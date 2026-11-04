ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори

Централната избирателна комисия обяви Илияна Маринова Йотова за избрана за президент на Република България, а Кирил Александров Вълчев – за избран за вицепрезидент. Президентската двойка е получила 1 093 852 действителни гласа, а избирателната активност на 1 ноември към 20:00 часа е 28,67%.

Удостоверенията на избраните президент и вицепрезидент ще бъдат връчени на 11 ноември от 11:00 часа. Решението на ЦИК предстои да бъде обнародвано през тази седмица.

59 машини са преустановили работа

На заключителния брифинг на комисията машинното гласуване беше определено като успешно. Избирателите в страната и чужбина са имали възможност да гласуват с 11 902 машини. От тях 59 са преустановили работа – 31 на първия тур и 28 на втория, което представлява около 0,2% от общия брой устройства.

За първи път машинно се е гласувало на президентски избори в секциите с над 300 избиратели. Преди двата тура е извършена пълна профилактика и ремонт на машините, като от ЦИК отчетоха по-малко грешки в протоколите и рекордно бърза обработка на резултатите в страната и чужбина.

В около 250 секции не е имало видеоизлъчване, каквото законът изисква. Около 40 000 секции са определени като отличници и ще получат допълнително по 15 евро.

241 сигнала за нарушения

До ЦИК са постъпили общо 241 сигнала за двата тура. Най-много от тях са били свързани с нарушения на правилата за предизборна агитация и с огласяване на данни от социологически проучвания преди края на изборния ден.

„В рамките на две последователни седмици ЦИК успя да организира спокойни, бързи и честни избори“, заяви говорителят на комисията Стоянка Балова.

Право на глас са имали близо 6 590 000 български граждани, като близо 48 000 души са гласували за първи път. Разкрити са били 12 683 секционни избирателни комисии.

От ЦИК обмислят до следващите местни избори да изработят допълнителни методически указания за сгъването на машинните разписки, така че да не се разкрива тайната на вота.

Източници: bntnews.bg