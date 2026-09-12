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Българските чушки са на изчезване

Българските чушки са на изчезване

12 Септември, 2026 08:20 1 181 35

  • чушки-
  • пипер-
  • внос-
  • традиционни сортове

Вносът променя пазара и застрашава традицията

Българските чушки са на изчезване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Производството на пипер у нас е намаляло с 80% за последните две десетилетия, показват данните на земеделското министерство. В същото време над 60% от вноса на чушки е от Турция. Заради конкуренцията от чужбина все повече български производители се отказват от отглеждането на традиционни сортове, съобщава Нова тв.

Пловдивското село Куртово Конаре от години е известно като меката на куртовската капия. Именно от сладката червена чушка местните приготвят прочутата куртовска лютеница. Историята на пипера в селото датира от повече от век. Преди 132 години там е смлян първият килограм червен пипер в България. Днес обаче полетата с червени чушки постепенно изчезват.

Севда Василева е единственият останал производител на червени чушки в Куртово Конаре. Тя разказва, че допреди около 20 години отглеждането на капията е било традиционен поминък за почти всяко второ семейство в селото. Трудоемкото производство, ниските изкупни цени и големият внос обаче са принудили местните производители да се откажат.

Въпреки трудностите Севда продължава да отглежда пипер заедно със семейството си. Обработват три декара, но намирането на пазар за продукцията става все по-трудно.

Тя посочва, че климатичните промени допълнително усложняват работата. Продължителните горещини и бурите създават сериозни рискове за реколтата. Въпреки това производителката е категорична, че ще продължи да се бори, за да съхрани българския пипер и традицията.

Според нея куртовската капия се отличава с вкуса и аромата си. Тя съветва потребителите да обръщат внимание именно на миризмата, когато купуват чушки от пазара. По думите ѝ, ако чушката има силен аромат на истински пипер, вероятността да е българска е по-голяма. В момента обаче около 80% от продукцията на пазара е вносна или хибридна.

От полето чушките стигат и до домашната лютеница. Куни Димова е известна в Куртово Конаре като „Царицата на лютеницата“. За трета поредна година тя печели отличието на местния фестивал.

За нейната лютеница основната съставка е традиционната куртовска капия. Димова я определя като особено месеста и ароматна и е категорична, че именно от нея се получава истинската куртовска лютеница.

Тази година тя е приготвила една тава лютеница и е консервирала около 50 бурканчета за двете домакинства в къщата. По думите ѝ домашното производство излиза по-евтино от купуването на готов продукт, но изисква много време и труд.

Приготвянето започва с измиването на всяка чушка и всеки домат, след което продуктите се изпичат, изваряват и накрая лютеницата се бърка бавно, докато достигне необходимата консистенция. А според Куни Димова тайната на добрата лютеница е проста – „щипка любов“.

Въпреки че прочутата куртовска капия е все по-трудна за намиране, местното читалище пази историята на традицията. Емилия Шушарова от Народно читалище „Любен Каравелов“ разказва, че дядо Александър Димитров е основал първата българска фабрика за червен пипер. Той пренесъл технологията от Унгария в България със съдействието на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Преди 18 години тази история се превръща и във фестивал, който днес е една от емблемите на Куртово Конаре. Събитието се провежда този уикенд и включва над 20 културни прояви, сред които три конкурса. Най-голям интерес предизвиква изборът на „Царица на лютеницата“.

А Севда Василева е категорична, че ще продължи да отглежда прочутия пипер, докато има възможност. Защото за хората в Куртово Конаре това не е просто земеделска култура, а част от историята и традицията на селото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокор спецова

    19 6 Отговор
    ние с гюроватамастия се интересуваме само от крайна

    08:36 12.09.2026

  • 2 Пич

    20 3 Отговор
    Абе - чушки!!!
    Те българските мъже са на изчезване, като гледам подрастващото поколение момченца, които бодро маршируват в метрото с розови, лилави, и зелени коси!!!
    НПО - тата не са без успехи!!!

    Коментиран от #15, #24

    08:36 12.09.2026

  • 3 Все едно

    4 1 Отговор
    растат по дърветата !?

    08:41 12.09.2026

  • 4 Херодот

    6 13 Отговор
    По времето на Костов нямаше проблеми с чушките и зарзавата, ама пак не бяхте доволни!

    Коментиран от #9

    08:42 12.09.2026

  • 5 Руски

    4 4 Отговор
    нали има!

    08:42 12.09.2026

  • 6 инж технолог по хранене

    18 2 Отговор
    Ами като унищожиха консервните заводи,така ще е.Българските чушки казват:"-Чао!". Не са само чушките.И още зеленчуци и плодове български изчезват от пазарите.

    Коментиран от #8

    08:43 12.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    8 1 Отговор
    то и тоя пропадналСайт фикции беге е на изчезване

    08:43 12.09.2026

  • 8 Олинеза

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "инж технолог по хранене":

    Има нови!

    08:44 12.09.2026

  • 9 Архимек

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Херодот":

    Циганската приватизация не остави нито чушки, нито патладжани. Пълен леш.

    08:44 12.09.2026

  • 10 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    то и тоя пропадналСайт фикции беге е на изчезване
    дай боже по скоро

    08:44 12.09.2026

  • 11 ЗиС 5

    4 2 Отговор
    И българските пушки са на изчезване. На дядовците пУшките.

