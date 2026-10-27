Катастрофа с жертва затвори пътя Е79 край Люти дол

Водач загина при тежка катастрофа на главен път Е79 в района на Люти дол. Движението по пътя е затворено, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.
По информация на bTV Новините лекият автомобил се е движел в посока София, когато водачът забелязал, че колата започва да пуши. Той спрял край пътя и излязъл, за да провери какъв е проблемът.
В този момент мъжът бил блъснат от преминаващ микробус. Водачът на лекия автомобил е загинал при инцидента.
Заради произшествието движението по Е79 в района на Люти дол е преустановено. Въведени са обходи през Искърското дефиле и през село Рашково.
Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 файчо
08:22 27.10.2026
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Коментиран от #5, #6
08:29 27.10.2026
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4 Гробар
08:43 27.10.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шопо
09:17 27.10.2026