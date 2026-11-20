Липсата на ясна визия за съдебната реформа подхранва съмнения за нова политическа конфигурация. Това заяви политологът доц. Татяна Буруджиева, след като парламентът гласува своите представители в новия Висш съдебен съвет.

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS тя посочи, че въпросите около евентуална нова „сглобка“ не произтичат само от публични изявления на политически лидери. Според нея съмненията се засилват и от действията, които „Прогресивна България“ не е предприела по темата за съдебната реформа.

„Не стана ясно каква ще бъде тяхната съдебна реформа“, коментира Буруджиева.

По думите ѝ темата е била декларирана и по време на предизборната кампания, но до момента не е последвала конкретика. Така изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет се разглежда не само като кадрово решение, а и като тест за реалните намерения на политическите сили.

Дебатът за ВСС останал на кадрово ниво

Буруджиева смята, че обсъждането на новия състав на ВСС се е съсредоточило основно върху смяната на конкретни личности. Според нея това измества разговора от необходимите структурни и институционални промени.

„Съдебната система определено се нуждае от реформа“, заяви политологът. Тя добави, че по този въпрос няма съществено разминаване между политиците и обществото. Неясен остава обаче отговорът какви точно промени ще бъдат предприети и в какъв срок.

Критики към стратегията на ПП и ДБ

В анализа си Буруджиева коментира и политическото поведение на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Според нея двете формации заявяват амбиция да бъдат водещата и незаобиколима сила в дясното политическо пространство, но действията им често работят в обратната посока.

„Тактиката им през цялото време е така измислена и реализирана, че да попречи на изпълнението на стратегическата цел“, посочи тя.

Политологът призова политиците да обясняват ясно намеренията си, вместо да оставят обществото да изгражда собствени версии за случващото се. По думите ѝ бързото изясняване на спорните теми е начин да се ограничат спекулациите и теориите на конспирацията около съдебната реформа и избора на новия ВСС.