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Румен Радев: Надценките у нас да са като в Европа! Замразяваме цените на парното и тока
  Тема: Икономика

Румен Радев: Надценките у нас да са като в Европа! Замразяваме цените на парното и тока

28 Октомври, 2026 10:59 1 792 64

  • румен радев-
  • надценки-
  • цени на храните-
  • цени на тока-
  • парно

Премиерът заяви, че държавата няма да определя цените, но ще засили контрола върху ценообразуването и нелоялните практики

Румен Радев: Надценките у нас да са като в Европа! Замразяваме цените на парното и тока - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Целта на правителството е надценките на хранителните продукти в България да бъдат като в останалите развити европейски държави. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителствено заседание.

Той подчерта, че държавата няма да определя административно цените, но ще следи начина, по който те се формират, и ще предприема действия срещу нелоялните търговски практики.

„Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече“, заяви Румен Радев.

Проверки за ценообразуване и качество

По думите на премиера правителството вече е приело закони за защита на потребителите и за защита на конкуренцията. На тяхна основа е разработена и подзаконова нормативна база, която трябва да осигури правила за проследимост на ценообразуването и за проверки на пазара.

Радев заяви, че проверките обхващат надценките, нелоялните търговски практики и качеството на храните. Той уточни, че действията се извършват по регламентирани механизми, а не стихийно.

„Многократно сме заявявали, че ние няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политика на нашето правителство“, каза премиерът.

Според него контролът трябва да осигури повече обективност при цените, без да променя принципа на свободната пазарна икономика. Правителството ще продължи работата по проверките и прилагането на приетите правила.

Без промяна на цените на тока и парното

В изявлението си Радев коментира и цените на енергията за домакинствата. Той заяви, че цените на електроенергията за бита и на парното няма да бъдат повишавани през следващия отоплителен сезон, до 1 юли 2027 г.

По думите му защитните механизми ще бъдат обезпечени с достатъчна ликвидност във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Радев посочи, че това е необходимо за запазването на цените въпреки поскъпването на природния газ на международните борси.

Ето и цялата позиция на премиера Румен Радев:

Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока за бита и на парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин.

Приветствам обявеното вчера намерение на КЕВР цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон, въпреки драстичното повишение на цената на газа на международните борси.

До 1 юли 2027 г. задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", което и ще направим, така че цените на тока за бита и на парното да не бъдат повишавани.

Що се отнася до цените на хранителните продукти: ние сме свободна пазарна икономика. Многократно сме заявявали, че няма да диктуваме цените и да се връщаме към едни стари времена, но за да имаме наистина обективност при ценообразуването, трябва да имаме и ясна законова рамка, да осигурим ефективна регулация на пазара и проследимост на ценообразуването, за да се борим срещу нелоялните търговски практики.

Затова сред първите дейности на правителството и на парламентарната група беше да предложим и да приемем промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. На базата на тези закони развихме необходимата подзаконова нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как да правим и вече започнахме регламентирани проверки: за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество - какво слага на трапезата си българският гражданин.

Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече.

Арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси. Нека не се спекулира по тази тема. Просто вече над полицията няма политически чадър, нито над службите. И там, където има читава работеща прокуратура, където е имало злоупотреба с публични средства, естествено е да стигнем до такива процеси.

И нещо също толкова важно, престъпленията вече се разкриват светкавично. Извършителите на убийството в Пловдив, на убийството в София на Слави Бинев, палежът на антените на 9 октомври бяха разкрити. Така че държавата се връща в своите функции.

Искам да предупредя всички, които вече са задействали "машината за купуване на гласове" на президентските избори: не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона. Трябва да имаме прозрачни, честни и отговорни избори. Всеки български гражданин трябва да има свещеното право да изрази свободно своя глас.

Призовавам всички български граждани: не се страхувайте, не се поддавайте на натиск, гласувайте по съвест и убеждение.

Източници: bntnews.bg, МС


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    48 6 Отговор
    Надценки са ясни вече, а заплатата? Викаш рано сме за заплати като в европата.

    Коментиран от #7

    11:01 28.10.2026

  • 2 Генерале, надценката е европейска, ама

    45 6 Отговор
    заплатата ми не е.

    Коментиран от #16

    11:02 28.10.2026

  • 3 5556

    24 6 Отговор
    Хайде сега рев що се бърка в работата на топлото и тока!

