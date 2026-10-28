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ДБ: Готвят компромат срещу Андрей Гюров преди балотажа
  Тема: Избори

ДБ: Готвят компромат срещу Андрей Гюров преди балотажа

28 Октомври, 2026 13:23 1 758 86

  • андрей гюров-
  • демократична българия-
  • компромат-
  • предизборна кампания-
  • дезинформация

Ивайло Мирчев твърди, че атаката е планирана на среднощна среща. Factcheck.bg вече установи, че две разпространявани видеа с кандидата са манипулирани

ДБ: Готвят компромат срещу Андрей Гюров преди балотажа - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ очаква нови компроматни атаки срещу кандидата за президент Андрей Гюров преди балотажа на 1 ноември. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви пред журналисти в Народното събрание, че според него „Прогресивна България“ е подготвяла удар срещу Гюров с цел да го разклати психологически.

„Подготовка на компромат към господин Гюров, за да може, цитирам, да го сринем емоционално“, каза Мирчев. Той не представи публично доказателства за твърдяната среднощна среща или за конкретния компромат, който според него е бил планиран.

Манипулирани видеа с кандидата

Мирчев определи предизборната кампания като „просмукана с лъжи и измами“ и обвини политическите си опоненти, че използват страхове и внушения вместо аргументи. От ДБ свързаха предупреждението си с разпространявани в социалните мрежи видеа с Гюров.

Проверка на Factcheck.bg установи, че едното видео приписва на кандидата изказване за етническата му принадлежност, което той не е правил. Анализите на проверяващата платформа показват висока вероятност както изображението, така и гласът във видеото да са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Вторият клип използва кадри от реално интервю на Гюров, проведено в Благоевград на 29 септември, но финалът на разговора е променен. На кандидата са приписани думи, че би проверил дали Георги Кандев взима пари и след това би му предложил да ги разделят. В оригиналния запис тези думи не присъстват. Гюров казва, че не желае да отговаря на хипотетични въпроси и че трябва да бъде представен реален запис, преди да се правят изводи.

ДБ настоява за декларация за Украйна

На фона на очакваните атаки ДБ внесе декларация парламентът да препотвърди решението си България да не изпраща военнослужещи за участие във военните действия в Украйна. Според формацията подобни твърдения се използват за предизборно насъскване и за създаване на страхове сред избирателите.

Мирчев сравни предполагаемия замисъл срещу Гюров с разпространената през 1995 г. фалшива информация, че кандидатът за кмет на София Стефан Софиянски е бил член на БКП. От ДБ заявиха, че ще следят за опити за компрометиране на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев в оставащите дни до балотажа.

Източници: 24plovdiv.bg, factcheck.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    64 17 Отговор
    То цялата му биография на тоя негодник е компромат

    13:24 28.10.2026

  • 3 3.14К

    66 13 Отговор
    Не е нужен компромат, достатъчно е да го погледнеш!

    13:25 28.10.2026

  • 4 Няма по гнусно нещо

    58 14 Отговор
    от партията на мафията ПП и ДБ. Не знам къде намериха толкова пропаднал и лъжлив отпадък.

    13:25 28.10.2026

  • 5 То беше ясно

    21 19 Отговор
    Направен с DeepFake. Пуснат от адрес извън ЕС, от "удобна" държава.
    Нормално. Обаче бабите и дядовците ще се хванат.

    Коментиран от #47

    13:25 28.10.2026

  • 6 хфгбхг

    21 6 Отговор
    Няма лошо , нека има сейр като няма хляб. Аз предлагам и да си спретнат мазна борба с олио край някое северозападнало село.

    13:25 28.10.2026

  • 7 историк

    43 14 Отговор
    Ама този НЕ-мъж е компроментиран с всяка изказана дума от него !!

    13:26 28.10.2026

  • 8 ШЕФА

    47 15 Отговор
    Истината не е компромат,а факт ! Гяура е фашист !

    Коментиран от #19

    13:26 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В техен стил

    22 4 Отговор
    е при безсилие !

