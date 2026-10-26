Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото

Андрей Гюров благодари на избирателите за подкрепата след края на изборния ден, но заяви, че няма време за самодоволство. Кандидатът за президент каза, че България има нужда от активен държавен глава, който обяснява решенията си и обединява гражданите, вместо да ги разделя.
„Не е време за потупване по рамото. Вярвам, че на България ѝ трябва активен президент. Такъв, който може да обяснява решенията и да обединява българските граждани, а не да ги разделя“, заяви Гюров.
Гюров няма да търси партийна подкрепа
Той обяви, че няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на балотажа. Според него решаваща ще бъде позицията на гражданите, а не договорките между партиите.
Кандидатът за президент се обърна директно към Илияна Йотова с покана за публичен дебат преди втория тур.
„Призовавам Йотова да застанем заедно в открит, честен и цивилизован дебат. Да изкажем своите позиции“, заяви Гюров.
Кандев отказа дебат с Кирил Вълчев
Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев каза, че няма да участва в пряк сблъсък с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той аргументира решението си с това, че дебатът трябва да бъде между претендентите за президентския пост.„Дебатът ще бъде между кандидати за президент. Очаква ни още една тежка седмица - гласувайте - защитете демокрацията!“, заяви Кандев.
Призиви за мобилизация
От инициативния комитет зад кандидатпрезидентската двойка определиха резултата като очакван. Съпредседателят му Александрина Пендачанска заяви, че трябва да се търси подкрепа от всички граждани, които не искат страната да бъде управлявана от „призраците на миналото“.
От „Демократична България“ също призоваха за мобилизация. Радан Кънев насочи апела си към хората, които искат силна европейска България, демократична държава и баланс между властите. Божидар Божанов заяви, че Гюров не е търсил подкрепа от формацията, но е получил такава, защото избирателите ѝ са искали именно той да бъде кандидатът.
Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че партийната подкрепа не трябва да бъде обвързана с политическа зависимост. По думите му всеки, който иска да подкрепи Гюров, е добре дошъл, но не бива партиите да поставят кандидата в положение да ги моли за подкрепа.
Резултатът от президентския балотаж ще стане ясен след седем дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #8
07:31 26.10.2026
3 Веселяка
Коментиран от #16
07:31 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само цвeтнoкoжuя
До коментар #2 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":ни липсва за президент и ще я овапцаме
Коментиран от #18
07:33 26.10.2026
9 Пущиня(к)
Коментиран от #22
07:33 26.10.2026
10 Не виждам как
07:34 26.10.2026
11 Йоца
07:34 26.10.2026
12 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
07:34 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тити
07:36 26.10.2026
18 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #8 от "Само цвeтнoкoжuя":Що не номинирате ЦАР КИРО ????? ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИТКОРЕКТНО
Коментиран от #19
07:37 26.10.2026
19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":С Азис за вицепрезидент
Коментиран от #20
07:39 26.10.2026
20 Щото копейката
До коментар #19 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":е малко по-млад и по-красив от него.
Коментиран от #27
07:40 26.10.2026
21 Трол
07:47 26.10.2026
22 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Пущиня(к)":Те полицаите така си гледат❗
07:48 26.10.2026
23 Кога да бягаме от Територията
При 26% избирателна активност, или по 13% за всеки един от вас.
Ако не беше тъжно, щеше да е смешно.
С Йотова сте от един отбор, тя ви избра за служебен.
Защо похарчихте милиони за "избори". Не ми е ясно.
Можеше Гюров президент и вице Йотова, или обратното,
и "вълкът сит, и агнето полуизядено" българският народ е агнето.
А един простичък Закон би променил този абсурд,
под 51% гласували от имащите право на глас, изборите са невалидни.
Вие и с 3 процента избирателна активност, ще се самоизбирате.
Благодарим ви г-н Гюров, че върнахте два пъти отменената от ВАС и ЕС, незаконна СИ с 30%, парно.
07:50 26.10.2026
24 Сега е момента да отделим плявата,
07:51 26.10.2026
25 ЕвроПрезидент
07:52 26.10.2026
26 Гномът и милиционерът
07:56 26.10.2026
27 Обаче
До коментар #20 от "Щото копейката":миризмата си е същата.
08:05 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Аз гласувах за СиДзин
08:06 26.10.2026
30 мухаха
08:12 26.10.2026