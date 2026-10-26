Зарков: Поздравявам Илияна Йотова за победата й на първия тур на президентските избори

„Двама кандидати издържаха тежкия тест в неделя и от днес сме в кампания за втори тур. Имаме оспорван първи тур с изразен победител – Илияна Йотова. Искам да я поздравя – тя не спести усилия, не се поддаде на внушения, че всичко е предрешено и влиза от добра позиция за втория тур.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на БНР.

По думите му БСП нито за момент не си е мислила, че се става президент по инерция и по даденост, и затова се е мобилизирала. „БСП направи всичко по силите си за тази кампания, както в организационен план, така и в участието си в мероприятия и в публични дебати. Обратно на общия фон на ниско участие на тези избори, социалистите участваха с висока степен на мобилизация. Благодаря на всеки един от тях и отправям апел да удвоим усилията си в предстоящата седмица.“, каза още той.

На въпрос за ниската избирателна активност, Зарков обясни, че тя е засегнала всички кандидати и се е състояла битка на най-твърдите ядра на подкрепа, които са били партийни. „Зад Илияна Йотова имаше мобилизация на БСП, надявам се и на други, зад Гюров извадките показват, че са застанали основно подкрепящите ПП.“, обясни лидерът на левицата. По думите му друга причина за малкия процент гласували е отказът на втората и четвъртата партии да участват в президентските избори. Според него Илияна Йотова има значително по-големи шансове да спечели на втори тур, за което свидетелстват и ядрата негласували българи зад всяка една от партиите, подкрепили нея и Гюров на 25 октомври. По негово мнение Йотова може да мобилизира много повече хора.

„Ние в БСП сме убедени, че България трябва да си избере държавен глава, който е на висотата на всички предизвикателства, които ни чакат като общество и държава. Президентът има отношение към всички политически теми с висок обществен градус. Неговата сила идва от прекия му избор. Той придобива особено властово значение в ситуация на криза, а такива идват. Трябва да преценим дали ще имаме президент, който ще спомага в следващите месеци за преодоляване на тези кризи, или такъв, който ще бъде част от тях. До ден днешен считаме и за момент не сме се разколебали в това си разбиране, че Илияна Йотова е най-подготвеният кандидат от всички явили се на тези избори.“, категоричен бе Крум Зарков.