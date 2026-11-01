Сниман QR код направи вота на програмист недействителен

Вотът на избирател в Хасково е обявен за недействителен, след като той е заснел с телефон QR кода на бюлетината си. Случаят е станал в секция 34, а младият мъж се е върнал специално от София, за да упражни правото си на глас.

По думите на Елица Войникова избирателят е обяснил, че е програмист и е решил да снима кода от любопитство. „Момчето ни каза, че е програмист и като види QR код, иска да го заснеме“, разказа тя пред БНТ.

Членовете на секционната избирателна комисия са забелязали снимането и са иззели бюлетината. След указание от Районната избирателна комисия тя е трябвало да бъде унищожена, а избирателят не е получил възможност да гласува втори път.

Защо не е разрешен повторен вот

Председателят на РИК-Хасково Ина Вескова обясни, че при заснет вот повторно гласуване не се допуска. „Ако бюлетината е недействителна заради заснет вот, не се допуска повторно гласуване“, каза тя.

Правилото е разписано и в указанията на Централната избирателна комисия. При показан или заснет вот бюлетината не се пуска в избирателната кутия, обявява се за недействителна и се унищожава. Избирателят не получава втора бюлетина и не се допуска повторно до гласуване.

И други проблеми с машинното гласуване

В Хасковско са регистрирани и няколко случая, при които избиратели са издърпали картата от машината, преди да чуят звуковия сигнал. Вотът им е бил отчетен, но устройството не е отпечатало контролна разписка. И при тези случаи избирателите не са получили право на повторно гласуване, тъй като след потвърждаване на избора той не може да бъде променян чрез нов вот.

Към 14:00 часа избирателната активност в Хасковско е била близо 19 процента. Гласувалите са били с 11 000 повече спрямо посоченото в репортажа сравнение. До края на изборния ден в областта не са отчетени други сериозни проблеми, съобщи БНТ.

Източници: bntnews.bg