Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото

Андрей Гюров благодари на избирателите за подкрепата след края на изборния ден, но заяви, че няма време за самодоволство. Кандидатът за президент каза, че България има нужда от активен държавен глава, който обяснява решенията си и обединява гражданите, вместо да ги разделя.

„Не е време за потупване по рамото. Вярвам, че на България ѝ трябва активен президент. Такъв, който може да обяснява решенията и да обединява българските граждани, а не да ги разделя“, заяви Гюров.

Гюров няма да търси партийна подкрепа

Той обяви, че няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на балотажа. Според него решаваща ще бъде позицията на гражданите, а не договорките между партиите.

„Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, ще търсим подкрепа само от гражданите“, каза Андрей Гюров.

Кандидатът за президент се обърна директно към Илияна Йотова с покана за публичен дебат преди втория тур.

„Призовавам Йотова да застанем заедно в открит, честен и цивилизован дебат. Да изкажем своите позиции“, заяви Гюров.

Кандев отказа дебат с Кирил Вълчев

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев каза, че няма да участва в пряк сблъсък с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той аргументира решението си с това, че дебатът трябва да бъде между претендентите за президентския пост.

Призиви за мобилизация

„Дебатът ще бъде между кандидати за президент. Очаква ни още една тежка седмица - гласувайте - защитете демокрацията!“, заяви Кандев.

От инициативния комитет зад кандидатпрезидентската двойка определиха резултата като очакван. Съпредседателят му Александрина Пендачанска заяви, че трябва да се търси подкрепа от всички граждани, които не искат страната да бъде управлявана от „призраците на миналото“.

От „Демократична България“ също призоваха за мобилизация. Радан Кънев насочи апела си към хората, които искат силна европейска България, демократична държава и баланс между властите. Божидар Божанов заяви, че Гюров не е търсил подкрепа от формацията, но е получил такава, защото избирателите ѝ са искали именно той да бъде кандидатът.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че партийната подкрепа не трябва да бъде обвързана с политическа зависимост. По думите му всеки, който иска да подкрепи Гюров, е добре дошъл, но не бива партиите да поставят кандидата в положение да ги моли за подкрепа.

Резултатът от президентския балотаж ще стане ясен след седем дни.