Протоколите в София бяха предадени рекордно бързо

Предаването на изборните протоколи в София приключи рекордно бързо. Представителите на секционните избирателни комисии от трите избирателни района предадоха изборните книжа в зала „Арена 8888 София“ до около 04:00 часа.
Първият бус с членове на подвижна секционна комисия е пристигнал около половин час след края на изборния ден. Случаите на дефектирали машини са били единични, като изключение е Кърджали, където процесът се е забавил с часове.
Сигнал до прокуратурата за три гласувания
В секция в София избирател е гласувал три пъти заради проблем с машината. При първите два опита са били отпечатани повредени бюлетини, след което е било разрешено ново гласуване, въпреки че гласовете вече са били отчетени.
Председателят на 24 РИК Йордан Топалов определи случая като грубо нарушение на изборните правила. По думите му принтерът на машината е нагънал бюлетината, а председателят на секцията е разрешил повторно гласуване два пъти.„На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа“, каза Йордан Топалов.
Четирима представители на 24 РИК са проверили случая и са подали сигнал до прокуратурата.
Районните комисии подготвят финалните протоколи
Председателят на 23 РИК Дучев съобщи, че финалният протокол се изготвя с „Информационно обслужване“. След приключването му резултатите от 23-ти многомандатен избирателен район трябва да бъдат предадени на Централната избирателна комисия и публикувани.„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим“, каза Дучев.
Председателят на 25 РИК Георги Ралев посочи, че спрямо предишни избори секционните комисии предават два пъти повече документи. Вместо един финален отчет от машина сега се изискват три.
„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация“, каза Ралев. Той допълни, че разяснителната кампания е била слаба, а методическите указания са се променяли в последния момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
дописваш предварителните данни и готово❗
08:46 26.10.2026
2 Искам Гюров и Кондев да спечелят
Коментиран от #6, #11
08:47 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #12
08:47 26.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
За гласовете на недостигналите до балотаж❗
Коментиран от #9
08:47 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
08:48 26.10.2026
8 Пущиня(к)
08:48 26.10.2026
9 честен ционист
До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":Другата неделя идва краят на соросоидите в България.
Коментиран от #17
08:49 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тик-Ток
До коментар #4 от "честен ционист":Ами тъй става като не се плаща ,хората не гласуват,виж при Тиквата и Прасето като правиха избори имаше опашки пред секциите
Коментиран от #13
08:52 26.10.2026
13 честен ционист
До коментар #12 от "Тик-Ток":България е диктатура. Тук изборите са само параван и то зле скалъпен, набързо, без желание, за да се усвоят едни пари.
Коментиран от #16
08:55 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пенчо
08:57 26.10.2026
16 Тик-Ток
До коментар #13 от "честен ционист":Ами така е при демокрация,виж в Бразилия какво става ,удължиха незаконно с два часа времето за гласуване и Лула от губещ стана печеливш
Коментиран от #19
08:57 26.10.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "честен ционист":Само дето двата "коня" в надбягването излязоха .... от една конюшня😉
Едната заместила Радев, а другия предложен от нея за служебник❗
Коментиран от #21
08:58 26.10.2026
18 74% негласували
09:00 26.10.2026
19 честен ционист
До коментар #16 от "Тик-Ток":В Бразилия 88% от хората съществуват на кредит. Там ако им наредят и за извънземни ще гласуват. България е друга бира. Тук шепа лапачи редят резултатите и баламата Ганчо лапа мухите. Въобще не го питат, съгласен ли е или не.
09:01 26.10.2026
20 Избори
09:03 26.10.2026
21 честен ционист
До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":Президентската длъжност в България няма никакъв смисъл. Тя така е създадена, с единствената цел да бъде закрита в удобния момент, евентуално като ви прати по окопите.
Коментиран от #22, #24, #25, #26
09:04 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 бай Иван
09:13 26.10.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "честен ционист":Справка:
Радев НЕ искаше Ф-16, но ПарлаМента промени условията, прескочи мнението му и ...
прати милиарди за снимката на Бо. Бо. пред камината❗
Радев изпрати в НС искане за референдум, но Киселицова дори не го внесе за разглеждане❗
09:13 26.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "честен ционист":Ами Президентът има само Представителни функции❗
09:15 26.10.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "честен ционист":НЕ е в правомощията на Президента да те изпратите окопите❗
09:15 26.10.2026
27 Чичак
09:19 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хахах
До коментар #28 от "20 процента":Върховен главнокомандващ е това момчето ми
Коментиран от #31, #32, #33
09:22 26.10.2026
30 Кога внесе Радев, Референдумът
Вие спомняте ли си, че Радев подкрепяше ойрото 8 години и половина.
Спомняте ли си ли си въпросът на "псевдо референдумът"
да отложим ли прием ойро за 2026, след като се знаеше, че сме приети в ойрозоната от януари 2026.
А нямаше въпрос "Да запазим ли български лЪв?".
Аман от лукавене.
8 години и половина Радев не инициира Референдум за запазване лЪв, бил за ойрото, спазвал меж. договори, писани срещу българите..
Как може да има толкова наивни избиратели.
Защо Референдумът на Дойран, хваща прах при управлението на Радев?
09:25 26.10.2026
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "хахах":Ами НЕ, НЕ Е❗
Прочети за кога важи това❗
09:27 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🦉🦉🦉🦉
До коментар #29 от "хахах":В мирно време Президентът не може САМОСТОЯТЕЛНО да изпраща български военни части извън страната или да се разпорежда с армията без съответното решение или санкция на Народното събрание.😉
09:41 26.10.2026