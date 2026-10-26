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Сигурността – акцент в Седмото издание на Софийския икономически форум

Сигурността – акцент в Седмото издание на Софийския икономически форум

26 Октомври, 2026 12:12 459 12

  • софийски икономически форум-
  • сигурност-
  • румен радев

Форумът на високо ниво събра в столицата водещи политически лидери, дипломати, представители на международни организации и на бизнеса

Сигурността – акцент в Седмото издание на Софийския икономически форум - 1
Снимка: Sofia economic forum
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII) събра водещи политически лидери, дипломати,
представители на международни организации и на бизнеса днес.

Форумът откриха Симеон Цомокос, основател и президент на Делфийския икономически форум ,и министър – председателят на Република България Румен Радев.

В приветственото си слово Цомокос подчерта, че Европа и светът са подложени на геополитически и технологични трансформации, a Югоизточната Европа трябва се разглежда като регион на идеи и сигурност.

“Разположена на кръстопът, България има възможност да има принос към сигурността, свързаността и диверсификацията. Развитието на България е свързано с развитието на региона и качеството на взаимоотношенията, дори отвъд океана”, подчерта той.

Динамичната геополитическа ситуация отбеляза и премиерът Радев в словото си по време на форума. Той посочи, че всички търпим последствията от задълбочаващите се кризи от глобалния сблъсък - военен, икономически и технологичен от войната в Украйна.

Министър - председателят постави и въпроса как държавата ще се адаптира по- бързо и адекватно към динамичните геополитически промени и как ще се търсят стратегически възможности за страната ни и за целия регион, както и как ще се гарантира нашата сигурност- фундаментът на всички други дейности.

Радев заяви, че без сигурност няма обществено развитие, икономика, инвестиции, човешки капитал, а регионалното взаимодействие и съюзи ще придобиват все по-голямо значение.

Сред акцентите на събитието на високо ниво, организирано от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum), са геополитическите промени, европейското единство, икономическата конкурентоспособност и стратегическото развитие на Югоизточна Европа. Специално внимание ще бъде отделено на първата година от членството на България в еврозоната, енергийната сигурност, технологичната трансформация и възможностите за устойчив икономически растеж.

Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    5 3 Отговор
    Мунчо все едно не е премиер, а най-обикновен външен министър все повече се убеждавам, че е една пионка .

    12:16 26.10.2026

  • 3 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фантастична пропагандна икономика.":

    Минах статията по диагонал и не разбрах кои са били участниците в тоя измислен и глупав форум..... Пълно с някакви празни приказки на червения петруханец лётчика....

    12:17 26.10.2026

  • 4 Икономика е

    4 1 Отговор
    Производство , износ , внос на технологии , контролиран внос на храна и стоки , преференции за родният производител , ниски лихви. А форума е за да се показвате.

    12:20 26.10.2026

  • 5 Българин

    5 0 Отговор
    Този клюн вече не мога да го гледам.

    12:28 26.10.2026

  • 6 Щом присъства Радев,

    1 0 Отговор
    значи нишо не е сигурно.

    12:30 26.10.2026

  • 7 От толкова загриженост за сигурността

    3 0 Отговор
    Напънала се планината, та родила мишка.

    12:34 26.10.2026

  • 8 Хвърчилото

    2 0 Отговор
    е отпрал наистина голяма пеликанска гуша. Явно кощрамбата вместо изцепките си малоумни в социалните мрежи е започнала да му готви и сипва втора и трета голяма порция мусака.

    Коментиран от #12

    12:43 26.10.2026

  • 9 Ще видим

    1 1 Отговор
    Този, заиграва с международни капиталисти. Прие предложената минимална заплата на българските капиталисти. И след избори ще видим масовия българи за кого ще гласува.

    12:46 26.10.2026

  • 10 Сигурна сигурност

    2 0 Отговор
    Със сигурност мунчо ни обеща още убийства. Просто прекрасно..

    12:47 26.10.2026

  • 11 Радев и сигурност

    3 0 Отговор
    е оксиморон.
    Пол е мазно кафе при един от лобистите си.
    Дотам.

    12:48 26.10.2026

  • 12 Терапевт

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хвърчилото":

    Когато си стресиран много се храниш и говориш глупотевини. Оназа, панделката Доцова и тя била вече стресирана. Следователно и тя ще прикачи някоя каравана към себе си. Я отпред, я отзад, я двете. Като Идийотовата.

    12:48 26.10.2026

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