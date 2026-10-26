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"Синя България": Вотът на втория тур е „въпрос на ценности“
  Тема: Избори

"Синя България": Вотът на втория тур е „въпрос на ценности“

26 Октомври, 2026 11:44 1 119 70

  • синя българия-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж

Десният съюз заяви, че не може да забрави политическите си ценности и призова за отпор срещу кандидатурата на Илияна Йотова

"Синя България": Вотът на втория тур е „въпрос на ценности“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Синя България“ се обяви против кандидатурата на Илияна Йотова за балотажа на президентските избори на 1 ноември. В позиция на политическия съвет на десния съюз се посочва, че вотът на втория тур е „въпрос на ценности“.

От формацията изразяват тревога от отсъствието на обединяваща дясна кандидатура в изборите. Въпреки това заявяват, че не могат да забравят „кои сме и срещу кого сме“.

„Противопоставяме се на кандидатурата на г-жа Йотова, която олицетворява популистки и левичарски модел на управление“, се казва в позицията.

„Синя България“ определя себе си като идеологически и геополитически противник на този модел и заявява, че трябва да се положи усилие за отпор срещу избора на Йотова. В текста не се посочва изрично подкрепа за другия участник в балотажа – Андрей Гюров.

Йотова и Гюров са на балотаж

До втория тур стигнаха двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. При 99,94% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 34,76% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,95%.

Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът е насрочен за неделя, 1 ноември. „Синя България“ посочва, че независимо от разделенията, партийните сметки и продължаващата политическа непоследователност в десницата има принципи, които трябва да бъдат следвани и отстоявани.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 идЙотова

    6 27 Отговор
    ще ми купят колкото гласове трябва, двамата ми обещаха

    Коментиран от #23, #61

    11:47 26.10.2026

  • 2 АБЕ

    17 2 Отговор
    Я да видим социолозите ще познаят ли дали ще гласувам?

    11:47 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 младеж

    34 4 Отговор
    Ама наистина има ли такава партия !!! Та аз знаех за един син патладжан ,че е окрал и продал цялата държава и народ , и вместо да е в затвора , той дава умнутии по медиите !!!

    11:48 26.10.2026

  • 5 нннн

    18 3 Отговор
    Еничарите ценности ли са?

    11:52 26.10.2026

  • 6 А50

    26 7 Отговор
    За жълтопаветниците е въпрос на пазарлък със Шиши. Това им беше максшмума. Следете резултата в махалите

    11:52 26.10.2026

  • 7 Сините

    28 6 Отговор
    Боклуци разсипаха България!!!

    Коментиран от #60

    11:52 26.10.2026

  • 8 Синя България е посиняла от пиене

    26 6 Отговор
    Вили не е изтрезнавал от 1997г. Нощо чудно, че имат само 11 хил гласа на парламентарните

    11:52 26.10.2026

  • 9 Георги

    18 7 Отговор
    всичкото евронаколенка към урните. При 20% избирателна активност и 100% жълтопаветна, шанса лекето и ченгето да постигнат 50%+1 глас става реален.

    11:54 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И въпрос на време

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос само на червени ценности":

    Червените бабички всеки ден предават Богу дух.

    11:58 26.10.2026

  • 13 Да бе...

    19 8 Отговор
    ....който иска да воюва, да избира Гюро, който иска да минаваме, да избира Йотова...сами си правете сметката..

    11:59 26.10.2026

  • 14 !!!?

    5 5 Отговор
    Въпрос на ценности...!!!?

    12:00 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А50

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос само на червени ценности":

    Като казваш младите, уточнявай че това са младите соросчета, други събиращи лесни пари за море и дискотеки, както и стари реститутки

    Коментиран от #57

    12:01 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    5 4 Отговор
    тея, които сега са на 60, 95та са били на по 30 и по всяка вероятност са скачали да не ги помислят за червени. Сега обаче са прозрели нещо!

    12:07 26.10.2026

  • 21 Емил

    9 2 Отговор
    Тези пък един файтон хора и те ще се обявяват!!!
    Хахахахаха

    12:07 26.10.2026

  • 22 Вуте

    6 2 Отговор
    Ааа...щом говорат за "ценности", са ми ясни....

