Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация на Радев

Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, сезира Централната избирателна комисия за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя Румен Радев.
Сигналът е подписан от Васил Стефанов, пълномощник на представляващия инициативния комитет. Повод са изявления на Радев в подкрепа на Илияна Йотова, направени след участието му в седмия Софийски икономически форум.
Според изложеното в сигнала думите на премиера са били разпространени от правителствената пресслужба, публикувани на официалния сайт на Министерския съвет и споделени във Facebook страницата на институцията. Инициативният комитет твърди, че Радев е призовал избирателите да подкрепят Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към опонента ѝ Андрей Гюров.
Какви нарушения се твърдят
Вносителите подчертават, че според тях проблемът не е в правото на премиера да изразява политическа позиция, а в използването на официални канали на държавна институция за разпространението ѝ.
В сигнала се посочват две предполагаеми нарушения – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за предизборна кампания.
Според инициативния комитет за подготовката и публикуването на материалите са използвани служители на правителствената пресслужба и информационни канали, поддържани с публични средства. Подателите твърдят още, че публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация.
Какво иска инициативният комитет
От комитета настояват ЦИК да разпореди незабавното премахване на публикациите от сайта и Facebook страницата на Министерския съвет. Иска се също да бъдат установени длъжностните лица, участвали в подготовката и разпространението им.
В сигнала са поискани действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, както и изпращане на копие до Сметната палата. Вносителят настоява случаят да бъде разгледан в 24-часов срок заради наближаващия балотаж и деня за размисъл на 31 октомври.
Като аргумент е посочено и решение на ЦИК от 2016 г. по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според подателя тогава комисията е приела, че публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч нарушава забраната за агитация в държавни институции.
Изявленията на Румен Радев
В първия си коментар след президентските избори на 25 октомври Радев поздрави Илияна Йотова за резултата ѝ, изрази притеснение от ниската избирателна активност и призова за подкрепа към нея на втория тур.
Министър-председателят представи балотажа като избор „между демокрацията и корупционния модел на „сглобката““. Той отправи критики към формациите от „сглобката“, към „Продължаваме промяната – Демократична България“ и към Делян Пеевски.
Според Радев политическото противопоставяне е обезкуражило част от гражданите да гласуват на първия тур. Той отхвърли и тълкуването, че минималната разлика между Йотова и Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, като подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.
По информация на NOVA хронограмата на ЦИК предвижда кампанията за новия избор да започне след определянето на кандидатите и датата на балотажа и да приключи 24 часа преди изборния ден. Решение по сигнала и конкретните искания на инициативния комитет към момента не са посочени.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #2
17:34 26.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Жоро":Дебатът ще е Гюро, къде ще кара следващата бригада - Белене, или Ловеч.
17:36 26.10.2026
3 ставка
17:37 26.10.2026
4 Жоро
Гюров бе толериран от медиите на Сорос - НоваСоросТВ и ьТВ, Радио Сорос БНР и Дарик Радио и очаквано бе подкрепен от българите зад граница, които са либерално настроени от доминираните там мрежи и медии на Сорос.
Коментиран от #14
17:37 26.10.2026
5 Гюров и Кандев искат война
Коментиран от #12
17:39 26.10.2026
6 Пак ли милиционери?
Тоя гледа като неандерталец.
Коментиран от #7, #20, #21
17:39 26.10.2026
7 Гробар
До коментар #6 от "Пак ли милиционери?":Ганю пак залита по фашизма. Младите искат секс и ще го получат. Фуражките Радев и Кандев ще ги пратят да гният в окопите.
17:42 26.10.2026
8 Анонимен
Коментиран от #55
17:42 26.10.2026
9 Гюров и Кандев може само да
Коментиран от #51
17:43 26.10.2026
10 Оплаквания
Законите са за цивилните, а военните се ръководят от стратегия и тактика, а не от закони.
17:43 26.10.2026
11 гражданин
17:43 26.10.2026
12 Анонимен
До коментар #5 от "Гюров и Кандев искат война":ХАХАХАХА СТРАХУВАЙТЕ СЕ РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ ХАХАХАХА А РАДЕВ И ЧЕРЕПИТЕ ИСКАТ ПЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ХАХАХА И ДА ГРАБЯТ БЕЗНАКАЗАНО КАКТО СИ Е
Коментиран от #56
17:44 26.10.2026
13 Мисли проZти
Коментиран от #18
17:44 26.10.2026
14 Анонимен
До коментар #4 от "Жоро":А ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ СМЕЕ ЕДНА ЛОША ДУМА ДА КАЖЕ СРЕЩУ ЧЕРВЕН МЕСИЯ ЕГАТИ ДИКТАТА А ПО САЙТОВЕТЕ НОН СТОП РАДЕВИ ПЛЮВАЧИ
Коментиран от #19
17:45 26.10.2026
15 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Радев ще наруши закона и няма да представи бюджета преди изборите. Какво прогресивно крие в него !?
Да не ти пука, че чичо Румен тегли заеми на поразия, е като да не ти пука, ако шефът ти тегли заем на твое име, за да плаща заплатите във фирмата. Спете спокойно!
17:46 26.10.2026
16 Ядете рундьвата,
Какъв мир очаквате с управляващи, които възторжено подкрепят диктатор!
17:46 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сметки без кръчмар
До коментар #13 от "Мисли проZти":Защото хората са дали доверие на кметове от неудобните партии.
Резултатите се взимат от флашките на машините.
17:48 26.10.2026
19 Гробар
До коментар #14 от "Анонимен":Що не стегнеш куфарчето и не заминеш за Брюксел? Там червени и русофили няма. Ама викаш там няма да ти дават да крадеш? Ще се научиш да работиш бе!
