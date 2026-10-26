Асен Василев: Какво криете в бюджета, господин Радев?

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи въпрос към Румен Радев за съдържанието на бюджета за 2027 г. „Какво криете, господин Радев?“, попита Василев пред медиите.

Той заяви, че през тази седмица няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, посветено на бюджета. По думите му макрорамката за 2027 г. няма да бъде внесена в Народното събрание до края на октомври, въпреки че това е срок, предвиден по закон.

„Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите следващата неделя?“, продължи Василев. Той определи като безпрецедентно твърдението си, че в бюджета е заложено обедняване на българските граждани.

Според лидера на ПП доходите няма да нарастват с размера на инфлацията, а с по-нисък темп. Василев изрази и притеснение за разходите, които правителството планира, като заяви, че кабинетът отново може да не успее да се вмести в ограничението за бюджетен дефицит от 3%.

Василев призова избирателите да подкрепят Андрей Гюров на изборите. По думите му Гюров трябва да наложи вето на бюджета.

Ето и цялата позиция на Асен Василев:

"Току-що разбрах, че няма да има тристранка тази седмица, което означава, че ще бъде нарушен Законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври.

Какво криете, господин Радев?

Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите идващата неделя? Основните параметри са ясни.

Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще се увеличат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите, така че даже при това обедняване не може да влезете в трите процента дефицит.

И към българските граждани, ако искате да има коректив, ако този бюджет ощетява гражданите, е противоконституционен, някой това да го каже и да му сложи вето, гласувайте за господин Гюров.

Защото госпожа Йотова явно не може да направи такова нещо."