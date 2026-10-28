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БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров
  Тема: Избори

БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров

28 Октомври, 2026 15:23 1 290 79

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • бнт-
  • предизборен дебат

Дебатът е на 29 октомври от 21:00 ч. и ще бъде воден от Поли Златарева. Той ще се проведе преди балотажа на 1 ноември

БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия на 29 октомври, четвъртък, от 21:00 ч. Водещ ще бъде Поли Златарева.

Дебатът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 4. Зрителите ще могат да го гледат и в новинарския сайт на БНТ, както и във Facebook страницата и YouTube канала на обществената телевизия.

Форматът е насрочен непосредствено преди балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. В него Илияна Йотова и Андрей Гюров ще представят позициите си по теми, свързани с правомощията и ролята на президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

БНТ заявява, че чрез националното излъчване ще даде възможност посланията на двамата кандидати да достигнат до възможно най-широка аудитория. „Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров“ ще бъдат представени в единствения им дебат в национален ефир преди решаващия вот.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя от другия бряг

    16 11 Отговор
    си отива в къщи

    Коментиран от #14, #45

    15:28 28.10.2026

  • 2 Дебат

    16 7 Отговор
    с партиен демагог!?Гюров е самоубиец!

    Коментиран от #10

    15:28 28.10.2026

  • 3 Иван Пловдивски

    14 20 Отговор
    Нека водещата на дебата г-жа Златарева да пита кандидатите за президент на България ако бяха на мястото на Зеленски щяха ли да се съгласят в името на мира да отстъпят 20 процента от територията на България. Много ще ми е любопитно.

    Коментиран от #9, #16, #40

    15:29 28.10.2026

  • 4 Обединителката

    10 10 Отговор
    ако не се откаже,тежко ще раздели народа в неделя!

    15:30 28.10.2026

  • 5 .....

    18 24 Отговор
    Да пометем червената вещица другата неделя. А през зимата и болшевишката, крадлива шайка на Радев.

    Коментиран от #17, #19

    15:30 28.10.2026

  • 6 Трол

    4 1 Отговор
    Ще бъде мазна борба на тепиха.

    15:31 28.10.2026

  • 7 Стенли

    4 16 Отговор
    Мда , изборът не много голям , все едно да да се нахраниш да избираш между камък и шишарка (в случая шишарката е Йотова ) , с шишарката все пак може де нахраниш , макар че няма да е от най хубавите граничния , докато с камъка няма как , но аз лично съм решил в неделя да не ходя да гласувам

    Коментиран от #34, #69

    15:31 28.10.2026

  • 8 3.14К

    13 2 Отговор
    Водещите от трите телевизии и от БНР са за пълна подмяна, независимо от резултата. Поли Златарева е черешката на тортата от тази група!

    15:31 28.10.2026

  • 9 Наведена главица

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    сябя не я сече!

    Коментиран от #46

    15:31 28.10.2026

  • 10 Прав си

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дебат":

    Да водиш разговор с брутален партиен идеолог, това са изпечени лъжци и фанатици.

    15:32 28.10.2026

  • 11 54321

    10 2 Отговор
    Aгенциите - Мъцнаха ли "прогнозата" за балотажа или вече не смеят да правят "проучвания" 🤣

    15:32 28.10.2026

  • 12 реалистъ

    8 16 Отговор
    Чий е Крим и кой е агресора ще закопаят другарката йотова.

    Коментиран от #22, #56, #63

    15:33 28.10.2026

  • 13 Нищожни избори 74% негласували

    10 6 Отговор
    Президентката назначила за премиер Гюров, ще води дебат с "любимецът си".
    То бива имитация на избори, но тяхното е...
    Защо не направихте дебат между доц. Димов и Йотова, или с Гюров.
    Между Волгин и вицето на Йотова.
    Толкова "обидно" за българите.
    74% не са гласували.
    Изборите да се анулират, докато поне 51% от имащите право на глас гласуват.

    15:33 28.10.2026

  • 14 А дон йоца

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "тоя от другия бряг":

    Отива в лабораторията на ел чапу...🗣

    Коментиран от #18

    15:33 28.10.2026

  • 15 хъхъ

    6 7 Отговор
    Двама евро-атлантици, един открит и един прикрит.