    12:11 26.10.2026

  • 23 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "идЙотова":

    Това заглавие пак много смотано.... Какви са тия синия България, България от 30 години не е синя и това е добре.... София вероятно е синя донякъде, Ама това синьо има безброй отенаци.... Това въпрос на ценности авторката хубава го е сложила в кавички..... Отдавна няма ценности в бг територията...... Всичко е едно лицемерие, особено тая глупост като евро ценности....

    Коментиран от #26

    12:14 26.10.2026

  • 24 Абе

    9 3 Отговор
    какви ценности?!?!?!?! Двете прасета и петроханци ще се прегърнат и ще се вземат?!?

    Коментиран от #55

    12:17 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гласът

    6 1 Отговор
    Въпрос на ценности е да попитаме или потърсим информация коя е тази партия Синя България, че да ни дава акъл? Два грама работа свършихте ли за България или се точите и вие на мазното турско кафе? Защо не ревяхте срещу ценностите на сглобката?

    12:18 26.10.2026

  • 28 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    Абе то хубаво ценности, ама виждам затруднения да видя такива и при Гюров и при Кендимен.

    12:18 26.10.2026

  • 29 Радев е подъл милитарист

    3 4 Отговор
    Истината е че атлантиците направиха тих преврат и ни подготвят военна хунта. Радев и Гюров са двете лица на една и съща монета. Все по ясно става и все по гнусно. Йотова е само циркаджийска мечка. Истината е че атлантиците методично ни вкарват във войната и проксито Радев е тяхна марионетка. Нищо добро не ни чака за съжеление

    12:20 26.10.2026

  • 30 каунь

    4 3 Отговор
    ако сакате втори Чехльо гласувайте за Гюров. Гаранция!

    Коментиран от #39, #68

    12:23 26.10.2026

  • 31 Петрухански ценности, соросоиди

    5 2 Отговор
    Корупция, атлантически нацизъм и лъжи. Мизерия за българите и милиарди евро за нацистите в Украйна

    12:24 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ценностите на

    6 1 Отговор
    "Синя България" са непроменени вече 37 години и те са - Тотално унищожение на България като държава и народ!!!

    12:26 26.10.2026

  • 34 избирател

    4 1 Отговор
    Ако е въпрос на ценности ,избора ми е много лесен .Сещам се как Костов продаде БГА Балкан за 150 000 долараи опустоши цялата икономика , дори направи болниците търговски дружества .После се сещам за Кунева която затвори половината блокове на АЕЦ Козлодуй без да и мигне окото .Да не забравяме и хиперихфлацията от 1997 година когато буквално ни ограбиха .Толкова е лесен избора като сложиш ценностите на кантара .

    12:27 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Какви ценности , моля

    6 1 Отговор
    Нямате ли срам да употребявате тази дума след звучния шамар на българите , които демонстративно отказаха да отидат до урните или до машините и да гласуват . И с какво лице , ще заеме поста президент този избран с гласовете само на една пета от имащите право на глас. Жалко картина !

    Коментиран от #62

    12:29 26.10.2026

  • 37 Мич

    7 2 Отговор
    И кои са така наречените "ценности", да слушкате Урсула, да наливате пари във войната и да крадете заедно с Брюксел. Жалко смешници. Европа гори, те се занимават с клишета.

    Коментиран от #56

    12:29 26.10.2026

  • 38 А защо да ги питам

    4 1 Отговор
    В цяла Европа хората са на улиците и искат точно "левичарски модели на управление" ? А? Тези от "Синя България" по богати ли се чувстват от хората в Барселона, Париж, Милано, Лион и т.н ? Дали са нормални? А? Дали нещо усещане нямат че ментални проблеми имат сериозни

    Коментиран от #50

    12:30 26.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 родител 1

    6 0 Отговор
    Да сравним ценостите .Преди Асамблея знаме на мира посещавана от деца от над 150 държави . Сега София прайд

    12:32 26.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ескобар

    1 2 Отговор
    Ние от Бранша сме
    За Йотова.

    Лесно ни прави Опрощението.

    12:34 26.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Повече при...

    8 0 Отговор
    ММм.. да , въпрос на ценности , пеДрохански ценности. Ама като гледам левичАрските ценности на ЛГТБ са повече при Гюров.

    12:34 26.10.2026

  • 45 Троян

    1 3 Отговор
    Ако дойдем карйнодесните, тия ще са първите жертви. Болшевишка сган. Наред и с пребоядисаните комунисти. Те измряха. Следват отрочетата.