    13:27 28.10.2026

  • 12 Зеления

    41 12 Отговор
    Ама те изначално са си компрометирани Гюров и Кандев
    Гюров е избягал в чужбина да скатае казарма, а сега иска да е главнокомандващ
    Кандев милиционера две изречения на кръст не може да каже.

    Колко по компрометирани да са и двамата?

    13:28 28.10.2026

  • 13 Кина

    10 7 Отговор
    „ВНИМАНИЕ, ХОРА! ГЛАСУВАНЕТО ЗА СЪЩИТЕ ПАРТИИ Е ЧИСТ МАЗОХИЗЪМ. ВИЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ВЗЕХА ПАРИТЕ, ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ И ЗАТВОРИХА БОЛНИЦИТЕ. ВСИЧКИ НОВИ ПАРТИИ СА СТАРИТЕ С НОВИ ИМЕНА – СЪЩИТЕ ХОРА, СЪЩИТЕ ИНТЕРЕСИ, СЪЩАТА СТЕНА. НО ЕТО ГИ ФАКТИТЕ: КОГАТО ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ПАДНЕ ПОД 30-40%, РЕЗУЛТАТЪТ Е ЮРИДИЧЕСКИ ЛЕГАЛЕН, НО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЛЕГИТИМЕН. УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЯМАТ МОРАЛНОТО ПРАВО ДА КАЗВАТ НИЕ СМЕ ИЗБРАНИ ОТ НАРОДА, КОГАТО ПОВЕЧЕТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ. ТЕ СЕ СТРАХУВАТ НЕ ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ, А ОТ ТЕЗИ, КОИТО СПИРАТ ДА ГЛАСУВАТ. РЕШЕНИЕТО Е ФРЕНСКИЯТ МОДЕЛ – ГРАЖДАНСКО ОТТЕГЛЯНЕ И ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ТОЗИ ЦИРК. СПРИ ДА ГЛАСУВАШ ЗА СЪЩИТЕ – НЕ ЗА НАКАЗАНИЕ, А ЗА ДА ИМ ОТНЕМЕШ ЛЕГИТИМНОСТТА. СТЕНАТА ЩЕ ПАДНЕ, КОГАТО СПРЕМ ДА Я ПОДПИРАМЕ С ГЛАСОВЕТЕ СИ!“ Колко още ще ви позволим да търкате Фактите...???

    Коментиран от #53

    13:28 28.10.2026

  • 14 Гост

    24 5 Отговор
    Колко е лесно вече! Готвят, не готвят, ти казваш, че готвят, за всеки случай. Ако излезе Ето, ние казахме.... Колко е лесно вече

    13:28 28.10.2026

  • 15 Шапкаря

    26 8 Отговор
    Какви по-големи компромати от самите тях.

    13:28 28.10.2026

  • 16 Някой

    29 8 Отговор
    Е, той няма нужда от компромати - сам се компрометира, докато беше набеден за министър председател. От там насетне, няма как какъвто и да е компромат да го очерни повече.

    13:28 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Никакъв

    11 18 Отговор
    балотаж с папагала рундьов!
    Йоцано, касво стана с мораториума на атаките срещу кораби в черноморската търговска зона?
    Нищойоца!

    13:28 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако имаше, да са го пуснали

    9 19 Отговор
    Сега им го пишат в Кремъл. Да побързат, няма време.

    Коментиран от #25

    13:30 28.10.2026

  • 21 Стига лъжи

    34 9 Отговор
    Всеки в Гоце Делчев знае, че Гюров, подобно на съгражданина си Плевнелиев е син на комунисти и самият той първо Комсомолски секретар, а след това и партиен такъв във ВУЗ.

    Коментиран от #49, #66

    13:33 28.10.2026

  • 22 Трол

    4 1 Отговор
    Не може да рита мачле.

    13:33 28.10.2026

  • 23 за гъби

    9 2 Отговор
    Битката е епична за голяма цифра заплата и четири години разходки по светът и софри.

