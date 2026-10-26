При 98,99% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж за президент и вицепрезидент. При 98,99% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Йотова – Вълчев получава 34,6% от гласовете, а Гюров – Кандев – 31,98%. Разликата между тях е 2,6 процентни пункта.
Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. До него се стига, тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила повече от половината действителни гласове при необходимото участие на повече от половината избиратели.
Разпределение на гласовете
На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,57%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,8%.
Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 2,4% от гласоподавателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4%.
Какво предвижда Конституцията
Конституционното правило е, че ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в седемдневен срок се произвежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.
Така на балотажа на 1 ноември ще се срещнат двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
Коментиран от #149
06:58 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 хехе
Коментиран от #69
07:03 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДОЛУ ЧУБАКА МАСОНКАТА
07:05 26.10.2026
14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Коментиран от #74
07:05 26.10.2026
15 Ние,
Другари, бъдете ! Врага е сред нас !)
Коментиран от #76
07:06 26.10.2026
16 МАСОНО ГЬОЙСКИ СГОВОР
07:06 26.10.2026
17 Вервайте
Коментиран от #53, #59, #210
07:08 26.10.2026
18 Тото 1 и Тото 2
Язък !
Пък пред камерите се прави на смелчага и на всемогъщ , а в къщи трепери , че ще го бият.
Коментиран от #28
07:08 26.10.2026
19 РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО
Коментиран от #123
07:09 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Радев вън
България е на българите
Коментиран от #27, #52, #151
07:12 26.10.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "трият педофилите, трият":Като ти чета коментара, по-скоро вместо пуканки ще си с букет алени макове в ръце на моста в Русе, а те макове те много бързо клюмват, както и надеждите ти
07:13 26.10.2026
23 така е
07:14 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 сикаос
До коментар #21 от "Радев вън":Тук не е Киев нито Париж бре туземец на ПП и ДБ педофили. Тук е България.
07:14 26.10.2026
28 така е
До коментар #18 от "Тото 1 и Тото 2":Борисов не отиде, защото знаеше че мача е свирен още с "ремонта" на машините.
07:15 26.10.2026
29 Хитър Петър
Към Йотова: Имаш 19 гласа от мен и близките ми.
Към Гюров: Не ти трябваше да ходиш в Украйна още на третия си ден.
Коментиран от #42
07:15 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ТЕРИТОРИЯТА ТОТАЛ ЩЕТА
07:16 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #68, #71
07:26 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 БОКО И ШИШИ СПЕЧЕЛИХА
07:26 26.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 абе за тая комундела
07:27 26.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Те са от един отбор
Тотален нон сенс.
07:28 26.10.2026
50 Т Живков
07:28 26.10.2026
51 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
07:28 26.10.2026
52 Радев
До коментар #21 от "Радев вън":си е в България, ама ти си в Украйна
07:29 26.10.2026
53 Правописна корекция
До коментар #17 от "Вервайте":и Йотовица и Гюро от един Пол дренки са !
07:29 26.10.2026
54 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
07:29 26.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Коментиран от #58
07:31 26.10.2026
57 ТЕЗИ И ДВАМАТА
07:31 26.10.2026
58 как не ги иска народа
До коментар #56 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":Като и Йотова и Гюров работят за комунистите?
07:32 26.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Смешници
07:35 26.10.2026
61 Бяхме за гъби
До коментар #40 от "Ха ха ха":и беше много хубаво!
07:35 26.10.2026
62 Ха ха ха
До коментар #59 от "Ха ха ха":Крилов го написа редакторът. Имах предвид крилия се от военна служба хубостник.
07:36 26.10.2026
63 ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ
Коментиран от #83, #165
07:37 26.10.2026
64 Пепи волгата
Коментиран от #117
07:38 26.10.2026
65 БАНко
07:38 26.10.2026
66 Тити
07:38 26.10.2026
67 КАЯ И УРСУЛА
07:39 26.10.2026
68 ВЪЗРАЖДАНЕ на какво?
До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Ти къде си виждал българи в България?
07:39 26.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ха ха ха
До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Времето беше вчера , колега. Днес е време за срам и вой на дебили стояли си в къщи.
Коментиран от #95
07:42 26.10.2026
72 ФигНя
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Думата ,, него " или думата ,, нея " нямат никаква разлика.
По отношение на външните работи ще се различават само по дължината на косата.
07:42 26.10.2026
73 РАДЕВ гледа ТЪПО
Коментиран от #99
07:43 26.10.2026
74 Елит в кавички
До коментар #14 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии.
07:44 26.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Емил
До коментар #15 от "Ние,":Елементарен изказ!!!
Жалко за България с такива хора!!!
07:44 26.10.2026
77 Фен
07:44 26.10.2026
78 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Като в ...Сърбия
07:46 26.10.2026
79 Емил
До коментар #69 от "Избираме по-малкото зло":Подкрепям!!!
