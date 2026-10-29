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Пускат парното в училищата и детските градини в София

Пускат парното в училищата и детските градини в София

29 Октомври, 2026 06:36 679 2

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  • софия

„Топлофикация София“ започва поетапно включване на отоплението в столицата. Жилищните и административните сгради ще бъдат включени след обществените сгради

Пускат парното в училищата и детските градини в София - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парното в училищата и детските градини в София започва да се пуска поетапно. „Топлофикация София“ първо ще включи отоплението в обществените сгради, а след това ще премине към жилищните и административните сгради.

Пускането няма да стане едновременно навсякъде, тъй като отоплителната система се включва поетапно. След училищата и детските градини ще бъдат обхванати жилищните сгради, както и административните обекти.

От „Топлофикация София“ напомнят на клиентите си да отворят вентилите на радиаторите на максимална степен. Според дружеството това ще помогне да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Клиентите трябва също да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. От дружеството не посочват конкретен час, в който отоплението ще бъде включено във всяка отделна сграда.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 Хубаво, трябва да е топло

    3 0 Отговор
    На децата. Ама тази фирма е толкова неефективна, че от икономическа гледна точка трябва отдавна да е фалирала. Оцеляват, като постоянно вдигат цените на услугите си. Но ще дойде момента, когато никой вече няма да иска да получава от тях отопление... И то скоро!

    06:52 29.10.2026

  • 2 Име

    0 1 Отговор
    Пускат порното в училищата и детските градини

    07:58 29.10.2026

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