    13:34 28.10.2026

  • 24 Каквото повикало, това се обадило

    19 11 Отговор
    Но най-важното е, че Гюров е изключително некомтентен, дори според психиатрите, а Хтоя Кандев пълна трагедия

    Коментиран от #82

    13:35 28.10.2026

  • 25 Ето го

    17 9 Отговор

    До коментар #20 от "Ако имаше, да са го пуснали":

    Типичен лъжец като припадналите ПП и ДБ. Страшна измет лъжлива.

    Коментиран от #45

    13:36 28.10.2026

  • 26 Просто човек

    4 5 Отговор
    🇧🇬4️⃣🇪🇺

    13:37 28.10.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    14 8 Отговор
    компромат е ако не е вярно!!
    .. а ние знаем, че Гюре си пада бая престъпник всъщност! изсветляване на далаверите му не е компромат

    13:37 28.10.2026

  • 28 Софиянец

    14 9 Отговор
    Гузен негонен бяга 😂

    Коментиран от #50

    13:37 28.10.2026

  • 29 Сами се компрометираха

    20 8 Отговор
    Тръгнал да сключва споразумение с Украйна през главата на парламента, а сега и съ спонсорство оттам, и тоя щял да ми защитава национален интерес

    Коментиран от #41

    13:38 28.10.2026

  • 30 Некой си

    10 4 Отговор
    ДБ за пореден път не внимават с изказа.
    "КОМПРОМАТ" е ВЯРНА информация, която е в ущърб на компрометираното лице.
    Тоест, ДБ вече потвърдиха, че очакваната информация е ВЯРНА.
    Ако не е вярна, да не говорят за компромати, а за ЛЪЖИ и КЛЕВЕТИ, заради които гюро може да заведе и да спечели дело за стотици хиляди евра.

    Коментиран от #38

    13:39 28.10.2026

  • 31 Стойко

    12 5 Отговор
    Наркомана се прави на умряла лисица

    Коментиран от #33

    13:40 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нямаш доказателства да е бил

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "Стойко":

    наркоман. Повторението няма да стане истина.

    13:44 28.10.2026

  • 34 Тъпо соросоидче

    6 6 Отговор
    Провокациите ще са от Русия. Така каза генерал Наско. Той ги усеща тия работи а---но.

    13:45 28.10.2026

  • 35 И така

    15 4 Отговор
    В този ред на мисли и аз искам да задам няколко въпроса.
    1. Вярно ли е, че кандидат-вицето Кандев си е купил имот за 35 хил. евро в "Делта хилс", който реално струва половин милион? Новият Ц.Ц. ли ни пробутвате?
    2. За "Старлинк" - под чие наблюдение е обектът? Ако е на ДАНС, не трябва ли сами да си посипете главата с пепел, защото доколкото си спомням, взехте ДАНС от Президентството и го залепихте за НС. Защо сега търсите сметка от правителство? Не знаехте ли, че НС е орган на колективната безотговорност, тоест не взехте ли грешно решене, само и само да насолите на тогавашния президент Радев?
    3. А, като става дума за Президентството, не бяхте ли вие, които орязахте всичко, което можеше от тая институция, че тя заприлича на безполезно плашило? Сега защо драпате за там, какво ще постигнете с една бутафорна длъжност?
    4. Искате декларация, че няма да пращаме войски в Украйна. Ами ако ви заповядат да започнете действия в Черно море? Не че имаме капацитет де, ама дори чисто теоретично?
    5. И последно - защо избрахте за кандидат за президент човек, който има с какво да бъде уязвен? Няма ли други, с безупречна репутация? Или вас всички с нещо ви държат и за тези конци дърпат? Освен уязвим, вашият кандидат е и нестабилен явно. Защото говорите само вие, той в тази предизборна кампания така и не се прояви и появи.

    13:45 28.10.2026

  • 36 666

    11 4 Отговор
    Защо да му готвят компромат като той лично занесе 150 милиона евро народна пара на зеле.От това нищо повече не може да се каже.

