Малолетен се заби в ограда на къща с автомобила на баща си

14-годишно момче взело колата на 54-годишния си родител и се блъснало в ограда на имот по улица „Хемус“ в заветското село Острово. Сигналът за случилото се е подаден на тел.112 около 10,30 часа на 26 октомври. Пристигналите на местопроизшествието служители на реда установили неправоспособния малолетен водач, както и баща му – собственик на „Мерцедес С220“, които направили опит да укрият автомобила.

Съставени са актове по Закона за движение по пътищата – за причиненото пътно-транспортно произшествие и за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, като регистрационните табели на превозното средство са отнети с принудителна административна мярка. На потърпевшата 75-годишна жена е предоставен констативен протокол за нанесените щети.