Коментиран от #35
17:48 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Как си представяте Гюров на Шипка
Паметникът на Свободата опакован и подкопан, с премехнати гранитни основи, за да бъдат подменени с циментови основи от турски цимент?
А на 03.03.2028 г. как си представяте русофоба Гюров на тържествената заря-проверка послучай 150 годишния юбилей от създаването на Сан-Стефанска България от Руската империя?
ППДБ дали няма в СГЛОБКА с ГРОБ и ДПС да изкат да се постави на Шипка паметник на турския поробител Сюлейман паша (безумний) - касапинът на 14500 българи от Стара Загора в края на юли 1877 г.?
Коментиран от #23, #26
17:53 26.10.2026
23 Безспорни факти
До коментар #22 от "Как си представяте Гюров на Шипка":Сан-Стефанска България няма ! Това е една измама на лукавия българофоб и антисимит - Игнатиев .
На връх св. Никола , русоблюдците можете да носите венци за да отдадете почит на българското опълчение и украинските войни, които с геройството си са спасили Руската империя от пореден погром.
Това е историята.
Коментиран от #28, #34, #49
17:59 26.10.2026
24 сънсей
18:01 26.10.2026
25 Петко
Коментиран от #39
18:01 26.10.2026
26 Гробар
До коментар #22 от "Как си представяте Гюров на Шипка":За Шипка е ясно че Гюров ще иска да се събори. Даже ще организира шайка жълтопаветници да я взривят. После с Киро и Мирчев ще ядат торта с опълченците нарязани на части и ще се хилят ехидно. Този път ще поканят и Шиши. А на мястото на мочата ще вдигнат паметник на Хитлер и Зеленски.
18:01 26.10.2026
27 7676
Коментиран от #29, #32, #52
18:03 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гробар
До коментар #27 от "7676":Е тогава как спечели Пешо Коня? Или то българите си падат по животните. Жаба, кон, а сега и горила вице.
18:05 26.10.2026
30 ПИТАМ
18:06 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 7676
До коментар #27 от "7676":...Джон Кери, Джим Кери е канадски комичен артист...
18:08 26.10.2026
33 лама Гюро, милиционер Кандев, без мен
Коментиран от #44
18:08 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
До коментар #19 от "Гробар":Моля ви не пишете неща изобщо несъвместими с реалният живот Българите се събудиха а вие си пишете тук животът е на вън а не по сайтовете България е демокрация
18:10 26.10.2026
36 Пешо
18:11 26.10.2026
37 Верно ли
18:11 26.10.2026
38 Кандьо Гьоргев
18:14 26.10.2026
39 Анонимен
До коментар #25 от "Петко":Защо мразиш една огромна група българи и политици искаш да ги убиваш ли а само ти и червен месия ли хаха хаха България е европейска парламентарна 25 да знаеш
18:16 26.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 На втория тур
18:19 26.10.2026
42 извънредна новина
18:22 26.10.2026
43 Данко
До коментар #40 от "ФАКТ":Ескобарова, като представител на червените е подкрепена от свикналата на мързел и кражби работническо-селска класа.
18:25 26.10.2026
44 Анонимен
До коментар #33 от "лама Гюро, милиционер Кандев, без мен":АМА СПРИ ВЕЧЕ С ТЕЗИ ЗАПЛАХИ ТИ КАТО КАКЪВ ЗАПЛАШВАШ ТУК А АЙДЕ СТИГА БЪЛГАРИЯ НЕ ТИ Е БАЩИНИЯ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА КОГОТО СИ ИСКАМ ЯСНО
18:25 26.10.2026
45 Чудесно!
18:26 26.10.2026
46 АКО НЯКОЙ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ
И МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.
ТАЯ ЙОТОВА САМО Е ЗА ПАРЛАМА.
18:29 26.10.2026
47 А Защо?!
18:29 26.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Няма,
До коментар #23 от "Безспорни факти":благодарение на колективния запад от лятото на 1878 г., който разпокъса създадената Сан-Стефанска България на 03.03.1878 г. от братска Русия.
Вместо обединената Сан-Стефанска България, с излаз на Егейско (Бяло) море и на Черно море, и с територия от 170 хиляди кв.км площ, обединяваща почти всички българи в Македония, Тракия, Мизия и Добруджа, враждебниците на българите и на руснаците - френци, немци (австрийци), англичани и италианци ни затвориха във васалното на султана Княжество България, в състав Софииски санджак и орязаните Мизия и Добруджа.
Всичките последващи национални катастрофи за българския народ са в резултат от враждебната политика на тогавашния колективен запад.
18:34 26.10.2026
50 у9у9
18:41 26.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хайде, хайде
До коментар #27 от "7676":Щото компрес с фуражка и зелени чорапи е много красив! Както и разплетената зурлеста и трътлеста кошница. Само за главнокомандващ е с тази трътка в панталонки.
18:47 26.10.2026
53 ПИТАМ
БЪЛГАРИ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА 01.11.2026 Г. НА ИЗБОРИТЕ, ДА ГЛСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!
18:48 26.10.2026
54 Иотовата опропасти държавата
18:49 26.10.2026
55 Коко
До коментар #8 от "Анонимен":Оказва се, че имат ограничени умствени възможности. Забрана за агитация има след решение на ЦИК за насрочване на втори тур. Абе какво да кажем след като "след Минските споразумения урките са дали ядрения си потенциална Русия".Нискочела работа.
18:51 26.10.2026
56 А Боко и Шиши
До коментар #12 от "Анонимен":Не крадат ли или абсурд те са най честните
18:51 26.10.2026
57 Иотовата опропасти държавата
Идиотова не се натиска .
На балотажа ще падне Идиотовата червена метра / урангутанката .
18:53 26.10.2026
58 МОЛЯ
ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!
19:03 26.10.2026