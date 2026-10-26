Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев
  Тема: Избори

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев

26 Октомври, 2026 17:33 1 313 58

  • цик-
  • румен радев-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

Инициативният комитет твърди, че чрез каналите на Министерския съвет са разпространявани послания в подкрепа на Илияна Йотова. Оттам настояват за премахване на публикациите и проверка на отговорните служители

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, сезира Централната избирателна комисия за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя Румен Радев.

Сигналът е подписан от Васил Стефанов, пълномощник на представляващия инициативния комитет. Повод са изявления на Радев в подкрепа на Илияна Йотова, направени след участието му в седмия Софийски икономически форум.

Според изложеното в сигнала думите на премиера са били разпространени от правителствената пресслужба, публикувани на официалния сайт на Министерския съвет и споделени във Facebook страницата на институцията. Инициативният комитет твърди, че Радев е призовал избирателите да подкрепят Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към опонента ѝ Андрей Гюров.

Какви нарушения се твърдят

Вносителите подчертават, че според тях проблемът не е в правото на премиера да изразява политическа позиция, а в използването на официални канали на държавна институция за разпространението ѝ.

В сигнала се посочват две предполагаеми нарушения – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за предизборна кампания.

Според инициативния комитет за подготовката и публикуването на материалите са използвани служители на правителствената пресслужба и информационни канали, поддържани с публични средства. Подателите твърдят още, че публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация.

Какво иска инициативният комитет

От комитета настояват ЦИК да разпореди незабавното премахване на публикациите от сайта и Facebook страницата на Министерския съвет. Иска се също да бъдат установени длъжностните лица, участвали в подготовката и разпространението им.

В сигнала са поискани действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, както и изпращане на копие до Сметната палата. Вносителят настоява случаят да бъде разгледан в 24-часов срок заради наближаващия балотаж и деня за размисъл на 31 октомври.

Като аргумент е посочено и решение на ЦИК от 2016 г. по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според подателя тогава комисията е приела, че публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч нарушава забраната за агитация в държавни институции.

Изявленията на Румен Радев

В първия си коментар след президентските избори на 25 октомври Радев поздрави Илияна Йотова за резултата ѝ, изрази притеснение от ниската избирателна активност и призова за подкрепа към нея на втория тур.

Министър-председателят представи балотажа като избор „между демокрацията и корупционния модел на „сглобката““. Той отправи критики към формациите от „сглобката“, към „Продължаваме промяната – Демократична България“ и към Делян Пеевски.

Според Радев политическото противопоставяне е обезкуражило част от гражданите да гласуват на първия тур. Той отхвърли и тълкуването, че минималната разлика между Йотова и Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, като подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.

По информация на NOVA хронограмата на ЦИК предвижда кампанията за новия избор да започне след определянето на кандидатите и датата на балотажа и да приключи 24 часа преди изборния ден. Решение по сигнала и конкретните искания на инициативния комитет към момента не са посочени.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    30 10 Отговор
    Война или мир би трябвало да е дебатът за втория тур, доколкото такъв има.

    Коментиран от #2

    17:34 26.10.2026

  • 2 честен ционист

    40 15 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Дебатът ще е Гюро, къде ще кара следващата бригада - Белене, или Ловеч.

    17:36 26.10.2026

  • 3 ставка

    23 6 Отговор
    Я, Пижу и Пенда!

    17:37 26.10.2026

  • 4 Жоро

    40 13 Отговор
    Гюров изстиска максимално соросоидната общност в столицата и големите градове по университети, НПО и общински съвети. Той превъзхождаше видимо в Интернет.
    Гюров бе толериран от медиите на Сорос - НоваСоросТВ и ьТВ, Радио Сорос БНР и Дарик Радио и очаквано бе подкрепен от българите зад граница, които са либерално настроени от доминираните там мрежи и медии на Сорос.

    Коментиран от #14

    17:37 26.10.2026

  • 5 Гюров и Кандев искат война

    39 16 Отговор
    Гответе се за Източния фронт!

    Коментиран от #12

    17:39 26.10.2026

  • 6 Пак ли милиционери?

    45 11 Отговор
    37 години ни управляват милиционери!
    Тоя гледа като неандерталец.

    Коментиран от #7, #20, #21

    17:39 26.10.2026

  • 7 Гробар

    4 27 Отговор

    До коментар #6 от "Пак ли милиционери?":

    Ганю пак залита по фашизма. Младите искат секс и ще го получат. Фуражките Радев и Кандев ще ги пратят да гният в окопите.

