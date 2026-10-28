Правителството съкрати 11 щатни бройки в МТСП

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, с които общата щатна численост на ведомството се намалява с 11 щатни бройки.

Мярката ще бъде изпълнена чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на трайно незаети длъжности в администрацията. От Министерския съвет посочват, че целта е „повишаване на ефективността на държавната администрация и намаляване на разходите за персонал“.

Промени в работата на звената

С измененията се прецизират и актуализират функциите на отделните административни звена в МТСП. Според правителствената пресслужба това трябва да подобри организацията на административната дейност в министерството.

Устройственият правилник се привежда и в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс. В него се регламентира редът за приемане на граждани и представители на организации, както и за изслушване на техните предложения и сигнали.

Отделен проект за социалното подпомагане

Промяната в числеността на МТСП е отделна от публикувания в началото на октомври проект за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Проектът предвижда регионалните дирекции „Социално подпомагане“ да бъдат намалени от 28 на 13.

Това предложение е било представено за обществено обсъждане и не е част от одобрените сега промени в правилника на Министерството на труда и социалната политика. За разлика от решението за МТСП, което вече е одобрено от правителството, проектът за Агенцията за социално подпомагане предстои да премине през процедурата по обсъждане и приемане.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви по-рано, че при оптимизацията на регионалните структури се съобразяват броят на населението, броят на случаите и заявленията, които се обработват. Тя посочи, че обсъжданият брой регионални структури е 13 или 15, а не шест или седем.

Източници: bta.bg