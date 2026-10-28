ДБ: Готвят компромат срещу Андрей Гюров преди балотажа

„Демократична България“ очаква нови компроматни атаки срещу кандидата за президент Андрей Гюров преди балотажа на 1 ноември. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви пред журналисти в Народното събрание, че според него „Прогресивна България“ е подготвяла удар срещу Гюров с цел да го разклати психологически.
„Подготовка на компромат към господин Гюров, за да може, цитирам, да го сринем емоционално“, каза Мирчев. Той не представи публично доказателства за твърдяната среднощна среща или за конкретния компромат, който според него е бил планиран.
Манипулирани видеа с кандидата
Мирчев определи предизборната кампания като „просмукана с лъжи и измами“ и обвини политическите си опоненти, че използват страхове и внушения вместо аргументи. От ДБ свързаха предупреждението си с разпространявани в социалните мрежи видеа с Гюров.
Проверка на Factcheck.bg установи, че едното видео приписва на кандидата изказване за етническата му принадлежност, което той не е правил. Анализите на проверяващата платформа показват висока вероятност както изображението, така и гласът във видеото да са създадени с помощта на изкуствен интелект.
Вторият клип използва кадри от реално интервю на Гюров, проведено в Благоевград на 29 септември, но финалът на разговора е променен. На кандидата са приписани думи, че би проверил дали Георги Кандев взима пари и след това би му предложил да ги разделят. В оригиналния запис тези думи не присъстват. Гюров казва, че не желае да отговаря на хипотетични въпроси и че трябва да бъде представен реален запис, преди да се правят изводи.
ДБ настоява за декларация за Украйна
На фона на очакваните атаки ДБ внесе декларация парламентът да препотвърди решението си България да не изпраща военнослужещи за участие във военните действия в Украйна. Според формацията подобни твърдения се използват за предизборно насъскване и за създаване на страхове сред избирателите.
Мирчев сравни предполагаемия замисъл срещу Гюров с разпространената през 1995 г. фалшива информация, че кандидатът за кмет на София Стефан Софиянски е бил член на БКП. От ДБ заявиха, че ще следят за опити за компрометиране на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев в оставащите дни до балотажа.
Източници: 24plovdiv.bg, factcheck.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
13:24 28.10.2026
3 3.14К
13:25 28.10.2026
4 Няма по гнусно нещо
13:25 28.10.2026
5 То беше ясно
Нормално. Обаче бабите и дядовците ще се хванат.
Коментиран от #47
13:25 28.10.2026
6 хфгбхг
13:25 28.10.2026
7 историк
13:26 28.10.2026
8 ШЕФА
Коментиран от #19
13:26 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В техен стил
13:27 28.10.2026
12 Зеления
Гюров е избягал в чужбина да скатае казарма, а сега иска да е главнокомандващ
Кандев милиционера две изречения на кръст не може да каже.
Колко по компрометирани да са и двамата?
13:28 28.10.2026
13 Кина
Коментиран от #53
13:28 28.10.2026
14 Гост
13:28 28.10.2026
15 Шапкаря
13:28 28.10.2026
16 Някой
13:28 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Никакъв
Йоцано, касво стана с мораториума на атаките срещу кораби в черноморската търговска зона?
Нищойоца!
13:28 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ако имаше, да са го пуснали
Коментиран от #25
13:30 28.10.2026
21 Стига лъжи
Коментиран от #49, #66
13:33 28.10.2026
22 Трол
13:33 28.10.2026
23 за гъби
13:34 28.10.2026
24 Каквото повикало, това се обадило
Коментиран от #82
13:35 28.10.2026
25 Ето го
До коментар #20 от "Ако имаше, да са го пуснали":Типичен лъжец като припадналите ПП и ДБ. Страшна измет лъжлива.
Коментиран от #45
13:36 28.10.2026
26 Просто човек
13:37 28.10.2026
27 ДрайвингПлежър
.. а ние знаем, че Гюре си пада бая престъпник всъщност! изсветляване на далаверите му не е компромат
13:37 28.10.2026
28 Софиянец
Коментиран от #50
13:37 28.10.2026
29 Сами се компрометираха
Коментиран от #41
13:38 28.10.2026
30 Некой си
"КОМПРОМАТ" е ВЯРНА информация, която е в ущърб на компрометираното лице.
Тоест, ДБ вече потвърдиха, че очакваната информация е ВЯРНА.
Ако не е вярна, да не говорят за компромати, а за ЛЪЖИ и КЛЕВЕТИ, заради които гюро може да заведе и да спечели дело за стотици хиляди евра.
Коментиран от #38
13:39 28.10.2026
31 Стойко
Коментиран от #33
13:40 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нямаш доказателства да е бил
До коментар #31 от "Стойко":наркоман. Повторението няма да стане истина.
13:44 28.10.2026
34 Тъпо соросоидче
13:45 28.10.2026
35 И така
1. Вярно ли е, че кандидат-вицето Кандев си е купил имот за 35 хил. евро в "Делта хилс", който реално струва половин милион? Новият Ц.Ц. ли ни пробутвате?
2. За "Старлинк" - под чие наблюдение е обектът? Ако е на ДАНС, не трябва ли сами да си посипете главата с пепел, защото доколкото си спомням, взехте ДАНС от Президентството и го залепихте за НС. Защо сега търсите сметка от правителство? Не знаехте ли, че НС е орган на колективната безотговорност, тоест не взехте ли грешно решене, само и само да насолите на тогавашния президент Радев?
