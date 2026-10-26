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Естония подготвя забрана за транзита на руско зърно
  Тема: Украйна

Естония подготвя забрана за транзита на руско зърно

26 Октомври, 2026 12:53 388 8

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  • украинско зърно-
  • европейски съюз

Руското зърно почти не преминава през естонските пристанища, но Талин обсъжда пълно законово затваряне на тази възможност

Естония подготвя забрана за транзита на руско зърно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония планира да забрани транзита на руско зърно през своите пристанища, въпреки че такива доставки почти не се извършват от дълго време. Талин обсъжда различни варианти мярката да бъде въведена чрез националното законодателство.

Това заяви естонският министър на регионалните въпроси и земеделието Хендрик Йоханес Терас пред журналисти в Люксембург преди заседанието на Съвета на ЕС по селско стопанство. „Руското зърно почти не преминава през естонските пристанища и това е така от доста време. Това не означава, че е забранено, но обмисляме пълно затваряне на тази възможност – руското зърно да не може да бъде изпращано през естонските пристанища дори хипотетично“, каза той.

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По думите на Терас все още се разглеждат различни възможности за действие, а конкретен срок за приемането на забраната не е посочен. Попитан дали подобна стъпка би била законна, министърът отговори: „Ако я направим законна, стъпката ще бъде законна“. Той определи мярката като „въпрос на принцип“.

Подкрепа за украинския износ

Естонският министър подчерта, че Европейският съюз трябва да подпомага транзита на украинско зърно през европейска територия към държави извън блока. „Трябва да помогнем на Украйна да доставя своето зърно до трети държави транзитно през Европа“, заяви Терас.

Според него това има значение както за украинската икономика, така и за глобалната продоволствена сигурност. Заседанието на Съвета на ЕС по селско стопанство се провежда в Люксембург на 26 и 27 октомври, като сред темите са търговските въпроси в земеделието.

В отделен процес Украйна, Великобритания и Латвия подписаха меморандум за Схема за проверка на зърното. Документът предвижда съвместна проверка на произхода на аграрната продукция чрез научни методи, което има за цел да ограничи възможностите за представяне на откраднато украинско зърно като руско или за легализиране на спорен произход.

Хендрик Йоханес Терас е министър на регионалните въпроси и земеделието на Естония от 25 март 2025 г.

Източници: ukrinform.ua


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    10 1 Отговор
    ОТ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НАСАМ НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО. НИЕ СМЕ СЪЩИТЕ. МИСЛИМ САМО ЗА ВОЙНИ, ЗА ГРАБЕЖ, ЗА РАЗВРАТ И ЗА ИЗМАМА. ПРОМЕНИЛИ СМЕ САМО ИНСТРУМЕНТИТЕ – ОТ КОПИЕ НА ТАНК, ОТ КОН НА КОЛА, ОТ ПОЩАЛЬОН НА СМАРТФОН. НО ЧОВЕКЪТ ОТВЪТРЕ Е СЪЩИЯТ. ТОВА НЕ Е ЕВОЛЮЦИЯ. ТОВА Е ПО-БЪРЗ ПЪТ КЪМ УНИЩОЖЕНИЕ. ИСТИНСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ Е, КОГАТО ИНСТРУМЕНТИТЕ ПРОМЕНЯТ ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПО-ДОБРО. ДОКАТО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧИ, НИЕ СМЕ САМО РИМЛЯНИ С ПО-ДОБРИ ИГРАЧКИ.

    12:57 26.10.2026

  • 3 Оня

    5 1 Отговор
    Тия мазохисти ли са?

    12:58 26.10.2026

  • 4 Путин милиционера

    1 4 Отговор
    Много съм пр 0 3д

    12:59 26.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    И ТАЗИ ПИШМАНДЪРЖАВА ЩЕ ЯДЕ БОЙ

    12:59 26.10.2026

  • 6 Истината

    7 1 Отговор
    А Русия ще преразгледа статута на 40 процентното руско малцинство .
    Скоро ще има Естонска Народна Република

    13:00 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма такъв транзит

    0 0 Отговор
    но те ще му налагат вето и санкции.
    Признайте честно има ли такива смешници като европейският съюз другаде в света.
    А Тръмп си вкарва Петрол и горива от Русия и ни го продава на тройна цена

    13:09 26.10.2026

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