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Силвестър Сталоун призна за най-голямата грешка в кариерата си
  Тема: Известни личности

Силвестър Сталоун призна за най-голямата грешка в кариерата си

26 Октомври, 2026 12:58 1 243 0

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  • травми-
  • непобедимите-
  • кралят на тълса

Актьорът разкри, че е претърпял девет операции на гърба и три на шията след десетилетия опасни снимки

Силвестър Сталоун призна за най-голямата грешка в кариерата си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Силвестър Сталоун призна, че е допуснал сериозна грешка, като години наред сам е изпълнявал опасните каскади във филмите си. След десетилетия в екшън киното актьорът е платил висока цена с множество травми, девет операции на гърба и три операции за сливане на прешлени в областта на шията.

В интервю за Fox News Digital Сталоун разказва за физическите последици от кариерата си и за угризенията, които днес има за поетите рискове.

„Съжалявам за милиони, милиони неща. Мога буквално да говоря половин час само за травмите си. И не става дума за една или две, а за десетки. Всичко се натрупва с времето. Бил съм нараняван много пъти, но след „Непобедимите“ се стигна до девет операции на гърба и три на шията. И двете ми рамене бяха сериозно увредени, имах и проблеми с очите, включително с лещите. Беше брутално“, казва актьорът.

Силвестър Сталоун признава, че след операциите вече не се е чувствал напълно същият. „Сега трябва да се научиш да приемаш болката и да намериш начин да живееш с нея“, заявява той.

На 80 години актьорът определя като най-важен урока да оставя професионалистите да изпълняват опасните сцени. Той предупреждава хората да не се опитват да доказват смелостта си чрез каскади.

„Не се правете на големи герои и не се опитвайте да демонстрирате колко сте смели. Знам, че много хора си мислят да изпълняват каскадите сами, но не го правете. Не го правете. Оставете професионалистите да се погрижат за това“, съветва Сталоун.

По думите му физическите закони не могат да бъдат надхитрени, независимо от подготовката. „Гравитацията не може да бъде победена. Когато се ударите в земята, губите. А последствията рано или късно се връщат“, казва той.

Попитан дали се гордее, че е изпълнявал сам опасните сцени, Силвестър Сталоун отговаря отрицателно. „Не. Мисля, че съм бил идиот, че съм го правил. Да се гордея, че съм съсипал собственото си тяло? Хайде, стига“, признава актьорът.

В хода на разговора екранният Рамбо говори и за четвъртия сезон на сериала „Кралят на Тълса“, в който играе Дуайт Манфреди. Героят му продължава да изгражда престъпна империя, но среща нови препятствия и противници.

„Той все още не е постигнал целта си. Точно когато си мисли, че е успял, се появява нова ситуация или драматичен обрат. А точно това е необходимо на сериала“, обяснява Сталоун.

Актьорът посочва, че Дуайт ще бъде атакуван от Ню Йорк чрез технологии, политически връзки и мафиотски методи, като едновременно с това ще има проблеми и със собствените си хора.

Силвестър Сталоун разказва и за преместването със съпругата си Дженифър Флавин от Калифорния във Флорида. Двамата се установяват трайно там през 2024 г.

Актьорът казва, че животът в Калифорния постепенно го е направил апатичен и самодоволен, докато преместването във Флорида му е донесло нов кръг от приятели и повече спокойствие.

„Когато пристигнахме, не познавах нито един човек. Сега имаме прекрасен кръг от приятели. Това беше най-доброто решение“, казва Слай.


САЩ
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