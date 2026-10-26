Румен Радев поздрави Студентската листа за победата

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той потвърди, че България е готова да продължи подкрепата си за европейската интеграция на Сърбия.

Студентската листа печели изборите в Сърбия с над 52% от гласовете, а избирателната активност е близо 70%.

Акцент върху отношенията между двете държави

„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев.

Премиерът посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Той потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.

В изявлението е отделено специално внимание на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.

„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви Румен Радев.

Източници: nova.bg