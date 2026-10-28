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Испания в шок: най-малко 64 загинали при железопътна трагедия

Испания в шок: най-малко 64 загинали при железопътна трагедия

28 Октомври, 2026 15:01 1 986 28

  • влакова катастрофа-
  • фатима баньес-
  • антонио санс-
  • толедо-
  • испания

Бившата испанска министърка е пътувала в един от влаковете, но състоянието ѝ все още не е потвърдено. Жертвите на катастрофата край Урда вече са най-малко 64

Испания в шок: най-малко 64 загинали при железопътна трагедия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 64 души загинаха, а 80 бяха ранени, 50 от тях тежко, при тежка железопътна катастрофа край Толедо, Испания, като властите не изключват броят на жертвите да нарасне. Основна версия за инцидента е човешка грешка.

Властите все още не разполагат с информация за състоянието на бившата испанска министърка на труда Фатима Баньес, която е пътувала в един от двата високоскоростни влака, сблъскали се край Урда в провинция Толедо. Това съобщи Антонио Санс, съветник по въпросите на президентството и ръководител на службите за извънредни ситуации в Андалусия.

„Не мога да им дам информация за Баньес, но поддържаме контакт с нейните близки, които вече са в района. Събираме информация“, заяви Санс пред центъра за подкрепа на пострадалите на гара „Санта Хуста“ в Севиля. По думите му близките на бившата министърка са се отправили към мястото на катастрофата.

Близките са насочвани към центрове за помощ

Санс призова семействата на пътниците да използват безплатните телефонни линии, открити от железопътните компании Renfe и Iryo. Те могат да потърсят съдействие и в центровете за подкрепа на близките, разкрити на гарите в Севиля и Кордоба.

„Тук има хора, които да ги приемат и да им предоставят информация“, каза Санс. Той уточни, че в Севиля са пристигнали малко близки на пътници, тъй като част от тях са се насочили директно към района на катастрофата. Някои от пострадалите не са разполагали с документи за самоличност, което затруднява установяването на самоличността им.

Най-малко 64 загинали и 80 ранени

Жертвите на сблъсъка край Урда са най-малко 64, а ранените са 80. Петдесет от пострадалите са в тежко състояние. При инцидента са се сблъскали влак AVE на Renfe и влак на Iryo, с които са пътували общо над 540 души. Железопътното движение между Мадрид и Андалусия е прекъснато.

Санс отказа да коментира възможните причини за катастрофата. Според него изясняването им е отговорност на централното правителство и на железопътните компании. Разследването трябва да установи как се е стигнало до сблъсъка и защо част от вагоните са излезли от трасето.

Източници: elpais.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ама няма проблем

    10 10 Отговор
    нали си имат частни жп оператори

    15:04 28.10.2026

  • 3 Дейта

    8 10 Отговор
    Тези испанци направо се скъсаха

    15:05 28.10.2026

  • 4 ТЕЗИ ВЛАКОВЕ

    17 5 Отговор
    СЕ ДВИЖАТ С 300 КМ/Ч. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ИСПАНИЯ ОСТАВА ЕДНА ОТ НАЙ РАЗВИТИТЕ В ЖП ТРАНСПОРТА.

    15:07 28.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    13 9 Отговор
    Е КАТО Е БИВША МИНИСТЪРКА ДА НЕ Е БЕЗСМЪРТНА

    Коментиран от #6, #8

    15:08 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 прасчо ивкони експрес

    8 6 Отговор
    не търсят ли нов оператор ?

    15:11 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Симо

    25 1 Отговор
    Отначало идват на власт корумпираните чиновници. После лека, полека започва загубата на ценности в обществото, загубата на интерес за знания и умения, липсата на цел и самооценка, след това започва разпадането на инфраструктурата, защото вече никой няма интерес да я поддържа или няма уменията и мотивацията за това. След това започват катастрофите. Първо се увеличават автомобилните, после идва ред на влакове и самолети, след време всичко това се разпада и ..... започва новата ера. Чиновниците се оттеглят от вече нерентабилните" постове, отиват на място където други са го направили по-хубаво, а тези които не могат да се спасят ..... плащат цената. Погледнете Украйна!!! Това е!!! Имаше държава, няма държава. Имаше ЕС, няма ЕС!! .................. следва продължение.

    Коментиран от #25

    15:12 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Може ли такава грешка в днешно време ?Испания в момента се води за най пропадналата и бедна държава в Европа. Такава катастрофа няма как да се случи в Франция пътуваме от време на време с TGV до Париж с кола е дълъг и изморителен пътя ,никога не е имало проблеми два пъти се наложи влака да спре за 10 мин и 15 втория път понеже имало сигнал за друг влак с
    закъснение да не се получи същият инцидент. В Испания вероятно им липсват много неща да затварят направо гарите си ,щом нямат нужното оборудване за контрол и безопасност.

    15:28 28.10.2026

  • 15 Пак ли...

    14 3 Отговор
    Путин е виновен?! Казват, че са го забелязали да обикаля покрай линията с чук с дълга дръжка и почуква по релсите?

    Коментиран от #18

    15:29 28.10.2026

  • 16 Ами

    2 2 Отговор
    несъобразена скорост...

    15:31 28.10.2026

  • 17 Кънчо Кънчев

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "руски терорист":

    Дългата ръка на Кремъл… ти е бръкнала мнооого дълбоко !

    Коментиран от #24

    15:31 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гражданин.

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "руски терорист":

    Вече става смешно за всичко да е виновен Путин.

    Коментиран от #22

    15:37 28.10.2026

  • 20 Ммдаа

    8 0 Отговор
    Благодарение на управлението на прогресивното социалистическо правителство , за 9 месеца вече втора такава катастрофа , сега с още повече жертви от първата , междувременно имаше и няколко по-малки, а министърът на транспорта и президента сякаш бълха ги ухапала ! Прекалено, прекалено търпеливи хора са испанците !

    15:40 28.10.2026

  • 21 руски терорист

    3 1 Отговор
    Вижда се какво става в ЕС,бунтове,палежи катастрофи.Зад всичко това стоят
    "дивите северни племена" на братска Русия,начело с великия вожд Владимир Путин

    15:43 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руzнята ,

    0 2 Отговор
    Жалки сте ...

    15:48 28.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 точен коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Симо":

    мдааа и не му се вужда края

    15:50 28.10.2026

  • 26 САВА

    1 0 Отговор
    При нас е в пъти по-добре, с 80-100 км.ч. няваве ядове.

    15:55 28.10.2026

  • 27 Абе

    1 1 Отговор
    Каква човешка грешка , като има автоматична система за сигурност , чиято цел е именно предотвратяване на такива грешки ! Вината е натъпия министър на транспорта , който основно се занимава да плюе в социалните мрежи срещу опозицията !

    15:58 28.10.2026

  • 28 Незнайко

    0 0 Отговор
    Ами как няма да има вагони извън трасето,като единият влак е бил спрял по незнайни причини а другият е дошъл отзад с голяма скорост и се е блъснал в него,никой не е предупредил втория влак че има спряла композиция по трасето, въпреки сериозните мерки за сигурност в Испания, влаковете са пътували на дистанция 25 км.един от друг в една и съща посока, втория влак е стигнал за 7 мин.до мястото на удара!!!

    16:12 28.10.2026

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