    12:35 26.10.2026

  • 46 Идея си нямам даже

    6 0 Отговор
    Кои са пък тея "Синя България“ и що са синя а не лилава или жълта примерно. Вероятно са някаква групичка за защита на кучетата или пингвините ...все тая

    Коментиран от #53

    12:35 26.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Да.
    На ценности е.
    Парични ценности.

    12:37 26.10.2026

  • 49 Малеее!

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":

    Оооо!
    Вили Лилков и морал!

    12:38 26.10.2026

  • 50 Уточнение

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "А защо да ги питам":

    Не в цяла Европа, а само в няколко града където
    привиканите от тик ток руски хибридки призоваха мигранти и ултраси към грабежи.
    Преди това си бяха мирни протести за субсидиране на скъпото образование.

    Например спокойно можеш да се разхождаш в Париж, ако не ходиш на единствените три места, където събират и не гледаш руските ИИ клипчета с изкуствен апокалипсис.
    Кажи го някой парижанин или барселонец да ти се смее.

    Коментиран от #66

    12:39 26.10.2026

  • 51 Питам

    2 1 Отговор
    Питам младите от София: Играта за спасяване на България от Борис трети ли избирате или Войната на Богдан Филов. Пояснение . Радев е олицетворение на Борис трети, а Гюров на Богдан Филов. При второто ви очаква реално участие във война.Помилете доре, да няма вайкане по-късно.

    Коментиран от #59

    12:39 26.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Вили Лилков, Петър Москов

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Идея си нямам даже":

    И още 6-7 замаяни пуяка. Тва са... професионални неудачници търсещи ново поприще. Същите като Кандев и Гюров

    12:40 26.10.2026

  • 54 БАНко

    1 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ ПЕЕВСКИ ГИ НАРИЧАШЕ ,, ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ " , СЪЩИТЕ ЦЕННОСТИ НА УРСУЛИЩАТА , МЕРЦА , МАРКОНА , СТАЙМЕРА ..... КОИТИ ПОТОПИХА НЯКОГАШНАТА ПРОЦЪФТЯВАЩА ЕВРОПА В БУНИЩЕТО С МАСОВИ БЕЗРЕДИЦИ СРЕЩУ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ И БЕДНОТИЯТА !!!

    12:41 26.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Извинете, кремълски опорки не ни касаят

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мич":

    Тук не е Раша и мога вече няма да бъде. Кажи го на шефа си.

    12:41 26.10.2026

  • 57 Копейдашката завист

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "А50":

    край няма.

    12:42 26.10.2026

  • 58 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "сцц":

    След като обявяваш че и двете кандидатури за Президент са от една и съща "Масонска кръчма" Какво предлагаш- да не гласуваме,да анулираме Изборите поради ниска Избир. Активност...Какво бе?!Явно си очаквал Костадинов да бъде на балотаж и да спечели "заслужено" но след като това не се случва,виеш от Мъка срещу Месечината.

    Коментиран от #70

    12:42 26.10.2026

  • 59 Да ама Турция пък по това време

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Питам":

    Съвсем каза: нас ни няма във войната, оправяйте се ..пас . нали? И това беше правилният ход А ние го отнесохме мощно

    12:44 26.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ценности

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "идЙотова":

    а какви по-точно, от "модерните" ли?

    12:45 26.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ти пък

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "АГАТ а Кристи":

    Путинец и книга? Оксиморон.

    12:46 26.10.2026

  • 64 тия посиняха само от пиене

    2 0 Отговор
    В кръчмата: - Всички политици са идиоти - Ей, я не обиждай така! - Защо бе, да не си политик? - Не, идиот съм!

    12:46 26.10.2026

  • 65 Стига бе...

    1 0 Отговор
    Тези пък какви са? Синя България??? Мераклии колкото искаш!

    12:48 26.10.2026

  • 66 Абе човеко

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Уточнение":

    58 синдиката с над 100 милиона члена в цяла Европа си мислиш че са "няколко града" ли? Олеее....или те не са за "левичарски модели на управление" а? ..

    12:48 26.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 то е ясно

    0 0 Отговор
    Всичко зависи от избирателната активност. Ако остане същата Костадинов ще реши вота в полза на Йотова, а ако се повиши вероятността Йотова да спечели е почти невъзможна.

    12:53 26.10.2026

  • 70 Няма да

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "оня с коня":

    стане! И само десет да гласуват в урсулдка Европа се приравнява на 100% и изборите минават...

    12:57 26.10.2026

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