    11:02 28.10.2026

  • 4 Заплатите и пенсиите Радев,

    37 12 Отговор
    не да ни лъжеш, че ЕС е виновен за вашата некадърност...

    Коментиран от #25

    11:04 28.10.2026

  • 5 И разликите ще стигнат ли

    35 10 Отговор
    да си платим Боташа?

    11:04 28.10.2026

  • 6 Смехурко

    31 7 Отговор
    Поредната декларация

    11:05 28.10.2026

  • 7 5556

    18 25 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    Заплатите не се определят от министър-председателя който и да е той!
    Има други начини но щом сте навити да работите за минимална заплата никой не може да Ви помогне!
    А парите в пликчета водят до бедност!

    Коментиран от #39, #61

    11:05 28.10.2026

  • 8 Братовчеда

    28 0 Отговор
    Политикът Радев… Ама нали сега ти си главата на рибата?! Според Бастиа стремежът да се участва в изковаването на законите (най-общо в политиката) може да има две цели: да се сложи край на законното ограбване, или да се участва в него. Мисля, че ще ви обидя, ако ви подскажа кой е нашият случай…

    11:05 28.10.2026

  • 9 Радев вчера каза

    30 7 Отговор
    Че ще внесат Проектобюджет 2027г.преди балотажа.Днес отложиха всички заседания на НС до 30 октомври.Та някой вярва ли на този лъжец?

    11:05 28.10.2026

  • 10 Прецедент

    15 8 Отговор
    Колтуклиева с панически страх и непоносима алергия към автомобилни врати....! Хапчетата не работят а вратите са много...!

    11:05 28.10.2026

  • 11 Анонимен

    11 11 Отговор
    В ЕВРОПА ИМА ДЕМОКРАЦИЯ В ЕВРОПА ИМА ЗАКОНИ ПРАВИЛА А НЕ ДИКТАТ ЧЕРВЕНИ МЕСИИ ЧЕРЕПИ СЧУПЕНИ МАДУРОВКИ АЛИ БАЛИ В ЕВРОПА НИКОГО НЕ ИСКАТ ДА ИЗПРАЩАТ В НЕБИТИЕТО И ДА ВЛАСТВАТ ДА ГРАБЯТ ОСТАВКА НА РАДЕВ И ЦЯЛАТА РАДЕВА СЛУЖЕБНИЦА И ЕВРОПЕЙСКИСЪД ЗА ВАС ЗАЩОТО ТУК СТЕ НЕДОСЕГАЕМИ

    Коментиран от #12

    11:06 28.10.2026

  • 12 5556

    9 8 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    И след него кого предлагаш да дойде? Никой не ми отговаря на този въпрос!

    Коментиран от #24, #29

    11:08 28.10.2026

  • 13 ШЕФА

    13 12 Отговор
    Всичко което обеща преди изборите излъга,и не прие НИТО един закон до сега който да е за хората,но видя че губи изборите за Йотова и се сети за простолюдието което гласува за него да стане Президент и Мин.председател.Ще гласувам за Йотова само за да не е Петроханеца и Украинска подлога Гяуров !

    Коментиран от #17, #23, #35

    11:09 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Радио Ереван

    24 2 Отговор
    Не знам защо тази снимка ми изглежда като картина на Али Баба и 40 разбойника.

    11:09 28.10.2026

  • 16 САНДОКАН

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Генерале, надценката е европейска, ама":

    Твоята не е , во неговата е .

    11:12 28.10.2026

  • 17 5556

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Ако знаеш колко много закони имаме но не се спазват. Защо са ни още? Даже има такива безсмислени които трябва да се премахнат.
    Законите установяват правила и не трябва да са в полза на никого!

    11:12 28.10.2026

  • 18 В Европа има собствено производство.

    13 3 Отговор
    И няма спекула. Затова цените са ниски.

    11:13 28.10.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    12 3 Отговор
    Поредната фалшива партизанска акция, срещу добре укрепила се мандра

    11:13 28.10.2026

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Млък ве, Фатмак

    15 3 Отговор
    Кажи за Боташа и наркобароните.

    11:14 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стар ЧЛЕН на БКП

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "ШЕФА":

    Естествено, вие комунягите и комшията да заварите там, където не трябва, пак ще кажете на половинката си колко сте влюбени в нея 🤣🤣🤣

    11:17 28.10.2026

  • 24 ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е ПУТИНЕЦ,

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "5556":

    е добре дошъл. И ти можеш.

