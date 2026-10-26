Костадинов: Целта ни беше балотаж

Лидерът на „Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов определи резултата на партията от първия тур като добър, но заяви, че той не отговаря на първоначалните очаквания. Целта на формацията е била достигане до балотаж.

„Резултатът ни беше добър, но не отговори на първоначалните ни очаквания“, заяви Костадинов пред NOVA.

Костадинов каза, че „Възраждане“ все още не е взела решение кого би подкрепила на втория тур. По думите му позицията ще бъде обсъдена с партийното ръководство и избирателите след обявяването на окончателните резултати.

Той подчерта, че подкрепа за някой от кандидатите трябва първо да бъде официално поискана. „Избирателите на „Възраждане“ са свободни хора“, каза лидерът на партията.

Ако не бъде отправено официално искане, решението ще бъде обсъдено вътре в партията. Костадинов посочи, че личното му мнение ще бъде съгласувано с останалите представители на формацията.

Кандидатът за президент благодари на гласоподавателите на „Възраждане“, включително на тези, които са се върнали към партията, след като временно са подкрепяли други политически формации.

Той благодари и на активистите и симпатизантите, участвали в кампанията и разговаряли с граждани в продължение на 30 дни. По думите му партията е показала готовност за диалог с хора с различни възгледи.

Костадинов заяви, че резултатът на „Възраждане“ е по-висок спрямо президентските избори, когато формацията е получила 3,9 процента от гласовете. Той посочи и ръст спрямо парламентарните избори преди шест месеца.

Според лидера на партията това показва, че „Възраждане“ е сред основните политически фактори в страната, въпреки че не е постигнала целта си за балотаж.

Костадинов определи ниската избирателна активност като най-сериозния негатив от изборния ден. Според него тя е признак за по-дълбок проблем с доверието в държавността и политическия елит.

Той заяви още, че каузата за свободна, суверенна и независима България не принадлежи само на една политическа организация, а на всеки свободен българин.