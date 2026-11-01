Въпреки проблем с машината Бойко Борисов гласува на балотажа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов успя да гласува на втория тур на президентските избори, въпреки че при упражняването на вота е имало проблеми с машината. След това той заяви пред журналисти, че не е водил разговори с Андрей Гюров.
„Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия, дори да е трудно, дори да има много забележки – трябва да гледаш напред. С Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа. Аз като гражданин на България подкрепих Гюров“, каза Борисов.
Той обясни подкрепата си с политическите си позиции и подчерта, че между него и Гюров не е имало предварителни разговори.
Борисов коментира и избирателната активност. По думите му хората не излизат да гласуват, защото на избори често гласуват срещу управлението. Той допълни, че на този вот е имало „доста различни предложения“, които не са били приети.
„При тази ниска избирателна активност, при тази непредставителност – много трудно ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Нещо като да избираш в коя отхидна шахта да се изкъпеш!!!
19:14 01.11.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #27
19:15 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 затвор заслужава
19:16 01.11.2026
7 Тоя господин където
19:17 01.11.2026
8 Тиква
19:18 01.11.2026
9 Гост
19:19 01.11.2026
10 Помак
19:21 01.11.2026
11 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #13
19:23 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "🦉🦉🦉🦉":Помните ли как Ви омайваше, че 86-та бил пионерче и го карали да манифестира на 1 май🤔
/тогава вече е бил служител в МВР/
Коментиран от #16
19:26 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Троянец
19:27 01.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":Помните ли как Ви омайваше , че при Виденов работил на черно, за да купува бебешка "Хумана" за дъщеричката си🤔
/ тя тогава вече е била на 13 години/
Коментиран от #23, #24
19:28 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оня с коня
19:29 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Тошко":БойКотирай Баща си.Ела-може да ти дам една супичка без пари-за Бог да прости ерберистанците.
19:31 01.11.2026
21 Цеца Бойлера
19:31 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":А помните ли Борисов: " По мое време бензина беше 1.20лв !"🤔
/май е имал предвид когато е бил 20 годишен/
19:38 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 дядо поп
19:42 01.11.2026
26 оня с коня
19:43 01.11.2026
27 Бай Яни
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И спря тока в кърджалийско. София да се готви за тежка зима,липса на парно и най малко 500 000 нови икономически пришълци огладнели.
19:45 01.11.2026
28 Фройд
19:46 01.11.2026