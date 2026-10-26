Костадинов: Целта ни беше балотаж

Лидерът на „Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов определи резултата на партията от първия тур като добър, но заяви, че той не отговаря на първоначалните очаквания. Целта на формацията е била достигане до балотаж.
„Резултатът ни беше добър, но не отговори на първоначалните ни очаквания“, заяви Костадинов пред NOVA.
Костадинов каза, че „Възраждане“ все още не е взела решение кого би подкрепила на втория тур. По думите му позицията ще бъде обсъдена с партийното ръководство и избирателите след обявяването на окончателните резултати.
Той подчерта, че подкрепа за някой от кандидатите трябва първо да бъде официално поискана. „Избирателите на „Възраждане“ са свободни хора“, каза лидерът на партията.
Ако не бъде отправено официално искане, решението ще бъде обсъдено вътре в партията. Костадинов посочи, че личното му мнение ще бъде съгласувано с останалите представители на формацията.
Кандидатът за президент благодари на гласоподавателите на „Възраждане“, включително на тези, които са се върнали към партията, след като временно са подкрепяли други политически формации.
Той благодари и на активистите и симпатизантите, участвали в кампанията и разговаряли с граждани в продължение на 30 дни. По думите му партията е показала готовност за диалог с хора с различни възгледи.
Костадинов заяви, че резултатът на „Възраждане“ е по-висок спрямо президентските избори, когато формацията е получила 3,9 процента от гласовете. Той посочи и ръст спрямо парламентарните избори преди шест месеца.
Според лидера на партията това показва, че „Възраждане“ е сред основните политически фактори в страната, въпреки че не е постигнала целта си за балотаж.
Костадинов определи ниската избирателна активност като най-сериозния негатив от изборния ден. Според него тя е признак за по-дълбок проблем с доверието в държавността и политическия елит.
Той заяви още, че каузата за свободна, суверенна и независима България не принадлежи само на една политическа организация, а на всеки свободен българин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
Коментиран от #5
07:40 26.10.2026
2 Цвeтнoкoжuя вожд
07:41 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гост
07:43 26.10.2026
5 Да де
До коментар #1 от "Пущиня(к)":Лукавият Костадинов е богат многоимотник, за разлика от бедните му избиратели. Верен слуга е на Тиквата Борисов.
Коментиран от #9
07:43 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дойче зеле
07:44 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дойче зеле
До коментар #5 от "Да де":Човек с интелект вече се срамува от днешните българи
07:49 26.10.2026
10 Свръх егото
07:50 26.10.2026
11 Боко и Шиши
До коментар #8 от "връщай парите":Искаме и ние да връщаме парите, ама никой от нас не ги иска.... Благодарим на оф се те
Коментиран от #14
07:51 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
07:54 26.10.2026
14 Лорда
До коментар #11 от "Боко и Шиши":Важното е, че има желание. Но няма възможност, както се казва...
07:54 26.10.2026
15 Затова се самоиздигнахте
Вместо да обедините Патриотичен вот, с гражданска квота.
Дори един Борисов не си позволи, да се кандидатира за президент.
Хората щяха да гласуват за Волгин, Папазов, доц. Георги Димов и др., ако
не се бяхте самоиздигнал.
За пореден път играхте срещу българите, или от егоцентризъм, или така ви беше заповядано.
А ние приготвяме раничките и бягаме от Територията, в нормални държави, в които има Мир.
07:55 26.10.2026
16 Лаладжия
Коментиран от #19
07:56 26.10.2026
17 Вежливият лос
07:56 26.10.2026
18 На балотаж
Тя си го избра, Гюров за служебен премиер.
Все ще й намерят топла службичка в Брюксел.
07:59 26.10.2026
19 Анонимен
До коментар #16 от "Лаладжия":Бягай при Гюров!
08:03 26.10.2026
20 Цел
08:03 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 рашо дамаджанов
08:07 26.10.2026
25 Абсурдистан
08:12 26.10.2026
26 Пепи Волгата
08:13 26.10.2026
27 пери
08:13 26.10.2026
28 Хейт
08:13 26.10.2026