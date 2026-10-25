Избирател е гласувал три пъти в секция в София

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София след проблем с машинното гласуване. За случая съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.

По думите му при първото гласуване машината е отпечатала бюлетина, която е била смачкана от печатащото устройство. След това е извикан техник, който е отстранил повредата.

При второто гласуване бюлетината е излязла наполовина отпечатана, а на дисплея на машината се е появил надпис „Грешка“. На избирателя е било разрешено да гласува трети път.

„Нарушението се дължи на човешкия фактор“, обясни Йордан Топалов.

Председателят на РИК 24 заяви, че районната комисия е била уведомена незабавно и са съставени протоколи за случая.

„Това е грубо нарушение на закона, въпреки цялата разяснителна кампания на ЦИК“, подчерта Топалов.

Според него отпечатването на бюлетината означава, че гласът вече е отчетен, дори когато бюлетината е повредена.

„Когато принтерът е разпечатал бележката и я е намачкал, на практика този глас е отчетен. На практика там има три отчетени гласа“, посочи председателят на РИК 24.

Топалов уточни, че сигнал до прокуратурата ще бъде подаден на следващия ден, след приключването на приемането и отчитането на изборните протоколи.

Към момента на информацията представители на 253 от около 500 секционни избирателни комисии са пристигнали в РИК 24. Предаването на протоколите протича спокойно.

Източници: btvnovinite.bg