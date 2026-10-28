ДБ: Готвят компромат срещу Андрей Гюров преди балотажа

„Демократична България“ очаква нови компроматни атаки срещу кандидата за президент Андрей Гюров преди балотажа на 1 ноември. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви пред журналисти в Народното събрание, че според него „Прогресивна България“ е подготвяла удар срещу Гюров с цел да го разклати психологически.

„Подготовка на компромат към господин Гюров, за да може, цитирам, да го сринем емоционално“, каза Мирчев. Той не представи публично доказателства за твърдяната среднощна среща или за конкретния компромат, който според него е бил планиран.

Манипулирани видеа с кандидата

Мирчев определи предизборната кампания като „просмукана с лъжи и измами“ и обвини политическите си опоненти, че използват страхове и внушения вместо аргументи. От ДБ свързаха предупреждението си с разпространявани в социалните мрежи видеа с Гюров.

Проверка на Factcheck.bg установи, че едното видео приписва на кандидата изказване за етническата му принадлежност, което той не е правил. Анализите на проверяващата платформа показват висока вероятност както изображението, така и гласът във видеото да са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Вторият клип използва кадри от реално интервю на Гюров, проведено в Благоевград на 29 септември, но финалът на разговора е променен. На кандидата са приписани думи, че би проверил дали Георги Кандев взима пари и след това би му предложил да ги разделят. В оригиналния запис тези думи не присъстват. Гюров казва, че не желае да отговаря на хипотетични въпроси и че трябва да бъде представен реален запис, преди да се правят изводи.

ДБ настоява за декларация за Украйна

На фона на очакваните атаки ДБ внесе декларация парламентът да препотвърди решението си България да не изпраща военнослужещи за участие във военните действия в Украйна. Според формацията подобни твърдения се използват за предизборно насъскване и за създаване на страхове сред избирателите.

Мирчев сравни предполагаемия замисъл срещу Гюров с разпространената през 1995 г. фалшива информация, че кандидатът за кмет на София Стефан Софиянски е бил член на БКП. От ДБ заявиха, че ще следят за опити за компрометиране на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев в оставащите дни до балотажа.

Източници: 24plovdiv.bg, factcheck.bg