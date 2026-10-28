Румен Радев: Надценките у нас да са като в Европа! Замразяваме цените на парното и тока

Целта на правителството е надценките на хранителните продукти в България да бъдат като в останалите развити европейски държави. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителствено заседание.

Той подчерта, че държавата няма да определя административно цените, но ще следи начина, по който те се формират, и ще предприема действия срещу нелоялните търговски практики.

Проверки за ценообразуване и качество

„Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече“, заяви Румен Радев.

По думите на премиера правителството вече е приело закони за защита на потребителите и за защита на конкуренцията. На тяхна основа е разработена и подзаконова нормативна база, която трябва да осигури правила за проследимост на ценообразуването и за проверки на пазара.

Радев заяви, че проверките обхващат надценките, нелоялните търговски практики и качеството на храните. Той уточни, че действията се извършват по регламентирани механизми, а не стихийно.

„Многократно сме заявявали, че ние няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политика на нашето правителство“, каза премиерът.

Според него контролът трябва да осигури повече обективност при цените, без да променя принципа на свободната пазарна икономика. Правителството ще продължи работата по проверките и прилагането на приетите правила.

Без промяна на цените на тока и парното

В изявлението си Радев коментира и цените на енергията за домакинствата. Той заяви, че цените на електроенергията за бита и на парното няма да бъдат повишавани през следващия отоплителен сезон, до 1 юли 2027 г.

По думите му защитните механизми ще бъдат обезпечени с достатъчна ликвидност във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Радев посочи, че това е необходимо за запазването на цените въпреки поскъпването на природния газ на международните борси.

Ето и цялата позиция на премиера Румен Радев:

Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока за бита и на парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин.



Приветствам обявеното вчера намерение на КЕВР цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон, въпреки драстичното повишение на цената на газа на международните борси.



До 1 юли 2027 г. задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", което и ще направим, така че цените на тока за бита и на парното да не бъдат повишавани.



Що се отнася до цените на хранителните продукти: ние сме свободна пазарна икономика. Многократно сме заявявали, че няма да диктуваме цените и да се връщаме към едни стари времена, но за да имаме наистина обективност при ценообразуването, трябва да имаме и ясна законова рамка, да осигурим ефективна регулация на пазара и проследимост на ценообразуването, за да се борим срещу нелоялните търговски практики.



Затова сред първите дейности на правителството и на парламентарната група беше да предложим и да приемем промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. На базата на тези закони развихме необходимата подзаконова нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как да правим и вече започнахме регламентирани проверки: за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество - какво слага на трапезата си българският гражданин.



Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече.



Арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси. Нека не се спекулира по тази тема. Просто вече над полицията няма политически чадър, нито над службите. И там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да стигнем до такива процеси.



И нещо също толкова важно, престъпленията вече се разкриват светкавично. Извършителите на убийството в Пловдив, на убийството в София на Слави Бинев, палежът на антените на 9 октомври бяха разкрити. Така че държавата се връща в своите функции.



Искам да предупредя всички, които вече са задействали "машината за купуване на гласове" на президентските избори: не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона. Трябва да имаме прозрачни, честни и отговорни избори. Всеки български гражданин трябва да има свещеното право да изрази свободно своя глас.



Призовавам всички български граждани: не се страхувайте, не се поддавайте на натиск, гласувайте по съвест и убеждение.

Източници: bntnews.bg, МС