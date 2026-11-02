Пенева, CIK: Машинното гласуване улесни секционните комисии

Машинното гласуване е улеснило значително работата на секционните избирателни комисии, особено при отчитането на гласовете. Това заяви Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, която оцени изборния процес като спокоен и без съществени проблеми.

По думите ѝ протоколите са били приемани бързо, а в понеделник сутринта са били обработени почти 100% от тях. Пенева поздрави десетките хиляди членове на секционните комисии и останалите нива на изборната администрация.

„Протоколите бяха приети бързо, което означава не само, че машинното гласуване е сработило, но и че не е имало някакви значими грешки и проблеми“, заяви Пенева.

Тя посочи, че членовете на комисиите са били по местата си в 7:00 часа след 13-часов работен ден. Според нея организацията е осигурила нормален изборен процес за втора поредна седмица.

Отчитането на гласовете е било по-лесно

Пенева заяви, че машинното гласуване облекчава най-вече работата при отчитането на резултатите. Тя отбеляза, че в секциите с над 300 избиратели този етап е преминал без проблеми, като при необходимост членовете на комисиите са давали помощ и обяснения на гласоподавателите при запазване на тайната на вота.

„С въвеждането на машинното гласуване тяхната работа се облекчава неимоверно. Видяхте колко е лесен начинът на отчитане на гласовете“, каза тя.

В изборния ден Пенева е посетила секции в ромски общности в Столипиново, Ихтиман и Самоков. Тя заяви, че не е видяла хора, които са искали да гласуват, но не са успели да упражнят правото си на вот.

Ниска активност в секции в Самоков и Ихтиман

По отношение на съмненията за контролиран вот Пенева посочи личните си наблюдения за много ниска избирателна активност, макар и малко по-висока спрямо предходния тур.

Като пример тя даде три секции в Самоков, в които общо са регистрирани над 2000 избиратели. На предходния тур там са гласували 36 души, докато на 1 ноември броят им е бил около 100.

Пенева заяви, че подобна е била ситуацията и в Ихтиман. Тя припомни, че през юли и ноември 2021 г., когато в тези секции отново е имало изцяло машинно гласуване, са гласували по 500-600 души във всяка секция.

„Не машините са били причината хората да не се разходят в дъждовния ден“, каза Пенева.

По думите ѝ разговорите с представители на местните общности са показали липса на мотивация за участие във вота.