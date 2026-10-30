Подготвят секциите за балотажа на 1 ноември

Започна доставянето на изборните книжа и материалите за балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Подготовката на секциите се извършва преди вота, като гласуването отново ще бъде машинно.
Във всяка избирателна секция ще има и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани при технически проблем или отказ на машината, така че гласуването да продължи и при неизправност на устройството.
Ден за размисъл преди балотажа
Събота ще бъде ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена. Кандидатите и политическите формации нямат право да водят предизборна кампания в този ден.
Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа. Секциите ще приемат избиратели до 20:00 часа, освен ако пред тях все още има чакащи хора. В такъв случай гласуването може да продължи и след обявения край на изборния ден.
Правилата за началото и края на гласуването са същите като на първия тур. Подготовката на изборните помещения и разпределянето на материалите трябва да приключат преди отварянето на секциите в неделя.
Източници: novini.bg, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лявата топка на Племенния Вожд
Коментиран от #5
07:18 30.10.2026
2 влък
07:18 30.10.2026
3 кастроли
07:20 30.10.2026
4 Ако спечели баронесата
С еднопосочен билет на кораблик през Черно море на безсрочна почивка в Сочи.
07:22 30.10.2026
5 Оракулът от Столипиново
До коментар #1 от "Лявата топка на Племенния Вожд":Така е. Нашето момче ще загуби.
07:22 30.10.2026
6 в кратце
07:28 30.10.2026
7 Жайме
07:29 30.10.2026