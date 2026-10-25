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Избирател е гласувал три пъти в секция в София
  Тема: Избори

Избирател е гласувал три пъти в секция в София

25 Октомври, 2026 23:49 665 15

  • избори-
  • машинно гласуване-
  • изборни нарушения-
  • софия-
  • рик 24

До повторното гласуване се стигнало след проблем с отпечатването на машинната бюлетина. РИК 24 е съставила протоколи и ще сезира прокуратурата

Избирател е гласувал три пъти в секция в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София след проблем с машинното гласуване. За случая съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.

По думите му при първото гласуване машината е отпечатала бюлетина, която е била смачкана от печатащото устройство. След това е извикан техник, който е отстранил повредата.

При второто гласуване бюлетината е излязла наполовина отпечатана, а на дисплея на машината се е появил надпис „Грешка“. На избирателя е било разрешено да гласува трети път.

„Нарушението се дължи на човешкия фактор“, обясни Йордан Топалов.

Председателят на РИК 24 заяви, че районната комисия е била уведомена незабавно и са съставени протоколи за случая.

„Това е грубо нарушение на закона, въпреки цялата разяснителна кампания на ЦИК“, подчерта Топалов.

Според него отпечатването на бюлетината означава, че гласът вече е отчетен, дори когато бюлетината е повредена.

„Когато принтерът е разпечатал бележката и я е намачкал, на практика този глас е отчетен. На практика там има три отчетени гласа“, посочи председателят на РИК 24.

Топалов уточни, че сигнал до прокуратурата ще бъде подаден на следващия ден, след приключването на приемането и отчитането на изборните протоколи.

Към момента на информацията представители на 253 от около 500 секционни избирателни комисии са пристигнали в РИК 24. Предаването на протоколите протича спокойно.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко, ще извадят два гласа от Гюров

    5 3 Отговор
    Йотова няма да я пипат..Тя е свещена крава за прогресорите.

    Коментиран от #6

    23:55 25.10.2026

  • 2 Не се интересувам

    4 0 Отговор
    Моята атракция са колегите от Трите кладенци с неформалния им протест против ракиените санкции на Гълъба.

    Коментиран от #9

    23:57 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Синовете на Лама Калушев

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Споко, ще извадят два гласа от Гюров":

    Как гласува Калушев, другарю? Още ли е в списъците? Напролет, посмъртно беше гласувал!🤥

    Коментиран от #15

    00:15 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Голям праз

    2 2 Отговор
    Години наред лъжеха и мажеха и драскаха масово по бюлетините, а сега дребен технически дефект се представя за събитие!?
    Геρбаджиите в Костинбρод напечатаха милиони фалшиви бюлетини преди време и за награда направиха деятеля министър председател, а той пък си построи хотел за 100 милиона евро.

    Коментиран от #12

    00:17 26.10.2026

  • 9 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не се интересувам":

    В онези райони е чудо, че се провеждат избори! Надали са чули за рестрикции с ракията. Двубоят Желю Желев-Вълко Вълканов, още отеква в главите им!🫪

    00:21 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Махнете ги тия

    2 1 Отговор
    Мунчови машини измамници комунистически.

    00:26 26.10.2026

  • 12 Муци, още ли ползваш стари фейкове?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Голям праз":

    Хеле Барекови. Още му се смеят.

    00:31 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МоΔератор

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Искаш отмъщение, че трият теб ли,":

    Тук не е Масква, агресор!

    00:33 26.10.2026

  • 15 Нямам идея,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Синовете на Лама Калушев":

    но знам как ти гласуваш за кремълските педофили, дрОгарЬО. Винаги с лЬоБоФфф

    00:33 26.10.2026

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