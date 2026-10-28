Пускат парното в София поетапно от 29 октомври

„Топлофикация София“ започва поетапното пускане на отоплението в столицата от 29 октомври. Първо ще бъдат топлозахранени училищата и детските градини, а след това жилищните и административните сгради.

Решението е свързано с очакваното захлаждане през следващите седем дни. Според прогнозата средноденонощните температури ще бъдат под климатичните норми.

Какво трябва да направят абонатите

Сградите, в които са извършвани ремонти по вътрешните отоплителни инсталации, трябва да са готови за включване. Ако системата е била източена, тя трябва да бъде запълнена. В противен случай отоплението няма да бъде пуснато в съответната сграда.

От „Топлофикация София“ препоръчват регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимална степен. Това може да ограничи необходимостта от допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Клиентите трябва да проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. При липса на показания е необходимо да се потърси топлинният счетоводител на сградата.

Възможно е по-късно включване

Абонатите, които предпочитат парното да бъде пуснато на по-късна дата, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. Към него се прилага протокол от решение на Общото събрание на етажната собственост.

Допълнителна информация за началото на отоплителния сезон се предоставя на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на „Топлофикация София“.

Източници: dnes.bg, nova.bg