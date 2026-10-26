"Синя България": Вотът на втория тур е „въпрос на ценности“

„Синя България“ се обяви против кандидатурата на Илияна Йотова за балотажа на президентските избори на 1 ноември. В позиция на политическия съвет на десния съюз се посочва, че вотът на втория тур е „въпрос на ценности“.
От формацията изразяват тревога от отсъствието на обединяваща дясна кандидатура в изборите. Въпреки това заявяват, че не могат да забравят „кои сме и срещу кого сме“.„Противопоставяме се на кандидатурата на г-жа Йотова, която олицетворява популистки и левичарски модел на управление“, се казва в позицията.
„Синя България“ определя себе си като идеологически и геополитически противник на този модел и заявява, че трябва да се положи усилие за отпор срещу избора на Йотова. В текста не се посочва изрично подкрепа за другия участник в балотажа – Андрей Гюров.
Йотова и Гюров са на балотаж
До втория тур стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. При 99,94% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 34,76% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,95%.
Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът е насрочен за неделя, 1 ноември. „Синя България“ посочва, че независимо от разделенията, партийните сметки и продължаващата политическа непоследователност в десницата има принципи, които трябва да бъдат следвани и отстоявани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 идЙотова
Коментиран от #23, #61
11:47 26.10.2026
2 АБЕ
11:47 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 младеж
11:48 26.10.2026
5 нннн
11:52 26.10.2026
6 А50
11:52 26.10.2026
7 Сините
Коментиран от #60
11:52 26.10.2026
8 Синя България е посиняла от пиене
11:52 26.10.2026
9 Георги
11:54 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И въпрос на време
До коментар #11 от "Въпрос само на червени ценности":Червените бабички всеки ден предават Богу дух.
11:58 26.10.2026
13 Да бе...
11:59 26.10.2026
14 !!!?
12:00 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А50
До коментар #11 от "Въпрос само на червени ценности":Като казваш младите, уточнявай че това са младите соросчета, други събиращи лесни пари за море и дискотеки, както и стари реститутки
Коментиран от #57
12:01 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
12:07 26.10.2026
21 Емил
Хахахахаха
12:07 26.10.2026
22 Вуте
12:11 26.10.2026
23 Европеец
До коментар #1 от "идЙотова":Това заглавие пак много смотано.... Какви са тия синия България, България от 30 години не е синя и това е добре.... София вероятно е синя донякъде, Ама това синьо има безброй отенаци.... Това въпрос на ценности авторката хубава го е сложила в кавички..... Отдавна няма ценности в бг територията...... Всичко е едно лицемерие, особено тая глупост като евро ценности....
Коментиран от #26
12:14 26.10.2026
24 Абе
Коментиран от #55
12:17 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гласът
12:18 26.10.2026
28 Ти да видиш
12:18 26.10.2026
29 Радев е подъл милитарист
12:20 26.10.2026
30 каунь
Коментиран от #39, #68
12:23 26.10.2026
31 Петрухански ценности, соросоиди
12:24 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ценностите на
12:26 26.10.2026
34 избирател
12:27 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Какви ценности , моля
Коментиран от #62
12:29 26.10.2026
37 Мич
Коментиран от #56
12:29 26.10.2026
38 А защо да ги питам
Коментиран от #50
12:30 26.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 родител 1
12:32 26.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ескобар
За Йотова.
Лесно ни прави Опрощението.
12:34 26.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Повече при...
12:34 26.10.2026
45 Троян
12:35 26.10.2026
46 Идея си нямам даже
Коментиран от #53
12:35 26.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тити на Кака
На ценности е.
Парични ценности.
12:37 26.10.2026
49 Малеее!
До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":Оооо!
Вили Лилков и морал!
12:38 26.10.2026
50 Уточнение
До коментар #38 от "А защо да ги питам":Не в цяла Европа, а само в няколко града където
привиканите от тик ток руски хибридки призоваха мигранти и ултраси към грабежи.
Преди това си бяха мирни протести за субсидиране на скъпото образование.
Например спокойно можеш да се разхождаш в Париж, ако не ходиш на единствените три места, където събират и не гледаш руските ИИ клипчета с изкуствен апокалипсис.
Кажи го някой парижанин или барселонец да ти се смее.
Коментиран от #66
12:39 26.10.2026
51 Питам
Коментиран от #59
12:39 26.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Вили Лилков, Петър Москов
До коментар #46 от "Идея си нямам даже":И още 6-7 замаяни пуяка. Тва са... професионални неудачници търсещи ново поприще. Същите като Кандев и Гюров
12:40 26.10.2026
54 БАНко
12:41 26.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Извинете, кремълски опорки не ни касаят
До коментар #37 от "Мич":Тук не е Раша и мога вече няма да бъде. Кажи го на шефа си.
12:41 26.10.2026
57 Копейдашката завист
До коментар #16 от "А50":край няма.
12:42 26.10.2026
58 оня с коня
До коментар #41 от "сцц":След като обявяваш че и двете кандидатури за Президент са от една и съща "Масонска кръчма" Какво предлагаш- да не гласуваме,да анулираме Изборите поради ниска Избир. Активност...Какво бе?!Явно си очаквал Костадинов да бъде на балотаж и да спечели "заслужено" но след като това не се случва,виеш от Мъка срещу Месечината.
Коментиран от #70
12:42 26.10.2026
59 Да ама Турция пък по това време
До коментар #51 от "Питам":Съвсем каза: нас ни няма във войната, оправяйте се ..пас . нали? И това беше правилният ход А ние го отнесохме мощно
12:44 26.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ценности
До коментар #1 от "идЙотова":а какви по-точно, от "модерните" ли?
12:45 26.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ти пък
До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":Путинец и книга? Оксиморон.
12:46 26.10.2026
64 тия посиняха само от пиене
12:46 26.10.2026
65 Стига бе...
12:48 26.10.2026
66 Абе човеко
До коментар #50 от "Уточнение":58 синдиката с над 100 милиона члена в цяла Европа си мислиш че са "няколко града" ли? Олеее....или те не са за "левичарски модели на управление" а? ..
12:48 26.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 то е ясно
12:53 26.10.2026
70 Няма да
До коментар #58 от "оня с коня":стане! И само десет да гласуват в урсулдка Европа се приравнява на 100% и изборите минават...
12:57 26.10.2026