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Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация
  Тема: Избори

Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация

26 Октомври, 2026 19:53 606 19

  • полина паунова-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • цик

Журналистката се позова на забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс. Инициативният комитет на Андрей Гюров сезира ЦИК

Полина Паунова: МС използва ресурс за агитация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистката Полина Паунова обвини правителствената информационна служба, че участва в предизборна агитация, след като през пресцентъра на Министерския съвет беше разпространено съобщение с призив на премиера Румен Радев да се гласува за Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември. На втория тур Йотова ще се изправи срещу Андрей Гюров.

Паунова коментира случая във Facebook и се позова на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс. Разпоредбата забранява безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания.

„Правителствената информационна служба на Румен Радев закон не я лови. И тая работа не е за аматьори“, написа Полина Паунова.

Твърдението ѝ е свързано с начина, по който е било разпространено изявлението на премиера – чрез официалните канали на Министерския съвет. В публикацията си журналистката определя това като несъвместимо със законовата забрана, но окончателната преценка дали има нарушение е на компетентните изборни органи.

Сигнал до ЦИК

Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е сезирал Централната избирателна комисия и е поискал спешно произнасяне по случая. В сигнала се твърди, че са нарушени разпоредби на Изборния кодекс, свързани с агитацията чрез държавни институции и с използването на публичен административен ресурс.

Комитетът настоява ЦИК да прецени действията на Министерския съвет и да се произнесе по разпространените публикации. Към момента няма съобщено решение на комисията по сигнала.

Източници: news.bg, mediapool.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    5 8 Отговор
    Целата сглобка, барабар с Костадинов се е заела да бутне кабинета на Радев, след като уреди той и неговото правителство да изсърбат попарата, която сглобката надроби!

    Коментиран от #10

    19:58 26.10.2026

  • 2 Кел файда

    9 8 Отговор
    Като беше президент Мунчо три пъти наруши конституцията, та сега ли да му пука, когато се смята за недосегаем.

    19:59 26.10.2026

  • 3 🦄🌈🍭

    8 6 Отговор
    Мунчо Папунчо вече почна да изтерясва 🙉

    20:00 26.10.2026

  • 4 гражданин

    6 9 Отговор
    Много големи нещастници сте !! Йотова ще убие тотално петрохана в неделя !

    20:00 26.10.2026

  • 5 Радю

    5 5 Отговор
    Неможачи сме,прости нам

    20:01 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Радев ще се държи на власт,

    6 6 Отговор
    дори с цената на кръвопролития.
    Никой (жив) българин не трябва да има достъп до далаверите с Боташ, нито достъп до лобито на наркосите му.

    20:02 26.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 5 Отговор
    мунчо каунов кРадев боташов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е масово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Днес Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    20:03 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не сме забравили

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Костадинов бутна и правителството на Кирил Петков, защото ГЕРБ бяха в пълна изолация тогава. ИТН посочиха някакви измислени мотиви, но те бяха другата им патерица.

    Коментиран от #13

    20:04 26.10.2026

  • 11 Конспиратор

    3 1 Отговор
    ЦИК е безмълвна само говорителка и понякога витиевата обяснителка на събитията.

    20:10 26.10.2026

  • 12 Не ми пука на какво държиш!

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Аз държа да спечели Йотова":

    Няма да гласувам за Гюров, за да не го гледам по телевизията как ми съобщава от чужбина какви споразумения е тръгнал да подписва. Освен това слушах Борисов много внимателно и чух как казва, че отсега нататък няма да прави сглобки, в които няма да доминират той и партията му! На Мирчев, Гюров и Василев може да им харесва да ги доминират, но на мен НЕ!

    20:11 26.10.2026

  • 13 по памет

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Не сме забравили":

    Възраждане не бе в кировата коалиция с БСП и ИТН.

    20:13 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гласувайте за

    5 2 Отговор
    Европейските кандидати ГЮРОВ КАНДЕВ. а Йотова и Радев са руски подлоги...копейки

    Коментиран от #17

    20:24 26.10.2026

  • 17 Хорхе

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гласувайте за":

    Гуьов и Бастунов са политически карикатури.

    20:30 26.10.2026

  • 18 Гертруд

    1 1 Отговор
    Тази Пена за Груйо ли агитира?

    20:31 26.10.2026

  • 19 Време е

    2 1 Отговор
    младите българи да изхвърлят боклука!

    20:33 26.10.2026

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