Избирател е гласувал три пъти в секция в София

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София след проблем с машинното гласуване. За случая съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.
По думите му при първото гласуване машината е отпечатала бюлетина, която е била смачкана от печатащото устройство. След това е извикан техник, който е отстранил повредата.
При второто гласуване бюлетината е излязла наполовина отпечатана, а на дисплея на машината се е появил надпис „Грешка“. На избирателя е било разрешено да гласува трети път.
Председателят на РИК 24 заяви, че районната комисия е била уведомена незабавно и са съставени протоколи за случая.„Това е грубо нарушение на закона, въпреки цялата разяснителна кампания на ЦИК“, подчерта Топалов.
Според него отпечатването на бюлетината означава, че гласът вече е отчетен, дори когато бюлетината е повредена.„Когато принтерът е разпечатал бележката и я е намачкал, на практика този глас е отчетен. На практика там има три отчетени гласа“, посочи председателят на РИК 24.
Топалов уточни, че сигнал до прокуратурата ще бъде подаден на следващия ден, след приключването на приемането и отчитането на изборните протоколи.
Към момента на информацията представители на 253 от около 500 секционни избирателни комисии са пристигнали в РИК 24. Предаването на протоколите протича спокойно.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко, ще извадят два гласа от Гюров
Коментиран от #6
23:55 25.10.2026
2 Не се интересувам
Коментиран от #9
23:57 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Синовете на Лама Калушев
До коментар #1 от "Споко, ще извадят два гласа от Гюров":Как гласува Калушев, другарю? Още ли е в списъците? Напролет, посмъртно беше гласувал!🤥
Коментиран от #15
00:15 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Голям праз
Геρбаджиите в Костинбρод напечатаха милиони фалшиви бюлетини преди време и за награда направиха деятеля министър председател, а той пък си построи хотел за 100 милиона евро.
Коментиран от #12
00:17 26.10.2026
9 Ъъъъ
До коментар #2 от "Не се интересувам":В онези райони е чудо, че се провеждат избори! Надали са чули за рестрикции с ракията. Двубоят Желю Желев-Вълко Вълканов, още отеква в главите им!
00:21 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Махнете ги тия
00:26 26.10.2026
12 Муци, още ли ползваш стари фейкове?
До коментар #8 от "Голям праз":Хеле Барекови. Още му се смеят.
00:31 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 МоΔератор
До коментар #13 от "Искаш отмъщение, че трият теб ли,":Тук не е Масква, агресор!
00:33 26.10.2026
15 Нямам идея,
До коментар #6 от "Синовете на Лама Калушев":но знам как ти гласуваш за кремълските педофили, дрОгарЬО. Винаги с лЬоБоФфф
00:33 26.10.2026