на годината загиналите са 392, а пострадалите – 6832.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


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