Подготвят секциите за балотажа на 1 ноември

Започна доставянето на изборните книжа и материалите за балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Подготовката на секциите се извършва преди вота, като гласуването отново ще бъде машинно.

Във всяка избирателна секция ще има и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани при технически проблем или отказ на машината, така че гласуването да продължи и при неизправност на устройството.

Ден за размисъл преди балотажа

Събота ще бъде ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена. Кандидатите и политическите формации нямат право да водят предизборна кампания в този ден.

Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа. Секциите ще приемат избиратели до 20:00 часа, освен ако пред тях все още има чакащи хора. В такъв случай гласуването може да продължи и след обявения край на изборния ден.

Правилата за началото и края на гласуването са същите като на първия тур. Подготовката на изборните помещения и разпределянето на материалите трябва да приключат преди отварянето на секциите в неделя.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg