Пускат парното в училищата и детските градини в София

Парното в училищата и детските градини в София започва да се пуска поетапно. „Топлофикация София“ първо ще включи отоплението в обществените сгради, а след това ще премине към жилищните и административните сгради.

Пускането няма да стане едновременно навсякъде, тъй като отоплителната система се включва поетапно. След училищата и детските градини ще бъдат обхванати жилищните сгради, както и административните обекти.

От „Топлофикация София“ напомнят на клиентите си да отворят вентилите на радиаторите на максимална степен. Според дружеството това ще помогне да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Клиентите трябва също да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. От дружеството не посочват конкретен час, в който отоплението ще бъде включено във всяка отделна сграда.

Източници: bntnews.bg