    11:17 28.10.2026

  • 25 Любопитен

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Заплатите и пенсиите Радев,":

    Като сте толкова кадърни защо сте на заплата?

    11:18 28.10.2026

  • 26 Цървул

    11 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . Не искаме повече. Това , което се полага . 6,7 .

    Коментиран от #32

    11:19 28.10.2026

  • 27 Да бе ,да ! 🤔

    10 1 Отговор
    Високата цена на тока у нас не идва от надценки , а от това ,
    1. че евтиния ни ток от Козлодуй се изнася , а се внася по-скъп , внос от Турция , че и от Северна Македония !
    2. че към евтиния ток от АЕЦ а се прибавят високите цени от ТЕЦове , и още по-високите цени на тока от вятърни и слънчеви централи .3. Накрая "енергийния микс" излиза скъпо към хората .

    11:20 28.10.2026

  • 28 ГЕНОЦИД ПОЛИТИКА СПРЯМО БГ НАРОДА

    17 3 Отговор
    ВЪВЕДАХА ЕВРОТО И ТАКА НАМАЛИХА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙКИ НА ПОЛВИНА.
    А ЦЕНИТЕ ДИ СМЕНИХА САМО НАДПИСА ОТ ЛВ. В ЕВРО. ЦИФРАТА ОСТАВА СЪЩАТА.
    ТРЯБВА МАСОВ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ И ОЕДНАКВЯВАНЕ ПРЕДИ ЗАПЛАТА ПРИМЕРНО ,1000.ЛВ. СЕГА 1000 ЕВРО А НЕ 500. ПРЕЦАКАНИ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

    Коментиран от #55

    11:20 28.10.2026

  • 29 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "5556":

    Асен Василев например но не и този червен месия и цялата бкп другария служебница черепи Драгойчева и още иоще само прибират лъжат грабят и са безнаказани и така от 2020 г

    11:21 28.10.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    ТУК е 100 % вероятността да зачезнеш, ако не си успореден на линията на Партията

    11:21 28.10.2026

  • 31 Лъжец долнопробен

    11 3 Отговор
    Колкото си намалихте заплатите; колкото разби олигарсите; НО защитаваш наркотрафикантката! Защото си един отпадък!

    11:22 28.10.2026

  • 32 5556

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Цървул":

    Стига вече с този таван, едва около 6000 пенсионери са на тавана, от тях едва ли половината го надвишават. По-добре с цените да се занимават и да има резултати.

    Коментиран от #43

    11:22 28.10.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    3 7 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    11:22 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    8 4 Отговор
    Йотова вече заплашва Йотова ако не е държавата ни е затънала Йотова единствена и пожизнена в президенството е и радев нали хахахаха ТАКАВА НАГЛОСТ АЛЧНОСТ БЕЗОЧИЕ ДА ЗАПЛАШВАШ ДА СТРАХУВАШ ДА СЕЕШ РАЗДЕЛЕНИЕ С ЦЕЛ ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА ЕГАТИ

    Коментиран от #42

    11:26 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Паталогичен лъжец

    6 3 Отговор
    Един нормален от кабинета му няма!
    Голяма грешка направих, че гласувах за него. Покайвам се!
    Сега го проклинам!

    Коментиран от #45

    11:30 28.10.2026

  • 39 А за "парите в пликчета"

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "5556":

    Кой е виновен?Къде са разследващите органи?Радев просто си защитава олигарсите

    Коментиран от #40, #44

    11:33 28.10.2026

  • 40 5556

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "А за "парите в пликчета"":

    Както всички други органи спят и не отсега! Няма контрол!

    11:35 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Обективен

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Запази спокойствие и въобще не изпитвай съмнение: Йотова е следващият президент на България.

    11:37 28.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    3 2 Отговор
    Румен Радев е марионетка на Путин.

    11:43 28.10.2026

  • 48 Да си избереш нов Тато от Тему !

    3 1 Отговор
    Има ли още кой да вярва на Мунчо ?
    Утре пак ще каже, че не е казвал такова нещо и това, че никоя миZиpka няма да го апострофира, не значи, че народа е в деменция, както твърдят негови депутати.

    11:45 28.10.2026

  • 49 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Поизвадиха го малко, но след месеци ще ни флезе с кайсиите. / по е добре по малко/

    11:45 28.10.2026

  • 50 Цветанка

    5 1 Отговор
    Преди 3г се завърнах от Италия.Цената на бананите беше 0,99 евроцента.Скоро се чух с приятелка която живее там,и ми каза че цената е същата,целогодишна.А ти рундьо кво си намислил,ще видим.

