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Катастрофа с жертва затвори пътя Е79 край Люти дол
  Тема: Трафик

Катастрофа с жертва затвори пътя Е79 край Люти дол

27 Октомври, 2026 08:14 717 7

  • катастрофа-
  • път е79-
  • люти дол-
  • искърско дефиле-
  • рашково

Микробус е блъснал водач, излязъл от автомобила си заради технически проблем

Катастрофа с жертва затвори пътя Е79 край Люти дол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водач загина при тежка катастрофа на главен път Е79 в района на Люти дол. Движението по пътя е затворено, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

По информация на bTV Новините лекият автомобил се е движел в посока София, когато водачът забелязал, че колата започва да пуши. Той спрял край пътя и излязъл, за да провери какъв е проблемът.

В този момент мъжът бил блъснат от преминаващ микробус. Водачът на лекия автомобил е загинал при инцидента.

Заради произшествието движението по Е79 в района на Люти дол е преустановено. Въведени са обходи през Искърското дефиле и през село Рашково.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 файчо

    1 2 Отговор
    Не го опитвам тоя дол,бил много лют.

    08:22 27.10.2026

  • 2 Още

    2 0 Отговор
    един от избирателите на боко и пеевски дал фира

    Коментиран от #5, #6

    08:29 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    2 0 Отговор
    Спрете да купувате немски таралясници на старо!

    08:43 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    1 0 Отговор
    Обходния път е през Арабаконак, Литаково, Рашково. Ако пътувате София Видин може и през Сърбия, там пътя е хубав.

    09:17 27.10.2026

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