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Пенева, CIK: Машинното гласуване улесни секционните комисии
  Тема: Избори

Пенева, CIK: Машинното гласуване улесни секционните комисии

2 Ноември, 2026 08:22 642 38

  • машинно гласуване-
  • цветелина пенева-
  • секционни комисии-
  • избори-
  • цик

Според Обществения съвет към ЦИК протоколите са били приети бързо, а почти всички са обработени още в понеделник сутринта

Пенева, CIK: Машинното гласуване улесни секционните комисии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Машинното гласуване е улеснило значително работата на секционните избирателни комисии, особено при отчитането на гласовете. Това заяви Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, която оцени изборния процес като спокоен и без съществени проблеми.

По думите ѝ протоколите са били приемани бързо, а в понеделник сутринта са били обработени почти 100% от тях. Пенева поздрави десетките хиляди членове на секционните комисии и останалите нива на изборната администрация.

„Протоколите бяха приети бързо, което означава не само, че машинното гласуване е сработило, но и че не е имало някакви значими грешки и проблеми“, заяви Пенева.

Тя посочи, че членовете на комисиите са били по местата си в 7:00 часа след 13-часов работен ден. Според нея организацията е осигурила нормален изборен процес за втора поредна седмица.

Отчитането на гласовете е било по-лесно

Пенева заяви, че машинното гласуване облекчава най-вече работата при отчитането на резултатите. Тя отбеляза, че в секциите с над 300 избиратели този етап е преминал без проблеми, като при необходимост членовете на комисиите са давали помощ и обяснения на гласоподавателите при запазване на тайната на вота.

„С въвеждането на машинното гласуване тяхната работа се облекчава неимоверно. Видяхте колко е лесен начинът на отчитане на гласовете“, каза тя.

В изборния ден Пенева е посетила секции в ромски общности в Столипиново, Ихтиман и Самоков. Тя заяви, че не е видяла хора, които са искали да гласуват, но не са успели да упражнят правото си на вот.

Ниска активност в секции в Самоков и Ихтиман

По отношение на съмненията за контролиран вот Пенева посочи личните си наблюдения за много ниска избирателна активност, макар и малко по-висока спрямо предходния тур.

Като пример тя даде три секции в Самоков, в които общо са регистрирани над 2000 избиратели. На предходния тур там са гласували 36 души, докато на 1 ноември броят им е бил около 100.

Пенева заяви, че подобна е била ситуацията и в Ихтиман. Тя припомни, че през юли и ноември 2021 г., когато в тези секции отново е имало изцяло машинно гласуване, са гласували по 500-600 души във всяка секция.

„Не машините са били причината хората да не се разходят в дъждовния ден“, каза Пенева.

По думите ѝ разговорите с представители на местните общности са показали липса на мотивация за участие във вота.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победа

    4 4 Отговор
    Президентът пак е наш. Пролетарии от всички страни съединявайте се!

    Коментиран от #8

    08:24 02.11.2026

  • 2 1337

    6 3 Отговор
    путин снощи е изпратил запитване към радев:
    "де се скриха тагарев, неински и поптодорова"

    предлага им безсрочна ваканция в сибир

    пакета включва:
    безплатна ел шокова терапия, вадене на зьбки
    с калашник, метличка с която да си ги сьбират
    и специално подбран чай

    08:25 02.11.2026

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Трънки!!! Предвидих по точно от Нострадамус, какво ще се случи на тези избори със задължителните машини, стъпка по стъпка, и се случи точно както го предвидих стъпка по стъпка!!!

    Коментиран от #6, #21

    08:25 02.11.2026

  • 4 😭😭😭

    8 4 Отговор
    Честит ни неокомунизъм, българи !!!

    08:26 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 баи ставриб

    7 3 Отговор
    машинките на мадуро златна кокошка за някои

    08:29 02.11.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Победа":

    Както е казал Ленин през 1917 г " Вся власть советам" Нека се пукат душите черни . И президент и премиер са наши, от добрата страна.

    Коментиран от #27

    08:33 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Подозрителен

    4 6 Отговор
    В ЦИК мнозинството са от Прогресивта България, фалшифицираха си избора, както 15 г. Бойко Борисов правеше.

    Коментиран от #17

    08:36 02.11.2026

  • 12 Майора

    6 5 Отговор
    Точно машините са проблема Пенева , защото това са машините на Мадуро! Никъде в Европа н се гласува с машини! Не случайно ВС на Германия отрече машинното гласуван заради фалшификации ,но Бай Ганьо “ Едно си баба знае , едно си баба бае”!

    Коментиран от #34

    08:38 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хартия

    4 5 Отговор
    Пенсионерът Константинов вече няма да плаче за хартиените бюлетини. Мъка! Мъка! Мъка

    08:39 02.11.2026

  • 15 Разочарован

    4 7 Отговор
    Не мога да скрия разочарованието си от този резултат. Не смятам, че победата на Илияна Йотова е посоката, от която България има нужда в този момент. Притеснява ме как ще се отразят нейните позиции върху външната политика, отношенията ни с Европа и подкрепата за Украйна. Надявах се на различен избор и на по-ясна проевропейска посока. Уважавам демократичния вот, но това не означава, че трябва да съм съгласен с резултата. България има нужда от стабилност, сигурност и европейско бъдеще.

