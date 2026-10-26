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Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев?
  Тема: Избори

Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев?

26 Октомври, 2026 19:04 1 239 53

  • асен василев-
  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • андрей гюров-
  • продължаваме промяната

Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят

Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи въпрос към Румен Радев за съдържанието на бюджета за 2027 г. „Какво криете, господин Радев?“, попита Василев пред медиите.

Той заяви, че през тази седмица няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, посветено на бюджета. По думите му макрорамката за 2027 г. няма да бъде внесена в Народното събрание до края на октомври, въпреки че това е срок, предвиден по закон.

„Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите следващата неделя?“, продължи Василев. Той определи като безпрецедентно твърдението си, че в бюджета е заложено обедняване на българските граждани.

Според лидера на ПП доходите няма да нарастват с размера на инфлацията, а с по-нисък темп. Василев изрази и притеснение за разходите, които правителството планира, като заяви, че кабинетът отново може да не успее да се вмести в ограничението за бюджетен дефицит от 3%.

Василев призова избирателите да подкрепят Андрей Гюров на изборите. По думите му Гюров трябва да наложи вето на бюджета.

Ето и цялата позиция на Асен Василев:

"Току-що разбрах, че няма да има тристранка тази седмица, което означава, че ще бъде нарушен Законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври.

Какво криете, господин Радев?

Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите идващата неделя? Основните параметри са ясни.

Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще се увеличат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите, така че даже при това обедняване не може да влезете в трите процента дефицит.

И към българските граждани, ако искате да има коректив, ако този бюджет ощетява гражданите, е противоконституционен, някой това да го каже и да му сложи вето, гласувайте за господин Гюров.

Защото госпожа Йотова явно не може да направи такова нещо."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванов

    40 34 Отговор
    Невероятно нагъл като всеки пепераст!

    Коментиран от #12

    19:06 26.10.2026

  • 2 Петохан салам.

    29 23 Отговор
    Ли търсиш.

    19:06 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    25 18 Отговор
    Бюджета се пише в ЕЦБ във Франкфурт на Майн

    19:07 26.10.2026

  • 5 Сатана Z

    7 17 Отговор
    В райската градина всички са бедни с изключение на Франция, които не искат да обедняват като българете

    19:07 26.10.2026

  • 6 Как какво, наивник?

    28 11 Отговор
    Борчовете към Боташ.

    19:08 26.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    30 26 Отговор
    Кокорчо 🌈 ни вкара в еврозоната а сега се прави на луд че народа обедня наполовина

    19:09 26.10.2026

  • 8 Много интересен

    18 17 Отговор
    поглед и устнички

    19:09 26.10.2026

  • 9 "Кимон Георгиев" , удари през просото!!!

    15 17 Отговор
    Руската диктатура, налага, мълчание и закъснение!

    19:10 26.10.2026

  • 10 Аз държа да спечели баронеса Йотова

    20 15 Отговор
    С цялата червена власт ("Вся власть Советам") в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    Коментиран от #42

    19:11 26.10.2026

  • 11 Сатана Z

    21 20 Отговор
    Когато Румен се обяви против преждевременното преимане на Еврото,,Василепръв хвърли камък по него и казА,че сме в клуба на богатите,а сега обърна палачинки като всеки носещ розови гащи.

    19:11 26.10.2026

  • 12 Знаещ

    24 16 Отговор

    До коментар #1 от "Иванов":

    Невероятно компетентен по финанси и Радев го знае и затова е нервен че като краде народа чрез Асен Василев ще разбере.

    19:11 26.10.2026

  • 13 Шапкаря

    13 18 Отговор
    И да викаш и да скачаш нищо няма да промениш.Хората ви оцениха и на 01.11. ще ревете от злоба.

    Коментиран от #25

    19:12 26.10.2026

  • 14 Радев

    19 16 Отговор
    Крия твойте 9 млрд. изтеглени от заем за 9 дена , половината замазахте очите с вдигане на пенсии и заплати с Кирчо пара-Петков а другите останали ги дадохте в Украйна на Зельонъй Наркоман , а от 2027 година ще ви запозная всички с новия бюджет , е така за протокола само да не ми подрипвате жълтопаветните Прайд-Хелуини .

    19:12 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 КАЗВАМ

    18 13 Отговор
    В БЮДЖЕТА ПРЕМИЕРА Е ЗАЛОЖИЛ СГЛОБКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕБ, ГЮРО, НАДКА ДА БЪДЕТЕ МОБИЛИЗИРАНИ ЗА УКРАЙНА. СТИГА СИ КРЕЩЯЛ БЕ, КОМПЛЕКСАР, ОЩЕ ПО ТРЪТЛЕСТ ОТ ЗЛОБА ЩЕ СТАНЕШ!

    19:13 26.10.2026

  • 17 Иван

    22 19 Отговор
    Всичко може да се каже за Василев, но едно е доказано и важно , той разбира от държавен бюджет , за разлика от разни старшинки и зкпч-та.

