Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Подготвят секциите за балотажа на 1 ноември
  Тема: Избори

Подготвят секциите за балотажа на 1 ноември

30 Октомври, 2026 07:16 371 7

  • балотаж-
  • президентски избори-
  • изборни секции-
  • машинно гласуване-
  • хартиени бюлетини

Доставянето на изборните книжа и материалите вече започна. Във всички секции ще има и хартиени бюлетини при проблем с машината

Подготвят секциите за балотажа на 1 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започна доставянето на изборните книжа и материалите за балотажа на президентските избори, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Подготовката на секциите се извършва преди вота, като гласуването отново ще бъде машинно.

Във всяка избирателна секция ще има и хартиени бюлетини. Те ще могат да бъдат използвани при технически проблем или отказ на машината, така че гласуването да продължи и при неизправност на устройството.

Ден за размисъл преди балотажа

Събота ще бъде ден за размисъл, в който предизборната агитация е забранена. Кандидатите и политическите формации нямат право да водят предизборна кампания в този ден.

Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа. Секциите ще приемат избиратели до 20:00 часа, освен ако пред тях все още има чакащи хора. В такъв случай гласуването може да продължи и след обявения край на изборния ден.

Правилата за началото и края на гласуването са същите като на първия тур. Подготовката на изборните помещения и разпределянето на материалите трябва да приключат преди отварянето на секциите в неделя.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лявата топка на Племенния Вожд

    1 0 Отговор
    Чубака ще спечели. Казах.

    Коментиран от #5

    07:18 30.10.2026

  • 2 влък

    1 1 Отговор
    Подготвят секциите за балотажа през гаража.

    07:18 30.10.2026

  • 3 кастроли

    0 1 Отговор
    През гаража на каптажа,аз да ти кажа.

    07:20 30.10.2026

  • 4 Ако спечели баронесата

    2 1 Отговор
    Радев след балотажа отива на воаяжа.
    С еднопосочен билет на кораблик през Черно море на безсрочна почивка в Сочи.

    07:22 30.10.2026

  • 5 Оракулът от Столипиново

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лявата топка на Племенния Вожд":

    Така е. Нашето момче ще загуби.

    07:22 30.10.2026

  • 6 в кратце

    0 2 Отговор
    Ще спечели "Междузвездни войни".

    07:28 30.10.2026

  • 7 Жайме

    1 0 Отговор
    Време е да има и Двесталипиново.

    07:29 30.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове