Сигурността – акцент в Седмото издание на Софийския икономически форум

Седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII) събра водещи политически лидери, дипломати,

представители на международни организации и на бизнеса днес.

Форумът откриха Симеон Цомокос, основател и президент на Делфийския икономически форум ,и министър – председателят на Република България Румен Радев.

В приветственото си слово Цомокос подчерта, че Европа и светът са подложени на геополитически и технологични трансформации, a Югоизточната Европа трябва се разглежда като регион на идеи и сигурност.

“Разположена на кръстопът, България има възможност да има принос към сигурността, свързаността и диверсификацията. Развитието на България е свързано с развитието на региона и качеството на взаимоотношенията, дори отвъд океана”, подчерта той.

Динамичната геополитическа ситуация отбеляза и премиерът Радев в словото си по време на форума. Той посочи, че всички търпим последствията от задълбочаващите се кризи от глобалния сблъсък - военен, икономически и технологичен от войната в Украйна.

Министър - председателят постави и въпроса как държавата ще се адаптира по- бързо и адекватно към динамичните геополитически промени и как ще се търсят стратегически възможности за страната ни и за целия регион, както и как ще се гарантира нашата сигурност- фундаментът на всички други дейности.

Радев заяви, че без сигурност няма обществено развитие, икономика, инвестиции, човешки капитал, а регионалното взаимодействие и съюзи ще придобиват все по-голямо значение.

Сред акцентите на събитието на високо ниво, организирано от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum), са геополитическите промени, европейското единство, икономическата конкурентоспособност и стратегическото развитие на Югоизточна Европа. Специално внимание ще бъде отделено на първата година от членството на България в еврозоната, енергийната сигурност, технологичната трансформация и възможностите за устойчив икономически растеж.

Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.