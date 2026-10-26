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Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото

26 Октомври, 2026 07:27 775 30

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • дебат

Кандидатът за президент заяви, че изборите няма да се решат в партийните централи

Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров благодари на избирателите за подкрепата след края на изборния ден, но заяви, че няма време за самодоволство. Кандидатът за президент каза, че България има нужда от активен държавен глава, който обяснява решенията си и обединява гражданите, вместо да ги разделя.

„Не е време за потупване по рамото. Вярвам, че на България ѝ трябва активен президент. Такъв, който може да обяснява решенията и да обединява българските граждани, а не да ги разделя“, заяви Гюров.

Гюров няма да търси партийна подкрепа

Той обяви, че няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на балотажа. Според него решаваща ще бъде позицията на гражданите, а не договорките между партиите.

„Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, ще търсим подкрепа само от гражданите“, каза Андрей Гюров.

Кандидатът за президент се обърна директно към Илияна Йотова с покана за публичен дебат преди втория тур.

„Призовавам Йотова да застанем заедно в открит, честен и цивилизован дебат. Да изкажем своите позиции“, заяви Гюров.

Кандев отказа дебат с Кирил Вълчев

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев каза, че няма да участва в пряк сблъсък с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той аргументира решението си с това, че дебатът трябва да бъде между претендентите за президентския пост.

„Дебатът ще бъде между кандидати за президент. Очаква ни още една тежка седмица - гласувайте - защитете демокрацията!“, заяви Кандев.

Призиви за мобилизация

От инициативния комитет зад кандидатпрезидентската двойка определиха резултата като очакван. Съпредседателят му Александрина Пендачанска заяви, че трябва да се търси подкрепа от всички граждани, които не искат страната да бъде управлявана от „призраците на миналото“.

От „Демократична България“ също призоваха за мобилизация. Радан Кънев насочи апела си към хората, които искат силна европейска България, демократична държава и баланс между властите. Божидар Божанов заяви, че Гюров не е търсил подкрепа от формацията, но е получил такава, защото избирателите ѝ са искали именно той да бъде кандидатът.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че партийната подкрепа не трябва да бъде обвързана с политическа зависимост. По думите му всеки, който иска да подкрепи Гюров, е добре дошъл, но не бива партиите да поставят кандидата в положение да ги моли за подкрепа.

Резултатът от президентския балотаж ще стане ясен след седем дни.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    3 8 Отговор
    Гюро Михайлов и Соросова ще ви разкажат играта

    Коментиран от #8

    07:31 26.10.2026

  • 3 Веселяка

    1 2 Отговор
    Аз гласувах за Волен 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    Коментиран от #16

    07:31 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само цвeтнoкoжuя

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    ни липсва за президент и ще я овапцаме

    Коментиран от #18

    07:33 26.10.2026

  • 9 Пущиня(к)

    17 2 Отговор
    Тоо у лево къв е и що гледа така се едно са му изели закуската?

    Коментиран от #22

    07:33 26.10.2026

  • 10 Не виждам как

    19 5 Отговор
    Гюров ще изкаже каквато и да било позиция, по простата причина, че не може да говори без да греши на всяко изречение. Кандев нормално да откаже да участва в дебат с Вълчев, иначе ще се позабавлявам искрено да видя тази пародия.

    07:34 26.10.2026

  • 11 Йоца

    5 9 Отговор
    и сбирщината , донесла регрес , хаос , безскрупулни лъжи и действия , дългове след дългове ,потъпкване на Род и Родина да изчезват час по - скоро . Хората имат нужда от достоен живот и сигурност , а не от лъжци , грабещи ги неистово .

    07:34 26.10.2026

  • 12 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    3 3 Отговор
    Виждаме нивото на днешния избирател. Няма смисъл от връщане в Бг

    07:34 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    5 6 Отговор
    От комуне като Йотова какво свестно може да ни каже?

    07:36 26.10.2026

  • 18 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само цвeтнoкoжuя":

    Що не номинирате ЦАР КИРО ????? ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИТКОРЕКТНО

    Коментиран от #19

    07:37 26.10.2026

  • 19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    С Азис за вицепрезидент

    Коментиран от #20

    07:39 26.10.2026

  • 20 Щото копейката

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    е малко по-млад и по-красив от него.

    Коментиран от #27

    07:40 26.10.2026

  • 21 Трол

    5 5 Отговор
    Честит балотаж на г-н Кандев и на г-н Гюров.

    07:47 26.10.2026

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пущиня(к)":

    Те полицаите така си гледат❗

    07:48 26.10.2026

  • 23 Кога да бягаме от Територията

    2 0 Отговор
    че е настанало "Време Разделно".
    При 26% избирателна активност, или по 13% за всеки един от вас.
    Ако не беше тъжно, щеше да е смешно.
    С Йотова сте от един отбор, тя ви избра за служебен.
    Защо похарчихте милиони за "избори". Не ми е ясно.
    Можеше Гюров президент и вице Йотова, или обратното,
    и "вълкът сит, и агнето полуизядено" българският народ е агнето.
    А един простичък Закон би променил този абсурд,
    под 51% гласували от имащите право на глас, изборите са невалидни.
    Вие и с 3 процента избирателна активност, ще се самоизбирате.
    Благодарим ви г-н Гюров, че върнахте два пъти отменената от ВАС и ЕС, незаконна СИ с 30%, парно.

    07:50 26.10.2026

  • 24 Сега е момента да отделим плявата,

    3 1 Отговор
    сега ще видим колко плява има в България. Само София не е България, но само там ще гласуват за евроатлантиците, които искат война, но ще се скрият като мишки ако я запалят.

    07:51 26.10.2026

  • 25 ЕвроПрезидент

    4 7 Отговор
    Искаме ЕС! Не искаме Брикс!

    07:52 26.10.2026

  • 26 Гномът и милиционерът

    4 2 Отговор
    да си стоят при Кокорий.

    07:56 26.10.2026

  • 27 Обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Щото копейката":

    миризмата си е същата.

    08:05 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аз гласувах за СиДзин

    0 1 Отговор
    добре ли е?

    08:06 26.10.2026

  • 30 мухаха

    0 0 Отговор
    Айде вече няма да има АЛА БАЛА ... Кокорчо си има президент .... браво народе заслужаваш си да те мачкат

    08:12 26.10.2026

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