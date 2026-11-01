Въпреки проблем с машината Бойко Борисов гласува на балотажа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов успя да гласува на втория тур на президентските избори, въпреки че при упражняването на вота е имало проблеми с машината. След това той заяви пред журналисти, че не е водил разговори с Андрей Гюров.

„Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия, дори да е трудно, дори да има много забележки – трябва да гледаш напред. С Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа. Аз като гражданин на България подкрепих Гюров“, каза Борисов.

Той обясни подкрепата си с политическите си позиции и подчерта, че между него и Гюров не е имало предварителни разговори.

Борисов коментира и избирателната активност. По думите му хората не излизат да гласуват, защото на избори често гласуват срещу управлението. Той допълни, че на този вот е имало „доста различни предложения“, които не са били приети.

„При тази ниска избирателна активност, при тази непредставителност – много трудно ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Източници: novini.bg