    Коментиран от #78

    13:46 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зашо?

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "Некой си":

    Радевите компромати против опозицията ги пишат в Кремъл.
    Кво ти пука? Нали сте силни фатмаци.

    Коментиран от #61, #70

    13:46 28.10.2026

  • 39 Моят шеф Радев

    6 7 Отговор
    Е ходещ компромат.

    Коментиран от #42

    13:47 28.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Всъщност е ходещ виц

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Моят шеф Радев":

    Шефа ти Радев, не Гюров.

    13:49 28.10.2026

  • 43 Не така

    5 6 Отговор
    Сливнишката лелка да не се прави на хуманиска и да каже защо амнистира наркоразпространители и после да каже кой е агресора на изток и да отиде да преговаря за мир

    13:52 28.10.2026

  • 44 Анонимен

    8 2 Отговор
    Стига с тая Украйна! И по-голям компромат от самия Киро 2.0 няма. Стига сте си изфабрикували скандали, които да приписвате на опонентите си!

    13:52 28.10.2026

  • 45 Коцето никога не лъже

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ето го":

    Затова през 2О21 г. студентите от провериха фактите от всичките му речи (и на други политици). И документите.
    Изненадаааа! Коце се оказа лъжец номер 1 на републиката.

    Коментиран от #65

    13:52 28.10.2026

  • 46 и квоо

    7 2 Отговор
    и тоя .......и мирчев са упадък

    13:53 28.10.2026

  • 47 Ами ми свирка

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "То беше ясно":

    Колтуклиева какво направи. Комедия

    13:55 28.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Знаех си!

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Софиянец":

    Затова Радевите и Йотова не ходят в парламента на заседанията с неудобни въпроси.
    Чудех се защо го правят. Ти ми отвори очите.

    13:59 28.10.2026

  • 51 зеленски

    9 1 Отговор
    е наркоман до къде докара у крайна и този е наркос та мислете до къде ще ни докара и нас

    Коментиран от #69

    13:59 28.10.2026

  • 52 Хаха

    6 1 Отговор
    Смешни ревльовци! Гюркан е компрометиран със спонсора си и Линето сладкарката. Компрометиран, че целува знамето на 404 , че зад него е Тагаренко, Чернева, Бъчварова , Надка, че се говори, че Сорос е дал пари за кампанията му. Това какво е?

    Коментиран от #60

    13:59 28.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    Какъв компромат? Достатъчен е факта, че тоя участва в измамата с еврозоната и фалшивите доклади за дефицита и най-големият обир на български граждани. Няма нужда от компромат, достатъчна е спогодбата с 404 за 10 години, която я подписа без мандат, в която имаме само задължения за плащане.

    14:02 28.10.2026

  • 56 българина

    8 2 Отговор
    Абе Мирчев , какви компромати ? Гюро се срещна със Зеленски и подписа 10 години да помагаме на Украйна на своя глава , това е факт ,не компромат . На мен не ми се воюва , ако на теб ти се воюва , вземай пушката .

    Коментиран от #64

    14:03 28.10.2026

  • 57 Пак спряха коментарите под дитирамбите

    2 4 Отговор
    за Йотова. Глей за кви глупости тея ПБ харчат парите, които им отпуснахме за избори?
    Да ни запушват устите.
    Гнус ме е !

    14:03 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А кой избра Гюро за служебен премиер!?

    5 0 Отговор
    Покажете на българския народ какво пише в договора който подписа гюров със зелената въшка!

    14:05 28.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Зашо?":

    Чети с разбиране, драги!
    И се аргументирай с факти, а не с лозунги.

    14:06 28.10.2026

  • 62 Гледал си в огледалото

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Иванов":

    Объркал си се.

