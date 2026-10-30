Гюров и Йотова влизат във финален сблъсък за президент

Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат във финалната фаза на президентската кампания с разлика от 42 719 гласа между двете кандидатпрезидентски двойки. На първия тур на 25 октомври Йотова и Кирил Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.
Вотът се провежда при избирателна активност около 23%, което поставя допълнителен акцент върху мобилизацията на избирателите и върху гласовете на кандидатите, които не достигнаха до втория тур. Кампанията приключва на 30 октомври, а 31 октомври е ден за размисъл.
Дебатът остави различни оценки
Телевизионният дебат между Йотова и Гюров предизвика разнопосочни реакции. Журналистът Силвия Великова посочи като основен пропуск липсата на достатъчно разговор за това как двамата кандидати възнамеряват да използват правомощията на президентската институция.
Вместо това значителна част от разговора е преминала в спорове за войната в Украйна, отношенията с Русия, инфлацията и икономическите мерки. Според Великова личните нападки са започнали още в началото и са изместили конкретните отговори за бъдещата роля на държавния глава.
По нейната оценка Илияна Йотова е демонстрирала увереност и политически опит, докато Андрей Гюров на моменти е изглеждал по-неуверен и не е използвал пълноценно предоставеното му време. Великова не очаква дебатът да доведе до съществена промяна в избирателната активност, тъй като според нея той по-скоро е затвърдил вече съществуващите нагласи.
Бившият евродепутат и член на ВМРО Ангел Джамбазки оцени дебата по-положително. Той определи самия факт, че двамата кандидати са провели публичен сблъсък, като добра новина и го нарече „изненадващо цивилизован“ на фона на обичайния политически тон в България.
Според Джамбазки поведението на кандидатите е било очаквано – Йотова е демонстрирала политически опит и е опитвала да доминира разговора, а Гюров се е държал по-сдържано, но е показал по-малко опит в този формат. Той не посочи еднозначен победител, като отбеляза, че оценката зависи и от политическите убеждения на зрителите.
Решаващи могат да бъдат гласовете извън двата лагера
Джамбазки постави акцент върху това как Йотова и Гюров ще потърсят подкрепа извън традиционните си електорати. Сред ключовите групи той посочи избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“, които могат да се окажат важни за крайния резултат.
При първия тур третата позиция зае двойката на „Възраждане“ Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След нея се наредиха кандидатите на МЕЧ, „Величие“ и независимата двойка Иван Христанов – Стоянка Черкезова. Броят на тези гласове, както и решението на негласувалите на първия тур, ще определят дали преднината на Йотова ще се запази или ще бъде преодоляна.
До вота остава последният ден от кампанията. Двамата кандидати трябва да убедят избирателите не само с оценките си за актуалните политически теми, но и с конкретен отговор как ще упражняват президентските правомощия.
Източници: novini.bg, bntnews.bg, bgnes.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #59
08:25 30.10.2026
2 Макс
Коментиран от #11
08:26 30.10.2026
3 Челен сблъсък между
08:27 30.10.2026
4 Мнение
08:28 30.10.2026
5 лют пипер
08:29 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бъдещето е на младите!!!
Коментиран от #31
08:30 30.10.2026
8 Тошко
Коментиран от #16, #24
08:30 30.10.2026
9 Красимир Спасов
08:31 30.10.2026
10 Нова перспектива
Коментиран от #30
08:31 30.10.2026
11 С лъжите ви
До коментар #2 от "Макс":винаги сте ме отвращавали от ПП и ДБ! Няма толкова гнусна партия.
Коментиран от #34
08:32 30.10.2026
12 въпросче
08:33 30.10.2026
13 ПБ газят законите
08:33 30.10.2026
14 Милена
Визията и наративът на обиграната политически и медийно Йотова бяха като на президент, Гюров изглеждаше и говореше като счетоводител на средна компания.
Езикът на Гюров бе вдървен и той периодически си настъпваше езика защото той изпреварваше неговата мисъл. Опонентът на Йотова е лишен по принцип от зачатъци на някаква харизма. По-точно, никога не я е имал.
Коментиран от #20
08:33 30.10.2026
15 Йотова лъжеше така нагло
Лошо е да се подценява народа.
По конституция Йотова служи на народа, а не народът да служи на Йотова.
Коментиран от #19
08:34 30.10.2026
16 Макс
До коментар #8 от "Тошко":Ако имаш предвид наркобароните , питай Йотова .
08:34 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Митето
Марк Карни е канадски и британски икономист, банкер и политик.
