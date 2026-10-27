БАБХ спря 2210 кг пипер от Албания заради пестициди

Българската агенция по безопасност на храните спря пратка от 2210 килограма пипер от Албания заради наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Стоката не е допусната до пазара на Европейския съюз и е насочена за унищожаване.

При лабораторното изследване са установени остатъци от пестициди над нормативно определените максимално допустими нива. От БАБХ не посочват вида на откритите вещества или конкретните стойности на превишението.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ 0700 12 299.