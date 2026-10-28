БНТ излъчва единствения дебат между Йотова и Гюров

Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия на 29 октомври, четвъртък, от 21:00 ч. Водещ ще бъде Поли Златарева.
Дебатът ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 4. Зрителите ще могат да го гледат и в новинарския сайт на БНТ, както и във Facebook страницата и YouTube канала на обществената телевизия.
Форматът е насрочен непосредствено преди балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. В него Илияна Йотова и Андрей Гюров ще представят позициите си по теми, свързани с правомощията и ролята на президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.
БНТ заявява, че чрез националното излъчване ще даде възможност посланията на двамата кандидати да достигнат до възможно най-широка аудитория. „Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров“ ще бъдат представени в единствения им дебат в национален ефир преди решаващия вот.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя от другия бряг
Коментиран от #14, #45
15:28 28.10.2026
2 Дебат
Коментиран от #10
15:28 28.10.2026
3 Иван Пловдивски
Коментиран от #9, #16, #40
15:29 28.10.2026
4 Обединителката
15:30 28.10.2026
5 .....
Коментиран от #17, #19
15:30 28.10.2026
6 Трол
15:31 28.10.2026
7 Стенли
Коментиран от #34, #69
15:31 28.10.2026
8 3.14К
15:31 28.10.2026
9 Наведена главица
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":сябя не я сече!
Коментиран от #46
15:31 28.10.2026
10 Прав си
До коментар #2 от "Дебат":Да водиш разговор с брутален партиен идеолог, това са изпечени лъжци и фанатици.
15:32 28.10.2026
11 54321
15:32 28.10.2026
12 реалистъ
Коментиран от #22, #56, #63
15:33 28.10.2026
13 Нищожни избори 74% негласували
То бива имитация на избори, но тяхното е...
Защо не направихте дебат между доц. Димов и Йотова, или с Гюров.
Между Волгин и вицето на Йотова.
Толкова "обидно" за българите.
74% не са гласували.
Изборите да се анулират, докато поне 51% от имащите право на глас гласуват.
15:33 28.10.2026
14 А дон йоца
До коментар #1 от "тоя от другия бряг":Отива в лабораторията на ел чапу...🗣
Коментиран от #18
15:33 28.10.2026
15 хъхъ
Коментиран от #26, #55
15:34 28.10.2026
16 Това вече е правено
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":За пример може да се даде Македония, което показва че националните предатели без съмнение, ще предадат 20% от България в полза на чужди интереси. Това се е случвало.
15:34 28.10.2026
17 Иванов
До коментар #5 от ".....":И да дойдат на власт продажниците на България да откраднат и продадат каквото е останало
Коментиран от #24
15:34 28.10.2026
18 при тоя избор
До коментар #14 от "А дон йоца":тя остава
15:35 28.10.2026
19 Факт
До коментар #5 от ".....":А ще дочакаш ли лято!?
Коментиран от #28
15:35 28.10.2026
20 az СВО Победа 81
Очаквано!
Коментиран от #35
15:35 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Напротив
До коментар #12 от "реалистъ":Ще се измъкне ловко,накрая ще се забрави,какво са я питали!Йотова може повече от Кастро да говори!
15:35 28.10.2026
23 ТЕЗИ ДЕБАТИ!!!???
15:36 28.10.2026
24 .....
До коментар #17 от "Иванов":Демократичната общност е мобилизирана до краен предел заедно с периферията. Радевите гласоподаватели са с празни джобове и никаква евтина политическа пропаганда, хванала дикиш през април от позицията му на спасител, не може да ги компенсира и мотивира да гласуват. Самият факт, че Йотова се съгласява на дебат означава, че нямат полезен ход и губят битката
15:36 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стенли
До коментар #15 от "хъхъ":Много точно казано 👍
15:37 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 84797495976
Коментиран от #36
15:39 28.10.2026
30 Дебата ще е
15:39 28.10.2026
31 ГяурГю ручфутски
Задължително трябва да бъдат питани и двамата подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..
15:39 28.10.2026
32 Чорбара
15:39 28.10.2026
33 Има конфликт на интереси
Трябваше да изберат неутрална телевизия.
Коментиран от #57, #60
15:39 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 6792
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":Работил ли си някога в гей клуб някъде в Русия?
Коментиран от #71
15:39 28.10.2026
36 Ако даде
До коментар #29 от "84797495976":домът ти на Путин,за мир???
