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Министър Василев: Компаниите в България използват изкуствен интелект и държавата трябва да навакса

Министър Василев: Компаниите в България използват изкуствен интелект и държавата трябва да навакса

26 Октомври, 2026 13:18 508 6

  • иван василев-
  • дигитална трансформация-
  • софийския икономически форум-
  • софийски икономически форум

Според него България трябва да е добро място за разрастване на иновативните компании

Министър Василев: Компаниите в България използват изкуствен интелект и държавата трябва да навакса - 1
Снимка: SEF
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Компаниите в България използват изкуствен интелект и държавата трябва да навакса, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII), организиран от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum).

По думите му България ще има по-малко хора на работна възраст през идните десетилетие и в този случай икономиката има два начина на нараства - да привлече хора от другаде или да придаде повече стойност. Искаме са работим и по двата начина, подчерта той. Държава, която иска фирмите да се модернизират, трябва също да се модернизира. България трябва да е най-доброто място, за да се стартира бизнес с висока добавена стойност, отбеляза Василев.

Според него България трябва да е добро място за разрастване на иновативните компании.

„Нашите амбиции за електронното управление е да има такава администрация, която е почти невидима за гражданите и за фирмите“, подчерта той.

В рамките на панела „Глобални пренареждания: заплаха или възможност?“ посланикът на Република Албания в България Н. Пр. Инид Мило посочи, че живеем в нарастваща международна несигурност и променящ се ред. Повдигат се важни въпроси за сигурността на Европа. Международната среда ни показва, че нито една страна не може да се справи с предизвикателствата сама, а за Европа предизвикателството е да остане обединена с оглед на икономическата конкуренция и международните отношения, каза Мило.

Според Симона Лесковар, програмен директор в Министерството на външните и европейските въпроси на Словения, световните сили се преразпределят. Имаме нужда да се адаптираме, но не бива да допускаме, че целият международно ред изчезва и единственото означение е мощта. За Словения, която е малка страна, най-важно е да сме наясно със стратегическите си приоритетите и да укрепваме партньорството, отбеляза тя.

Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum) е организация с нестопанска цел, ръководена от своите членове, ангажирана да предоставя и насърчава иновативни идеи за устойчив и конкурентен растеж на Европа и региона на Източното Средиземноморие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 0 Отговор
    Конференции и конференции и конференции и конференции и пак конференции.....пфу....пфу и пфу .... Но все пак да попитам кога ще работят тия негодяи......

    Коментиран от #3

    13:22 26.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Вижте ги само клоуни и палячовци ,то в България икономика няма , ама те правят форум

    13:23 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А50

    3 0 Отговор
    Добри намерения, но пък жълтопаветниците си искат Кирчо Кокорчо и Лорерчо с кака им Нейски.

    13:28 26.10.2026

  • 5 Пецата

    1 0 Отговор
    Аз интелект не ползвам разбираш ли на мене ми требва ракиа и салата 🤣

    13:42 26.10.2026

  • 6 Стига сте тропали

    1 0 Отговор
    кухи приказки ами закривайте седянката.
    Оставка!

    14:22 26.10.2026

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