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Сниман QR код направи вота на програмист недействителен
  Тема: Избори

Сниман QR код направи вота на програмист недействителен

1 Ноември, 2026 19:04 714 13

  • избори 2026-
  • хасково-
  • заснет вот-
  • qr код-
  • машинно гласуване

Избирателят се е върнал от София, за да гласува, но е заснел бюлетината си в секция 34 в Хасково. РИК е указала да не бъде допускан до повторен вот

Сниман QR код направи вота на програмист недействителен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вотът на избирател в Хасково е обявен за недействителен, след като той е заснел с телефон QR кода на бюлетината си. Случаят е станал в секция 34, а младият мъж се е върнал специално от София, за да упражни правото си на глас.

По думите на Елица Войникова избирателят е обяснил, че е програмист и е решил да снима кода от любопитство. „Момчето ни каза, че е програмист и като види QR код, иска да го заснеме“, разказа тя пред БНТ.

Членовете на секционната избирателна комисия са забелязали снимането и са иззели бюлетината. След указание от Районната избирателна комисия тя е трябвало да бъде унищожена, а избирателят не е получил възможност да гласува втори път.

Защо не е разрешен повторен вот

Председателят на РИК-Хасково Ина Вескова обясни, че при заснет вот повторно гласуване не се допуска. „Ако бюлетината е недействителна заради заснет вот, не се допуска повторно гласуване“, каза тя.

Правилото е разписано и в указанията на Централната избирателна комисия. При показан или заснет вот бюлетината не се пуска в избирателната кутия, обявява се за недействителна и се унищожава. Избирателят не получава втора бюлетина и не се допуска повторно до гласуване.

И други проблеми с машинното гласуване

В Хасковско са регистрирани и няколко случая, при които избиратели са издърпали картата от машината, преди да чуят звуковия сигнал. Вотът им е бил отчетен, но устройството не е отпечатало контролна разписка. И при тези случаи избирателите не са получили право на повторно гласуване, тъй като след потвърждаване на избора той не може да бъде променян чрез нов вот.

Към 14:00 часа избирателната активност в Хасковско е била близо 19 процента. Гласувалите са били с 11 000 повече спрямо посоченото в репортажа сравнение. До края на изборния ден в областта не са отчетени други сериозни проблеми, съобщи БНТ.

Източници: bntnews.bg


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маро

    5 11 Отговор
    Гюров печели.

    Коментиран от #2, #8, #9

    19:06 01.11.2026

  • 2 Софиянец

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Маро":

    Печели комбинация от три пръста с преопладаващ среден!

    19:07 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    Ако просто беше скрил телефона в джоба си като всеки етнос, нямаше да има проблем.

    19:16 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маро":

    Пий си хапчетата

    19:18 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    1 1 Отговор
    Който и да спечели, той НЕ Е ПРЕЗИДЕНТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ при такъв нисък процент гласуващи.

    19:23 01.11.2026

  • 12 Питам само?!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    И какво общо има това с гласуването за ппезидент в България днес?!

    19:24 01.11.2026

  • 13 я само

    0 0 Отговор
    да питам как ще си проверя бюлетината че не сменена???? и как се разбра че съм я снимал като нетрябва да ме гледат какво правя на машинита

    19:33 01.11.2026

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