    Коментиран от #20, #24

    19:15 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ироничен

    9 12 Отговор
    Радев крие дупки, които и Василев би оставил, но тогава щеше да се плюнчи по друг начин.

    19:19 26.10.2026

  • 20 Изключително

    19 14 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    компетентен и като единствен го обяснява изключително разбираемо , така че и децата могат да го разберат . Това , което казва е достоверно , абсолютно точно и няма място за критика !

    Коментиран от #22

    19:20 26.10.2026

  • 21 А50

    11 14 Отговор
    Този наглец тотално изплиска лигена

    19:20 26.10.2026

  • 22 Радев

    14 11 Отговор

    До коментар #20 от "Изключително":

    А обясни ли ви Кокорчо как е дал за разшифроване на един Таен Код на Китайска фирма вместо на България и от там е гепил много пари , това обясни ли ви го ?.

    19:25 26.10.2026

  • 23 Горски

    16 11 Отговор
    Какво се оказва? Техният бюджет за 2027 г ще е по-лош от този за 2026. Катастрофа!
    1. България остава в свръхдефицит - 4.3% на начислена основа.
    2. Продължава дълговата спирала. Управляващите увеличават дълга от 40 млрд. на 47 млрд. евро. Само лихвите вече ще надхвърлят 1 млрд. евро. Ще плащат поколения напред от мизерните си заплати и пенсии. Държавният сектор трябва да се реформира. Държавните заплати
    изпреварват частните за една и съща позиция средно 1,5 пъти. Практиката с изплащане на бонуси продължава. Получиха 5% увеличение, плюс служебно повишение на заплатите с частта от осигуровките, които администрацията започна да плаща. В силовия сектор осигуровки не плащат. Вдигнаха им заплатите първо с 50-70% и после с още 10%, в новия бюджет още с 5%.
    След преброяването през 2011г. населението намаля с 850 хиляди души т.е. 10%, докато администрацията нарасна с точно 10%. За къкъв чеп продължават да се откриват нови министерства, комисии, агенции, съвети и длъжности без да се закрият стари, слеят или съкратят тези с дублиращи функции.

    Коментиран от #26, #32, #49

    19:26 26.10.2026

  • 24 КАЗВАМ

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    ТОЗИ, ЗА КОЙТО ВИЕ ГОВОРИТЕ БЕШЕ ЗАМ.МИНИСТЪР В ПЪРВИТЕ КАБИНЕТИ НА БОЦЕ КРАЛ Е С НЕГО И ЗНАЕ, ЧЕ ТОЙ Е КРИЛ И ЗАТОВА СЕГА ПИТА. ЗАСТРАХОВА СЕ. ПО КРАЖБИТЕ ГО БИВА И ПРИКРИВА, НЯМА РАВЕН, НО НЕ Е БЮЖЕТАР , С КРЕСЛЬО ДО ИСТЕРИЯ.

    19:27 26.10.2026

  • 25 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шапкаря":

    Явно не ходиш да гласуваш щото иначе щеше да знаеш че съществува и балотаж,на който се прави ОЦЕНКАТА НА ПЪРВАТА ОЦЕНКА.И знаете че като вземете думата само ще я изхабите, и пак го правите...докога бе?!

    19:27 26.10.2026

  • 26 ПИТАМ

    9 9 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    ВИЕ ВИДЯХТЕ ЛИ БЮДЖЕТА - НЕ НАЛИ, ЗАЩОТО НЕ Е ГОТОВ? ТОГАВА ЩО ЗА ПРОСТОТИИ ПИШЕШ?

    Коментиран от #29

    19:30 26.10.2026

  • 27 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!

    12 12 Отговор
    Напълно подкрепям Асен Василев! Бюджетът не е тайна, а парите в него са парите на всички български граждани. Хората имат право да знаят какво ги очаква, преди някой да решава вместо тях. Когато доходите изостават от инфлацията, това означава по-нисък стандарт на живот и повече трудности за обикновените семейства. Стига скрити решения и празни обещания! България има нужда от прозрачност, финансова отговорност и управление в интерес на хората, а не за тяхна сметка! 🇧🇬👏

    Коментиран от #45

    19:30 26.10.2026

  • 28 Напълно подкрепям Асен Василев!

    12 10 Отговор
    Напълно подкрепям Асен Василев! Бюджетът не е тайна, а парите в него са парите на всички български граждани. Хората имат право да знаят какво ги очаква, преди някой да решава вместо тях. Когато доходите изостават от инфлацията, това означава по-нисък стандарт на живот и повече трудности за обикновените семейства. Стига скрити решения и празни обещания! България има нужда от прозрачност, финансова отговорност и управление в интерес на хората, а не за тяхна сметка!

    19:30 26.10.2026

  • 29 Горски

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "ПИТАМ":

    Видях го, досега бях във финансовото министерство.

