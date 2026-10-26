Проблеми заляха първите купувачи на сгъваемия iPhone

Първите купувачи на сгъваемия iPhone Duo съобщават за повреди на вътрешния дисплей, които се появяват след проблем с пантата. При описаните случаи по екрана се вижда вертикална линия по средата, от която тръгва хоризонтална линия към дясната половина на сгъваемия панел. Според разказите на засегнатите потребители проблемът започва с необичайно стегната панта. Отварянето на телефона изисква допълнително усилие, а при преминаването през съпротивлението се чува пукащ или хрущящ звук. Веднага след това по вътрешния дисплей се появяват постоянни линии, които остават и след повторно отваряне и затваряне на устройството. При част от купувачите дефектът се е проявил след няколко дни употреба, докато други описват повреда само часове след разопаковането на телефона. Засегнатите твърдят, че не са изпускали устройствата, не са ги разглобявали и не са ги използвали по необичаен начин. Някои от тях посочват, че вече са ползвали сгъваеми телефони и са запознати с необходимата предпазливост при работа с подобен механизъм.

Сходният модел на повредата при отделните случаи насочва към възможна връзка между пантата и вътрешния екран. Към момента обаче няма официално потвърждение, че става дума за конструктивен дефект или за проблем, който засяга конкретна производствена серия. Фактът, че повечето потребители и тестери, използвали iPhone Duo по-дълго, не съобщават за такава повреда, оставя отворена и версията за ограничен брой дефектни устройства. Собствениците са потърсили съдействие от Apple или от мобилните оператори, чрез които са закупили телефона. Apple е предложила замяна на засегнатите устройства, но ограничените наличности затрудняват получаването на нов апарат. Най-сериозни са затрудненията при конфигурациите с 1 TB и 2 TB памет.

Не е ясно кога ще има достатъчно заместващи устройства и дали Apple ще предприеме допълнителни действия за установяване на причината. Купувачите, при които се появят стегната панта, пукащ звук или линии по вътрешния екран, трябва да се обърнат към поддръжката на компанията, вместо да продължават да прилагат сила при отваряне на телефона.