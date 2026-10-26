Демерджиев: Изборите протекоха без обичайните практики за купуване на гласове

„През последните два дни хиляди полицейски служители бяха на терен и работиха неуморно, за да могат българските граждани свободно и спокойно да упражнят правото си на глас. Благодаря им за усилията, които положиха.“ Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след приключването на изборния ден. Той подчерта, че изборите са преминали в спокойна обстановка, без обичайните практики за купуване на гласове и манипулиране на вота.

"Не наблюдавахме сериозни опити да се купуват гласове, нито да се манипулира вот. Проблеми имаше по-скоро в отделни населени места - където се провеждаха и частични местни избори. Там имаше и задържани. Като цяло обаче трябва да подчертаем, че изборите протекоха спокойно. Стана ясно, че е възможно от наша страна да се организират избори по по-демократичен начин и да се ограничат практики, които са ни добре познати”, допълни той.

„Не мога да направя никакъв паралел между изборите, които се провеждаха, когато бях служебен вътрешен министър и сега“, заяви министърът, припомняйки ситуацията при предходни години, когато МВР е било изправено пред множество сигнали за нарушения на политическите права на гражданите.

„Бдителността ни продължава до окончателното приключване на изборите, за да не допуснем в оставащата една седмица до балотажа практики за манипулиране на вота“, категоричен бе министър Демерджиев.

Над 17 000 служители са били ангажирани с обезпечаването на сигурността в над 12 000 избирателни секции в страната, а силите на Жандармерията са били в готовност за реакция при необходимост, заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

През последния месец са проведени 192 специализирани полицейски операции, включително и в изборния ден. Получени са 242 сигнала за нарушения и са образувани шест досъдебни производства, две от които бързи. Въпреки постъпилите сигнали няма данни за масово и организирано купуване на гласове. Главен комисар Николов изтъкна, че за него това са първите избори като изпълняващ длъжността главен секретар. "Но наистина мога да кажа, че съм удовлетворен. Получихме много сигнали, по които предприехме действия. Интерактивната ни карта показва, че най-много сигнали са постъпили от Северозападна България и от област Бургас". Той подчерта, че ангажиментите на полицията продължават и след края на изборния ден – с охраната на районните избирателни комисии и безопасното транспортиране на изборните книжа, материали и машини за гласуване. И добави, че въпреки спокойната обстановка, съставът на МВР ще работи мотивирано за обезпечаването на спокойното и законосъобразно протичане и на втория тур на изборите на 1 ноември.