15:40 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 фенка
15:41 28.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Добър въпрос, но преди това
До коментар #3 от "Иван Пловдивски":трябва да попита - ако бяха на мястото на Зеленски, биха ли жертвали държавата си и да провокират война?
Коментиран от #48
15:41 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Илиана
15:42 28.10.2026
43 ГяурГю Ручфутски
Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите?
Коментиран от #47, #64
15:42 28.10.2026
44 Куриер
Коментиран от #50
15:42 28.10.2026
45 Извинете, ама
До коментар #1 от "тоя от другия бряг":Коци и Волгин не участват в дебата. Припознал сте се.
15:42 28.10.2026
46 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #9 от "Наведена главица":Главицата на Зеленски отдавна е наведена на янки , турци и англичани (истинското Hато ) . Заради тях загуби една пета от Украйна и десетки милиони от населението си .
15:43 28.10.2026
47 Хотелиери имотни измамници
До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":Връщайте парите!
15:43 28.10.2026
48 Да дадем
До коментар #40 от "Добър въпрос, но преди това":Варна на Путин и Крджали на Ердоган!Пък и другите ще искат!
Коментиран от #59, #61
15:44 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Касиер
До коментар #44 от "Куриер":Руски президент не ща!
15:44 28.10.2026
51 хаха
Хахаха
15:44 28.10.2026
52 Клиент
До коментар #27 от "хаха":Овергаз са топ! Имал пари- дал.
15:45 28.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ГяурГю Ручфутски
Да ги питат за таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и за слугинажа на атлантическата ни продажна смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..Абеее атлантенца, Руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?
15:45 28.10.2026
55 Всъщност
До коментар #15 от "хъхъ":Трима , с водещата . В бг медиите случайни хора няма !
15:46 28.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аз харесвам Йотова
15:46 28.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Клиент
До коментар #33 от "Има конфликт на интереси":БТА, не БНТ!
15:47 28.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стенли
До коментар #43 от "ГяурГю Ручфутски":А и да не забравяме данък въглеродни емисии върху течните горива с който ще ни сурвака Урсула и компания след нова година 😮💨😕😡👎
15:51 28.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 96 милиарда
Колко ни струва, ойрото:
2 млрд. лева злато подарени на ЕЦБ,
6 млрд. лв. по въвеждане на Ойро,
30 млрд. лв. върнати на банките, падане праг резерви,
43 млрд. лв. от резерв подарени на ЕЦБ,
Лични заслуги на Радев и ПБ, ойро ЕСМ юни 2026, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ
гласували "за":
подаряват 3 млрд. лева за ЕСМ,
обещават 12-15 млрд отново за ЕСМ,
ако ЕЦБ реши да спасява ойрочленка.
Причинени щети за 96 млрд. лева, както и чудовищна инфлация, дефицит, чудовищни цени на храни и лекарства, преки и косвени данъци, увеличения Здравни, местни данъци с 100% до 2030, имотна спекула.
Резултатът от управлението на Радев, Йотова, Гюров служебни, ГЕРБ, БКП, ПП, СДС, ДБ и ПБ.
15:51 28.10.2026
67 За пари
До коментар #65 от "Зеленски":За пари продаде и унищожи Украйна това мекотело зеленски!
15:53 28.10.2026
68 Този дебат е напълно безсмислен.
Коментиран от #70
15:53 28.10.2026
69 Стенли
До коментар #7 от "Стенли":Бре и кое не вярно което съм казал 🤔
15:53 28.10.2026
70 Че е безсмислен, безсмислен е
До коментар #68 от "Този дебат е напълно безсмислен.":Аз за лъжци и крадци като ПП и ДБ не бих гласувал и след 100 дебата! А, че ще е гледан от много, е факт.
15:54 28.10.2026
71 az СВО Победа 81
До коментар #35 от "6792":Голям страх ги тресе да го оставят да си отвори устата, защото това ще бъде лебедовата му песен, че и на Гюров като кандидат за президент.... 😂
15:56 28.10.2026
72 Дедо
15:56 28.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Точно пък П. Златарева!
15:56 28.10.2026
75 Връща се
15:57 28.10.2026
76 Гестапо
15:58 28.10.2026
77 Рефер
16:00 28.10.2026
78 Захарова
16:00 28.10.2026
79 И още мисирки ООД
16:03 28.10.2026