Той е бил последователно във времето управляващ на Банката на Канада, управляващ на Банката на Англия, специален посланик на ООН по климата и финансите-занимавал се е със „зелената“ тематика. От 14 март 2025 г. премиер на Канада и лидер на Либералната партия на Канада. Марк Карни е първото лице, което не е от Великобритания и заема поста управляващ Банката на Англия. Марк Карни като рожба на deep state и има обширни връзки с Демократическата партия на САЩ /която в Америка я наричат Британската/. Марк Карни е близък с Джон Подеста, назначен от Джо Байдън на длъжност противоречив пазител на „черния фонд“ на демократите в размер на 375 млрд дол, който поддържа управляващата Либерална партия на Канада. Около Джон Подеста и неговия „черен фонд“ се навъртат Барак Обама и фамилията Клинтън. Накрая, в Марк Карни са намерени негови снимки с Гислейн Максуел, сътрудничката на Джефри Епщайн. Диана Фокс Карни, съпруга на Карни е британски икономист.
Накратко, Марк Карни е еманация на deep state, човек на Лондон и „активист“ на либералните глобалисти, чиято ценностна система е отлично позната от времената на Клинтън, Обама и Байдън. Разрушаване на националните държави и зелена улица за спекулативния банков капитал плюс разн
Коментиран от #23
08:36 30.10.2026
19 Не може да бъде
До коментар #15 от "Йотова лъжеше така нагло":А Радев смята, че сме диктатура под негова власт. Може да е преметнал Йотова итя да му вярва. Иначе не разбрах наглото и поведение на какво се дължи.
08:37 30.10.2026
20 Обективен
До коментар #14 от "Милена":Интересно е как увереното говорене вече се приема за политическа визия, а по-сдържаното поведение – за липса на качества. Политиката не е конкурс по актьорско майсторство, нито телевизионно състезание по харизма. Президентът не трябва да рецитира добре заучени реплики, а да мисли стратегически, да отстоява принципи и да предлага посока.
Опитът в публичното говорене е предимство, но не е доказателство за по-добра политика. А харизмата не се измерва с тембъра на гласа и броя на прекъсванията. Нека оценяваме аргументите, идеите и визията, а не сценичното присъствие. В крайна сметка България има нужда от държавническо мислене, не от добре режисиран спектакъл.
Коментиран от #46
08:37 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БОБИ
Коментиран от #29
08:38 30.10.2026
23 Митето
До коментар #18 от "Митето":...банков капитал плюс разнообразна „джендърска“ гарнитура.
Нашият Гюров с посочването на Марк Карни подсказа, че ако влезе на Дондуков-2 ще бъде аватар и слуга на либералния глобализъм.
Аз лично считам, че това ще бъде фатално за България, особено в наше време.
Коментиран от #63
08:38 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 чужденец
08:39 30.10.2026
26 И още...
08:39 30.10.2026
27 Стенли
Коментиран от #28, #37
08:40 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Димо
До коментар #10 от "Нова перспектива":Коя е новата преспектива? Дайте да дадем или да поливаме пустинята.
Коментиран от #49
08:45 30.10.2026
31 Гробар
До коментар #7 от "Бъдещето е на младите!!!":Фашизмът и войната нямат място в бъдещето на България. Така че Гюров сюткейс еърплейн Тексас.
Коментиран от #47
08:45 30.10.2026
32 Истината
Ще ни арестуват, ще ни бият, ще забранят свободата на словото... Не правя никаква разлика между лозунгите на Радев и на Коцето.
Правят се на отделни партии да ни прецакат.
08:51 30.10.2026
33 пътник
08:51 30.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гласува се за България
До коментар #28 от "Копейче, ти все гласуваш":лъжлива из....! Няма достоен човек да гласува за лъжци като вас.
Коментиран от #41, #43
08:56 30.10.2026
36 Имам ненавист
До коментар #34 от "Макс":към лъжци като ПП и ДБ. Някак си ми се виждат дъното и грешката на еволюцията. Изглеждате гнусно с лъжите ви.
Коментиран от #45
08:57 30.10.2026
37 Европеец
До коментар #27 от "Стенли":Съгласен съм с коментара ти..... В тоя дебат не видях моя кандидат за президент..... Йотова е по-малкото зло, но няма да гласувам за нея, за Гюро пък абсурд....
08:59 30.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 !!!?
Йотова през цялото време бълваше лъжи, които Гюров хладнокръвно и убедително ги опровергаваше !
Снощи целият български Народ разбра, че в президенството храни една нагла Лъжкиня !!!?