    08:40 02.11.2026

  • 16 Да попитам

    5 1 Отговор
    Това СИК както сте го написали, мутроотдела на Боко Тиквата ли е ?

    Коментиран от #29

    08:40 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 123

    1 2 Отговор
    Да намалят с 1/2 броя в комисията ! За една машина, на която сам се оправям - наредили се 6 души зад масата по (не знам, 100 ли, 200 евро ли?) им дават на калпак от данъците ни!

    Коментиран от #22

    08:41 02.11.2026

  • 20 Пророк

    7 1 Отговор
    Червената ОЛИГАРХИЯ отрочета на бившата ДС спечели изборите! Д..е да ви е яко! Сега ще ви свалат кожите ...

    08:42 02.11.2026

  • 21 Чип

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Викаш дручко си е Бай - Цено ,да надписва ,,стъпка,по стъпка",хартиените бюлитини...

    Коментиран от #28

    08:43 02.11.2026

  • 22 Альооо

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "123":

    Тези хора не са се събрали случайно около машината. Те са представители на различните политически партии и коалиции, които имат право на участие в СИК. Присъствието им е част от контрола върху изборния процес – да има прозрачност, взаимно наблюдение и да се предотвратят манипулации. Не са там, за да натискат копчета вместо теб, а за да следят законността на изборите. Въпросът не е колко души стоят около машината, а дали гарантират честен вот.

    Коментиран от #37

    08:44 02.11.2026

  • 23 Кой да знае

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Не съм маймуна":

    Ниската избирателна активност не е причинена от машинното гласуване, а от недоверието, апатията и разочарованието на избирателите. Машината не пречи на никого да гласува – тя е просто начин за подаване на вота. Да обвиняваме технологията за политическите проблеми е удобно, но несъстоятелно.

    08:46 02.11.2026

  • 24 Това е

    3 1 Отговор
    Тежък удар за фашистката хунта в Киев.

    08:47 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Слизаш ли от Балкана, или вече окупираш някой впечатляващ апартамент в центъра на София изгонвайки собствениците ???

    Коментиран от #32

    08:53 02.11.2026

  • 28 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Чип":

    Въпроса ти е много наивен!!!
    Защо все трябва да ви обяснявам като на учениците бе...?! Голямата измама стана на първия тур!!! Па и ви го обясних, и пак не вдявате!!!
    Ти наистина ли мислиш, че Йотова и Гюров бяха най достойните финалисти...?!

    Коментиран от #30

    08:57 02.11.2026

  • 29 Другарю,

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да попитам":

    СИК и ВИС бяха рожби НА, И отгледани от другарят Андрей Луканов !
    Сутрин, обед и вечер ГИНКОБИЛОБА . Понял ???
    Може и да ти помогне.
    А Боко е с ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА ИЗДАДЕНА МУ ОТ БКП - КАТО ТВОЯТА !!!

    09:00 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чип":

    Ок., прощавай!

    09:09 02.11.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Питане":

    Първо тичам да превзема някоя мандра, щото капиталистите направиха цените на кашкавала такава, че му забравих вкуса.

    09:13 02.11.2026

  • 33 Улесни

    3 1 Отговор
    подслушването на вота на ниска честота за да се знае кого първи да ваксинират после. Аз и много други не гласуваха заради сипсата на хартиени бюлетини.

    09:15 02.11.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Я да те питам, кой докара машините в България? Не беше ли вашият Кирил Петков, който после попита Нинова, дали иска кодовете, за да си прибави малко гласове. Много къса памет имате.

    09:39 02.11.2026

  • 35 Хаха

    0 1 Отговор
    Абсолютно некоректно внушение, че изборите са едва ли не "машинни"!
    Предполагам повечето тук са гласували! Машината какво пуска - отрязък с имената на избраните кандидати! Всеки е грамотен да ги прочете, да види дали са избраните от него, сгъва отрязъка, удрят му печат и го слага вхурната! Улеснение е, че машината на секундата след изборния ден съставя пронокола, но комисията брои отрязъците по стария начин и сравнява данните от машината за евентуални разминавания и го подписва на база отрязъците, но не вярвам някъде да има разминавания!

    09:40 02.11.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мадуровките улесниха назначаването на Драгойчева ВЪРНАХМЕ СЕ 80 ГОДИНИ НАЗАДВИЖ В ЕВРОПА ГОСПОЖО ТУК Е ЕВРОПА ИЛИ ВЕЧЕ СМЕ 16 РЕПУБЛИКА

    09:42 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Некой си

    0 0 Отговор
    Светле, какво е CIK, ма?

    09:54 02.11.2026

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