    Коментиран от #62

    11:45 28.10.2026

  • 51 МунЮ от корашли

    4 2 Отговор
    С една дума нищо!!! Предизборен прах.

    Коментиран от #53

    11:47 28.10.2026

  • 52 Варна

    2 1 Отговор
    Радев се оказа по голям лъжец от Бойко Борисов и Костадин Костадин взети заедно.
    Такова лицемерие и толкова нагли лъжи не съм виждал .

    11:48 28.10.2026

  • 53 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "МунЮ от корашли":

    що, искате да се повиши цената на тока ли?

    Коментиран от #60

    11:48 28.10.2026

  • 54 Въпрос

    1 0 Отговор
    Защо в министертвата отново се допускат мутри и олигарси, докога?

    11:51 28.10.2026

  • 55 Оня с джипката от Банкя

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "ГЕНОЦИД ПОЛИТИКА СПРЯМО БГ НАРОДА":

    И кой въведе еврото, бе приятелю? Еднолично и самоволно това направи великият ви кормчия, учител и вожд Бойко Методиев Борисов, за който много бързо закопняхте! Той можеше да управлява с правителството на Росен Желязков и след 1-ви януари 2026-та година, но го фалира умишлено, защото знаеше, че ако остане на власт, заедно с ДПС и ПП-ДБ, народът ще го изяде с парцалите. А сега наричате Румен Радев лъжец, сякаш той забърка цялата тая каша. Не са минали още седем месеца, а искате да се случат чудеса при огромен дефицит и голяма дългова спирала.

    11:53 28.10.2026

  • 56 грийн сок

    1 2 Отговор
    Обеща кошница с грижа
    Даде чувал с лъжи

    11:54 28.10.2026

  • 57 Лошо е да управлява тъпо парче!

    2 1 Отговор
    Ужасно е!

    11:55 28.10.2026

  • 58 ГАНЮВЦИТЕ ГЛАСЪВАЛИ ЗА ЙОТОВА СЕКРЕТАРКА

    0 1 Отговор
    ДОКАТО ВЪЗРАЖДАНЕ С ПОЛИТИКА РЕФЕРЕНДУМИ ДОПИТВАНЕ ФО БГ НАРОДА И ТИ Н.НЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ НАРОДА ЩЕ БИВЕЕ МИЗЕРНО С ПОЛИТИЦИТЕ СИЛОВИТЕ СТРУКТОРИ СЪДИЛИЩА ЩЕ ЖИВЕЯТ КАТО НАЙСТИНА ЕВРОПЕЙЦИ А ПО ГОЛЯМАТА ЧСДТ ОТ НАРОДА КАТО МИЗЕРНИ ЕВРОПЕЙЦИ.ТО И СЕГА.СИ ЛИЧИ

    11:55 28.10.2026

  • 59 Буко Баламата

    0 0 Отговор
    И като как ще стане тая работа като на пазара на храни има монопол?

    11:57 28.10.2026

  • 60 Токът ще се повиши

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хмм":

    С 12% от първи януари.И тогава Радева ще каже,че цените се определят от КЕВР,а не от него.Словоизлияниятс му сега са подкрепа за Йотова.

    11:57 28.10.2026

  • 61 Буко Баламата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "5556":

    Той иска да му дават не да ги изработва.

    11:59 28.10.2026

  • 62 Ко каза

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Цветанка":

    Не пишете глупости.Такава цена НЯМА.

    12:00 28.10.2026

  • 63 Хммм

    1 0 Отговор
    Надценките, ама не назначи Мая Манолова за премиер, мощенико!

    12:01 28.10.2026

  • 64 Емигрант

    0 0 Отговор
    Като казва Радев, че целта му е надценките да бъдат както в другите държави от ЕС, защо не каже "ИМАМ ЦЕЛ ЗДРАВЕОПАЗАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ ДА Е БЕЗПЛАТНО КАКТО ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС" ? България е държавата на суверен-будала, 37 г този суверен не разбра, че винаги във времето на тази демокрация избира само комунисти бивши или настоящи да го баламосват със стари вечно едни и същи обещания които не спазват когато се овластивят ! Кога ще се осъзнанете или няма такава надежда ?

    12:01 28.10.2026

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