    17:42 26.10.2026

  • 8 Анонимен

    8 21 Отговор
    ГЮРОВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗНАЧИ СЪБРА СМЕЛОСТ И КАЗА ТОЧНО КАКТО Е НА ЧЕРВЕН МЕСИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НИ

    Коментиран от #55

    17:42 26.10.2026

  • 9 Гюров и Кандев може само да

    30 11 Отговор
    ми сезират 🍆-на.

    Коментиран от #51

    17:43 26.10.2026

  • 10 Оплаквания

    7 9 Отговор
    на ЦИК, срещу премиер патрона на ЦИК е с ефективност, каквато има оплакването на арменския поп.
    Законите са за цивилните, а военните се ръководят от стратегия и тактика, а не от закони.

    17:43 26.10.2026

  • 11 гражданин

    29 10 Отговор
    Треска ги тресе като чуят Радев !!! И така петроханци не разбраха ,че на следващите избори ще изчезнат за винаги !!

    17:43 26.10.2026

  • 12 Анонимен

    14 23 Отговор

    До коментар #5 от "Гюров и Кандев искат война":

    ХАХАХАХА СТРАХУВАЙТЕ СЕ РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХА А РАДЕВ И ЧЕРЕПИТЕ ИСКАТ ПЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ХАХАХА И ДА ГРАБЯТ БЕЗНАКАЗАНО КАКТО СИ Е

    Коментиран от #56

    17:44 26.10.2026

  • 13 Мисли проZти

    5 20 Отговор
    Според ЦИК в страната са отчетени 548 секций без видеонаблюдение. Като умножим тази бройка по 1000 фалшиви гласа на секция , получаваме - 548 000 фалшиви гласа , и ти да видиш точно колкото са всички гласове за радеф , а защо ли всички те са в общини управлявани от герб и дпс , а като вземем във предвид "грандиозната" победа на радеф в герб-авата община Бургъз , ясно се очертава ZГЛОБКАТА-2 ПРЕЗАРЕЖДАНЕ , Zглобена от бойко , радеф и пееФски !

    Коментиран от #18

    17:44 26.10.2026

  • 14 Анонимен

    18 9 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    А ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ СМЕЕ ЕДНА ЛОША ДУМА ДА КАЖЕ СРЕЩУ ЧЕРВЕН МЕСИЯ ЕГАТИ ДИКТАТА А ПО САЙТОВЕТЕ НОН СТОП РАДЕВИ ПЛЮВАЧИ

    Коментиран от #19

    17:45 26.10.2026

  • 15 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    12 12 Отговор
    АПИ строи 2,7 км. от магистрала Струма за 108 млн. €.
    Радев ще наруши закона и няма да представи бюджета преди изборите. Какво прогресивно крие в него !?
    Да не ти пука, че чичо Румен тегли заеми на поразия, е като да не ти пука, ако шефът ти тегли заем на твое име, за да плаща заплатите във фирмата. Спете спокойно!

    17:46 26.10.2026

  • 16 Ядете рундьвата,

    11 16 Отговор
    услади ви се и се готвите за йоцината.
    Какъв мир очаквате с управляващи, които възторжено подкрепят диктатор!

    17:46 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сметки без кръчмар

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мисли проZти":

    Защото хората са дали доверие на кметове от неудобните партии.
    Резултатите се взимат от флашките на машините.

    17:48 26.10.2026

  • 19 Гробар

    18 10 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Що не стегнеш куфарчето и не заминеш за Брюксел? Там червени и русофили няма. Ама викаш там няма да ти дават да крадеш? Ще се научиш да работиш бе!

    Коментиран от #35

    17:48 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Как си представяте Гюров на Шипка

    10 9 Отговор
    по случай 150 годишнината от Шипченската епопея догодина?

    Паметникът на Свободата опакован и подкопан, с премехнати гранитни основи, за да бъдат подменени с циментови основи от турски цимент?

    А на 03.03.2028 г. как си представяте русофоба Гюров на тържествената заря-проверка послучай 150 годишния юбилей от създаването на Сан-Стефанска България от Руската империя?

    ППДБ дали няма в СГЛОБКА с ГРОБ и ДПС да изкат да се постави на Шипка паметник на турския поробител Сюлейман паша (безумний) - касапинът на 14500 българи от Стара Загора в края на юли 1877 г.?

