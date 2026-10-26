Протоколите в София бяха предадени рекордно бързо

Предаването на изборните протоколи в София приключи рекордно бързо. Представителите на секционните избирателни комисии от трите избирателни района предадоха изборните книжа в зала „Арена 8888 София“ до около 04:00 часа.

Първият бус с членове на подвижна секционна комисия е пристигнал около половин час след края на изборния ден. Случаите на дефектирали машини са били единични, като изключение е Кърджали, където процесът се е забавил с часове.

Сигнал до прокуратурата за три гласувания

В секция в София избирател е гласувал три пъти заради проблем с машината. При първите два опита са били отпечатани повредени бюлетини, след което е било разрешено ново гласуване, въпреки че гласовете вече са били отчетени.

Председателят на 24 РИК Йордан Топалов определи случая като грубо нарушение на изборните правила. По думите му принтерът на машината е нагънал бюлетината, а председателят на секцията е разрешил повторно гласуване два пъти.

„На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа“, каза Йордан Топалов.

Четирима представители на 24 РИК са проверили случая и са подали сигнал до прокуратурата.

Районните комисии подготвят финалните протоколи

Председателят на 23 РИК Дучев съобщи, че финалният протокол се изготвя с „Информационно обслужване“. След приключването му резултатите от 23-ти многомандатен избирателен район трябва да бъдат предадени на Централната избирателна комисия и публикувани.

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим“, каза Дучев.

Председателят на 25 РИК Георги Ралев посочи, че спрямо предишни избори секционните комисии предават два пъти повече документи. Вместо един финален отчет от машина сега се изискват три.

„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация“, каза Ралев. Той допълни, че разяснителната кампания е била слаба, а методическите указания са се променяли в последния момент.