Корнелия Нинова: Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Изтръскване на народа като брашнян чувал!

Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Законът за публичните финанси задължава правителството да го внесе до 31.10. 2026 г.
За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
За тях законът няма значение пред опасността народът да види каква "тесла" са му подготвили и това да повлияе на избора на Йотова.
Какво крият? Повишаване на данъци, повишаване на осигуровки, нови милиардни заеми, замразяване на доходи, висока инфлация, 34% увеличение на газ, увеличение на тока, пълен провал в борбата с високите цени и спекулата.....?
Изтръскване на народа като брашнян чувал. Само един пример - за да дадат 40 млн. евро за 1 км. магистрала на онези абсолютно същите фирми с чувалите от Хемус. Без търг!
И къде е ролята тук на президента? Както вече се видя, Йотова няма да наложи вето на такъв бюджет. Като придатък на Радев, тя послушно ще го подпише, както направи с бюджет 2026 г. И ако това стане ясно преди изборите, катастрофата на Йотова е гарантирана. Ето затова Радев обяви, че ще внесат бюджета след изборите. В тотално нарушение на закона! Ако може още веднъж да излъжат и изманипулират хората, както направиха през април.
Ако бюджетът е добър за народа, защо го крият? Това не са им личните пари! Щом всичко е наред, това ще им налее подкрепа.
Ключово е да го представят тази седмица. Който и да спечели в неделя, Йотова е президент до януари 2027г. Тя трябва да заяви категорична позиция "за" или "против". Ключово!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
11:36 28.10.2026
2 баба Вуна
11:37 28.10.2026
3 Овчар
11:38 28.10.2026
4 Последния Софиянец
11:41 28.10.2026
5 Хмм
11:42 28.10.2026
6 Гласоподавател
Коментиран от #8, #13, #15
11:42 28.10.2026
7 Какъв е смисълът
11:43 28.10.2026
8 Хмм
До коментар #6 от "Гласоподавател":как кого, този с чиято партия управлява навремето, когато смачкаха човек за олио от 5 лева, сега е около 3 лева
11:44 28.10.2026
9 ?????
11:45 28.10.2026
10 немо
11:51 28.10.2026
11 Само Нинова
Няма мъже. Зизаговците не са мъже.
11:52 28.10.2026
12 Дзак
Коментиран от #14
11:52 28.10.2026
13 Радио Ереван
До коментар #6 от "Гласоподавател":Ами тя каза вече, че ще гласува срещу Йотова. Беше против Йотова преди изборите, ще бъде против Йотова и на балотажа. Сравнение с Възраждане и Костадинов е направо пример за принципност.
11:55 28.10.2026
14 Може ли да кажеш
До коментар #12 от "Дзак":къде да го прочетем, копей.
Този за 2027 г.
11:56 28.10.2026
15 Не иска да ти влияе
До коментар #6 от "Гласоподавател":Затова. Лесно манипулативен си.
11:57 28.10.2026
16 Всъщност, Коци,
12:00 28.10.2026
17 АЙ у лЕво
12:00 28.10.2026