Валтер Папазки направи последна инспекция на стадиона на ЦСКА

Собственикът на ЦСКА – Валтер Папазки, направи последен оглед на „Българска армия“ преди първия мач със Славия при завръщането на новия стадион, съобщава Gong.bg. Вчера около 17:30 часа той пристигна на съоръжението, където го чакаха всички директори на клуба – Вангел Вангелов, Михаил Александров и Валентин Илиев.
Малко след това беше пуснато и осветлението на стадиона, а направи впечатлениe, че вече са махнати огражденията около стадиона в Борисовата градина.
По-рано през деня Лицензионната комисия официално разреши на ЦСКА да провежда домакинските си срещи през сезон 2026/27 на новия стадион „Българска армия“, след като съоръжението е признато за напълно отговарящо на всички инфраструктурни критерии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дали не е в чакалнята
Коментиран от #3
15:02 28.10.2026
2 Дейта
15:08 28.10.2026
3 Дейта
До коментар #1 от "дали не е в чакалнята":Дали ще имаме такъв голям късмет да го запишат на такава екскурзия и при други преди тях.
15:11 28.10.2026
4 Оги от фрог
15:22 28.10.2026