Корнелия Нинова: Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Изтръскване на народа като брашнян чувал!

Защо прогресистите скриха бюджета за 2027 г.? Законът за публичните финанси задължава правителството да го внесе до 31.10. 2026 г.

За това предупреди във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

За тях законът няма значение пред опасността народът да види каква "тесла" са му подготвили и това да повлияе на избора на Йотова.

Какво крият? Повишаване на данъци, повишаване на осигуровки, нови милиардни заеми, замразяване на доходи, висока инфлация, 34% увеличение на газ, увеличение на тока, пълен провал в борбата с високите цени и спекулата.....?

Изтръскване на народа като брашнян чувал. Само един пример - за да дадат 40 млн. евро за 1 км. магистрала на онези абсолютно същите фирми с чувалите от Хемус. Без търг!

И къде е ролята тук на президента? Както вече се видя, Йотова няма да наложи вето на такъв бюджет. Като придатък на Радев, тя послушно ще го подпише, както направи с бюджет 2026 г. И ако това стане ясно преди изборите, катастрофата на Йотова е гарантирана. Ето затова Радев обяви, че ще внесат бюджета след изборите. В тотално нарушение на закона! Ако може още веднъж да излъжат и изманипулират хората, както направиха през април.

Ако бюджетът е добър за народа, защо го крият? Това не са им личните пари! Щом всичко е наред, това ще им налее подкрепа.

Ключово е да го представят тази седмица. Който и да спечели в неделя, Йотова е президент до януари 2027г. Тя трябва да заяви категорична позиция "за" или "против". Ключово!