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Проблеми заляха първите купувачи на сгъваемия iPhone

Проблеми заляха първите купувачи на сгъваемия iPhone

26 Октомври, 2026 09:32 647 7

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  • повреден дисплей-
  • панта-
  • apple

Собственици описват стегната панта, пукащ звук и постоянни линии по вътрешния дисплей

Проблеми заляха първите купувачи на сгъваемия iPhone - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Първите купувачи на сгъваемия iPhone Duo съобщават за повреди на вътрешния дисплей, които се появяват след проблем с пантата. При описаните случаи по екрана се вижда вертикална линия по средата, от която тръгва хоризонтална линия към дясната половина на сгъваемия панел. Според разказите на засегнатите потребители проблемът започва с необичайно стегната панта. Отварянето на телефона изисква допълнително усилие, а при преминаването през съпротивлението се чува пукащ или хрущящ звук. Веднага след това по вътрешния дисплей се появяват постоянни линии, които остават и след повторно отваряне и затваряне на устройството. При част от купувачите дефектът се е проявил след няколко дни употреба, докато други описват повреда само часове след разопаковането на телефона. Засегнатите твърдят, че не са изпускали устройствата, не са ги разглобявали и не са ги използвали по необичаен начин. Някои от тях посочват, че вече са ползвали сгъваеми телефони и са запознати с необходимата предпазливост при работа с подобен механизъм.

Проблеми заляха първите купувачи на сгъваемия iPhone

Сходният модел на повредата при отделните случаи насочва към възможна връзка между пантата и вътрешния екран. Към момента обаче няма официално потвърждение, че става дума за конструктивен дефект или за проблем, който засяга конкретна производствена серия. Фактът, че повечето потребители и тестери, използвали iPhone Duo по-дълго, не съобщават за такава повреда, оставя отворена и версията за ограничен брой дефектни устройства. Собствениците са потърсили съдействие от Apple или от мобилните оператори, чрез които са закупили телефона. Apple е предложила замяна на засегнатите устройства, но ограничените наличности затрудняват получаването на нов апарат. Най-сериозни са затрудненията при конфигурациите с 1 TB и 2 TB памет.

Не е ясно кога ще има достатъчно заместващи устройства и дали Apple ще предприеме допълнителни действия за установяване на причината. Купувачите, при които се появят стегната панта, пукащ звук или линии по вътрешния екран, трябва да се обърнат към поддръжката на компанията, вместо да продължават да прилагат сила при отваряне на телефона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЕДИН ПРОДУКТ Е ТОЛКОВА ЗДРАВ , КОЛКОТО МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КОИТО Е НАПРАВЕН
    .....
    ГАДНО Е КОГАТО ДОРАБОТКАТА НА НЕЩО ТИ СТРУВА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ЗАГУБИ

    09:36 26.10.2026

  • 2 Смех

    11 0 Отговор
    Честито, а корейци и китайци вече имат 7-8о поколение.

    09:36 26.10.2026

  • 3 Хахаха

    7 1 Отговор
    Това е телефон за бедните, които си въобразяват, че ще минат за богати!
    А ако си го купи и някой друг, то той си е просто глупав!

    09:39 26.10.2026

  • 4 Навси

    9 0 Отговор
    На всичките тея дето се набълбукаха с тоя телефон им се вика бета тестери. Ама си плащат шапка пари за да са такива.

    09:41 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    4 0 Отговор
    3800 евро е най-скъпия вариант на това технологично чудо, което четрае по екрана :)

    09:46 26.10.2026

  • 7 Ауууу

    4 0 Отговор
    Много скъпи дъски за рязане на лук, но пък имали бол пари да ги😅

    09:51 26.10.2026