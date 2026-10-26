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Само двама души гласуваха в село Лютово
  Тема: Избори

Само двама души гласуваха в село Лютово

26 Октомври, 2026 08:05 925 19

  • избори-
  • лютово-
  • белица-
  • избирателна активност-
  • радослав ревански

От 158 избиратели в белишкото село до урните стигнаха единствено двама членове на секционната комисия

Само двама души гласуваха в село Лютово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само двама души са гласували в белишкото село Лютово на първия тур на президентските избори. В избирателния списък са били записани 158 души, което прави активност от малко над 1 процент.

До 17:00 часа в секцията не е била пусната нито една бюлетина. След това двама членове на секционната избирателна комисия са упражнили правото си на вот и така урната не е останала празна. Данните са цитирани от NOVA и са отразени и в публикуваните резултати за изборния ден.

Председателката на комисията Ася Орцева описва ситуацията пред БНТ с думите: „По списък са 158, обаче няма никой да гласува. 15.00 часа е, никой няма да гласува... Има бойкот, за да пуснат нашия кмет.“

Ниска активност и в община Белица

Случаят в Лютово се вписва в общата картина в община Белица, където са гласували 610 души от близо 8000 избиратели. Общината е сред местата с най-ниска избирателна активност в област Благоевград, заедно със съседната Якоруда.

Вотът в Лютово е проведен само с хартиени бюлетини, така че ниският брой гласували не е свързан с използването на машина за гласуване.

Арестът на кмета посочен като възможна причина

Като възможен мотив за бойкота е посочен скорошният арест на кмета на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС. NOVA представя тази връзка като възможно обяснение за отказа на жителите да участват във вота, а не като официално установена причина.

В съседните села Бабяк и Кузьово също е отчетена ниска активност. В Лютово обаче резултатът от два гласа се превърна в най-крайния пример за неучастие в изборния ден.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    😀😀😀😀
    НЕ Е ОТИШЪЛ ДА ГЛАСУВА Н.И.К.О.И.❗❗
    /Гласувалите са от комисията./

    Коментиран от #3

    08:10 26.10.2026

  • 2 Пущиня(к)

    2 1 Отговор
    Ми Геле Лудия немаше как. А баба Лола не мое става от леглото. Ма, те, поне 50% активност, за разлика от на други места.

    08:10 26.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    НЕ Е ОТИШЪЛ ДА ГЛАСУВА Н.И.К.О.Й.❗❗
    /Гласувалите са от комисията./

    08:11 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    10 1 Отговор
    Значи в това село нито една от кандидатпрезидентските двойки няма роднини и приятели.

    08:13 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И двата гласа

    2 0 Отговор
    са били за Лупи.

    08:20 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да се

    10 3 Отговор
    Вкарват в затвора крадливите кметове и да се закрива длъжността кметски наместник при по малко от 50 жители

    08:24 26.10.2026

  • 12 1488

    2 1 Отговор
    прогресисти 120%

    08:24 26.10.2026

  • 13 който се разбере с Пеевски и ДПС ,печели

    2 0 Отговор
    Има нещо ,което ме кара да мисля ,че има някаква грешка.има нелогичност в данните ,които ни сервирате .22,5% не е ниска избирателна активност./тя не е никак ниска особенно ако става въпрос за пари.../.бг е някъде около 6милиона.В софия допускаме ,че са не повече от 2,5,софия е гласувала около 30%...Другите големи окръзи.кърджали и околностите е пълно с хора и млади и стари те не са гласували около 5-7% и навсякъде е под 20% и накрая 22,5% и повече.това ,че заблуждават с процента ,го правят от време оно.целта е да се легитимират пред света "пастирите",но за хора ,които цепят процента на частички е очевадна измамата.процента на гласувалитеу е между 15-17% по данните ,които давате.пс.лошо впечатление ми направи ,държането и брътвежите на "Тъпанджиите"!Знаете ли как се изкарват 40€ на ден от гъби.....аз не знам ,защото гъбите ги ЯМ и консервирам за собствени нужди ,но няма .....,които да изкупуват гъби на загуба.плюс това ,гъбите са наука не ,вярвам голяма част от вас да са запознати с гъбите ,които излизат в момента през есента.колкото до 40€ и процент уверявам ви на хазарт ги изкарвам с ежедневна работа за над 9 дни и хабене на умствена и физическа енергия,което не се изплаща и добре ,че не ми е ежедневие.

    08:25 26.10.2026

  • 14 избирател

    4 1 Отговор
    наи после народа прогледна че политиците го лъжат и затова не отиде до урните така ще е в бъдеще

    08:29 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И на това ли

    0 0 Отговор
    Ще радва Иляна на Културклиева

    08:51 26.10.2026

  • 18 Бриджит Бардо

    1 0 Отговор
    Шишо им е обещал кинти, които явно няма да получат. Обаче ако не нахранят мечките от резервата, през зимата ще ги изядат или поне ще ги ...

    09:01 26.10.2026

  • 19 Промяната

    1 0 Отговор
    На балотажа няма да е така. Боко и Шиши готвят изненада и ще отворят портфейла. Ще се опитат да изненадат противника. Така че, никакви гъби!

    09:31 26.10.2026

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