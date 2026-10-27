Парламентът се събира извънредно за „Старлинк“ и помилванията

Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 28 октомври, на което депутатите ще изслушат представители на правителството, МВР, ДАНС и затворническите власти по два казуса.

Първата точка е свързана с умишления палеж на съоръжения за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Народните представители ще обсъдят действията на институциите, издирването на обвиняемите, информацията за напускането им на страната и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.

На въпроси по темата са поканени да отговарят министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Ще се обсъждат и решенията за помилване

Втората точка от дневния ред е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и Динко Господин, известен като Динко Лудия.

Депутатите ще търсят информация за медицинските заключения и документите, послужили при вземането на решенията. В дневния ред са включени и данни за евентуален натиск върху лекари, обмена на информация с президентската институция и възможни връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

За изслушването са поканени представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, както и ръководствата на затворите в София и Бургас. Очаква се да бъдат изслушани и други длъжностни лица, свързани с двата случая.

Предходни заседания се провалиха заради липса на кворум

Исканията за изслушванията са внесени на 21 октомври от Ивайло Мирчев и група народни представители, както и от Асен Василев и депутати.

Две предходни извънредни заседания на парламента не се състояха заради липса на кворум. При заседанието на 21 октомври при втория опит за регистрация са отчетени 109 депутати, но необходимият брой не е бил достигнат.

Тогава председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви, че заседанието не може да се проведе заради липса на кворум. Новото извънредно заседание трябва да разгледа едновременно казуса с палежа на съоръженията „Старлинк“ и въпросите около решенията за помилване.

Източници: darik.bg, bta.bg