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София събира военните министри на България, Турция и Румъния
  Тема: Украйна

София събира военните министри на България, Турция и Румъния

28 Октомври, 2026 04:26 475 3

  • черно море-
  • отбрана-
  • нато-
  • корабоплаване-
  • българия

Ще бъдат обсъдени сигурността в Черно море, наблюдението и защитата на цивилното корабоплаване

София събира военните министри на България, Турция и Румъния - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В София ще се проведе среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Инициативата е на българския министър на отбраната Димитър Стоянов, който преди дни е посочил, че ще покани колегите си за разговори.

Основната тема ще бъде сигурността в Черно море след потъването на кораби в икономическата зона на България. Още в първите дни след инцидентите трите държави са обсъдили ситуацията и са подкрепили обща декларация.

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Това е записано в декларацията, подкрепена от България, Турция и Румъния, съобщават българските власти.

Повече наблюдение по линия на НАТО

Сред вариантите за противодействие е засилването на осведомеността и наблюдението по линия на НАТО. Американски самолет, оборудван с радар и системи за наблюдение, вече е изпълнил мисии от България.

Очаква се по линия на НАТО да бъде създадено и военноморско командване, като водеща страна в него ще бъде Турция. По информация на българските власти проектът е в напреднала фаза.

Защита на цивилното корабоплаване

Европейският парламент е поискал разполагането на военноморска мисия в Черно море, която да защитава цивилното корабоплаване. Предложено е и неусвоени средства от бюджета за сигурност да бъдат насочени към България и Румъния за подобряване на сигурността в региона.

България, Румъния и Турция си сътрудничат и в противоминна група. Освен първоначалната задача за противоминна дейност, групата вече има и ангажимент, свързан с охраната на подводните комуникации в Черно море.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пелтеко

    1 1 Отговор
    Без подводници сте за никъде…

    Коментиран от #2

    04:35 28.10.2026

  • 2 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пелтеко":

    София..... Ха ха...... Прав си, ама ми се струва, че и с подводници не са за никъде....

    04:54 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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