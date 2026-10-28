Румен Радев: Надценките у нас да са като в Европа! Замразяваме цените на парното и тока

Целта на правителството е надценките на хранителните продукти в България да бъдат като в останалите развити европейски държави. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителствено заседание.
Той подчерта, че държавата няма да определя административно цените, но ще следи начина, по който те се формират, и ще предприема действия срещу нелоялните търговски практики.„Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече“, заяви Румен Радев.
Проверки за ценообразуване и качество
По думите на премиера правителството вече е приело закони за защита на потребителите и за защита на конкуренцията. На тяхна основа е разработена и подзаконова нормативна база, която трябва да осигури правила за проследимост на ценообразуването и за проверки на пазара.
Радев заяви, че проверките обхващат надценките, нелоялните търговски практики и качеството на храните. Той уточни, че действията се извършват по регламентирани механизми, а не стихийно.„Многократно сме заявявали, че ние няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политика на нашето правителство“, каза премиерът.
Според него контролът трябва да осигури повече обективност при цените, без да променя принципа на свободната пазарна икономика. Правителството ще продължи работата по проверките и прилагането на приетите правила.
Без промяна на цените на тока и парното
В изявлението си Радев коментира и цените на енергията за домакинствата. Той заяви, че цените на електроенергията за бита и на парното няма да бъдат повишавани през следващия отоплителен сезон, до 1 юли 2027 г.
По думите му защитните механизми ще бъдат обезпечени с достатъчна ликвидност във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Радев посочи, че това е необходимо за запазването на цените въпреки поскъпването на природния газ на международните борси.
Ето и цялата позиция на премиера Румен Радев:
Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока за бита и на парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин.
Приветствам обявеното вчера намерение на КЕВР цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон, въпреки драстичното повишение на цената на газа на международните борси.
До 1 юли 2027 г. задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", което и ще направим, така че цените на тока за бита и на парното да не бъдат повишавани.
Що се отнася до цените на хранителните продукти: ние сме свободна пазарна икономика. Многократно сме заявявали, че няма да диктуваме цените и да се връщаме към едни стари времена, но за да имаме наистина обективност при ценообразуването, трябва да имаме и ясна законова рамка, да осигурим ефективна регулация на пазара и проследимост на ценообразуването, за да се борим срещу нелоялните търговски практики.
Затова сред първите дейности на правителството и на парламентарната група беше да предложим и да приемем промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. На базата на тези закони развихме необходимата подзаконова нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как да правим и вече започнахме регламентирани проверки: за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество - какво слага на трапезата си българският гражданин.
Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече.
Арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси. Нека не се спекулира по тази тема. Просто вече над полицията няма политически чадър, нито над службите. И там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да стигнем до такива процеси.
И нещо също толкова важно, престъпленията вече се разкриват светкавично. Извършителите на убийството в Пловдив, на убийството в София на Слави Бинев, палежът на антените на 9 октомври бяха разкрити. Така че държавата се връща в своите функции.
Искам да предупредя всички, които вече са задействали "машината за купуване на гласове" на президентските избори: не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона. Трябва да имаме прозрачни, честни и отговорни избори. Всеки български гражданин трябва да има свещеното право да изрази свободно своя глас.
Призовавам всички български граждани: не се страхувайте, не се поддавайте на натиск, гласувайте по съвест и убеждение.
Източници: bntnews.bg, МС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робин Хорсфол
Коментиран от #7
11:01 28.10.2026
2 Генерале, надценката е европейска, ама
Коментиран от #16
11:02 28.10.2026
3 5556
11:02 28.10.2026
4 Заплатите и пенсиите Радев,
Коментиран от #25
11:04 28.10.2026
5 И разликите ще стигнат ли
11:04 28.10.2026
6 Смехурко
11:05 28.10.2026
7 5556
До коментар #1 от "Робин Хорсфол":Заплатите не се определят от министър-председателя който и да е той!
Има други начини но щом сте навити да работите за минимална заплата никой не може да Ви помогне!
А парите в пликчета водят до бедност!
Коментиран от #39, #61
11:05 28.10.2026
8 Братовчеда
11:05 28.10.2026
9 Радев вчера каза
11:05 28.10.2026
10 Прецедент
11:05 28.10.2026
11 Анонимен
Коментиран от #12
11:06 28.10.2026
12 5556
До коментар #11 от "Анонимен":И след него кого предлагаш да дойде? Никой не ми отговаря на този въпрос!
Коментиран от #24, #29
11:08 28.10.2026
13 ШЕФА
Коментиран от #17, #23, #35
11:09 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Радио Ереван
11:09 28.10.2026
16 САНДОКАН
До коментар #2 от "Генерале, надценката е европейска, ама":Твоята не е , во неговата е .
11:12 28.10.2026
17 5556
До коментар #13 от "ШЕФА":Ако знаеш колко много закони имаме но не се спазват. Защо са ни още? Даже има такива безсмислени които трябва да се премахнат.
Законите установяват правила и не трябва да са в полза на никого!
11:12 28.10.2026
18 В Европа има собствено производство.
11:13 28.10.2026
19 АГАТ а Кристи
11:13 28.10.2026
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Млък ве, Фатмак
11:14 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стар ЧЛЕН на БКП
До коментар #13 от "ШЕФА":Естествено, вие комунягите и комшията да заварите там, където не трябва, пак ще кажете на половинката си колко сте влюбени в нея 🤣🤣🤣
11:17 28.10.2026
24 ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е ПУТИНЕЦ,
До коментар #12 от "5556":е добре дошъл. И ти можеш.