    Коментиран от #26, #55

    15:34 28.10.2026

  • 16 Това вече е правено

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    За пример може да се даде Македония, което показва че националните предатели без съмнение, ще предадат 20% от България в полза на чужди интереси. Това се е случвало.

    15:34 28.10.2026

  • 17 Иванов

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    И да дойдат на власт продажниците на България да откраднат и продадат каквото е останало

    Коментиран от #24

    15:34 28.10.2026

  • 18 при тоя избор

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "А дон йоца":

    тя остава

    15:35 28.10.2026

  • 19 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    А ще дочакаш ли лято!?

    Коментиран от #28

    15:35 28.10.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    8 6 Отговор
    Кандев се уплаши и се скри.....

    Очаквано!

    Коментиран от #35

    15:35 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Напротив

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "реалистъ":

    Ще се измъкне ловко,накрая ще се забрави,какво са я питали!Йотова може повече от Кастро да говори!

    15:35 28.10.2026

  • 23 ТЕЗИ ДЕБАТИ!!!???

    9 5 Отговор
    Тези дебати са практика, прилагана от други държави и по никакъв начин няма да повлияят на изборите - перефразата на римската поговорка за хляба и зрелищата, преведена на нашенски е “като не можете да дадете хляб на народа, дайте му поне зрелища”

    15:36 28.10.2026

  • 24 .....

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. Радевите гласоподаватели са с празни джобове и никаква евтина политическа пропаганда, хванала дикиш през април от позицията му на спасител, не може да ги компенсира и мотивира да гласуват. Самият факт, че Йотова се съгласява на дебат означава, че нямат полезен ход и губят битката

    15:36 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    0 8 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Много точно казано 👍

    15:37 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 84797495976

    6 7 Отговор
    Лъснатото розово пони не заслужава мандат , с който ще ни зарови и загроби още повече в Украйна ! За Йотова - по-малкото зло !

    Коментиран от #36

    15:39 28.10.2026

  • 30 Дебата ще е

    4 1 Отговор
    дума срещу десет!И повече...

    15:39 28.10.2026

  • 31 ГяурГю ручфутски

    6 6 Отговор
    Ако има кандидат президентски дебат
    Задължително трябва да бъдат питани и двамата подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    15:39 28.10.2026

  • 32 Чорбара

    8 4 Отговор
    Гюро гяуро е куха лейка.

    15:39 28.10.2026

  • 33 Има конфликт на интереси

    6 7 Отговор
    Шефът на БНТ е вицето на Йотова.
    Трябваше да изберат неутрална телевизия.

    Коментиран от #57, #60

    15:39 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 6792

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    Работил ли си някога в гей клуб някъде в Русия?

    Коментиран от #71

    15:39 28.10.2026

  • 36 Ако даде

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "84797495976":

    домът ти на Путин,за мир???

    15:40 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 фенка

    4 2 Отговор
    Да се насладим на един открит, честен и цивилизован дебат.

    15:41 28.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Добър въпрос, но преди това

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Пловдивски":

    трябва да попита - ако бяха на мястото на Зеленски, биха ли жертвали държавата си и да провокират война?

    Коментиран от #48

    15:41 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Илиана

    4 2 Отговор
    Предлагам дебата да е на френски!

    15:42 28.10.2026

  • 43 ГяурГю Ручфутски

    5 5 Отговор
    И темата за атлантическият грабеж да се повдигне! ..
    Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    Коментиран от #47, #64

    15:42 28.10.2026

  • 44 Куриер

    3 4 Отговор
    Няма нужда от дебат. България избира между български и украински президент! Мирчев пускай троловете, дюнерите след изборите от нас! Лично ще ги носим !

    Коментиран от #50

    15:42 28.10.2026

  • 45 Извинете, ама

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "тоя от другия бряг":

    Коци и Волгин не участват в дебата. Припознал сте се.

    15:42 28.10.2026

  • 46 Да бе ,да ! 🤔

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Наведена главица":

    Главицата на Зеленски отдавна е наведена на янки , турци и англичани (истинското Hато ) . Заради тях загуби една пета от Украйна и десетки милиони от населението си .

    15:43 28.10.2026

  • 47 Хотелиери имотни измамници

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":

    Връщайте парите!

    15:43 28.10.2026

  • 48 Да дадем

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Добър въпрос, но преди това":

    Варна на Путин и Крджали на Ердоган!Пък и другите ще искат!

