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Валтер Папазки направи последна инспекция на стадиона на ЦСКА

Валтер Папазки направи последна инспекция на стадиона на ЦСКА

28 Октомври, 2026 15:00 812 4

  • стадион българска армия-
  • футбол-
  • валтер папазки

Вчера около 17:30 часа той пристигна на съоръжението, където го чакаха всички директори на клуба – Вангел Вангелов, Михаил Александров и Валентин Илиев

Валтер Папазки направи последна инспекция на стадиона на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на ЦСКА – Валтер Папазки, направи последен оглед на „Българска армия“ преди първия мач със Славия при завръщането на новия стадион, съобщава Gong.bg. Вчера около 17:30 часа той пристигна на съоръжението, където го чакаха всички директори на клуба – Вангел Вангелов, Михаил Александров и Валентин Илиев.

Малко след това беше пуснато и осветлението на стадиона, а направи впечатлениe, че вече са махнати огражденията около стадиона в Борисовата градина.

По-рано през деня Лицензионната комисия официално разреши на ЦСКА да провежда домакинските си срещи през сезон 2026/27 на новия стадион „Българска армия“, след като съоръжението е признато за напълно отговарящо на всички инфраструктурни критерии.


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