3. А, като става дума за Президентството, не бяхте ли вие, които орязахте всичко, което можеше от тая институция, че тя заприлича на безполезно плашило? Сега защо драпате за там, какво ще постигнете с една бутафорна длъжност?
4. Искате декларация, че няма да пращаме войски в Украйна. Ами ако ви заповядат да започнете действия в Черно море? Не че имаме капацитет де, ама дори чисто теоретично?
5. И последно - защо избрахте за кандидат за президент човек, който има с какво да бъде уязвен? Няма ли други, с безупречна репутация? Или вас всички с нещо ви държат и за тези конци дърпат? Освен уязвим, вашият кандидат е и нестабилен явно. Защото говорите само вие, той в тази предизборна кампания така и не се прояви и появи.
13:45 28.10.2026
36 666
Коментиран от #78
13:46 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зашо?
До коментар #30 от "Некой си":Радевите компромати против опозицията ги пишат в Кремъл.
Кво ти пука? Нали сте силни фатмаци.
Коментиран от #61, #70
13:46 28.10.2026
39 Моят шеф Радев
Коментиран от #42
13:47 28.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Всъщност е ходещ виц
До коментар #39 от "Моят шеф Радев":Шефа ти Радев, не Гюров.
13:49 28.10.2026
43 Не така
13:52 28.10.2026
44 Анонимен
13:52 28.10.2026
45 Коцето никога не лъже
До коментар #25 от "Ето го":Затова през 2О21 г. студентите от провериха фактите от всичките му речи (и на други политици). И документите.
Изненадаааа! Коце се оказа лъжец номер 1 на републиката.
Коментиран от #65
13:52 28.10.2026
46 и квоо
13:53 28.10.2026
47 Ами ми свирка
До коментар #5 от "То беше ясно":Колтуклиева какво направи. Комедия
13:55 28.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Знаех си!
До коментар #28 от "Софиянец":Затова Радевите и Йотова не ходят в парламента на заседанията с неудобни въпроси.
Чудех се защо го правят. Ти ми отвори очите.
13:59 28.10.2026
51 зеленски
Коментиран от #69
13:59 28.10.2026
52 Хаха
Коментиран от #60
13:59 28.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хохо Бохо
14:02 28.10.2026
56 българина
Коментиран от #64
14:03 28.10.2026
57 Пак спряха коментарите под дитирамбите
Да ни запушват устите.
Гнус ме е !
14:03 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 А кой избра Гюро за служебен премиер!?
14:05 28.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Некой си
До коментар #38 от "Зашо?":Чети с разбиране, драги!
И се аргументирай с факти, а не с лозунги.
14:06 28.10.2026
62 Гледал си в огледалото
До коментар #58 от "Иванов":Объркал си се.
Коментиран от #75
14:07 28.10.2026
63 коментатор
Коментиран от #67
14:07 28.10.2026
64 Това не е компромат
До коментар #56 от "българина":Похвално е. Браво на него.
До последния копеец!
14:08 28.10.2026
65 Коментара бе
До коментар #45 от "Коцето никога не лъже":за лъжеца изкаран от ПП и ДБ. Жалка работа е боклуци да изкарват друг боклук за лъжи.
14:09 28.10.2026
66 Абе ей,
До коментар #21 от "Стига лъжи":какви ги пльоскаш тук, да ти се смеят всички! Тоз че не е цвете за мирисане не е, но не е и онова, което го набеждаваш, че е! Виж коя е годината му на раждане и веднага ще ти стане ясно, че не е бил комсомолски секретар, а още по-малко партиен секретар на във ВУЗ. Айде поне измислете нещо, което да не личи от сто километра, че е измислица...
14:09 28.10.2026
67 сглобката на Радев
До коментар #63 от "коментатор":Никога няма да гласувам за Радев и Йотова, отново. Само когато видя че мафиотите и олигарсите са по затворите. Не отново да ги вкарват по министерствата разни мутри и наркомани.
14:10 28.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Кремълските лъжи
До коментар #51 от "зеленски":не ни интересуват. Нито твоите.
Нито те, нито те имате доказателства.
Пъхни си компромата по предназначение, да се облекчиш.
14:11 28.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Тоя е бил
Коментиран от #85
14:12 28.10.2026
72 Факт
Коментиран от #76
14:12 28.10.2026
73 Мдаа
14:12 28.10.2026
74 Дано да изкарат
Коментиран от #79
14:12 28.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Факт
До коментар #72 от "Факт":Тези които защитават мафията и прокарва руски политики, топно те ли ще защитават България?
Коментиран от #83
14:13 28.10.2026
77 Иванчо
14:14 28.10.2026
78 Знаем, че обичаш
До коментар #36 от "666":да послъгвш, скрий се.
Еврофондовете за войната не са твои пари. Няма да ги получиш, докато Путин е нахлуе в БГ.
И не ги даваш ти.
Млък, да не ти спре. социалната помощ.
14:14 28.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Женерал Атанасов
14:16 28.10.2026
81 ядосан
14:16 28.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ами мафията зад ПП и ДБ
До коментар #76 от "Факт":що те изкара да лъжеш бря. Няма по гнусно нещо от ПП И ДБ. Добре, че има отпадъци да показват по форумите.
14:17 28.10.2026
84 Компромат ли е?
14:18 28.10.2026
85 Нарко Марко
До коментар #71 от "Тоя е бил":И се е поправил. Тези които продават на деца? И ги помилват.
14:20 28.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.