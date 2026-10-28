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Корнелия Нинова: Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Изтръскване на народа като брашнян чувал!

Корнелия Нинова: Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Изтръскване на народа като брашнян чувал!

28 Октомври, 2026 11:36 484 17

  • корнелия нинова-
  • бюджет-
  • румен радев-
  • обедняване-
  • корупция

Само един пример - за да дадат 40 млн. евро за 1 км. магистрала на онези абсолютно същите фирми с чувалите от Хемус. Без търг!

Корнелия Нинова: Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Изтръскване на народа като брашнян чувал! - 1
Снимка: Фейсбук
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Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Законът за публичните финанси задължава правителството да го внесе до 31.10. 2026 г.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

За тях законът няма значение пред опасността народът да види каква "тесла" са му подготвили и това да повлияе на избора на Йотова.

Какво крият? Повишаване на данъци, повишаване на осигуровки, нови милиардни заеми, замразяване на доходи, висока инфлация, 34% увеличение на газ, увеличение на тока, пълен провал в борбата с високите цени и спекулата.....?

Изтръскване на народа като брашнян чувал. Само един пример - за да дадат 40 млн. евро за 1 км. магистрала на онези абсолютно същите фирми с чувалите от Хемус. Без търг!

И къде е ролята тук на президента? Както вече се видя, Йотова няма да наложи вето на такъв бюджет. Като придатък на Радев, тя послушно ще го подпише, както направи с бюджет 2026 г. И ако това стане ясно преди изборите, катастрофата на Йотова е гарантирана. Ето затова Радев обяви, че ще внесат бюджета след изборите. В тотално нарушение на закона! Ако може още веднъж да излъжат и изманипулират хората, както направиха през април.

Ако бюджетът е добър за народа, защо го крият? Това не са им личните пари! Щом всичко е наред, това ще им налее подкрепа.

Ключово е да го представят тази седмица. Който и да спечели в неделя, Йотова е президент до януари 2027г. Тя трябва да заяви категорична позиция "за" или "против". Ключово!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    12 6 Отговор
    Вдигат осигуровките, данък сгради и таксите за административни услуги. Пак секира за работещите бедни...

    11:36 28.10.2026

  • 2 баба Вуна

    10 7 Отговор
    Румен НАТО-то обеща на Рюте твърдо 5% за отбрана. Това ще стане за сметка на социални плащания.

    11:37 28.10.2026

  • 3 Овчар

    8 9 Отговор
    Оффффф пак ли това нещо....!

    11:38 28.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Не го крият.Още го пишат евреите в ЕЦБ

    11:41 28.10.2026

  • 5 Хмм

    10 8 Отговор
    отровна змия

    11:42 28.10.2026

  • 6 Гласоподавател

    10 12 Отговор
    Защо не кажеш нещо за изборите. Например кой подкрепяш?

    Коментиран от #8, #13, #15

    11:42 28.10.2026

  • 7 Какъв е смисълът

    10 6 Отговор
    да отразявате едно и също говорене. Или да прави нещо, или да мълчи. Това което казва е общоизвестно. Ако беше лидер щеше да участва в избора, но не е нито лидер, нито политик. Жалко за бесепето, винаги заложник на мръсни игри!

    11:43 28.10.2026

  • 8 Хмм

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гласоподавател":

    как кого, този с чиято партия управлява навремето, когато смачкаха човек за олио от 5 лева, сега е около 3 лева

    11:44 28.10.2026

  • 9 ?????

    9 9 Отговор
    Нинова се оказа доста досадна лелка пристанала на ПП-тата.

    11:45 28.10.2026

  • 10 немо

    3 6 Отговор
    Тая стана по-голям плювач по Радев даже и от ПП/ДБ. Какво ли не прави злобата. Направо да се записва в партията на Кокорчо, тя и без това има опит в политическите врътки, нали преди да стане от БСП е била от СДС

    11:51 28.10.2026

  • 11 Само Нинова

    7 2 Отговор
    има топки.
    Няма мъже. Зизаговците не са мъже.

    11:52 28.10.2026

  • 12 Дзак

    1 2 Отговор
    Защо да са скрили. Нали заради бюджета има протести. Но никой не казва истинската причина за недостига!

    Коментиран от #14

    11:52 28.10.2026

  • 13 Радио Ереван

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гласоподавател":

    Ами тя каза вече, че ще гласува срещу Йотова. Беше против Йотова преди изборите, ще бъде против Йотова и на балотажа. Сравнение с Възраждане и Костадинов е направо пример за принципност.

    11:55 28.10.2026

  • 14 Може ли да кажеш

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дзак":

    къде да го прочетем, копей.
    Този за 2027 г.

    11:56 28.10.2026

  • 15 Не иска да ти влияе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гласоподавател":

    Затова. Лесно манипулативен си.

    11:57 28.10.2026

  • 16 Всъщност, Коци,

    2 0 Отговор
    Социалните плащания са за сметка на борча ни към Боташ.

    12:00 28.10.2026

  • 17 АЙ у лЕво

    1 0 Отговор
    ЖЕно шАшава , ти беше в сглобката, при теб изнасяхме оръжие за Украйна чрез/през Полша. Кат си толкоз принципна да не беше участвала в сглОбката. Сега за кВо лаеш като пудел? КокорчО харчешЕ като изоглавен, изземване бъдещи данъци и печалби и сега... Радев виновен. Радев не е идеален но прави повече от цялата ви сглОбка. Ай у лЕво.

    12:00 28.10.2026

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