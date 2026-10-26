Само двама души гласуваха в село Лютово

Само двама души са гласували в белишкото село Лютово на първия тур на президентските избори. В избирателния списък са били записани 158 души, което прави активност от малко над 1 процент.
До 17:00 часа в секцията не е била пусната нито една бюлетина. След това двама членове на секционната избирателна комисия са упражнили правото си на вот и така урната не е останала празна. Данните са цитирани от NOVA и са отразени и в публикуваните резултати за изборния ден.
Председателката на комисията Ася Орцева описва ситуацията пред БНТ с думите: „По списък са 158, обаче няма никой да гласува. 15.00 часа е, никой няма да гласува... Има бойкот, за да пуснат нашия кмет.“
Ниска активност и в община Белица
Случаят в Лютово се вписва в общата картина в община Белица, където са гласували 610 души от близо 8000 избиратели. Общината е сред местата с най-ниска избирателна активност в област Благоевград, заедно със съседната Якоруда.
Вотът в Лютово е проведен само с хартиени бюлетини, така че ниският брой гласували не е свързан с използването на машина за гласуване.
Арестът на кмета посочен като възможна причина
Като възможен мотив за бойкота е посочен скорошният арест на кмета на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС. NOVA представя тази връзка като възможно обяснение за отказа на жителите да участват във вота, а не като официално установена причина.
В съседните села Бабяк и Кузьово също е отчетена ниска активност. В Лютово обаче резултатът от два гласа се превърна в най-крайния пример за неучастие в изборния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
НЕ Е ОТИШЪЛ ДА ГЛАСУВА Н.И.К.О.И.❗❗
/Гласувалите са от комисията./
Коментиран от #3
08:10 26.10.2026
2 Пущиня(к)
08:10 26.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":НЕ Е ОТИШЪЛ ДА ГЛАСУВА Н.И.К.О.Й.❗❗
/Гласувалите са от комисията./
08:11 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
08:13 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И двата гласа
08:20 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да се
08:24 26.10.2026
12 1488
08:24 26.10.2026
13 който се разбере с Пеевски и ДПС ,печели
08:25 26.10.2026
14 избирател
08:29 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И на това ли
08:51 26.10.2026
18 Бриджит Бардо
09:01 26.10.2026
19 Промяната
09:31 26.10.2026