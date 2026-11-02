Пенева, CIK: Машинното гласуване улесни секционните комисии

Машинното гласуване е улеснило значително работата на секционните избирателни комисии, особено при отчитането на гласовете. Това заяви Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, която оцени изборния процес като спокоен и без съществени проблеми.
По думите ѝ протоколите са били приемани бързо, а в понеделник сутринта са били обработени почти 100% от тях. Пенева поздрави десетките хиляди членове на секционните комисии и останалите нива на изборната администрация.„Протоколите бяха приети бързо, което означава не само, че машинното гласуване е сработило, но и че не е имало някакви значими грешки и проблеми“, заяви Пенева.
Тя посочи, че членовете на комисиите са били по местата си в 7:00 часа след 13-часов работен ден. Според нея организацията е осигурила нормален изборен процес за втора поредна седмица.
Отчитането на гласовете е било по-лесно
Пенева заяви, че машинното гласуване облекчава най-вече работата при отчитането на резултатите. Тя отбеляза, че в секциите с над 300 избиратели този етап е преминал без проблеми, като при необходимост членовете на комисиите са давали помощ и обяснения на гласоподавателите при запазване на тайната на вота.„С въвеждането на машинното гласуване тяхната работа се облекчава неимоверно. Видяхте колко е лесен начинът на отчитане на гласовете“, каза тя.
В изборния ден Пенева е посетила секции в ромски общности в Столипиново, Ихтиман и Самоков. Тя заяви, че не е видяла хора, които са искали да гласуват, но не са успели да упражнят правото си на вот.
Ниска активност в секции в Самоков и Ихтиман
По отношение на съмненията за контролиран вот Пенева посочи личните си наблюдения за много ниска избирателна активност, макар и малко по-висока спрямо предходния тур.
Като пример тя даде три секции в Самоков, в които общо са регистрирани над 2000 избиратели. На предходния тур там са гласували 36 души, докато на 1 ноември броят им е бил около 100.
Пенева заяви, че подобна е била ситуацията и в Ихтиман. Тя припомни, че през юли и ноември 2021 г., когато в тези секции отново е имало изцяло машинно гласуване, са гласували по 500-600 души във всяка секция.„Не машините са били причината хората да не се разходят в дъждовния ден“, каза Пенева.
По думите ѝ разговорите с представители на местните общности са показали липса на мотивация за участие във вота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победа
Коментиран от #8
08:24 02.11.2026
2 1337
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08:25 02.11.2026
3 Пич
Коментиран от #6, #21
08:25 02.11.2026
4 😭😭😭
08:26 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 баи ставриб
08:29 02.11.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Победа":Както е казал Ленин през 1917 г " Вся власть советам" Нека се пукат душите черни . И президент и премиер са наши, от добрата страна.
Коментиран от #27
08:33 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Подозрителен
Коментиран от #17
08:36 02.11.2026
12 Майора
Коментиран от #34
08:38 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хартия
08:39 02.11.2026
15 Разочарован
08:40 02.11.2026
16 Да попитам
Коментиран от #29
08:40 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 123
Коментиран от #22
08:41 02.11.2026
20 Пророк
08:42 02.11.2026
21 Чип
До коментар #3 от "Пич":Викаш дручко си е Бай - Цено ,да надписва ,,стъпка,по стъпка",хартиените бюлитини...
Коментиран от #28
08:43 02.11.2026
22 Альооо
До коментар #19 от "123":Тези хора не са се събрали случайно около машината. Те са представители на различните политически партии и коалиции, които имат право на участие в СИК. Присъствието им е част от контрола върху изборния процес – да има прозрачност, взаимно наблюдение и да се предотвратят манипулации. Не са там, за да натискат копчета вместо теб, а за да следят законността на изборите. Въпросът не е колко души стоят около машината, а дали гарантират честен вот.
Коментиран от #37
08:44 02.11.2026
23 Кой да знае
До коментар #18 от "Не съм маймуна":Ниската избирателна активност не е причинена от машинното гласуване, а от недоверието, апатията и разочарованието на избирателите. Машината не пречи на никого да гласува – тя е просто начин за подаване на вота. Да обвиняваме технологията за политическите проблеми е удобно, но несъстоятелно.
08:46 02.11.2026
24 Това е
08:47 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Питане
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Слизаш ли от Балкана, или вече окупираш някой впечатляващ апартамент в центъра на София изгонвайки собствениците ???
Коментиран от #32
08:53 02.11.2026
28 Пич
До коментар #21 от "Чип":Въпроса ти е много наивен!!!
Защо все трябва да ви обяснявам като на учениците бе...?! Голямата измама стана на първия тур!!! Па и ви го обясних, и пак не вдявате!!!
Ти наистина ли мислиш, че Йотова и Гюров бяха най достойните финалисти...?!
Коментиран от #30
08:57 02.11.2026
29 Другарю,
До коментар #16 от "Да попитам":СИК и ВИС бяха рожби НА, И отгледани от другарят Андрей Луканов !
Сутрин, обед и вечер ГИНКОБИЛОБА . Понял ???
Може и да ти помогне.
А Боко е с ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА ИЗДАДЕНА МУ ОТ БКП - КАТО ТВОЯТА !!!
09:00 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пич
До коментар #30 от "Чип":Ок., прощавай!
09:09 02.11.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Питане":Първо тичам да превзема някоя мандра, щото капиталистите направиха цените на кашкавала такава, че му забравих вкуса.
09:13 02.11.2026
33 Улесни
09:15 02.11.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Майора":Я да те питам, кой докара машините в България? Не беше ли вашият Кирил Петков, който после попита Нинова, дали иска кодовете, за да си прибави малко гласове. Много къса памет имате.
09:39 02.11.2026
35 Хаха
Предполагам повечето тук са гласували! Машината какво пуска - отрязък с имената на избраните кандидати! Всеки е грамотен да ги прочете, да види дали са избраните от него, сгъва отрязъка, удрят му печат и го слага вхурната! Улеснение е, че машината на секундата след изборния ден съставя пронокола, но комисията брои отрязъците по стария начин и сравнява данните от машината за евентуални разминавания и го подписва на база отрязъците, но не вярвам някъде да има разминавания!
09:40 02.11.2026
36 Анонимен
09:42 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Некой си
09:54 02.11.2026