"Синя България": Вотът на втория тур е „въпрос на ценности“

„Синя България“ се обяви против кандидатурата на Илияна Йотова за балотажа на президентските избори на 1 ноември. В позиция на политическия съвет на десния съюз се посочва, че вотът на втория тур е „въпрос на ценности“.

От формацията изразяват тревога от отсъствието на обединяваща дясна кандидатура в изборите. Въпреки това заявяват, че не могат да забравят „кои сме и срещу кого сме“.

„Противопоставяме се на кандидатурата на г-жа Йотова, която олицетворява популистки и левичарски модел на управление“, се казва в позицията.

„Синя България“ определя себе си като идеологически и геополитически противник на този модел и заявява, че трябва да се положи усилие за отпор срещу избора на Йотова. В текста не се посочва изрично подкрепа за другия участник в балотажа – Андрей Гюров.

Йотова и Гюров са на балотаж

До втория тур стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. При 99,94% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 34,76% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,95%.

Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът е насрочен за неделя, 1 ноември. „Синя България“ посочва, че независимо от разделенията, партийните сметки и продължаващата политическа непоследователност в десницата има принципи, които трябва да бъдат следвани и отстоявани.