Защото всички които искат да ни вкарат в тази война не заслужават държавна служба, а още по-малко управленска длъжност!!!
07:47 26.10.2026
80 БСП В ТИХ УЖАС
07:51 26.10.2026
81 123
07:52 26.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":В тази връзка като се замисли човек ,,Другарят" Тодор Живков работеше като партиен секретар,министър председател и президент едновременно.
Науката не му даваше кой знае колко умствен багаж.
Не ми се мисли сегашните колко им е багажа,щом имат по няколко заместници и целият цивилизован ги консултира какво е правилно и какво не.
Резултатът е , че сме на последно място по икономическо развитие и стандарт на живота.
07:53 26.10.2026
84 Анализ
07:53 26.10.2026
85 Радев гледа ТЪПО
Коментиран от #114
07:53 26.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 така е
07:55 26.10.2026
89 Ехаа
Коментиран от #91
07:56 26.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 така е
До коментар #89 от "Ехаа":Борисов четка белия кон за предсрочните избори през Април месец 2027.
07:59 26.10.2026
92 Картаген
До коментар #82 от "Копейки":Бъркаш , ако си мислиш , че агентът на Бай Дончо е путински агент.
А вашият човек , като стане президент , първата му работа е да закупи микробуси.
За какво му са , че разберете някой ден в три часа сутринта.
07:59 26.10.2026
93 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Като в Сърбия.
08:00 26.10.2026
94 Гоце
08:01 26.10.2026
95 Бяхме за гъби и беше хубаво
До коментар #71 от "Ха ха ха":на 1 ноември пак ще ходим, вие наивниците ходете да гласувате за празни обещания и лицемерни лъжи от 50г.
08:01 26.10.2026
96 ВУЧИЧ И ЙОТОВА
08:01 26.10.2026
97 Румен съм
08:02 26.10.2026
98 Възрожденче кретенче
Пак го пратиха в нокаут.
08:03 26.10.2026
99 Разликата
До коментар #73 от "РАДЕВ гледа ТЪПО":Направи ми силно впечатление в изборния ден вчера следната разлика. Фигурите на оялите се и преяли с власт Вълчев и Йотова, сравнени с перфектната фигура на Гюров. Неоял се и непреял с власт. Факт. В интелектуално отношение разликата е пак пъти в полза на Гюров. Йотова и Вълчев моментално да започнат по-гладна диета идната неделя! От понеделника. Човек е това, което яде.
Коментиран от #105
08:06 26.10.2026
100 Българин
08:06 26.10.2026
101 И двамата са за това
08:10 26.10.2026
102 Магданоз
08:10 26.10.2026
103 Пламен
А Копейкин къде отива ? :)
Коментиран от #176
08:11 26.10.2026
104 123
Коментиран от #106
08:13 26.10.2026
105 Додо
До коментар #99 от "Разликата":Твърде desconsolado e да избираш между бивша журналистка и манекен за главнокомандващ на наследницата на армията на Омуртаг и Симеон Велики . Не мислиш ли?
Коментиран от #118
08:17 26.10.2026
106 как се започва работа
До коментар #104 от "123":с неможачи, поставени само да усвояват европари?
Всички предишни избори бяха по около 50 милиона Евро. Регресивна България направи тези президентски избори за 115 милиона ЕВРО. Даде отделно над 15 милиона Евро за проверка и РЕМОНТ на машините, които започнаха да отказват още в първите минути на изборния ден.
08:18 26.10.2026
107 Отвратително
08:19 26.10.2026
108 БАНко
Коментиран от #111
08:23 26.10.2026
109 Ристе кьоравото
08:25 26.10.2026
110 Див Комунизъм
08:25 26.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Това което трябва да знаеш
08:26 26.10.2026
113 СЛОНА
ДНЕС Е ДИМИТРОВ ДЕН НЕКАДА ИМ Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ИМЕНЯЦИ,И НА ВСИЧКИ ВИДИНЧАНИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА И НА МОЯТ ДЯДО ДИМИТЪР,УЧАСТВАЛ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ и.ВЪРНАЛ СЕ ЖИВ - МИР НАД ПРХА ИМ И ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ МИРНИ ХОРА..
08:26 26.10.2026
114 Йотова ще се сгромоляса идната неделя
До коментар #85 от "Радев гледа ТЪПО":Защото огромното мнозинство русофили не я припознават и кандидатурата и беше обречена. От месеци впрочем нямаше нито един социален елемент в политическото и говорене. Все повече се откъсваше от нормалният трудов човек и затъваше заедно с десният милитарист Радев. Нито веднъж не го критикува за нещо. Но затова пък изкключително гнусно се заиграваше и флиртуваше с всякакви там псевдокултурници, кинаджии, маастии, пимпири и перперикони ...
