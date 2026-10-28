България се включва в инициатива за защита от нисколетящи заплахи

България се присъединява към международна инициатива за разработване и въвеждане на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи. Решението е одобрено от Министерския съвет.

Кабинетът е дал съгласие за меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция. За българското участие е одобрен и проект на нота, която ще бъде изпратена от Министерството на отбраната.

Присъединяването обаче е поставено при условие на последваща ратификация. Това означава, че одобрението на правителството не е последната процедура за включването на България в инициативата.

Какво предвижда сътрудничеството

Сътрудничеството е насочено към съвместен анализ на налични и бъдещи технологични решения за противовъздушна отбрана. Ще се оценява доколко тези решения отговарят на оперативните изисквания и на актуалните въздушни заплахи.

„Сътрудничеството предвижда съвместен анализ на съществуващи и бъдещи технологични решения, оценка на съответствието им с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия“, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

След анализите държавите ще трябва да определят общ подход към следващите стъпки. На този етап не са посочени конкретни системи, срокове за придобиване или финансови параметри.

Източници: bntnews.bg