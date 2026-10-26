Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев?

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи въпрос към Румен Радев за съдържанието на бюджета за 2027 г. „Какво криете, господин Радев?“, попита Василев пред медиите.
Той заяви, че през тази седмица няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, посветено на бюджета. По думите му макрорамката за 2027 г. няма да бъде внесена в Народното събрание до края на октомври, въпреки че това е срок, предвиден по закон.
„Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите следващата неделя?“, продължи Василев. Той определи като безпрецедентно твърдението си, че в бюджета е заложено обедняване на българските граждани.
Според лидера на ПП доходите няма да нарастват с размера на инфлацията, а с по-нисък темп. Василев изрази и притеснение за разходите, които правителството планира, като заяви, че кабинетът отново може да не успее да се вмести в ограничението за бюджетен дефицит от 3%.
Василев призова избирателите да подкрепят Андрей Гюров на изборите. По думите му Гюров трябва да наложи вето на бюджета.
Ето и цялата позиция на Асен Василев:
"Току-що разбрах, че няма да има тристранка тази седмица, което означава, че ще бъде нарушен Законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври.
Какво криете, господин Радев?
Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите идващата неделя? Основните параметри са ясни.
Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще се увеличат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите, така че даже при това обедняване не може да влезете в трите процента дефицит.
И към българските граждани, ако искате да има коректив, ако този бюджет ощетява гражданите, е противоконституционен, някой това да го каже и да му сложи вето, гласувайте за господин Гюров.
Защото госпожа Йотова явно не може да направи такова нещо."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванов
Коментиран от #12
19:06 26.10.2026
2 Петохан салам.
19:06 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
19:07 26.10.2026
5 Сатана Z
19:07 26.10.2026
6 Как какво, наивник?
19:08 26.10.2026
7 Последния Софиянец
19:09 26.10.2026
8 Много интересен
19:09 26.10.2026
9 "Кимон Георгиев" , удари през просото!!!
19:10 26.10.2026
10 Аз държа да спечели баронеса Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
Коментиран от #42
19:11 26.10.2026
11 Сатана Z
19:11 26.10.2026
12 Знаещ
До коментар #1 от "Иванов":Невероятно компетентен по финанси и Радев го знае и затова е нервен че като краде народа чрез Асен Василев ще разбере.
19:11 26.10.2026
13 Шапкаря
Коментиран от #25
19:12 26.10.2026
14 Радев
19:12 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 КАЗВАМ
19:13 26.10.2026
17 Иван
Коментиран от #20, #24
19:15 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ироничен
19:19 26.10.2026
20 Изключително
До коментар #17 от "Иван":компетентен и като единствен го обяснява изключително разбираемо , така че и децата могат да го разберат . Това , което казва е достоверно , абсолютно точно и няма място за критика !
Коментиран от #22
19:20 26.10.2026
21 А50
19:20 26.10.2026
22 Радев
До коментар #20 от "Изключително":А обясни ли ви Кокорчо как е дал за разшифроване на един Таен Код на Китайска фирма вместо на България и от там е гепил много пари , това обясни ли ви го ?.
19:25 26.10.2026
23 Горски
1. България остава в свръхдефицит - 4.3% на начислена основа.
2. Продължава дълговата спирала. Управляващите увеличават дълга от 40 млрд. на 47 млрд. евро. Само лихвите вече ще надхвърлят 1 млрд. евро. Ще плащат поколения напред от мизерните си заплати и пенсии. Държавният сектор трябва да се реформира. Държавните заплати
изпреварват частните за една и съща позиция средно 1,5 пъти. Практиката с изплащане на бонуси продължава. Получиха 5% увеличение, плюс служебно повишение на заплатите с частта от осигуровките, които администрацията започна да плаща. В силовия сектор осигуровки не плащат. Вдигнаха им заплатите първо с 50-70% и после с още 10%, в новия бюджет още с 5%.
