Агенцията по безопасност на храните спря чай с пестициди

Чай с пестициди спря Българската агенция по безопасност на храните, съобщават от Нова телевизия. Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.
Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.
При вноса на чая на пристанище Варна е извършена проверка и са взети проби за лабораторно изследване. Анализът в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.
Пратката няма да бъде допусната до пазара и предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Колко Ли ?
Но добре !
Че не пия Чай !
Но колко Съм Погълнал !
Не Знам !
Те Не са Само Там !
Коментиран от #3
17:41 28.08.2026
2 А бе
17:46 28.08.2026
3 апа още ли
До коментар #1 от "А Колко Ли ?":не си пукнал а?
17:48 28.08.2026
4 Чапай
17:54 28.08.2026