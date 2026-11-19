Срещата в Китай дава тон. Самият диалог е изключително важен, тъй като помните какво беше напрежението буквално преди срещата на Тръмп, Путин и Си. Тя беше замислена по-рано, но до обявяването ѝ напрежението можеше да се реже с нож. Срещата има голям смисъл – това напрежение се успокои. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Въпреки срещата в Берлин и мненията и заключенията, които се правят след нея, все пак става дума за отношенията между трите големи сили. Тук у нас се коментира, че били двама и половина големи, че Русия била половинка, а големите били САЩ и Китай. Аз не съм съгласен с тази реторика“, каза той.

„Страните са равноправни не само във военен смисъл. Русия има най-много ядрени заряди, но дори разликата да е от няколко хиляди, това няма никакво значение. Всички твърдят, че Русия е малка икономика в сравнение със САЩ и Китай. Но и това, според мен, не е така. Ще ви дам такъв пример. САЩ имат огромен дълг. Само федералният дълг е над 40 трилиона долара, а общият дълг е над 100 трилиона долара. Китай също има огромен дълг. Русия обаче е с дълг от само 17% от брутния вътрешен продукт. Дългът на Китай също е много голям. Той е по-скоро на различните провинции и корпорации, но това засяга Китай като цяло. Този дълг нараства много бързо през последните години“, коментира той.

„Русия е много самостоятелна държава. Това се видя и с войната в Украйна. Тази война не само че не я отслаби, а точно обратното – Русия започна да разработва неща, които преди само купуваше. Русия направи фотолитографски машини за производство на микрочипове. При тях нанометрите са много – около 100 нанометра. Тайван и Южна Корея се борят за два нанометра в момента. Но при тежките ракети няма значение дали става дума за 100 нанометра или за два нанометра“, заяви проф. Нако Стефанов.

„Така че Русия е много самодостатъчна по отношение на храната, водата и ресурсите, докато нито САЩ, нито дори Китай са толкова самодостатъчни. От тази гледна точка тази самодостатъчност е особена сила, която я прави една от суперсилите. Затова не съм съгласен с мнението, че Русия е малка икономика и не представлява нищо. Това абсолютно не е вярно. Все пак тя има сериозно стопанство и сериозна икономика“, добави още той.



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