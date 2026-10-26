Сигурността – акцент в Седмото издание на Софийския икономически форум

Седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII) събра водещи политически лидери, дипломати,
представители на международни организации и на бизнеса днес.
Форумът откриха Симеон Цомокос, основател и президент на Делфийския икономически форум ,и министър – председателят на Република България Румен Радев.
В приветственото си слово Цомокос подчерта, че Европа и светът са подложени на геополитически и технологични трансформации, a Югоизточната Европа трябва се разглежда като регион на идеи и сигурност.
“Разположена на кръстопът, България има възможност да има принос към сигурността, свързаността и диверсификацията. Развитието на България е свързано с развитието на региона и качеството на взаимоотношенията, дори отвъд океана”, подчерта той.
Динамичната геополитическа ситуация отбеляза и премиерът Радев в словото си по време на форума. Той посочи, че всички търпим последствията от задълбочаващите се кризи от глобалния сблъсък - военен, икономически и технологичен от войната в Украйна.
Министър - председателят постави и въпроса как държавата ще се адаптира по- бързо и адекватно към динамичните геополитически промени и как ще се търсят стратегически възможности за страната ни и за целия регион, както и как ще се гарантира нашата сигурност- фундаментът на всички други дейности.
Радев заяви, че без сигурност няма обществено развитие, икономика, инвестиции, човешки капитал, а регионалното взаимодействие и съюзи ще придобиват все по-голямо значение.
Сред акцентите на събитието на високо ниво, организирано от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum), са геополитическите промени, европейското единство, икономическата конкурентоспособност и стратегическото развитие на Югоизточна Европа. Специално внимание ще бъде отделено на първата година от членството на България в еврозоната, енергийната сигурност, технологичната трансформация и възможностите за устойчив икономически растеж.
Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
12:16 26.10.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Фантастична пропагандна икономика.":Минах статията по диагонал и не разбрах кои са били участниците в тоя измислен и глупав форум..... Пълно с някакви празни приказки на червения петруханец лётчика....
12:17 26.10.2026
4 Икономика е
12:20 26.10.2026
5 Българин
12:28 26.10.2026
6 Щом присъства Радев,
12:30 26.10.2026
7 От толкова загриженост за сигурността
12:34 26.10.2026
8 Хвърчилото
Коментиран от #12
12:43 26.10.2026
9 Ще видим
12:46 26.10.2026
10 Сигурна сигурност
12:47 26.10.2026
11 Радев и сигурност
Пол е мазно кафе при един от лобистите си.
Дотам.
12:48 26.10.2026
12 Терапевт
До коментар #8 от "Хвърчилото":Когато си стресиран много се храниш и говориш глупотевини. Оназа, панделката Доцова и тя била вече стресирана. Следователно и тя ще прикачи някоя каравана към себе си. Я отпред, я отзад, я двете. Като Идийотовата.
12:48 26.10.2026