Естония подготвя забрана за транзита на руско зърно

Естония планира да забрани транзита на руско зърно през своите пристанища, въпреки че такива доставки почти не се извършват от дълго време. Талин обсъжда различни варианти мярката да бъде въведена чрез националното законодателство.

Това заяви естонският министър на регионалните въпроси и земеделието Хендрик Йоханес Терас пред журналисти в Люксембург преди заседанието на Съвета на ЕС по селско стопанство. „Руското зърно почти не преминава през естонските пристанища и това е така от доста време. Това не означава, че е забранено, но обмисляме пълно затваряне на тази възможност – руското зърно да не може да бъде изпращано през естонските пристанища дори хипотетично“, каза той.

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По думите на Терас все още се разглеждат различни възможности за действие, а конкретен срок за приемането на забраната не е посочен. Попитан дали подобна стъпка би била законна, министърът отговори: „Ако я направим законна, стъпката ще бъде законна“. Той определи мярката като „въпрос на принцип“.

Подкрепа за украинския износ

Естонският министър подчерта, че Европейският съюз трябва да подпомага транзита на украинско зърно през европейска територия към държави извън блока. „Трябва да помогнем на Украйна да доставя своето зърно до трети държави транзитно през Европа“, заяви Терас.

Според него това има значение както за украинската икономика, така и за глобалната продоволствена сигурност. Заседанието на Съвета на ЕС по селско стопанство се провежда в Люксембург на 26 и 27 октомври, като сред темите са търговските въпроси в земеделието.

В отделен процес Украйна, Великобритания и Латвия подписаха меморандум за Схема за проверка на зърното. Документът предвижда съвместна проверка на произхода на аграрната продукция чрез научни методи, което има за цел да ограничи възможностите за представяне на откраднато украинско зърно като руско или за легализиране на спорен произход.

Хендрик Йоханес Терас е министър на регионалните въпроси и земеделието на Естония от 25 март 2025 г.

Източници: ukrinform.ua