    Коментиран от #59, #61

    15:44 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Касиер

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Куриер":

    Руски президент не ща!

    15:44 28.10.2026

  • 51 хаха

    7 4 Отговор
    Само пълен тъпак би гледал тези двамата пълни полуидиоти (с водещия стават "Тримата Глупаци").

    Хахаха

    15:44 28.10.2026

  • 52 Клиент

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Овергаз са топ! Имал пари- дал.

    15:45 28.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ГяурГю Ручфутски

    3 4 Отговор
    Надявам се да не ги питат само глупости
    Да ги питат за таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и за слугинажа на атлантическата ни продажна смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    15:45 28.10.2026

  • 55 Всъщност

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Трима , с водещата . В бг медиите случайни хора няма !

    15:46 28.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз харесвам Йотова

    1 2 Отговор
    но внуците ми са за Гюров!Познайте,как ще гласувам?

    15:46 28.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Клиент

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Има конфликт на интереси":

    БТА, не БНТ!

    15:47 28.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стенли

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":

    А и да не забравяме данък въглеродни емисии върху течните горива с който ще ни сурвака Урсула и компания след нова година 😮‍💨😕😡👎

    15:51 28.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 96 милиарда

    3 4 Отговор
    лева профукаха за ойрото, БКП, СДС, ДБ, ПП, ДПС и ГЕРБ., и Радев който 9 години не инициира Референдум, когато де юри ни приеха се сети да измъти нещо неадекватно.
    Колко ни струва, ойрото:
    2 млрд. лева злато подарени на ЕЦБ,
    6 млрд. лв. по въвеждане на Ойро,
    30 млрд. лв. върнати на банките, падане праг резерви,
    43 млрд. лв. от резерв подарени на ЕЦБ,
    Лични заслуги на Радев и ПБ, ойро ЕСМ юни 2026, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ
    гласували "за":
    подаряват 3 млрд. лева за ЕСМ,
    обещават 12-15 млрд отново за ЕСМ,
    ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
    Причинени щети за 96 млрд. лева, както и чудовищна инфлация, дефицит, чудовищни цени на храни и лекарства, преки и косвени данъци, увеличения Здравни, местни данъци с 100% до 2030, имотна спекула.
    Резултатът от управлението на Радев, Йотова, Гюров служебни, ГЕРБ, БКП, ПП, СДС, ДБ и ПБ.

    15:51 28.10.2026

  • 67 За пари

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Зеленски":

    За пари продаде и унищожи Украйна това мекотело зеленски!

    15:53 28.10.2026

  • 68 Този дебат е напълно безсмислен.

    3 4 Отговор
    Интерсно ще бъде някой после да даде официална информация, колко хора са го гледали. Това ще е оценката за българина.

    Коментиран от #70

    15:53 28.10.2026

  • 69 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Бре и кое не вярно което съм казал 🤔

    15:53 28.10.2026

  • 70 Че е безсмислен, безсмислен е

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Този дебат е напълно безсмислен.":

    Аз за лъжци и крадци като ПП и ДБ не бих гласувал и след 100 дебата! А, че ще е гледан от много, е факт.

    15:54 28.10.2026

  • 71 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "6792":

    Голям страх ги тресе да го оставят да си отвори устата, защото това ще бъде лебедовата му песен, че и на Гюров като кандидат за президент.... 😂

    15:56 28.10.2026

  • 72 Дедо

    1 3 Отговор
    Комунистите откраднаха живота ми!Няма да гласувам,да го направят и с внуците ми!

    15:56 28.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Точно пък П. Златарева!

    3 0 Отговор
    Като почти всички в БНТ има склоността да бъде сервилна със силните на деня и остра и нападателна спрямо опонентите и.

    15:56 28.10.2026

  • 75 Връща се

    0 2 Отговор
    от където тръгна!

    15:57 28.10.2026

  • 76 Гестапо

    1 3 Отговор
    Илиана докладваше колегите си!

    15:58 28.10.2026

  • 77 Рефер

    1 3 Отговор
    Митрофанова ли ще е?

    16:00 28.10.2026

  • 78 Захарова

    1 1 Отговор
    Слушалки ще има ли?

    16:00 28.10.2026

  • 79 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор
    Тая Поли Златарева хич не я бива за водеща по БНТ! Не усеща събеседниците си и си говори каквото на нея й скимне.

    16:03 28.10.2026

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