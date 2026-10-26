Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация

Журналистката Полина Паунова обвини правителствената информационна служба, че участва в предизборна агитация, след като през пресцентъра на Министерския съвет беше разпространено съобщение с призив на премиера Румен Радев да се гласува за Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември. На втория тур Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров.

Паунова коментира случая във Facebook и се позова на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс. Разпоредбата забранява безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания.

„Правителствената информационна служба на Румен Радев закон не я лови. И тая работа не е за аматьори“, написа Полина Паунова.

Твърдението ѝ е свързано с начина, по който е било разпространено изявлението на премиера – чрез официалните канали на Министерския съвет. В публикацията си журналистката определя това като несъвместимо със законовата забрана, но окончателната преценка дали има нарушение е на компетентните изборни органи.

Сигнал до ЦИК

Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е сезирал Централната избирателна комисия и е поискал спешно произнасяне по случая. В сигнала се твърди, че са нарушени разпоредби на Изборния кодекс, свързани с агитацията чрез държавни институции и с използването на публичен административен ресурс.

Комитетът настоява ЦИК да прецени действията на Министерския съвет и да се произнесе по разпространените публикации. Към момента няма съобщено решение на комисията по сигнала.

Източници: news.bg, mediapool.bg