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Парламентът се събира извънредно за „Старлинк“ и помилванията

Парламентът се събира извънредно за „Старлинк“ и помилванията

27 Октомври, 2026 22:04 809 33

  • народно събрание-
  • старлинк-
  • огнян атанасов-
  • помилване-
  • ивaйло мирчев

Депутатите ще изслушат правителството, МВР, ДАНС и затворническите власти по два казуса. Заседанието е насрочено за 28 октомври

Парламентът се събира извънредно за „Старлинк“ и помилванията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 28 октомври, на което депутатите ще изслушат представители на правителството, МВР, ДАНС и затворническите власти по два казуса.

Първата точка е свързана с умишления палеж на съоръжения за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Народните представители ще обсъдят действията на институциите, издирването на обвиняемите, информацията за напускането им на страната и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.

На въпроси по темата са поканени да отговарят министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Ще се обсъждат и решенията за помилване

Втората точка от дневния ред е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и Динко Господин, известен като Динко Лудия.

Депутатите ще търсят информация за медицинските заключения и документите, послужили при вземането на решенията. В дневния ред са включени и данни за евентуален натиск върху лекари, обмена на информация с президентската институция и възможни връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

За изслушването са поканени представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, както и ръководствата на затворите в София и Бургас. Очаква се да бъдат изслушани и други длъжностни лица, свързани с двата случая.

Предходни заседания се провалиха заради липса на кворум

Исканията за изслушванията са внесени на 21 октомври от Ивайло Мирчев и група народни представители, както и от Асен Василев и депутати.

Две предходни извънредни заседания на парламента не се състояха заради липса на кворум. При заседанието на 21 октомври при втория опит за регистрация са отчетени 109 депутати, но необходимият брой не е бил достигнат.

Тогава председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви, че заседанието не може да се проведе заради липса на кворум. Новото извънредно заседание трябва да разгледа едновременно казуса с палежа на съоръженията „Старлинк“ и въпросите около решенията за помилване.

Източници: darik.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миче

    6 8 Отговор
    Защо Мунчо незаконно агитира от скамейката на МС, а нас незаконно ни цензурират заради онзи БТА клоун Вълчев 🤡

    22:07 27.10.2026

  • 2 ЩЕ ИЗСЛУШВАТ

    9 4 Отговор
    Иран Мъск и Пабло. Смешници.

    Коментиран от #21

    22:10 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    3 4 Отговор
    Днес в панорама представителите на двете крила на мафията се обвиняваха взаимно кой е изтеглил повече милиарди заеми, Румен Радев или Асен Василев.

    Коментиран от #11

    22:10 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хлебар

    1 7 Отговор
    Месете питки, и учете руски,че братята ни идват!

    Коментиран от #14

    22:12 27.10.2026

  • 8 мунчо в затвора!

    3 7 Отговор
    Хунтата на мунчо за трети път ще избяга утре и заседание няма да има.

    Коментиран от #12

    22:14 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Двете крила на мафията са

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ

    Коментиран от #17

    22:22 27.10.2026

  • 12 И каква

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "мунчо в затвора!":

    ще е файдата от тези изслушвания три дни преди балотажа? Едните ще обясняват другите ще ги плюват независимо от това какво са чули. Ако искаш пусни си риалити по Нова или БТВ.

    22:22 27.10.2026

  • 13 Перо

    4 4 Отговор
    Кой и кога е разрешил разполагането на сателитната система Старлинк в БГ? Имало ли е разрешителна процедура?

    Коментиран от #18

    22:25 27.10.2026

  • 14 мдааааа

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хлебар":

    Дрътите партизани , руския се учи навреме , късно ви е ... Но па сте жигосани , с петолъчки ..

    22:27 27.10.2026

  • 15 И мен /нас и

    3 2 Отговор
    Вас какво ни касае !? Кога ще се съберат за нас / вас и мен 👋

    22:29 27.10.2026

  • 16 Предизботна кампания

    0 3 Отговор
    на нещастниците ПП и ДБ!

    22:30 27.10.2026

  • 17 ха ха хаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Двете крила на мафията са":

    Умееш я , математиката ...🤔

    Коментиран от #19

    22:30 27.10.2026

  • 18 За американците

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    у нас има уведомителен режим т.е. уведомяват ни и не искат разрешения.

    Коментиран от #31

    22:31 27.10.2026

  • 19 Всеки който не се мрази

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха хаааа":

    е умее. Който се мрази, мафията ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ го ползва, защото е евтин и глупав.

    Коментиран от #29

    22:32 27.10.2026

  • 20 Петроханско е

    0 3 Отговор
    Ще се обсъждат най-безсмислените въпроси. Що не пише по чие искане?

    22:34 27.10.2026

  • 21 иван костов

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЩЕ ИЗСЛУШВАТ":

    Поредната глупост, която ще сътворят хората на Радев! Петроханците само това чакат!

    22:37 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Плача

    0 3 Отговор
    Софиянци по цял ден само за старлинк мислим

    22:46 27.10.2026

  • 24 Не разбирам

    4 2 Отговор
    Защо Йотова помилва осъдените на затвор нарко дилъри.

    Коментиран от #26, #27, #28

    22:47 27.10.2026

  • 25 Арменец

    1 1 Отговор
    И тук трябва като в Армения някой да влезе в Парламента......

    22:48 27.10.2026

  • 26 Защото

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Не разбирам":

    няма ко да лъжеш иначе за центовете на ПП и ДБ.

    22:50 27.10.2026

  • 27 напомня

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не разбирам":

    ми за либиеца взривил самолета над Локърби. Уж беше болен на смъртно легло, а като се прибра се оказа по здрав от младенец. Излекува се завчас.

    22:51 27.10.2026

  • 28 И аз не разбирам!!!

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Не разбирам":

    Защо родителите ви ви водят вдън гори тилилейски, Калушев да ви оправя?
    Чудя се и се мая!🫪

    22:52 27.10.2026

  • 29 ха ха хаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Всеки който не се мрази":

    Ясно , разбрах , че три е две ...🤫

    Коментиран от #33

    22:58 27.10.2026

  • 30 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Костя Копейкин ще ходи ли до Иран да се моли на Еатоласите да не гръмнат България , само той знаел как да говори с тях ?

    23:08 27.10.2026

  • 31 НАЛИ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "За американците":

    Старлинк е частна фирма и въпросът е- кой разрешил разполагането и в България за воени цели ?
    Кой трябва да я защитава?
    Ясно е ,че Свирчев не си е бил на поста!!!

    23:12 27.10.2026

  • 32 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Костя Копейкин щял да събере група от копейки да ходят до Иран да се молят Иран да не ни гръмне . А Иран кога ще ни гърми ? Гуцанов и той ли ще е в групата или само дава идеи на Копейкин ? То Иран докато се накани да ни гръмне руснаците ни гърмяха пет пъти вече.

    23:15 27.10.2026

  • 33 Няма какво друго да разбере

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ха ха хаааа":

    човек ползван от мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, защото е евтин и глупав.

    23:22 27.10.2026

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