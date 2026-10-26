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Зарков: Поздравявам Илияна Йотова за победата й на първия тур на президентските избори

Зарков: Поздравявам Илияна Йотова за победата й на първия тур на президентските избори

26 Октомври, 2026 12:40 374 14

  • крум зарков-
  • първи тур-
  • илияна йотова

На въпрос за ниската избирателна активност, Зарков обясни, че тя е засегнала всички кандидати и се е състояла битка на най-твърдите ядра на подкрепа, които са били партийни

Зарков: Поздравявам Илияна Йотова за победата й на първия тур на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Двама кандидати издържаха тежкия тест в неделя и от днес сме в кампания за втори тур. Имаме оспорван първи тур с изразен победител – Илияна Йотова. Искам да я поздравя – тя не спести усилия, не се поддаде на внушения, че всичко е предрешено и влиза от добра позиция за втория тур.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в ефира на БНР.

По думите му БСП нито за момент не си е мислила, че се става президент по инерция и по даденост, и затова се е мобилизирала. „БСП направи всичко по силите си за тази кампания, както в организационен план, така и в участието си в мероприятия и в публични дебати. Обратно на общия фон на ниско участие на тези избори, социалистите участваха с висока степен на мобилизация. Благодаря на всеки един от тях и отправям апел да удвоим усилията си в предстоящата седмица.“, каза още той.

На въпрос за ниската избирателна активност, Зарков обясни, че тя е засегнала всички кандидати и се е състояла битка на най-твърдите ядра на подкрепа, които са били партийни. „Зад Илияна Йотова имаше мобилизация на БСП, надявам се и на други, зад Гюров извадките показват, че са застанали основно подкрепящите ПП.“, обясни лидерът на левицата. По думите му друга причина за малкия процент гласували е отказът на втората и четвъртата партии да участват в президентските избори. Според него Илияна Йотова има значително по-големи шансове да спечели на втори тур, за което свидетелстват и ядрата негласували българи зад всяка една от партиите, подкрепили нея и Гюров на 25 октомври. По негово мнение Йотова може да мобилизира много повече хора.

„Ние в БСП сме убедени, че България трябва да си избере държавен глава, който е на висотата на всички предизвикателства, които ни чакат като общество и държава. Президентът има отношение към всички политически теми с висок обществен градус. Неговата сила идва от прекия му избор. Той придобива особено властово значение в ситуация на криза, а такива идват. Трябва да преценим дали ще имаме президент, който ще спомага в следващите месеци за преодоляване на тези кризи, или такъв, който ще бъде част от тях. До ден днешен считаме и за момент не сме се разколебали в това си разбиране, че Илияна Йотова е най-подготвеният кандидат от всички явили се на тези избори.“, категоричен бе Крум Зарков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен СОП

    12 1 Отговор
    Тоя е пълен малоумник. Мунчо и наркобаронесата му ликвидираха партията до нула. Той ходи да лиже, белким изкяри нещо. Дано в БСП са останали и честни хора.

    12:44 26.10.2026

  • 2 Някой си Зарков поздравявал

    8 0 Отговор
    Господин никой да мълчи и да не закача котките.

    12:45 26.10.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    10 0 Отговор
    Тоя пич отдавна не е адекватен.

    12:45 26.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    И тоя комунист да каже нещо. Каква победа бе,- изсмукана от какалестите пръсти на бабичките

    12:45 26.10.2026

  • 5 Дрън, дрън съветски чугун

    10 0 Отговор
    Само Гонзо може да е такъв гьонсорат .
    Да поведеш с 4:0 и да завършиш 4:4 и да кажеш, че имаш изразена победа ??!!!

    12:46 26.10.2026

  • 6 Баданарки.

    8 0 Отговор
    А ако не спечели?

    12:46 26.10.2026

  • 7 Прогноза за балотажа

    4 0 Отговор
    От землянките ще изпълзят всички БСП баби, към тях ще се присламчат коцетата с Волгите, клошарите, ромите, на които еврото отне далаверите с чейнджа и т.н. Най-оторед ще са "Русофили за България" с червените вратовръзки. Отзад на хорото ще се наредят крайно левите анархисти.

    Ако Йотова спечели (най-вероятно така ще стане), младите ще изритат предсрочно Мунчо, който им открадна протеста срещу корупцията.
    Те го издигнаха неволно, те ще го свалят.

    12:50 26.10.2026

  • 8 Поздрав сърдечн

    3 0 Отговор
    от луд за Наречен .

    12:50 26.10.2026

  • 9 Голяма победа!

    2 0 Отговор
    А твоята победа беше да заличиш партията барабар с червените олигарси. Политически труп!

    12:53 26.10.2026

  • 10 хан Ганобил

    0 0 Отговор
    Крум е политически труп. Той е там буквално само, за да си взема заплатата.

    12:54 26.10.2026

  • 11 А50

    0 0 Отговор
    Ако не гласуваме пэлучаваме Гюро, шиши петроханци, василевци и милиарди заеми за Украйна. Забравихме ли ги

    12:55 26.10.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Убиецът на котки да е поздрави червената чума на балотажа когато изгуби и Гюров стане новият президент

    12:55 26.10.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    Всички в Щаба на Йотова признават че Организацията по Предизборната кампания е била слаба,затова е и тази мижава Преднина.Въпросът е след като Зарков поздравява Йотова за Победата на Първи тур,ще й тегли ли една "Бесепарска" ако тя загуби на Втория заради "Неоправдаване на Доверието " на Столетницата?Не го ли направи обаче и си затрае,това ще знечи че е БЕЗПРИНЦИПЕН и не заслужава да е лидер на Партия с такова славно минало.

    12:56 26.10.2026

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор
    На втория тур изкуствената усмивка ще изяде дървото.

    12:58 26.10.2026

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