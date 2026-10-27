Парламентът се събира извънредно за „Старлинк“ и помилванията

Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 28 октомври, на което депутатите ще изслушат представители на правителството, МВР, ДАНС и затворническите власти по два казуса.
Първата точка е свързана с умишления палеж на съоръжения за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Народните представители ще обсъдят действията на институциите, издирването на обвиняемите, информацията за напускането им на страната и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.
На въпроси по темата са поканени да отговарят министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Ще се обсъждат и решенията за помилване
Втората точка от дневния ред е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и Динко Господин, известен като Динко Лудия.
Депутатите ще търсят информация за медицинските заключения и документите, послужили при вземането на решенията. В дневния ред са включени и данни за евентуален натиск върху лекари, обмена на информация с президентската институция и възможни връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.
За изслушването са поканени представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, както и ръководствата на затворите в София и Бургас. Очаква се да бъдат изслушани и други длъжностни лица, свързани с двата случая.
Предходни заседания се провалиха заради липса на кворум
Исканията за изслушванията са внесени на 21 октомври от Ивайло Мирчев и група народни представители, както и от Асен Василев и депутати.
Две предходни извънредни заседания на парламента не се състояха заради липса на кворум. При заседанието на 21 октомври при втория опит за регистрация са отчетени 109 депутати, но необходимият брой не е бил достигнат.
Тогава председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви, че заседанието не може да се проведе заради липса на кворум. Новото извънредно заседание трябва да разгледа едновременно казуса с палежа на съоръженията „Старлинк“ и въпросите около решенията за помилване.
Източници: darik.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миче
22:07 27.10.2026
2 ЩЕ ИЗСЛУШВАТ
Коментиран от #21
22:10 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
Коментиран от #11
22:10 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хлебар
Коментиран от #14
22:12 27.10.2026
8 мунчо в затвора!
Коментиран от #12
22:14 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Двете крила на мафията са
До коментар #4 от "Хаха":ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ
Коментиран от #17
22:22 27.10.2026
12 И каква
До коментар #8 от "мунчо в затвора!":ще е файдата от тези изслушвания три дни преди балотажа? Едните ще обясняват другите ще ги плюват независимо от това какво са чули. Ако искаш пусни си риалити по Нова или БТВ.
22:22 27.10.2026
13 Перо
Коментиран от #18
22:25 27.10.2026
14 мдааааа
До коментар #7 от "Хлебар":Дрътите партизани , руския се учи навреме , късно ви е ... Но па сте жигосани , с петолъчки ..
22:27 27.10.2026
15 И мен /нас и
22:29 27.10.2026
16 Предизботна кампания
22:30 27.10.2026
17 ха ха хаааа
До коментар #11 от "Двете крила на мафията са":Умееш я , математиката ...🤔
Коментиран от #19
22:30 27.10.2026
18 За американците
До коментар #13 от "Перо":у нас има уведомителен режим т.е. уведомяват ни и не искат разрешения.
Коментиран от #31
22:31 27.10.2026
19 Всеки който не се мрази
До коментар #17 от "ха ха хаааа":е умее. Който се мрази, мафията ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ го ползва, защото е евтин и глупав.
Коментиран от #29
22:32 27.10.2026
20 Петроханско е
22:34 27.10.2026
21 иван костов
До коментар #2 от "ЩЕ ИЗСЛУШВАТ":Поредната глупост, която ще сътворят хората на Радев! Петроханците само това чакат!
22:37 27.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Плача
22:46 27.10.2026
24 Не разбирам
Коментиран от #26, #27, #28
22:47 27.10.2026
25 Арменец
22:48 27.10.2026
26 Защото
До коментар #24 от "Не разбирам":няма ко да лъжеш иначе за центовете на ПП и ДБ.
22:50 27.10.2026
27 напомня
До коментар #24 от "Не разбирам":ми за либиеца взривил самолета над Локърби. Уж беше болен на смъртно легло, а като се прибра се оказа по здрав от младенец. Излекува се завчас.
22:51 27.10.2026
28 И аз не разбирам!!!
До коментар #24 от "Не разбирам":Защо родителите ви ви водят вдън гори тилилейски, Калушев да ви оправя?
Чудя се и се мая!
22:52 27.10.2026
29 ха ха хаааа
До коментар #19 от "Всеки който не се мрази":Ясно , разбрах , че три е две ...🤫
Коментиран от #33
22:58 27.10.2026
30 Бай Араб
23:08 27.10.2026
31 НАЛИ
До коментар #18 от "За американците":Старлинк е частна фирма и въпросът е- кой разрешил разполагането и в България за воени цели ?
Кой трябва да я защитава?
Ясно е ,че Свирчев не си е бил на поста!!!
23:12 27.10.2026
32 Бай Араб
23:15 27.10.2026
33 Няма какво друго да разбере
До коментар #29 от "ха ха хаааа":човек ползван от мафията ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, защото е евтин и глупав.
23:22 27.10.2026