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Румен Радев поздрави Студентската листа за победата
  Тема: Избори

Румен Радев поздрави Студентската листа за победата

26 Октомври, 2026 18:06 572 24

  • румен радев-
  • студентска листа-
  • сърбия-
  • европейски съюз-
  • българско малцинство

Българският премиер потвърди подкрепата на страната за европейската интеграция на Сърбия и акцентира върху правата на българското малцинство

Румен Радев поздрави Студентската листа за победата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев поздрави гражданите на Сърбия за участието им в демократичния процес, а Студентската листа – за изборната победа. В публикация в социалната мрежа Х той потвърди, че България е готова да продължи подкрепата си за европейската интеграция на Сърбия.

Студентската листа печели изборите в Сърбия с над 52% от гласовете, а избирателната активност е близо 70%.

Акцент върху отношенията между двете държави

„България и Сърбия имат силни отношения, основани на вековни връзки и обща отговорност за мира, стабилността и просперитета в нашия регион“, написа Радев.

Премиерът посочи, че очаква двустранните отношения да се развиват чрез конструктивен диалог, икономическо сътрудничество и по-добра свързаност между двете държави. Той потвърди и готовността на България да продължи активната си подкрепа за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз.

В изявлението е отделено специално внимание на българското национално малцинство в Сърбия. Според Радев запазването на неговата културна идентичност, език и традиции, както и гарантирането на пълните му права и възможности, трябва да останат важна част от двустранния диалог.

„Вярвам, че чрез взаимно уважение, доверие и сътрудничество България и Сърбия могат да отворят нова страница в отношенията си и да допринесат за една по-силна, по-свързана и по-просперираща Югоизточна Европа“, заяви Румен Радев.

Източници: nova.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сръбски студент

    9 2 Отговор
    ДА ама НЕ .С други може, но не и с "прогресивните" български комунисти- копейки.

    Коментиран от #8

    18:12 26.10.2026

  • 3 Пълен

    5 2 Отговор
    лицемер..
    За Радев, че сърбите подразбират български и са чули тАпните му, които ръси ежедневно. Както и знаят за лъжите му.

    18:13 26.10.2026

  • 4 дамм

    4 0 Отговор
    малко но сеоака

    18:14 26.10.2026

  • 5 Радев, заби нож

    8 2 Отговор
    В гърба, на всички българи, които го избраха!
    Толкова неадекватен парчальок и да програмира ИИ няма да успее да го създаде!
    Радев, президент на утайките!

    Коментиран от #11

    18:14 26.10.2026

  • 6 Гробар

    5 2 Отговор
    Какво малцинство бе Чорап? Ако сърбите искат ЕС, да връщат западните покрайнини и да спрат да се навират носа в Македония!

    18:15 26.10.2026

  • 7 Лице

    8 0 Отговор
    мер!Нали подкрепяше Вучич!

    18:16 26.10.2026

  • 8 Гробар

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сръбски студент":

    Е то ясно че сърбите ще искат с фашистите от ппдб. Те ще им дадат още българска земя само за да се съгласят да влязат в ЕС.

    18:17 26.10.2026

  • 9 А50

    3 2 Отговор
    Надявам се да не развалят плескавицата, всичко друго е простимо

    Коментиран от #21

    18:20 26.10.2026

  • 10 И тук ще има "студентска листа"

    8 0 Отговор
    Ще ги поздравиш ли! Нямаш общо д младите дърт плешо!

    Коментиран от #12

    18:20 26.10.2026

  • 11 А50

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Радев, заби нож":

    Ти не бери грижа за избирателите на Радев ами плащайте парите за Украйна дадени от Гюро

    Коментиран от #15

    18:22 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Никой не ви бере грижата!

    4 0 Отговор
    Сами ще си я берете като ви налегне рундьовата!

    18:27 26.10.2026

  • 14 Срам

    5 1 Отговор
    Kаква победа беФатмак.Махайте се всички!

    18:27 26.10.2026

  • 15 Не ми пука и за Гюро

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    И Радев и Йотова ни заровиха живи в гробищата!

    18:27 26.10.2026

  • 16 Орбанс

    5 0 Отговор
    Прогресивните партии навсякъде губят!

    18:33 26.10.2026

  • 17 Цвете

    4 2 Отговор
    РАДЕВ, ТАКА ЩЕ СЕ СЛУЧИ И НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА НОМЕР 4 И ГЮРОВ. ТИ И ВУЧИЧ ,ОРБАН СТЕ ОРЕВОАР.👠💄🩱

    18:41 26.10.2026

  • 18 Погребален агент

    1 0 Отговор
    с кондоместа киферица

    18:45 26.10.2026

  • 19 А студентската листа

    2 0 Отговор
    поздрави Мунчовица за размазващата загуба.

    18:47 26.10.2026

  • 20 Аз държа в България да спечели Йотова

    1 3 Отговор
    С цялата червена власт в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    18:48 26.10.2026

  • 21 плюскавицата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Ще я правят вече с америчко говеждо и барбекю сос от на чичо Сам жлезите.

    18:49 26.10.2026

  • 22 И тоя...

    1 0 Отговор
    ...излезе страхлив, а и без топки! Къде са ти кохоните бе?!

    18:49 26.10.2026

  • 23 Горски

    2 0 Отговор
    Необходима е актуализация на избирателните списъци. ГРАО, както и почти всички институции в България лъжат с данните. НСИ не може да преброи населението, но прибра парите, не може да определи размера на инфлацията, да не говорим за НАП, НОИ, НЗОК, МОН, МВР ПП КАТ, МЗ, Съд и Прокуратура и мн. други. Не е възможно държава да просперира,ако основните институции лъжат. Хубав анализ на проведеното народно гласуване..Да ама не..Нямаше реэерендум за влизане в НАТО, както в Европейския съюз, както приемането на еврото, нямаше го народния глас и решение...Къде е демокрацията на костов, продал ни за един пробит долар и за подарък соломон паси в зеления си трабант. Радев и управлението му катастрофираха. Никога досега не е имало такъв срив в доверието към политическата класа у нас. Заслуга затова има предателя и продажник генерала-шапшал, който прие на българска територия американските самолети, които да избиват цивилни и деца в Иран, замаза престъплението Баба Алино, което единствено "Възраждане разкри", не се прибори с олигархията, а се обвърза с такава, за да има кой да му плаща масрафа, продължи да изнася оръжия и боеприпаси за нацистите в Украйна, не направи нищо за овладяване на инфлацията, надутите цени на стоки и горива, не изпълни нито едно от предизборните си обещания, а само бля-бля и толкова, нищо не направи за народ и държава.

    18:50 26.10.2026

  • 24 Ренегати

    1 0 Отговор
    Радев, Костов, Борисов и т.н са ренегати. Те са се клели в едни принципи,изповядвали са едни идеали,а когато развития социализъм се оказа колос на глинени крака се отрекоха и отидоха на страната на ,, врага,,,които задължително биваше громен на всяко партиино събрание... Така,че ще трябва да минат още години,докато узреят новите политици,родени след 1990,които поне няма да са обременени със старите лозунги,пропаганда и идеи... И дано бъдат възпитани в БЪЛГАРОФИЛИЯ,а не в чуждопоклонство..

    18:56 26.10.2026

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