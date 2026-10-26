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Костадинов: Целта ни беше балотаж
  Тема: Избори

Костадинов: Целта ни беше балотаж

26 Октомври, 2026 07:39 953 28

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност

Лидерът на „Възраждане“ определи резултата от първия тур като добър, но под очакванията. Решение за подкрепа на втория тур ще има след окончателните резултати

Костадинов: Целта ни беше балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов определи резултата на партията от първия тур като добър, но заяви, че той не отговаря на първоначалните очаквания. Целта на формацията е била достигане до балотаж.

„Резултатът ни беше добър, но не отговори на първоначалните ни очаквания“, заяви Костадинов пред NOVA.

Костадинов каза, че „Възраждане“ все още не е взела решение кого би подкрепила на втория тур. По думите му позицията ще бъде обсъдена с партийното ръководство и избирателите след обявяването на окончателните резултати.

Той подчерта, че подкрепа за някой от кандидатите трябва първо да бъде официално поискана. „Избирателите на „Възраждане“ са свободни хора“, каза лидерът на партията.

Ако не бъде отправено официално искане, решението ще бъде обсъдено вътре в партията. Костадинов посочи, че личното му мнение ще бъде съгласувано с останалите представители на формацията.

Кандидатът за президент благодари на гласоподавателите на „Възраждане“, включително на тези, които са се върнали към партията, след като временно са подкрепяли други политически формации.

Той благодари и на активистите и симпатизантите, участвали в кампанията и разговаряли с граждани в продължение на 30 дни. По думите му партията е показала готовност за диалог с хора с различни възгледи.

Костадинов заяви, че резултатът на „Възраждане“ е по-висок спрямо президентските избори, когато формацията е получила 3,9 процента от гласовете. Той посочи и ръст спрямо парламентарните избори преди шест месеца.

Според лидера на партията това показва, че „Възраждане“ е сред основните политически фактори в страната, въпреки че не е постигнала целта си за балотаж.

Костадинов определи ниската избирателна активност като най-сериозния негатив от изборния ден. Според него тя е признак за по-дълбок проблем с доверието в държавността и политическия елит.

Той заяви още, че каузата за свободна, суверенна и независима България не принадлежи само на една политическа организация, а на всеки свободен българин.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    19 3 Отговор
    Е, па има балотаж! Къв е проблема?

    Коментиран от #5

    07:40 26.10.2026

  • 2 Цвeтнoкoжuя вожд

    21 7 Отговор
    пак oмupucвa ефира.

    07:41 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гост

    17 7 Отговор
    Целта ви беше да покажете че сте живи , ама не е много сигурно , ако беше нормална избирателна активност щяхте да гледате 4-5 % най- много !!

    07:43 26.10.2026

  • 5 Да де

    24 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Лукавият Костадинов е богат многоимотник, за разлика от бедните му избиратели. Верен слуга е на Тиквата Борисов.

    Коментиран от #9

    07:43 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дойче зеле

    11 10 Отговор
    Изтъняващата нация си избра за пастири Гюро и Соросова ! Честито

    07:44 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дойче зеле

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да де":

    Човек с интелект вече се срамува от днешните българи

    07:49 26.10.2026

  • 10 Свръх егото

    12 4 Отговор
    на Костадинов провали възможността на Възраждане да има президент. Явно това не е била целта. Волгин президент с вице ген. Шивиков, бяха перфектната комбинация.

    07:50 26.10.2026

  • 11 Боко и Шиши

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "връщай парите":

    Искаме и ние да връщаме парите, ама никой от нас не ги иска.... Благодарим на оф се те

    Коментиран от #14

    07:51 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    4 2 Отговор
    Възраждане запази мястото си в политическия живот. ГЕРБ и ДПС са на път да бъдат претопени в партията на Гюров.

    07:54 26.10.2026

  • 14 Лорда

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боко и Шиши":

    Важното е, че има желание. Но няма възможност, както се казва...

    07:54 26.10.2026

  • 15 Затова се самоиздигнахте

    11 1 Отговор
    за кандидат президент?
    Вместо да обедините Патриотичен вот, с гражданска квота.
    Дори един Борисов не си позволи, да се кандидатира за президент.
    Хората щяха да гласуват за Волгин, Папазов, доц. Георги Димов и др., ако
    не се бяхте самоиздигнал.
    За пореден път играхте срещу българите, или от егоцентризъм, или така ви беше заповядано.
    А ние приготвяме раничките и бягаме от Територията, в нормални държави, в които има Мир.

    07:55 26.10.2026

  • 16 Лаладжия

    11 1 Отговор
    нарцистичен. Кой ли ти вярва вече?

    Коментиран от #19

    07:56 26.10.2026

  • 17 Вежливият лос

    13 1 Отговор
    Преди месец. се знаеше кои ще стигнат до балотаж и Костадинов не беше сред тях. Резултатът на „Възраждане“ е по-висок спрямо президентските избори заради Волгин. Можеше да е още по-добър, ако Волтин беше кандидат за президент. На балотажа Костадинов ще си плюе в лицето, ще забрави цялата помия дето изля към Йотова - Радев и ще подкрепи Йотова, няма кой друг.

    07:56 26.10.2026

  • 18 На балотаж

    4 1 Отговор
    наказателно гласувам срещу Йотова, за Гюров.
    Тя си го избра, Гюров за служебен премиер.
    Все ще й намерят топла службичка в Брюксел.

    07:59 26.10.2026

  • 19 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Лаладжия":

    Бягай при Гюров!

    08:03 26.10.2026

  • 20 Цел

    4 0 Отговор
    Абе целта ви е Задунайска губерния, ама нейсе.

    08:03 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 рашо дамаджанов

    1 1 Отговор
    Не разбрахте че най-голямото зло са ПП ДБ но лоши са от Тиквата и Шиши ама нищо заслужава си народа да бъде унижаван

    08:07 26.10.2026

  • 25 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Балогажът не бе цел, а бяха сигурни че ще го постигнат. Обаче фантазии и реалност се разминаха. Сега ще подаде ли оставка и да замине за фронта в Украйна? Не оправдаха помощта на касапина.

    08:12 26.10.2026

  • 26 Пепи Волгата

    0 0 Отговор
    На мен изобщо не ми пука, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    08:13 26.10.2026

  • 27 пери

    0 0 Отговор
    Никога не си имал реален шанс да стигнеш до балотаж, Костя, камо ли да станеш президент. Цяло чудо е, че изобщо влезе в парламента, въпреки че не виждам полза от теб и компанията ти там.

    08:13 26.10.2026

  • 28 Хейт

    1 0 Отговор
    Сам се победи, Коце, със собствената си самовлюбеност! Можеше следващият президент да е от Възраждане, ама ти не допусна друг кандидат освен теб.

    08:13 26.10.2026

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