    Коментиран от #75

    14:07 28.10.2026

  • 63 коментатор

    4 0 Отговор
    Ивайло Мирчев, успяваш да ми повлияеш на избора , както и Асен Василев ми влияе .Вече съм 100% убеден че трябва да гласувам за Йотова

    Коментиран от #67

    14:07 28.10.2026

  • 64 Това не е компромат

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "българина":

    Похвално е. Браво на него.
    До последния копеец!

    14:08 28.10.2026

  • 65 Коментара бе

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Коцето никога не лъже":

    за лъжеца изкаран от ПП и ДБ. Жалка работа е боклуци да изкарват друг боклук за лъжи.

    14:09 28.10.2026

  • 66 Абе ей,

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Стига лъжи":

    какви ги пльоскаш тук, да ти се смеят всички! Тоз че не е цвете за мирисане не е, но не е и онова, което го набеждаваш, че е! Виж коя е годината му на раждане и веднага ще ти стане ясно, че не е бил комсомолски секретар, а още по-малко партиен секретар на във ВУЗ. Айде поне измислете нещо, което да не личи от сто километра, че е измислица...

    14:09 28.10.2026

  • 67 сглобката на Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "коментатор":

    Никога няма да гласувам за Радев и Йотова, отново. Само когато видя че мафиотите и олигарсите са по затворите. Не отново да ги вкарват по министерствата разни мутри и наркомани.

    14:10 28.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кремълските лъжи

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "зеленски":

    не ни интересуват. Нито твоите.
    Нито те, нито те имате доказателства.
    Пъхни си компромата по предназначение, да се облекчиш.

    14:11 28.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тоя е бил

    1 0 Отговор
    Бивш наркоман!Такива изобщо не трябва да са във властта!

    Коментиран от #85

    14:12 28.10.2026

  • 72 Факт

    3 1 Отговор
    Гюров освети Народното събрание,министерски съвет и хълмът Царевец в цветовете на украинското знаме,Без да пита никого подписа 10 г договор за подкрепа на Украйна.Мислите ли,че ще бъде български президент?

    Коментиран от #76

    14:12 28.10.2026

  • 73 Мдаа

    0 0 Отговор
    Червената мафия не спи, по-рано срещу Борисов , а сега срещу Гюров ! Чрез измами към "прогрес" !

    14:12 28.10.2026

  • 74 Дано да изкарат

    2 0 Отговор
    комуната дето е бил гюро наркомана

    Коментиран от #79

    14:12 28.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Факт":

    Тези които защитават мафията и прокарва руски политики, топно те ли ще защитават България?

    Коментиран от #83

    14:13 28.10.2026

  • 77 Иванчо

    1 0 Отговор
    Дедо винаги ми е казвал, че е по-добре да си имаш работа с истинска жена, от колкото с женчо. Винаги е бил прав.

    14:14 28.10.2026

  • 78 Знаем, че обичаш

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "666":

    да послъгвш, скрий се.
    Еврофондовете за войната не са твои пари. Няма да ги получиш, докато Путин е нахлуе в БГ.
    И не ги даваш ти.
    Млък, да не ти спре. социалната помощ.

    14:14 28.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Женерал Атанасов

    1 0 Отговор
    Подкрепете нашият кандидат!

    14:16 28.10.2026

  • 81 ядосан

    1 0 Отговор
    Кажи че Асен Василев се е разбрал с Момчето , да се опитат да свалят правителството , а той самия на пролет да стане Премиер . Аман вече , няма отърване от вас!

    14:16 28.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ами мафията зад ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Факт":

    що те изкара да лъжеш бря. Няма по гнусно нещо от ПП И ДБ. Добре, че има отпадъци да показват по форумите.

    14:17 28.10.2026

  • 84 Компромат ли е?

    2 0 Отговор
    ЕЕее... компромат ли е ,че Гюро 15 години се е скатавал по света за да не служи задължителната тогава наборната военна служба? А в наркокомуна бил ли е? А ,че мЯза на розово пони по глас и жестове?

    14:18 28.10.2026

  • 85 Нарко Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тоя е бил":

    И се е поправил. Тези които продават на деца? И ги помилват.

    14:20 28.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

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