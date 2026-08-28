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Агенцията по безопасност на храните спря чай с пестициди

Агенцията по безопасност на храните спря чай с пестициди

28 Август, 2026 17:27 449 4

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  • пратка-
  • пестициди

Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.

Агенцията по безопасност на храните спря чай с пестициди - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чай с пестициди спря Българската агенция по безопасност на храните, съобщават от Нова телевизия. Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.
Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.
При вноса на чая на пристанище Варна е извършена проверка и са взети проби за лабораторно изследване. Анализът в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.

Пратката няма да бъде допусната до пазара и предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Колко Ли ?

    1 1 Отговор
    Е Минал !

    Но добре !

    Че не пия Чай !

    Но колко Съм Погълнал !

    Не Знам !

    Те Не са Само Там !

    Коментиран от #3

    17:41 28.08.2026

  • 2 А бе

    1 0 Отговор
    И в лидъл едни американски фъстъци има от-р-т-телни

    17:46 28.08.2026

  • 3 апа още ли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А Колко Ли ?":

    не си пукнал а?

    17:48 28.08.2026

  • 4 Чапай

    0 0 Отговор
    мани ги тия чайчета,влезте в магазините ако ви стиска

    17:54 28.08.2026

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