    Коментиран от #23, #26

    17:53 26.10.2026

  • 23 Безспорни факти

    6 13 Отговор

    До коментар #22 от "Как си представяте Гюров на Шипка":

    Сан-Стефанска България няма ! Това е една измама на лукавия българофоб и антисимит - Игнатиев .
    На връх св. Никола , русоблюдците можете да носите венци за да отдадете почит на българското опълчение и украинските войни, които с геройството си са спасили Руската империя от пореден погром.
    Това е историята.

    Коментиран от #28, #34, #49

    17:59 26.10.2026

  • 24 сънсей

    10 3 Отговор
    Подаваме сигнал с 2 предполагаеми нарушения - каже им шарлатани и не гласувай за тях

    18:01 26.10.2026

  • 25 Петко

    15 7 Отговор
    Тоя път ще гласувам ,защото Гюривци ще направят старите грозни сглобки с Пеевски и ГЕРБ. И мафията се връща завинаги с огромна сила,ще се вее пак Украинско знаме !

    Коментиран от #39

    18:01 26.10.2026

  • 26 Гробар

    13 7 Отговор

    До коментар #22 от "Как си представяте Гюров на Шипка":

    За Шипка е ясно че Гюров ще иска да се събори. Даже ще организира шайка жълтопаветници да я взривят. После с Киро и Мирчев ще ядат торта с опълченците нарязани на части и ще се хилят ехидно. Този път ще поканят и Шиши. А на мястото на мочата ще вдигнат паметник на Хитлер и Зеленски.

    18:01 26.10.2026

  • 27 7676

    7 7 Отговор
    Тези двамата може и да са качествени хора, порядъчни с добра биография, но не са с привликателни физиономии, а това е първото за избирателите, които са се задълбочават в подробностите и са политически неутрални. Добър пример е надпреварата на Джорж Буш младши и Джим Кери, като Кери превъзхождаше по всички показатели за президент и загуби заради "конската" си физиономия. Неутралните и повечето от жените не можаха да допуснат Америка да има конски президент. Това беше и голямата грешка на ГЕРБ с Ц Цачева и подари президенството на Радев, не че той е кой знае какво, но сравнението беше в негова полза.

    Коментиран от #29, #32, #52

    18:03 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гробар

    15 2 Отговор

    До коментар #27 от "7676":

    Е тогава как спечели Пешо Коня? Или то българите си падат по животните. Жаба, кон, а сега и горила вице.

    18:05 26.10.2026

  • 30 ПИТАМ

    13 4 Отговор
    КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ПЕЕВСКИ Е НАРЕДИЛ И ЗАПЛАШВАЛ В КЪРДЖАЛИ И КЪРДЖАЛИЙСКО МАЛЦИНСТВАТА И Е ИЗДАЛ ЗАПОВЕД ДА НЕ ГЛАСУВАТ НА ПЪРВИ ТУР!ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!

    18:06 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 7676

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "7676":

    ...Джон Кери, Джим Кери е канадски комичен артист...

    18:08 26.10.2026

  • 33 лама Гюро, милиционер Кандев, без мен

    16 4 Отговор
    Всеки който гласува за гюро директно гласува за пеевски и бойко

    Коментиран от #44

    18:08 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    Моля ви не пишете неща изобщо несъвместими с реалният живот Българите се събудиха а вие си пишете тук животът е на вън а не по сайтовете България е демокрация

    18:10 26.10.2026

  • 36 Пешо

    4 5 Отговор
    Комитета на Гюров помолете се на Радев да оттегли Йотова, че да спечелите поне честно.

    18:11 26.10.2026

  • 37 Верно ли

    11 5 Отговор
    Лелееее, виж ги тези двамата!!!! Наистина ли някой иска тези да са президент и вице???

    18:11 26.10.2026

  • 38 Кандьо Гьоргев

    10 5 Отговор
    Аз пък сезирах Соня да отвори вратата на колата

    18:14 26.10.2026

  • 39 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Петко":

    Защо мразиш една огромна група българи и политици искаш да ги убиваш ли а само ти и червен месия ли хаха хаха България е европейска парламентарна 25 да знаеш

    18:16 26.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 На втория тур

    1 7 Отговор
    Избирателната активност ще е около 10 процента

    18:19 26.10.2026

  • 42 извънредна новина

    5 3 Отговор
    Милиционерчето у лево е отвлечено от НЛО и заменено с робот. Предстои инсталация на допълнителен софтуер белким успее да проговори. Невъзможна мисия

    18:22 26.10.2026

  • 43 Данко

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "ФАКТ":

    Ескобарова, като представител на червените е подкрепена от свикналата на мързел и кражби работническо-селска класа.

