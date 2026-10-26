Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация

Журналистката Полина Паунова обвини правителствената информационна служба, че участва в предизборна агитация, след като през пресцентъра на Министерския съвет беше разпространено съобщение с призив на премиера Румен Радев да се гласува за Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември. На втория тур Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров.
Паунова коментира случая във Facebook и се позова на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс. Разпоредбата забранява безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания.„Правителствената информационна служба на Румен Радев закон не я лови. И тая работа не е за аматьори“, написа Полина Паунова.
Твърдението ѝ е свързано с начина, по който е било разпространено изявлението на премиера – чрез официалните канали на Министерския съвет. В публикацията си журналистката определя това като несъвместимо със законовата забрана, но окончателната преценка дали има нарушение е на компетентните изборни органи.
Сигнал до ЦИК
Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е сезирал Централната избирателна комисия и е поискал спешно произнасяне по случая. В сигнала се твърди, че са нарушени разпоредби на Изборния кодекс, свързани с агитацията чрез държавни институции и с използването на публичен административен ресурс.
Комитетът настоява ЦИК да прецени действията на Министерския съвет и да се произнесе по разпространените публикации. Към момента няма съобщено решение на комисията по сигнала.
Източници: news.bg, mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
Коментиран от #10
19:58 26.10.2026
2 Кел файда
19:59 26.10.2026
3 🦄🌈🍭
20:00 26.10.2026
4 гражданин
20:00 26.10.2026
5 Радю
20:01 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Радев ще се държи на власт,
Никой (жив) българин не трябва да има достъп до далаверите с Боташ, нито достъп до лобито на наркосите му.
20:02 26.10.2026
8 РЕАЛИСТ
20:03 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не сме забравили
До коментар #1 от "Верно ли":Костадинов бутна и правителството на Кирил Петков, защото ГЕРБ бяха в пълна изолация тогава. ИТН посочиха някакви измислени мотиви, но те бяха другата им патерица.
Коментиран от #13
20:04 26.10.2026
11 Конспиратор
20:10 26.10.2026
12 Не ми пука на какво държиш!
До коментар #9 от "Аз държа да спечели Йотова":Няма да гласувам за Гюров, за да не го гледам по телевизията как ми съобщава от чужбина какви споразумения е тръгнал да подписва. Освен това слушах Борисов много внимателно и чух как казва, че отсега нататък няма да прави сглобки, в които няма да доминират той и партията му! На Мирчев, Гюров и Василев може да им харесва да ги доминират, но на мен НЕ!
20:11 26.10.2026
13 по памет
До коментар #10 от "Не сме забравили":Възраждане не бе в кировата коалиция с БСП и ИТН.
20:13 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гласувайте за
Коментиран от #17
20:24 26.10.2026
17 Хорхе
До коментар #16 от "Гласувайте за":Гуьов и Бастунов са политически карикатури.
20:30 26.10.2026
18 Гертруд
20:31 26.10.2026
19 Време е
20:33 26.10.2026