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Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си

Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си

26 Октомври, 2026 12:36 424 1

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На потърпевшата 75-годишна жена е предоставен констативен протокол за нанесените щети

Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си - 1
Снимка: ОДМВР Разград
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

14-годишно момче взело колата на 54-годишния си родител и се блъснало в ограда на имот по улица „Хемус“ в заветското село Острово. Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 10,30 часа на 26 октомври. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда установили неправоспособния малолетен водач, както и баща му – собственик на „Мерцедес С220“, които направили опит да укрият автомобила.

Съставени са актове по Закона за движение по пътищата – за причиненото пътно-транспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, като регистрационните табели на превозното средство са отнети с принудителна административна мярка. На потърпевшата 75-годишна жена е предоставен констативен протокол за нанесените щети.


България
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