Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, сезира Централната избирателна комисия за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя Румен Радев.

Сигналът е подписан от Васил Стефанов, пълномощник на представляващия инициативния комитет. Повод са изявления на Радев в подкрепа на Илияна Йотова, направени след участието му в седмия Софийски икономически форум.

Според изложеното в сигнала думите на премиера са били разпространени от правителствената пресслужба, публикувани на официалния сайт на Министерския съвет и споделени във Facebook страницата на институцията. Инициативният комитет твърди, че Радев е призовал избирателите да подкрепят Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към опонента ѝ Андрей Гюров.

Какви нарушения се твърдят

Вносителите подчертават, че според тях проблемът не е в правото на премиера да изразява политическа позиция, а в използването на официални канали на държавна институция за разпространението ѝ.

В сигнала се посочват две предполагаеми нарушения – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за предизборна кампания.

Според инициативния комитет за подготовката и публикуването на материалите са използвани служители на правителствената пресслужба и информационни канали, поддържани с публични средства. Подателите твърдят още, че публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация.

Какво иска инициативният комитет

От комитета настояват ЦИК да разпореди незабавното премахване на публикациите от сайта и Facebook страницата на Министерския съвет. Иска се също да бъдат установени длъжностните лица, участвали в подготовката и разпространението им.

В сигнала са поискани действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, както и изпращане на копие до Сметната палата. Вносителят настоява случаят да бъде разгледан в 24-часов срок заради наближаващия балотаж и деня за размисъл на 31 октомври.

Като аргумент е посочено и решение на ЦИК от 2016 г. по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според подателя тогава комисията е приела, че публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч нарушава забраната за агитация в държавни институции.

Изявленията на Румен Радев

В първия си коментар след президентските избори на 25 октомври Радев поздрави Илияна Йотова за резултата ѝ, изрази притеснение от ниската избирателна активност и призова за подкрепа към нея на втория тур.

Министър-председателят представи балотажа като избор „между демокрацията и корупционния модел на „сглобката““. Той отправи критики към формациите от „сглобката“, към „Продължаваме промяната – Демократична България“ и към Делян Пеевски.

Според Радев политическото противопоставяне е обезкуражило част от гражданите да гласуват на първия тур. Той отхвърли и тълкуването, че минималната разлика между Йотова и Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, като подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.

По информация на NOVA хронограмата на ЦИК предвижда кампанията за новия избор да започне след определянето на кандидатите и датата на балотажа и да приключи 24 часа преди изборния ден. Решение по сигнала и конкретните искания на инициативния комитет към момента не са посочени.

Източници: nova.bg