Само двама души гласуваха в село Лютово

Само двама души са гласували в белишкото село Лютово на първия тур на президентските избори. В избирателния списък са били записани 158 души, което прави активност от малко над 1 процент.

До 17:00 часа в секцията не е била пусната нито една бюлетина. След това двама членове на секционната избирателна комисия са упражнили правото си на вот и така урната не е останала празна. Данните са цитирани от NOVA и са отразени и в публикуваните резултати за изборния ден.

Председателката на комисията Ася Орцева описва ситуацията пред БНТ с думите: „По списък са 158, обаче няма никой да гласува. 15.00 часа е, никой няма да гласува... Има бойкот, за да пуснат нашия кмет.“

Ниска активност и в община Белица

Случаят в Лютово се вписва в общата картина в община Белица, където са гласували 610 души от близо 8000 избиратели. Общината е сред местата с най-ниска избирателна активност в област Благоевград, заедно със съседната Якоруда.

Вотът в Лютово е проведен само с хартиени бюлетини, така че ниският брой гласували не е свързан с използването на машина за гласуване.

Арестът на кмета посочен като възможна причина

Като възможен мотив за бойкота е посочен скорошният арест на кмета на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС. NOVA представя тази връзка като възможно обяснение за отказа на жителите да участват във вота, а не като официално установена причина.

В съседните села Бабяк и Кузьово също е отчетена ниска активност. В Лютово обаче резултатът от два гласа се превърна в най-крайния пример за неучастие в изборния ден.