    08:45 12.09.2026

  • 12 Сръпското

    2 2 Отговор
    слоново ухо ги отрепа!

    08:45 12.09.2026

  • 13 Българина е Бил Българин !

    3 3 Отговор
    Със Всичко До Което се Е !

    Докоснал !

    Сега Сме С Вързани Ръце !

    08:47 12.09.2026

  • 14 завод

    6 0 Отговор
    Като има нови,къде са? У вас,на балкона,ли? Вариш си ги в казанче сигурно.

    Коментиран от #16

    08:48 12.09.2026

  • 15 НАБЛЮДАТЕЛ 😳

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    МА ВИЕ...МОМЧЕТА ЛИ НАБЛЮДАВАТЕ🤓

    Коментиран от #17

    08:50 12.09.2026

  • 16 На бурканите

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "завод":

    си пише,ама не си купувал!

    08:50 12.09.2026

  • 17 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "НАБЛЮДАТЕЛ 😳":

    Ако се опитвате да се шегувате, ви се получи, ако се опитвате да се заяждате - не!!!

    08:55 12.09.2026

  • 18 тълковен речник

    5 1 Отговор
    И кое е чушка и кое пипер?А до кога ще дават цените в лева?Нали плащаме в евро?Кое налага цените да се обябяват в лева?Това не мога да го разбера.

    08:56 12.09.2026

  • 19 Спас

    5 5 Отговор
    Като се четат тука постонете разбираме че психиатриите в БГ са малко.Сега б. мозъци са завладяни от Гюров и традиционно от укрите и атлантиците.Независимо за какво се пише и какъв е проблема.Един само се сетил че при Костов имаше повече ред и закон поне за народа.Беше и най образован де в сравнение със слеващите и си остана в БГ.А сега и Боко и неговите ще изчезнат при милиардите си по света.

    09:03 12.09.2026

  • 20 Троян

    6 1 Отговор
    Не са на изчезване. За панелните плъхове може би да дето знаят само пътя до пазара. Имам три лехи със пипер отрупани са. На два километра от града до реката. Само че там градини имат и надзиратерите от Троянския затвор и ром не припарва:)

    09:03 12.09.2026

  • 21 Kaлпазанин

    1 4 Отговор
    Да му мислят ГРЯЖДАНИТЕ дето все търсят ефтинко

    09:03 12.09.2026

  • 22 Критикар

    13 2 Отговор
    Не само чушките изчезват, всички български плодове и зеленчуци са изчезнали. Лидл, всички вериги магазини са пълни с " пластмасови" плодове и зеленчуци, внесени незнайно от къде, полусплути и скъпи, с две думи - пълни боклуци. Къде са скъпоплатените ни институции? Всичко е менте, държавата ни е менте.

    09:03 12.09.2026

  • 23 Гражданка

    1 3 Отговор
    Пълно глупости. Пазари, сергии, супермаркети между Варна и Дуранкулак са препълнени с прекрасни току-що откъснати български пиши по евро килото.

    09:04 12.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дзак

    4 0 Отговор
    Вносните са скапват за седмица! Не знам какво проверяват лабораториите.

    09:08 12.09.2026

  • 26 Германец

    4 0 Отговор
    То цялата ви държава е на изчезване 😁🤣😂😂😆😄😀

    09:09 12.09.2026

  • 27 Гюрлата

    4 1 Отговор
    Важно е всичко да отива за майка украйна 🥰😍🤩🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    09:10 12.09.2026

  • 28 Абе

    4 0 Отговор
    За сметка на това наркобарони има много... С подкрепата на прецедента...

    09:10 12.09.2026

  • 29 Госあ

    8 1 Отговор
    Десетилетия целенасочено унищожаване на България. Много тъжно.

    09:12 12.09.2026

  • 30 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    И българите са на изчезване.

    09:13 12.09.2026

  • 31 Българин681

    3 1 Отговор
    "Българските чушки са на изчезване"
    То българите са на изчезване, вие за чушките се косите?!?

    09:27 12.09.2026

  • 32 пипай Филчо...

    4 1 Отговор
    Народа е мързелив.Народа е непредприемчив.И това е в резултат на развития социализъм.Всеки чака на държавата.Затова и днес новите капиталисти се молят за всичко на държавата.Само искат да прибират печалбата.Всичко ни е наопаки.Затова не чушки но и магарешки бодили няма да има.Чухме и фармацефтите какви ги вършат с лекарствата.А народа с фалшиви лекарства мре като мухи.Единствен изход е свирепа диктатура за известен период като в Гърция,Чили,Испания.Вижте в Гърция каква става.Умориха човека и веднага след два дни арестуваха двама лекари.Веднага!Тук кога ще се случи?

    09:29 12.09.2026

  • 33 Стенли

    1 0 Отговор
    Ами , нормално всеки гледа по евтиното , ето от понеделник ще ,има чушки с Лидл плюс по 1,1шиткойна , от така наречената държава Северна Македония и много хора ще се купят особено пенсионерите

    09:29 12.09.2026

  • 34 От 2027г. България ще стане

    2 2 Отговор
    Най- големият производител на банани в Европа!

    09:32 12.09.2026

  • 35 Васил

    3 1 Отговор
    То отдавна няма Български чушки и домати мляко и каквото се сетите внася се и лепят етикети че е Българско.

    09:39 12.09.2026

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