08:27 26.10.2026
115 123
Коментиран от #120
08:27 26.10.2026
116 Деса
Да си изядат дипломите!
Коментиран от #121
08:28 26.10.2026
117 Пепи еврото с волгата
До коментар #64 от "Пепи волгата":Мен пък ме боле, арча си евраците и ви гледам сеира
08:29 26.10.2026
118 Корекция
До коментар #105 от "Додо":Йотова не е бивша журналистка, а говорителка. Четяща от аутокю в началото на прехода. После паразитен организъм в държавата и до ден днешен. Не може да каже и пет изречения по която и да е тема от дневния ред на държавата и обществото. Но пък може да помилва наркобосове.
08:29 26.10.2026
119 На балотажа
08:30 26.10.2026
120 как никаква борба с мафията?
До коментар #115 от "123":Създадоха се условия да се изтребят едни други. Вече три мутри дадоха фира при прогресивното Управление!
Коментиран от #136, #153
08:31 26.10.2026
121 СЛОНА
До коментар #116 от "Деса":ТЪЙ ЩЕ Е БАТКОВОТО....
08:32 26.10.2026
122 Крамер срещу Крамер.
66- 67 % гласуваха за Радев.,
8- 9 % гласуваха за Руди Гела и Ивелин.
После ще има рев и сълзи.
08:33 26.10.2026
123 Аз съм веган
До коментар #19 от "РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО":Тоя така си гледа
08:34 26.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Факт
08:37 26.10.2026
128 1488
34,7% срещу 31,9%, разлика 2.8%
заглавие от жьлтия сайт fukцuu беге:
"Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!
Костадин Костадинов е трети", 25.10, 2026 19:54
08:37 26.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 1488
98,99% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
26 Октомври, 2026 06:55
заглавие от жьлт сайт, fukцuu беге:
100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж
25 Октомври, 2026 22:26
(100% КАКВО???)
08:37 26.10.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 БАНко
08:37 26.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 с две думи
До коментар #120 от "как никаква борба с мафията?":Като гледам новите кортежи черни джипове по улиците, си е чист Ренесанс на мутренските времена.
Коментиран от #137, #138
08:39 26.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 МакедонецЪТ
До коментар #136 от "с две думи":Хехе, абе, бре..
Коментиран от #140
08:40 26.10.2026
139 Йотова ще се сгромоляса идната неделя
Коментиран от #154
08:40 26.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 МакедонецЪТ
Коментиран от #142
08:41 26.10.2026
142 МакедонецЪТ
До коментар #141 от "МакедонецЪТ":Във всеки случай нищожната България е пълна нула в международната политика.
Коментиран от #145, #146
08:41 26.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 МакедонецЪТ
До коментар #142 от "МакедонецЪТ":БГта е село. Дъното.
Коментиран от #152
08:42 26.10.2026
147 Дядо дръмпир обича цифри ,числа и други
08:42 26.10.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Разбира ли сега "Кимон Георгиев"...
До коментар #1 от "бушприт":"Алекперовски" !
До къде докара България???
И аз гласувах за него първия път , но ... никога повече!!!
Цяла Европа му се смее , а той се радва , че познава Алекперов!!!
08:43 26.10.2026
150 Аз съм човек
08:43 26.10.2026
151 днес
До коментар #21 от "Радев вън":прав си - България на и за българите, а Гюро е българородавецЪ - раздава нашите пари на некакви ффашаги и ннаркоси в Крайнината....
08:43 26.10.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Атина Палада
До коментар #120 от "как никаква борба с мафията?":В цял свят борбата с престъпността се брои с осъдените престъпници, само прогресистите броят колко пресъпници се застреляли по улиците. Болшевизъм. Има човек - има проблем, няма човек - няма проблем.
Коментиран от #159
08:44 26.10.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Дориана
1. Радев печели . независимо кой ще спечели изборите- Йотова или Гюров.
2. Борисов абдикира в негова полза.
3. Пеевски изобщо не участва.
Т.н. европейски партии се оказаха ментета.
08:47 26.10.2026
158 Атина Палада
До коментар #154 от "питам":Коалиция Петрохан - прокуратура + МВР + ДАНС. Нямат ли нищо ново да помогнат на Йотовица? Много рано издъвкаха дъвката.
08:48 26.10.2026
159 за сметка на това
До коментар #153 от "Атина Палада":За сметка на това помилват наркобароните и ги пускат от затворите. И така пет пъти.
08:48 26.10.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Йотова имала разширение на избиратели
Гюров днеска щеше да е избран.
08:50 26.10.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Президента го храним не 5 години
До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":а през целия му живот - виж ЗАКОН за някои права на лицата, които са били президенти на Република България.
08:51 26.10.2026
166 Гади ми се от млади лумпени и за това
08:52 26.10.2026
167 Инна
Путин и Тръмп спечелиха българските избори- и парламентарни, и президентски.