11:17 28.10.2026
25 Любопитен
До коментар #4 от "Заплатите и пенсиите Радев,":Като сте толкова кадърни защо сте на заплата?
11:18 28.10.2026
26 Цървул
Коментиран от #32
11:19 28.10.2026
27 Да бе ,да ! 🤔
1. че евтиния ни ток от Козлодуй се изнася , а се внася по-скъп , внос от Турция , че и от Северна Македония !
2. че към евтиния ток от АЕЦ а се прибавят високите цени от ТЕЦове , и още по-високите цени на тока от вятърни и слънчеви централи .3. Накрая "енергийния микс" излиза скъпо към хората .
11:20 28.10.2026
28 ГЕНОЦИД ПОЛИТИКА СПРЯМО БГ НАРОДА
А ЦЕНИТЕ ДИ СМЕНИХА САМО НАДПИСА ОТ ЛВ. В ЕВРО. ЦИФРАТА ОСТАВА СЪЩАТА.
ТРЯБВА МАСОВ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ И ОЕДНАКВЯВАНЕ ПРЕДИ ЗАПЛАТА ПРИМЕРНО ,1000.ЛВ. СЕГА 1000 ЕВРО А НЕ 500. ПРЕЦАКАНИ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
Коментиран от #55
11:20 28.10.2026
29 Анонимен
До коментар #12 от "5556":Асен Василев например но не и този червен месия и цялата бкп другария служебница черепи Драгойчева и още иоще само прибират лъжат грабят и са безнаказани и така от 2020 г
11:21 28.10.2026
30 АГАТ а Кристи
11:21 28.10.2026
31 Лъжец долнопробен
11:22 28.10.2026
32 5556
До коментар #26 от "Цървул":Стига вече с този таван, едва около 6000 пенсионери са на тавана, от тях едва ли половината го надвишават. По-добре с цените да се занимават и да има резултати.
Коментиран от #43
11:22 28.10.2026
33 Ивелин Михайлов
11:22 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Анонимен
Коментиран от #42
11:26 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Паталогичен лъжец
Голяма грешка направих, че гласувах за него. Покайвам се!
Сега го проклинам!
Коментиран от #45
11:30 28.10.2026
39 А за "парите в пликчета"
До коментар #7 от "5556":Кой е виновен?Къде са разследващите органи?Радев просто си защитава олигарсите
Коментиран от #40, #44
11:33 28.10.2026
40 5556
До коментар #39 от "А за "парите в пликчета"":Както всички други органи спят и не отсега! Няма контрол!
11:35 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Обективен
До коментар #36 от "Анонимен":Запази спокойствие и въобще не изпитвай съмнение: Йотова е следващият президент на България.
11:37 28.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българин
11:43 28.10.2026
48 Да си избереш нов Тато от Тему !
Утре пак ще каже, че не е казвал такова нещо и това, че никоя миZиpka няма да го апострофира, не значи, че народа е в деменция, както твърдят негови депутати.
11:45 28.10.2026
49 Хасковски каунь
11:45 28.10.2026
50 Цветанка
Коментиран от #62
11:45 28.10.2026
51 МунЮ от корашли
Коментиран от #53
11:47 28.10.2026
52 Варна
Такова лицемерие и толкова нагли лъжи не съм виждал .
11:48 28.10.2026
53 Хмм
До коментар #51 от "МунЮ от корашли":що, искате да се повиши цената на тока ли?
Коментиран от #60
11:48 28.10.2026
54 Въпрос
11:51 28.10.2026
55 Оня с джипката от Банкя
До коментар #28 от "ГЕНОЦИД ПОЛИТИКА СПРЯМО БГ НАРОДА":И кой въведе еврото, бе приятелю? Еднолично и самоволно това направи великият ви кормчия, учител и вожд Бойко Методиев Борисов, за който много бързо закопняхте! Той можеше да управлява с правителството на Росен Желязков и след 1-ви януари 2026-та година, но го фалира умишлено, защото знаеше, че ако остане на власт, заедно с ДПС и ПП-ДБ, народът ще го изяде с парцалите. А сега наричате Румен Радев лъжец, сякаш той забърка цялата тая каша. Не са минали още седем месеца, а искате да се случат чудеса при огромен дефицит и голяма дългова спирала.
11:53 28.10.2026
56 грийн сок
Даде чувал с лъжи
11:54 28.10.2026
57 Лошо е да управлява тъпо парче!
11:55 28.10.2026
58 ГАНЮВЦИТЕ ГЛАСЪВАЛИ ЗА ЙОТОВА СЕКРЕТАРКА
11:55 28.10.2026
59 Буко Баламата
11:57 28.10.2026
60 Токът ще се повиши
До коментар #53 от "Хмм":С 12% от първи януари.И тогава Радева ще каже,че цените се определят от КЕВР,а не от него.Словоизлияниятс му сега са подкрепа за Йотова.
11:57 28.10.2026
61 Буко Баламата
До коментар #7 от "5556":Той иска да му дават не да ги изработва.
11:59 28.10.2026
62 Ко каза
До коментар #50 от "Цветанка":Не пишете глупости.Такава цена НЯМА.
12:00 28.10.2026
63 Хммм
12:01 28.10.2026
64 Емигрант
12:01 28.10.2026