Коментиран от #40, #60
09:02 30.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Копейче,
До коментар #35 от "Гласува се за България":бъркаш си родините.
Русия не е България.
Коментиран от #42, #62
09:04 30.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Костадинче, бъркаш си родините
До коментар #35 от "Гласува се за България":Русия не е България.
Коментиран от #44
09:05 30.10.2026
44 Ами като не е
До коментар #43 от "Костадинче, бъркаш си родините":спрете да гнусите хората с лъжи. няма такава гнусна партия като ПП и ДБ. Само лъжи!
09:06 30.10.2026
45 Извинете,
До коментар #36 от "Имам ненавист":омразата, завистта и злобата ви заради ниския ви резултат не ни интересуват.
Коментиран от #48
09:06 30.10.2026
46 Милена
До коментар #20 от "Обективен":Точно така и браво, откри Америка! Визията за "по-добра политика" и на двамата бе пределно ясна и преди дебата, остана да видим какво е "публичното говорене, харизмата и сценичното присъствие".
Е, видяхме го! За теб личните качества без политиката може да не са критерий, но за плебса е. И ако личните качества ( на даден политик) са на ниво, плюс политиката която води, то това е сигурен начин за победа.
Коментиран от #56
09:07 30.10.2026
47 Прав сте
До коментар #31 от "Гробар":Затова руските фашисти и Коцевите нацисти нямат шанс..
09:08 30.10.2026
48 Омраза срещу лъжите на ПП и ДБ
До коментар #45 от "Извинете,":показва достойният човек, Лъжата е дъно в обществото и затова няма по гнусна партия от ПП и ДБ. Жалко и за гл... по форумите лъжещи и поизказващия с лъжите си това дъно ПП и ДБ.
09:09 30.10.2026
49 Извинете,
До коментар #30 от "Димо":дори Маша Захарова на седем водки не би казала подобна безсмислица.
09:10 30.10.2026
50 Империя ?
Коментиран от #54
09:12 30.10.2026
51 Ако спечели Йотова,
09:13 30.10.2026
52 Наркобаронесата
Коментиран от #64
09:15 30.10.2026
53 Чичовото
09:16 30.10.2026
54 Това !
До коментар #50 от "Империя ?":Сега Е Въпроса !
09:17 30.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 АБВ
Накрая превъзходстото ѝ беше смазващо...
ЙОТОВА показа, че е Е КЛАСИ НАД ГЮРОВ!
Като подготовка и присъствие Илияна Йотова ПРЕВЪЗХОЖДА Андрей Гюров МНОГОКРАТНО. Беше убедителна, спокойна, аргументирана, реактивна, владееща се, изпълни студиото с присъствие.
Андрей Гюров бе неподготвен, пелтечещ, объркан, нехаризматичен...
Дебатът се проведе на ниво и свърши своята работа - показа кой става за президент.
И двамата претенденти имаха възможност да изложат тезите си и да покажат пред избирателите качествата и възможностите си.
Коментиран от #66
09:24 30.10.2026
58 Социолозите изчислиха
Ако се разпредели сумата на броя на гласоподавателите, в другите европейски държави се пада най-много по 5 €.
В България за реклама и обработка на гласоподавателите са похарчени по 30 € на човек.
В задачата се пита кой прибра разликата от мъртвите души в списъците.
09:27 30.10.2026
59 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "провинциалист":А аз гласувам за иди Йотова в някоя историческа възсановка да изиграе себе си - неандерталка дружина ръководителка, обяснявайки на пионерчетата значението и ползата от червеният фоерверг произведен от крайцера Аврора
09:31 30.10.2026
60 С лъжите ви
До коментар #39 от "!!!?":отвращавате от тази гнусна партия ПП и ДБ!
09:34 30.10.2026
61 маймунското поведение на златарева
09:36 30.10.2026
62 Лъжите на ПП и ДБ
До коментар #41 от "Копейче,":гнусят хората. Партия на лъжата и измамата!
09:37 30.10.2026
63 Тоя па
До коментар #23 от "Митето":Гюров беше директор 5 години в Австрия на Volksbank банк. Не пиши неподготвен.
09:37 30.10.2026
64 Йотова
До коментар #52 от "Наркобаронесата":Аз само подписах ,срещу някой милион , а и той каза ,че повече няма да прави това
Коментиран от #65
09:39 30.10.2026
65 Лъжите на ПП и ДБ
До коментар #64 от "Йотова":отвращават хората!
09:40 30.10.2026
66 Йотова
До коментар #57 от "АБВ":Е как няма да съм убедителна ,наркосите са зад мен
09:41 30.10.2026