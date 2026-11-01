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Въпреки проблем с машината Бойко Борисов гласува на балотажа
  Тема: Избори

Въпреки проблем с машината Бойко Борисов гласува на балотажа

1 Ноември, 2026 19:11 561 28

  • бойко борисов-
  • андрей гюров-
  • герб-
  • президентски избори-
  • машинно гласуване

Лидерът на ГЕРБ заяви, че не е имало разговори с Андрей Гюров и че го е подкрепил като гражданин

Въпреки проблем с машината Бойко Борисов гласува на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов успя да гласува на втория тур на президентските избори, въпреки че при упражняването на вота е имало проблеми с машината. След това той заяви пред журналисти, че не е водил разговори с Андрей Гюров.

„Аз съм десен човек, лидер съм на най-голямата дясна партия, дори да е трудно, дори да има много забележки – трябва да гледаш напред. С Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа. Аз като гражданин на България подкрепих Гюров“, каза Борисов.

Той обясни подкрепата си с политическите си позиции и подчерта, че между него и Гюров не е имало предварителни разговори.

Борисов коментира и избирателната активност. По думите му хората не излизат да гласуват, защото на избори често гласуват срещу управлението. Той допълни, че на този вот е имало „доста различни предложения“, които не са били приети.

„При тази ниска избирателна активност, при тази непредставителност – много трудно ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    11 2 Отговор
    Няма да коментирам предпочитания, само ще кажа, че още трудно смилам за какви креатури ни се налага да гласуваме!!!
    Нещо като да избираш в коя отхидна шахта да се изкъпеш!!!

    19:14 01.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Бойко повреди машината.

    Коментиран от #27

    19:15 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 затвор заслужава

    11 6 Отговор
    Това е индвида на снимката който унищожи и окраде държавата и народа , и изгони над 1.5 мил. млади !!

    19:16 01.11.2026

  • 7 Тоя господин където

    7 2 Отговор
    Иде все проблеми !?. Време му е да иде на топло ……..

    19:17 01.11.2026

  • 8 Тиква

    8 2 Отговор
    Мутра, гласува за продажника и предател,нищо ново,

    19:18 01.11.2026

  • 9 Гост

    7 0 Отговор
    Най-голямата дясна партия се оказа и най-крадливата

    19:19 01.11.2026

  • 10 Помак

    3 9 Отговор
    Бойко ще си мечтаем за твоите първи години власт (не за тандема с Ено прсе!) кадето имаше рет, дисциплина и ясни правила

    19:21 01.11.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    8 1 Отговор
    БорисОF не лъже единствено когато го питат как се казва❗

    Коментиран от #13

    19:23 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "🦉🦉🦉🦉":

    Помните ли как Ви омайваше, че 86-та бил пионерче и го карали да манифестира на 1 май🤔
    /тогава вече е бил служител в МВР/

    Коментиран от #16

    19:26 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Троянец

    8 0 Отговор
    Ха ха ха сглобката на крадците умря!Тикво закривай ОПГ-то!Честито на Истинските БЪЛГАРИ!

    19:27 01.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":

    Помните ли как Ви омайваше , че при Виденов работил на черно, за да купува бебешка "Хумана" за дъщеричката си🤔
    / тя тогава вече е била на 13 години/

    Коментиран от #23, #24

    19:28 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    4 0 Отговор
    Бойко "Мадуровеца"-гръмна.Няма алъж-вериж с хартия!Тиквата умря за винаги!

    19:29 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тошко":

    БойКотирай Баща си.Ела-може да ти дам една супичка без пари-за Бог да прости ерберистанците.

    19:31 01.11.2026

  • 21 Цеца Бойлера

    1 0 Отговор
    Лекето и Ченето да изчезнат!Сега!

    19:31 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    А помните ли Борисов: " По мое време бензина беше 1.20лв !"🤔
    /май е имал предвид когато е бил 20 годишен/

    19:38 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дядо поп

    1 0 Отговор
    Мале , мале , на този и машините не му имат вяра.

    19:42 01.11.2026

  • 26 оня с коня

    1 0 Отговор
    ГЕРБ са партийка с отпаднала необходимост.ПП/ДБ,ДПС и тем подобни патерици-също.САМОРАЗПУСКАЙТЕ се мишки.Ако ли не-НИЕ ще Ви разпуснем.

    19:43 01.11.2026

  • 27 Бай Яни

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И спря тока в кърджалийско. София да се готви за тежка зима,липса на парно и най малко 500 000 нови икономически пришълци огладнели.

    19:45 01.11.2026

  • 28 Фройд

    0 0 Отговор
    Така е , не му върви напоследък. Горкият, даже и магаре вече няма.

    19:46 01.11.2026

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