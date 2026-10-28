Испания в шок: най-малко 64 загинали при железопътна трагедия

Най-малко 64 души загинаха, а 80 бяха ранени, 50 от тях тежко, при тежка железопътна катастрофа край Толедо, Испания, като властите не изключват броят на жертвите да нарасне. Основна версия за инцидента е човешка грешка.

Властите все още не разполагат с информация за състоянието на бившата испанска министърка на труда Фатима Баньес, която е пътувала в един от двата високоскоростни влака, сблъскали се край Урда в провинция Толедо. Това съобщи Антонио Санс, съветник по въпросите на президентството и ръководител на службите за извънредни ситуации в Андалусия.

„Не мога да им дам информация за Баньес, но поддържаме контакт с нейните близки, които вече са в района. Събираме информация“, заяви Санс пред центъра за подкрепа на пострадалите на гара „Санта Хуста“ в Севиля. По думите му близките на бившата министърка са се отправили към мястото на катастрофата.

Близките са насочвани към центрове за помощ

Санс призова семействата на пътниците да използват безплатните телефонни линии, открити от железопътните компании Renfe и Iryo. Те могат да потърсят съдействие и в центровете за подкрепа на близките, разкрити на гарите в Севиля и Кордоба.

„Тук има хора, които да ги приемат и да им предоставят информация“, каза Санс. Той уточни, че в Севиля са пристигнали малко близки на пътници, тъй като част от тях са се насочили директно към района на катастрофата. Някои от пострадалите не са разполагали с документи за самоличност, което затруднява установяването на самоличността им.

Най-малко 64 загинали и 80 ранени

Жертвите на сблъсъка край Урда са най-малко 64, а ранените са 80. Петдесет от пострадалите са в тежко състояние. При инцидента са се сблъскали влак AVE на Renfe и влак на Iryo, с които са пътували общо над 540 души. Железопътното движение между Мадрид и Андалусия е прекъснато.

Санс отказа да коментира възможните причини за катастрофата. Според него изясняването им е отговорност на централното правителство и на железопътните компании. Разследването трябва да установи как се е стигнало до сблъсъка и защо част от вагоните са излезли от трасето.

Източници: elpais.com