След преброяването през 2011г. населението намаля с 850 хиляди души т.е. 10%, докато администрацията нарасна с точно 10%. За къкъв чеп продължават да се откриват нови министерства, комисии, агенции, съвети и длъжности без да се закрият стари, слеят или съкратят тези с дублиращи функции.
Коментиран от #26, #32, #49
19:26 26.10.2026
24 КАЗВАМ
До коментар #17 от "Иван":ТОЗИ, ЗА КОЙТО ВИЕ ГОВОРИТЕ БЕШЕ ЗАМ.МИНИСТЪР В ПЪРВИТЕ КАБИНЕТИ НА БОЦЕ КРАЛ Е С НЕГО И ЗНАЕ, ЧЕ ТОЙ Е КРИЛ И ЗАТОВА СЕГА ПИТА. ЗАСТРАХОВА СЕ. ПО КРАЖБИТЕ ГО БИВА И ПРИКРИВА, НЯМА РАВЕН, НО НЕ Е БЮЖЕТАР , С КРЕСЛЬО ДО ИСТЕРИЯ.
19:27 26.10.2026
25 оня с коня
До коментар #13 от "Шапкаря":Явно не ходиш да гласуваш щото иначе щеше да знаеш че съществува и балотаж,на който се прави ОЦЕНКАТА НА ПЪРВАТА ОЦЕНКА.И знаете че като вземете думата само ще я изхабите, и пак го правите...докога бе?!
19:27 26.10.2026
26 ПИТАМ
До коментар #23 от "Горски":ВИЕ ВИДЯХТЕ ЛИ БЮДЖЕТА - НЕ НАЛИ, ЗАЩОТО НЕ Е ГОТОВ? ТОГАВА ЩО ЗА ПРОСТОТИИ ПИШЕШ?
Коментиран от #29
19:30 26.10.2026
27 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!
Коментиран от #45
19:30 26.10.2026
28 Напълно подкрепям Асен Василев!
19:30 26.10.2026
29 Горски
До коментар #26 от "ПИТАМ":Видях го, досега бях във финансовото министерство.
Коментиран от #33
19:33 26.10.2026
30 Метресата от Барселона
19:35 26.10.2026
31 обективен
19:35 26.10.2026
32 А50
До коментар #23 от "Горски":И досега дефицити, инфлации всичко ала-бала, нагоденко. Не ми разправяи тия. Радев получи всичко това и в условията на убийствената европейска политика на санкции и неадекватност
Коментиран от #38
19:38 26.10.2026
33 КАЗВАМ
До коментар #29 от "Горски":НА ПЕТРОХАН, НАЛИ?
Коментиран от #35, #36
19:38 26.10.2026
34 евалата чалгопитеци
19:39 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Голем буджет,шси арчиме
19:45 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Антирашист
19:48 26.10.2026
40 Верно ли
19:49 26.10.2026
41 за кампанията
19:50 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лустрация
19:53 26.10.2026
44 Баткоски
19:54 26.10.2026
45 Анализатор
До коментар #27 от "Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!":Ася Широката (по мъж Спецова), в сглобка с Рада Дълбоката, Тиквоний и Шиши искат отново да заграбят безконтролно властта в Бг, за да продължат да крадат от Европеските средства...
19:54 26.10.2026
46 Бай Араб
19:57 26.10.2026
47 ДА ЕЛЕМЕНТАРНИ СТЕ
19:58 26.10.2026
48 Бай Араб
20:04 26.10.2026
49 Емо
До коментар #23 от "Горски":Бюджета за МВР и администрацията се вдига. В България има близо 600 административни структури, повечето ненужни - министерства, комисии, агенции, регулатори и пр.
20:12 26.10.2026
50 Що щеш тука?
20:16 26.10.2026
51 Господина ти Радев
Оставка!
20:23 26.10.2026
52 Тити
20:35 26.10.2026
53 ХАРОН
20:39 26.10.2026