Сниман QR код направи вота на програмист недействителен

Вотът на избирател в Хасково е обявен за недействителен, след като той е заснел с телефон QR кода на бюлетината си. Случаят е станал в секция 34, а младият мъж се е върнал специално от София, за да упражни правото си на глас.
По думите на Елица Войникова избирателят е обяснил, че е програмист и е решил да снима кода от любопитство. „Момчето ни каза, че е програмист и като види QR код, иска да го заснеме“, разказа тя пред БНТ.
Членовете на секционната избирателна комисия са забелязали снимането и са иззели бюлетината. След указание от Районната избирателна комисия тя е трябвало да бъде унищожена, а избирателят не е получил възможност да гласува втори път.
Защо не е разрешен повторен вот
Председателят на РИК-Хасково Ина Вескова обясни, че при заснет вот повторно гласуване не се допуска. „Ако бюлетината е недействителна заради заснет вот, не се допуска повторно гласуване“, каза тя.
Правилото е разписано и в указанията на Централната избирателна комисия. При показан или заснет вот бюлетината не се пуска в избирателната кутия, обявява се за недействителна и се унищожава. Избирателят не получава втора бюлетина и не се допуска повторно до гласуване.
И други проблеми с машинното гласуване
В Хасковско са регистрирани и няколко случая, при които избиратели са издърпали картата от машината, преди да чуят звуковия сигнал. Вотът им е бил отчетен, но устройството не е отпечатало контролна разписка. И при тези случаи избирателите не са получили право на повторно гласуване, тъй като след потвърждаване на избора той не може да бъде променян чрез нов вот.
Към 14:00 часа избирателната активност в Хасковско е била близо 19 процента. Гласувалите са били с 11 000 повече спрямо посоченото в репортажа сравнение. До края на изборния ден в областта не са отчетени други сериозни проблеми, съобщи БНТ.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маро
Коментиран от #2, #8, #9
19:06 01.11.2026
2 Софиянец
До коментар #1 от "Маро":Печели комбинация от три пръста с преопладаващ среден!
19:07 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
19:16 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Исторически парк
До коментар #1 от "Маро":Пий си хапчетата
19:18 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
19:23 01.11.2026
12 Питам само?!
До коментар #10 от "осраински":И какво общо има това с гласуването за ппезидент в България днес?!
19:24 01.11.2026
13 я само
19:33 01.11.2026