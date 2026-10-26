Румен Радев поздрави Студентската листа за победата

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той потвърди, че България е готова да продължи подкрепата си за европейската интеграция на Сърбия.
Студентската листа печели изборите в Сърбия с над 52% от гласовете, а избирателната активност е близо 70%.
Акцент върху отношенията между двете държави
„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев.
Премиерът посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Той потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.
В изявлението е отделено специално внимание на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви Румен Радев.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сръбски студент
Коментиран от #8
18:12 26.10.2026
3 Пълен
За Радев, че сърбите подразбират български и са чули тАпните му, които ръси ежедневно. Както и знаят за лъжите му.
18:13 26.10.2026
4 дамм
18:14 26.10.2026
5 Радев, заби нож
Толкова неадекватен парчальок и да програмира ИИ няма да успее да го създаде!
Радев, президент на утайките!
Коментиран от #11
18:14 26.10.2026
6 Гробар
18:15 26.10.2026
7 Лице
18:16 26.10.2026
8 Гробар
До коментар #2 от "Сръбски студент":Е то ясно че сърбите ще искат с фашистите от ппдб. Те ще им дадат още българска земя само за да се съгласят да влязат в ЕС.
18:17 26.10.2026
9 А50
Коментиран от #21
18:20 26.10.2026
10 И тук ще има "студентска листа"
Коментиран от #12
18:20 26.10.2026
11 А50
До коментар #5 от "Радев, заби нож":Ти не бери грижа за избирателите на Радев ами плащайте парите за Украйна дадени от Гюро
Коментиран от #15
18:22 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Никой не ви бере грижата!
18:27 26.10.2026
14 Срам
18:27 26.10.2026
15 Не ми пука и за Гюро
До коментар #11 от "А50":И Радев и Йотова ни заровиха живи в гробищата!
18:27 26.10.2026
16 Орбанс
18:33 26.10.2026
17 Цвете
18:41 26.10.2026
18 Погребален агент
18:45 26.10.2026
19 А студентската листа
18:47 26.10.2026
20 Аз държа в България да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
18:48 26.10.2026
21 плюскавицата
До коментар #9 от "А50":Ще я правят вече с америчко говеждо и барбекю сос от на чичо Сам жлезите.
18:49 26.10.2026
22 И тоя...
18:49 26.10.2026
23 Горски
18:50 26.10.2026
24 Ренегати
18:56 26.10.2026