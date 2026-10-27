Катастрофа с жертва затвори пътя Е79 край Люти дол

Водач загина при тежка катастрофа на главен път Е79 в района на Люти дол. Движението по пътя е затворено, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

По информация на bTV Новините лекият автомобил се е движел в посока София, когато водачът забелязал, че колата започва да пуши. Той спрял край пътя и излязъл, за да провери какъв е проблемът.

В този момент мъжът бил блъснат от преминаващ микробус. Водачът на лекия автомобил е загинал при инцидента.

Заради произшествието движението по Е79 в района на Люти дол е преустановено. Въведени са обходи през Искърското дефиле и през село Рашково.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.