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Правителството съкрати 11 щатни бройки в МТСП
  Тема: Икономика

Правителството съкрати 11 щатни бройки в МТСП

28 Октомври, 2026 15:19 554 6

  • мтсп-
  • държавна администрация-
  • щатни бройки-
  • социално подпомагане

Промените предвиждат вътрешна реорганизация и премахване на трайно незаети длъжности. Актуализира се и редът за приемане на граждани и сигнали

Правителството съкрати 11 щатни бройки в МТСП - 1
Снимка: МТСП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, с които общата щатна численост на ведомството се намалява с 11 щатни бройки.

Мярката ще бъде изпълнена чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на трайно незаети длъжности в администрацията. От Министерския съвет посочват, че целта е „повишаване на ефективността на държавната администрация и намаляване на разходите за персонал“.

Промени в работата на звената

С измененията се прецизират и актуализират функциите на отделните административни звена в МТСП. Според правителствената пресслужба това трябва да подобри организацията на административната дейност в министерството.

Устройственият правилник се привежда и в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс. В него се регламентира редът за приемане на граждани и представители на организации, както и за изслушване на техните предложения и сигнали.

Отделен проект за социалното подпомагане

Промяната в числеността на МТСП е отделна от публикувания в началото на октомври проект за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Проектът предвижда регионалните дирекции „Социално подпомагане“ да бъдат намалени от 28 на 13.

Това предложение е било представено за обществено обсъждане и не е част от одобрените сега промени в правилника на Министерството на труда и социалната политика. За разлика от решението за МТСП, което вече е одобрено от правителството, проектът за Агенцията за социално подпомагане предстои да премине през процедурата по обсъждане и приемане.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви по-рано, че при оптимизацията на регионалните структури се съобразяват броят на населението, броят на случаите и заявленията, които се обработват. Тя посочи, че обсъжданият брой регионални структури е 13 или 15, а не шест или седем.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако беше съкратило себе си,

    7 1 Отговор
    щеше да е по-полезно за България.

    Коментиран от #6

    15:23 28.10.2026

  • 2 Хайде

    5 0 Отговор
    Съкратете и бабичките в телк - Русе

    15:27 28.10.2026

  • 3 Бфбж

    5 0 Отговор
    С по 10 щата от министерство ли ще редуцират чантаджиите?! Кой знае къде ще ги преместят пак на мързелива "работа".

    15:28 28.10.2026

  • 4 Само в КЗП

    6 0 Отговор
    работят 46 000 служители.
    Поне 23 000 трябва да бъдат уволнени.
    В НС 240 депутата, неповече от 100 трябва да останат.

    15:35 28.10.2026

  • 5 Щаба !

    4 0 Отговор
    На Мошениците !

    15:37 28.10.2026

  • 6 Правителството Ли ?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако беше съкратило себе си,":

    ---------------- ?

    15:38 28.10.2026

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