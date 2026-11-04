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ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
  Тема: Избори

ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори

4 Ноември, 2026 12:37 455 13

  • илиана йотова-
  • кирил вълчев-
  • цик-
  • президентски избори-
  • машинно гласуване

Президентската двойка е получила 1 093 852 действителни гласа. Удостоверенията на избраните президент и вицепрезидент ще бъдат връчени на 11 ноември

ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обяви Илияна Маринова Йотова за избрана за президент на Република България, а Кирил Александров Вълчев – за избран за вицепрезидент. Президентската двойка е получила 1 093 852 действителни гласа, а избирателната активност на 1 ноември към 20:00 часа е 28,67%.

Удостоверенията на избраните президент и вицепрезидент ще бъдат връчени на 11 ноември от 11:00 часа. Решението на ЦИК предстои да бъде обнародвано през тази седмица.

59 машини са преустановили работа

На заключителния брифинг на комисията машинното гласуване беше определено като успешно. Избирателите в страната и чужбина са имали възможност да гласуват с 11 902 машини. От тях 59 са преустановили работа – 31 на първия тур и 28 на втория, което представлява около 0,2% от общия брой устройства.

За първи път машинно се е гласувало на президентски избори в секциите с над 300 избиратели. Преди двата тура е извършена пълна профилактика и ремонт на машините, като от ЦИК отчетоха по-малко грешки в протоколите и рекордно бърза обработка на резултатите в страната и чужбина.

В около 250 секции не е имало видеоизлъчване, каквото законът изисква. Около 40 000 секции са определени като отличници и ще получат допълнително по 15 евро.

241 сигнала за нарушения

До ЦИК са постъпили общо 241 сигнала за двата тура. Най-много от тях са били свързани с нарушения на правилата за предизборна агитация и с огласяване на данни от социологически проучвания преди края на изборния ден.

„В рамките на две последователни седмици ЦИК успя да организира спокойни, бързи и честни избори“, заяви говорителят на комисията Стоянка Балова.

Право на глас са имали близо 6 590 000 български граждани, като близо 48 000 души са гласували за първи път. Разкрити са били 12 683 секционни избирателни комисии.

От ЦИК обмислят до следващите местни избори да изработят допълнителни методически указания за сгъването на машинните разписки, така че да не се разкрива тайната на вота.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 2 Таа

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    Може да организира само една бърза пиеса за Берковската духова музика!

    12:42 04.11.2026

  • 3 честен ционист

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    Много работливи тия от ЦИК. «Мир! Труд! Май!»

    12:43 04.11.2026

  • 4 Малко

    1 0 Отговор
    Ала бала с машините и резултата е видим

    12:44 04.11.2026

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  • 7 1337

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    ЦИрК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори

    12:48 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Избирателите

    1 0 Отговор
    Ние, отвратените - не гласувахме за отвратителните

    12:59 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 1488

    1 0 Отговор
    ванга е казала, че само
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    13:04 04.11.2026

  • 13 1488

    1 0 Отговор
    ванга е казала, че само
    русKа жена ще оправи българия !

    13:04 04.11.2026

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