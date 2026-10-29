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Разминаване в машинните протоколи в 14 секции
  Тема: Избори

Разминаване в машинните протоколи в 14 секции

29 Октомври, 2026 21:11 549 2

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  • сиела норма

В четири области машините са отчели по-малко гласове от подписите и контролните разписки. РИК-овете в Хасково и Велико Търново заявяват, че разликите няма да променят изборните резултати

Разминаване в машинните протоколи в 14 секции - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разминаване между броя на подписите в избирателните списъци и отчетените от машините гласове е установено в 14 секции в Хасково, Велико Търново, Габрово и Видин след първия тур на изборите. В машинните протоколи са посочени по-малко гласове от броя на подписите и контролните разписки.

В Хасковско проблемът е установен в 7 от общо 350 секции, в които се е гласувало машинно. В пет секции разликата е един глас, а в две са отчетени по два гласа по-малко. Тези гласове не са отразени в протоколите, генерирани от машините.

„Това по никакъв начин няма да повлияе на резултатите. Това нещо се установи, когато започнахме приемането на изборните книжа, и се установи, че положените подписи на брой гласували, когато се извади от машината, не съвпадаха“, заяви Ина Вескова, председател на РИК – Хасково.

Три секции с разлика във Велико Търново

Във Велико Търново разминаването е установено в три секции в нощта след изборния ден. Във всяка от тях в избирателните списъци има по един подпис повече от отчетените в машинните протоколи гласове.

РИК – Велико Търново е приела секциите при сработили контроли и е признала данните, отчетени от машините. „Взехме изрично решение да приемем тези секции със сработили контроли и признахме това, което е отчетено от машината, въпреки че в избирателните списъци имаха един подпис повече“, коментира председателят на комисията Христо Денев.

По думите му от над 44 000 гласа във Велико Търново три са неотчетени – по един от всяка от трите машини. „Тепърва се правят анализи върху това, което са отчели машините, и се подготвят за втория тур, за да бъдат раздадени“, допълни Денев.

Очаква се анализ преди балотажа

Останалите секции с установено разминаване са в Габрово и Видин, но за тях не са посочени допълнителни подробности. Според председателите на РИК в Хасково и Велико Търново установените разлики не променят изборните резултати.

Очаква се „Сиела Норма“ да анализира случая и да вземе отношение. Машините се подготвят за балотажа в неделя, като надеждата е причината за несъответствията да бъде изяснена и да има решение преди втория тур.

Източници: btvnovinite.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КАК МАШИНАТА ЩЕ ГРЕШИ?

    0 1 Отговор
    КАСОВИТЕ АПАРАТИ В МАГАЗИНИТЕ КАК НЕ ГРЕШАТ? КОМПЮТРИТЕ СЪЩО?

    21:59 29.10.2026

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