    Коментиран от #33

    19:33 26.10.2026

  • 30 Метресата от Барселона

    9 9 Отговор
    ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС ни вкараха в еврозоната, загубихме каквито и да е инструменти, за да водим самостоятелна икономическа и финансова политика. А сега, бидейки в опозиция, се правят на много загрижени за българина, който едва свързва двата края, след рязкото увеличение на цените и инфлацията след 1-ви януари 2026-та година. Правителството на сглобката с премиер Росен Желязков даже не прие бюджет, като по този начин заложи мина под следващото редовно избрано правителство. Заедно с Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй наречените "лидери на дясното" потриват ръце и нагнетяват обществено напрежение, за да се върнат отново на власт и да си възвърнат загубените позиции. Затова и толкова истерично, водейки кална и подмолна кампания, искат да превземат президентската институция.

    19:35 26.10.2026

  • 31 обективен

    10 6 Отговор
    Та вие с тиквун и свинин направихте харода но на 100% по бедни с това евро и врро зоната !! Народа никога няма да ви го прости , и ще ви отсвири !

    19:35 26.10.2026

  • 32 А50

    10 9 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    И досега дефицити, инфлации всичко ала-бала, нагоденко. Не ми разправяи тия. Радев получи всичко това и в условията на убийствената европейска политика на санкции и неадекватност

    Коментиран от #38

    19:38 26.10.2026

  • 33 КАЗВАМ

    10 7 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    НА ПЕТРОХАН, НАЛИ?

    Коментиран от #35, #36

    19:38 26.10.2026

  • 34 евалата чалгопитеци

    6 3 Отговор
    Как е новото нормално? Преяждате ли с депутатски кифтета и вие, или ша ва бият вече?

    19:39 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Голем буджет,шси арчиме

    8 3 Отговор
    В цял свят съкращават администрацията и вдитат пенсиите,ние сме обратни.

    19:45 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Антирашист

    11 7 Отговор
    Слагай пеньоара и отивай на маникюр, Асене!

    19:48 26.10.2026

  • 40 Верно ли

    9 4 Отговор
    Сигурно крие 18те милиарда, които ти така майсторски изпари, ммм?

    19:49 26.10.2026

  • 41 за кампанията

    2 6 Отговор
    Гюров би положил клетва след време, достатъчно за да мине всякакъв бюджет при сегашната президентка. Въпреки изхвърлянията на Василев, ще се възползвам от мъдрото решение на държавника Бойко М.Борисов.

    19:50 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лустрация

    4 8 Отговор
    Асен Василев премиер,само това е спасението за България

    19:53 26.10.2026

  • 44 Баткоски

    9 2 Отговор
    Шарлатанин,още малко и ще ти се стъжни

    19:54 26.10.2026

  • 45 Анализатор

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!":

    Ася Широката (по мъж Спецова), в сглобка с Рада Дълбоката, Тиквоний и Шиши искат отново да заграбят безконтролно властта в Бг, за да продължат да крадат от Европеските средства...

    19:54 26.10.2026

  • 46 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Асен Василев и Ивайло Смирчев предадоха България в ръцете на Путин,т,е, на Китай.Тези двамата автоматично посякоха бъдешето на 800 000 млади българи ,мъже и жени .Благодарение на тези двамата България ще се подели между Република Турция и Китай.Ама и двете държави жулят яко роби .

    19:57 26.10.2026

  • 47 ДА ЕЛЕМЕНТАРНИ СТЕ

    8 0 Отговор
    Само догадки питане думи ОПОРКИ съмнения злоба и нищо съществено.. така е било и така ще бъде. Във застой сте от това което правите. И това е вече 5 години. СМЕНЕТЕ ТАКТИКАТА.

    19:58 26.10.2026

  • 48 Бай Араб

    9 1 Отговор
    Дали България ще се управлява от Турция или от Китай Асен Василев ще трябва да работи тежък физически труд ,за да яде хляб, никой турчин или китаец няма да .назначи Асен Василев на министерски пост.Чипоноско ще си начупи маникюра.

    20:04 26.10.2026

  • 49 Емо

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Бюджета за МВР и администрацията се вдига. В България има близо 600 административни структури, повечето ненужни - министерства, комисии, агенции, регулатори и пр.

    20:12 26.10.2026

  • 50 Що щеш тука?

    1 2 Отговор
    Умен си,богат.Милионер си и те тачат навсякъде по света като умен човек.Махай се от тука.

    20:16 26.10.2026

  • 51 Господина ти Радев

    1 4 Отговор
    хал хабер няма от бюджет и едва ли знае какво точно крие. Ако имаше толкова акъл нямаше да толерира подписване на скандалния "Боташ".
    Оставка!

    20:23 26.10.2026

  • 52 Тити

    0 1 Отговор
    Радев ще ни изненада с нови заеми той само това може.

    20:35 26.10.2026

  • 53 ХАРОН

    0 0 Отговор
    Крие три аса!

    20:39 26.10.2026

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