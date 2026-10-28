Валтер Папазки направи последна инспекция на стадиона на ЦСКА

Собственикът на ЦСКА – Валтер Папазки, направи последен оглед на „Българска армия“ преди първия мач със Славия при завръщането на новия стадион, съобщава Gong.bg. Вчера около 17:30 часа той пристигна на съоръжението, където го чакаха всички директори на клуба – Вангел Вангелов, Михаил Александров и Валентин Илиев.

Малко след това беше пуснато и осветлението на стадиона, а направи впечатлениe, че вече са махнати огражденията около стадиона в Борисовата градина.

По-рано през деня Лицензионната комисия официално разреши на ЦСКА да провежда домакинските си срещи през сезон 2026/27 на новия стадион „Българска армия“, след като съоръжението е признато за напълно отговарящо на всички инфраструктурни критерии.