Ще спечелят и местните.
08:54 26.10.2026
168 Математикък
08:54 26.10.2026
169 очакван балотаж и резултат
Но в случая имаме и трети сегмент.
Огромно квалифицирано мнозинство от граждани които не намират смисъл да гласуват. 78 процента от хората не разпознават тази (феодализирана) територия за своя държава.
И да се повиши вотът на балотажа това вече ще прилича на изпарения на обществено доверие или отатъчни навици от предишен обществен договор.
08:58 26.10.2026
170 Мутата
08:58 26.10.2026
171 Инна
До коментар #160 от "156":И кой ще се противопостави на комунистите?
Гюров, който на миналите президентски избори гласува за Радев и публично го обяви за неговия президент?
Борисов или Пеевски?
Радостин Василиев и Ивелин Михайлов?
Корнелия Нинова или Костадин Костадинов?
08:59 26.10.2026
172 Честито
08:59 26.10.2026
173 Няма лошо
09:00 26.10.2026
174 Победа за мисирките и стъкмистите
09:02 26.10.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Волгин
До коментар #103 от "Пламен":За Копейкин не знам ама аз отивам в Брюксел ,на лошото
Коментиран от #184
09:08 26.10.2026
177 Червени гниди
09:08 26.10.2026
178 РуZku мир
09:08 26.10.2026
179 Zахарова
09:08 26.10.2026
180 Затвора
09:10 26.10.2026
181 Кииф и сатанистите са доволни!
Коментиран от #190
09:10 26.10.2026
182 Комунизма си отива
Гюров президент!
Коментиран от #191, #202
09:11 26.10.2026
183 И двете двойки
09:11 26.10.2026
184 Пепи Волгата
До коментар #176 от "Волгин":К00пейка с Гейвайб
09:12 26.10.2026
185 Факти
09:13 26.10.2026
186 Дано да вали хубав дъждец
За Радев не гласувам!
09:13 26.10.2026
187 Уникално
Коментиран от #201
09:13 26.10.2026
188 Ползата от изборите е чиста психология
09:14 26.10.2026
189 Хората си останаха по домовете
09:14 26.10.2026
190 Идеален кратък
До коментар #181 от "Кииф и сатанистите са доволни!":Анализ. Точно така. Фашата в Европа ликува върху нашето окончателно поражение. 1300 г България отива към края си, за съжаление!!!
09:14 26.10.2026
191 Децата:
До коментар #182 от "Комунизма си отива":Гоцеделчевски комунист и гоцеделчевски милиционер ще ни пазят?
Вече спим спокойно!
09:15 26.10.2026
192 БРАВО
09:16 26.10.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Неделен Гъбар:
1. Ще подкрели ли Боко Гюров?
2. Ще подкрепи ли Костадинов Йотова?
09:24 26.10.2026
195 БРАВО
09:25 26.10.2026
196 Имахме луд Плевню .... но
09:25 26.10.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 БеГемот
09:25 26.10.2026
199 123
09:27 26.10.2026
200 Биби
09:28 26.10.2026
201 БеГемот
До коментар #187 от "Уникално":И какво иде след Вукич сигурно Мукич....ние тоя мач сме го играли сега е ред на сръбските наивници...само дето ще сменят доставчика на самолети с по правилния.... хахаха....
09:28 26.10.2026
202 Комунизма си отива
До коментар #182 от "Комунизма си отива":Идва Нацизма
09:31 26.10.2026
203 Някак незабелязано минаха няколко важни
Йотова оказа да търси подкрепа.
Коста не се е предложил за подкрепа на никого.
Гюров и той не е поискал подкрепа.
Никой от останалите отпаднали кандидати не се е предложил подкрепа на никого. Това са близо 10 %. от гласувалите.
Коментиран от #215
09:32 26.10.2026
204 И последно луд Гюру
09:33 26.10.2026
205 ми то,
09:33 26.10.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Обзалагам се, че никой няма да потърси
И че нещастните гербери ще се лутат като мухи без глави!
09:37 26.10.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Истината
09:39 26.10.2026
210 А50
До коментар #17 от "Вервайте":Опорките на жълтопаветниците са такива, за да откажат хората да гласуват
09:39 26.10.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Рундю излъга хората
09:40 26.10.2026
213 гост
09:41 26.10.2026
214 Сийка
09:43 26.10.2026
215 Герги
До коментар #203 от "Някак незабелязано минаха няколко важни":Бъркаш..Василев беше пределно ясен...хората да гласуват по съвест,но да не е за Йотова...или гласуват за Гюров или да си стоят в къщи...
09:44 26.10.2026
216 Деси Стюардеса
09:45 26.10.2026
217 Капанът щракна
09:45 26.10.2026
218 Историята
09:46 26.10.2026