    18:25 26.10.2026

  • 44 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "лама Гюро, милиционер Кандев, без мен":

    АМА СПРИ ВЕЧЕ С ТЕЗИ ЗАПЛАХИ ТИ КАТО КАКЪВ ЗАПЛАШВАШ ТУК А АЙДЕ СТИГА БЪЛГАРИЯ НЕ ТИ Е БАЩИНИЯ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КОГОТО СИ ИСКАМ ЯСНО

    18:25 26.10.2026

  • 45 Чудесно!

    5 3 Отговор
    Ето как ще обединяват нацията. Лъжите и задкулисните сделки на ППДБ нямат край. Стабилността направи лъха от тях.

    18:26 26.10.2026

  • 46 АКО НЯКОЙ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ

    2 2 Отговор
    РАДЕВ Е И ПРЕЗИДЕНТ
    И МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.

    ТАЯ ЙОТОВА САМО Е ЗА ПАРЛАМА.

    18:29 26.10.2026

  • 47 А Защо?!

    5 2 Отговор
    Не сезираха ЦИК за агитация на Гюров и Кандев,за театралната постановка -,,Колтуклиева"...?!

    18:29 26.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Няма,

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Безспорни факти":

    благодарение на колективния запад от лятото на 1878 г., който разпокъса създадената Сан-Стефанска България на 03.03.1878 г. от братска Русия.

    Вместо обединената Сан-Стефанска България, с излаз на Егейско (Бяло) море и на Черно море, и с територия от 170 хиляди кв.км площ, обединяваща почти всички българи в Македония, Тракия, Мизия и Добруджа, враждебниците на българите и на руснаците - френци, немци (австрийци), англичани и италианци ни затвориха във васалното на султана Княжество България, в състав Софииски санджак и орязаните Мизия и Добруджа.

    Всичките последващи национални катастрофи за българския народ са в резултат от враждебната политика на тогавашния колективен запад.

    18:34 26.10.2026

  • 50 у9у9

    2 1 Отговор
    Първата асоциация за тези двамата е за мнооого близки приииятели. Нямат шанс и сега може да се разбере защо Кокорчо и подгласници са се спрели на тази двооойка.

    18:41 26.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хайде, хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "7676":

    Щото компрес с фуражка и зелени чорапи е много красив! Както и разплетената зурлеста и трътлеста кошница. Само за главнокомандващ е с тази трътка в панталонки.

    18:47 26.10.2026

  • 53 ПИТАМ

    1 1 Отговор
    НЯКОЙ ПРОЧЕЛ ЛИ Е РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ ЦИК? АЗ ГИ ГЛЕДАХ И СИ ГИ АНАЛИЗИРАХ. ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ И ДА ВИДИ, ЧЕ ЙОТОВА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПРЕД ГЮРОВ С 6- 15 %, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ СОФИЯ ГРАД -20% И ПЛОВДИВ ГРАД -7 % И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 16%, Т.Е. ГРАДОВЕТЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ПЕДОФИЛИЯТА. НО СОФИЯ ГРАД И ПЛОВДИВ - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НЕ СА БЪЛГАРИЯ НАЛИ, КОЛКОТО И ДА КРЕЩИТЕ, ПЛАТЕНИ КЛАКЬОРИ.
    БЪЛГАРИ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА 01.11.2026 Г. НА ИЗБОРИТЕ, ДА ГЛСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!

    18:48 26.10.2026

  • 54 Иотовата опропасти държавата

    1 0 Отговор
    Хора обединявайте се против комунистическите мутри / Доло червената мафия .

    18:49 26.10.2026

  • 55 Коко

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Оказва се, че имат ограничени умствени възможности. Забрана за агитация има след решение на ЦИК за насрочване на втори тур. Абе какво да кажем след като "след Минските споразумения урките са дали ядрения си потенциална Русия".Нискочела работа.

    18:51 26.10.2026

  • 56 А Боко и Шиши

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Не крадат ли или абсурд те са най честните

    18:51 26.10.2026

  • 57 Иотовата опропасти държавата

    0 0 Отговор
    И чеп за зеле не ставаш .
    Идиотова не се натиска .
    На балотажа ще падне Идиотовата червена метра / урангутанката .

    18:53 26.10.2026

  • 58 МОЛЯ

    1 0 Отговор
    ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА!
    ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
    ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

    19:03 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове