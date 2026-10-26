Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Протоколите в София бяха предадени рекордно бързо
  Тема: Избори

Протоколите в София бяха предадени рекордно бързо

26 Октомври, 2026 08:44 596 33

  • избори-
  • софия-
  • изборни протоколи-
  • машинно гласуване-
  • районни избирателни комисии

Изборните книжа от трите районни комисии бяха приети до около 04:00 часа. В една секция избирател е гласувал три пъти заради проблем с машина

Протоколите в София бяха предадени рекордно бързо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предаването на изборните протоколи в София приключи рекордно бързо. Представителите на секционните избирателни комисии от трите избирателни района предадоха изборните книжа в зала „Арена 8888 София“ до около 04:00 часа.

Първият бус с членове на подвижна секционна комисия е пристигнал около половин час след края на изборния ден. Случаите на дефектирали машини са били единични, като изключение е Кърджали, където процесът се е забавил с часове.

Сигнал до прокуратурата за три гласувания

В секция в София избирател е гласувал три пъти заради проблем с машината. При първите два опита са били отпечатани повредени бюлетини, след което е било разрешено ново гласуване, въпреки че гласовете вече са били отчетени.

Председателят на 24 РИК Йордан Топалов определи случая като грубо нарушение на изборните правила. По думите му принтерът на машината е нагънал бюлетината, а председателят на секцията е разрешил повторно гласуване два пъти.

„На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа“, каза Йордан Топалов.

Четирима представители на 24 РИК са проверили случая и са подали сигнал до прокуратурата.

Районните комисии подготвят финалните протоколи

Председателят на 23 РИК Дучев съобщи, че финалният протокол се изготвя с „Информационно обслужване“. След приключването му резултатите от 23-ти многомандатен избирателен район трябва да бъдат предадени на Централната избирателна комисия и публикувани.

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим“, каза Дучев.

Председателят на 25 РИК Георги Ралев посочи, че спрямо предишни избори секционните комисии предават два пъти повече документи. Вместо един финален отчет от машина сега се изискват три.

„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация“, каза Ралев. Той допълни, че разяснителната кампания е била слаба, а методическите указания са се променяли в последния момент.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Ами то при ТРИМА-ЧЕТИРИМА гласували какво има да му смяташ-
    дописваш предварителните данни и готово❗

    08:46 26.10.2026

  • 2 Искам Гюров и Кондев да спечелят

    5 5 Отговор
    президентските избори, за да не се множат повече войнолюбци и предатели, като Костадин Костадинов и Ваня Григорова, които не спират да се заиграват със страха на хората, предизвикват паника и разделение в обществото

    Коментиран от #6, #11

    08:47 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор
    Напъните на Ганчо да прави избори стават все по-жалки.

    Коментиран от #12

    08:47 26.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Сега започва НАДДАВАНЕТО❗
    За гласовете на недостигналите до балотаж❗

    Коментиран от #9

    08:47 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    На балотажа ще счупят и този рекорд.

    08:48 26.10.2026

  • 8 Пущиня(к)

    2 0 Отговор
    Нема ли некой от Гинес да регистрира или па сме "след дъжд качулка"?

    08:48 26.10.2026

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Другата неделя идва краят на соросоидите в България.

    Коментиран от #17

    08:49 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ами тъй става като не се плаща ,хората не гласуват,виж при Тиквата и Прасето като правиха избори имаше опашки пред секциите

    Коментиран от #13

    08:52 26.10.2026

  • 13 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тик-Ток":

    България е диктатура. Тук изборите са само параван и то зле скалъпен, набързо, без желание, за да се усвоят едни пари.

    Коментиран от #16

    08:55 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пенчо

    1 2 Отговор
    Изборите за президент са най безМислените избори за най БезМисления пост в Парламентарна Република!

    08:57 26.10.2026

  • 16 Тик-Ток

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Ами така е при демокрация,виж в Бразилия какво става ,удължиха незаконно с два часа времето за гласуване и Лула от губещ стана печеливш

    Коментиран от #19

    08:57 26.10.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Само дето двата "коня" в надбягването излязоха .... от една конюшня😉
    Едната заместила Радев, а другия предложен от нея за служебник❗

    Коментиран от #21

    08:58 26.10.2026

  • 18 74% негласували

    0 2 Отговор
    гледат сейра, наречен избори, между семейната двойка Гюров, Йотова.

    09:00 26.10.2026

  • 19 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тик-Ток":

    В Бразилия 88% от хората съществуват на кредит. Там ако им наредят и за извънземни ще гласуват. България е друга бира. Тук шепа лапачи редят резултатите и баламата Ганчо лапа мухите. Въобще не го питат, съгласен ли е или не.

    09:01 26.10.2026

  • 20 Избори

    0 1 Отговор
    Гласувам за Фиона, срещу помилване

    09:03 26.10.2026

  • 21 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":

    Президентската длъжност в България няма никакъв смисъл. Тя така е създадена, с единствената цел да бъде закрита в удобния момент, евентуално като ви прати по окопите.

    Коментиран от #22, #24, #25, #26

    09:04 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 бай Иван

    0 0 Отговор
    Имаше секции в които председателя на комиисята прибра в джоба на сакото бюлетините на цяла секция и отиде с градският транспорт да ги предаде.

    09:13 26.10.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Справка:
    Радев НЕ искаше Ф-16, но ПарлаМента промени условията, прескочи мнението му и ...
    прати милиарди за снимката на Бо. Бо. пред камината❗
    Радев изпрати в НС искане за референдум, но Киселицова дори не го внесе за разглеждане❗

    09:13 26.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    Ами Президентът има само Представителни функции❗

    09:15 26.10.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "честен ционист":

    НЕ е в правомощията на Президента да те изпратите окопите❗

    09:15 26.10.2026

  • 27 Чичак

    0 0 Отговор
    Ама те бяха предадени, преди да отворят секциите за гласуване!

    09:19 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "20 процента":

    Върховен главнокомандващ е това момчето ми

    Коментиран от #31, #32, #33

    09:22 26.10.2026

  • 30 Кога внесе Радев, Референдумът

    0 0 Отговор
    Когато ЕЦБ де факто ни приеха в ойрозоната от януари 2026, след Положителен Доклад, и подписани документи от Територията.
    Вие спомняте ли си, че Радев подкрепяше ойрото 8 години и половина.
    Спомняте ли си ли си въпросът на "псевдо референдумът"
    да отложим ли прием ойро за 2026, след като се знаеше, че сме приети в ойрозоната от януари 2026.
    А нямаше въпрос "Да запазим ли български лЪв?".
    Аман от лукавене.
    8 години и половина Радев не инициира Референдум за запазване лЪв, бил за ойрото, спазвал меж. договори, писани срещу българите..
    Как може да има толкова наивни избиратели.
    Защо Референдумът на Дойран, хваща прах при управлението на Радев?

    09:25 26.10.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "хахах":

    Ами НЕ, НЕ Е❗
    Прочети за кога важи това❗

    09:27 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "хахах":

    В мирно време Президентът не може САМОСТОЯТЕЛНО да изпраща български военни части извън страната или да се разпорежда с армията без съответното решение или санкция на Народното събрание.😉

    09:41 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове