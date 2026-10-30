Гюров и Йотова влизат във финален сблъсък за президент

Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат във финалната фаза на президентската кампания с разлика от 42 719 гласа между двете кандидатпрезидентски двойки. На първия тур на 25 октомври Йотова и Кирил Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

Вотът се провежда при избирателна активност около 23%, което поставя допълнителен акцент върху мобилизацията на избирателите и върху гласовете на кандидатите, които не достигнаха до втория тур. Кампанията приключва на 30 октомври, а 31 октомври е ден за размисъл.

Дебатът остави различни оценки

Телевизионният дебат между Йотова и Гюров предизвика разнопосочни реакции. Журналистът Силвия Великова посочи като основен пропуск липсата на достатъчно разговор за това как двамата кандидати възнамеряват да използват правомощията на президентската институция.

Вместо това значителна част от разговора е преминала в спорове за войната в Украйна, отношенията с Русия, инфлацията и икономическите мерки. Според Великова личните нападки са започнали още в началото и са изместили конкретните отговори за бъдещата роля на държавния глава.

По нейната оценка Илияна Йотова е демонстрирала увереност и политически опит, докато Андрей Гюров на моменти е изглеждал по-неуверен и не е използвал пълноценно предоставеното му време. Великова не очаква дебатът да доведе до съществена промяна в избирателната активност, тъй като според нея той по-скоро е затвърдил вече съществуващите нагласи.

Бившият евродепутат и член на ВМРО Ангел Джамбазки оцени дебата по-положително. Той определи самия факт, че двамата кандидати са провели публичен сблъсък, като добра новина и го нарече „изненадващо цивилизован“ на фона на обичайния политически тон в България.

Според Джамбазки поведението на кандидатите е било очаквано – Йотова е демонстрирала политически опит и е опитвала да доминира разговора, а Гюров се е държал по-сдържано, но е показал по-малко опит в този формат. Той не посочи еднозначен победител, като отбеляза, че оценката зависи и от политическите убеждения на зрителите.

Решаващи могат да бъдат гласовете извън двата лагера

Джамбазки постави акцент върху това как Йотова и Гюров ще потърсят подкрепа извън традиционните си електорати. Сред ключовите групи той посочи избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“, които могат да се окажат важни за крайния резултат.

При първия тур третата позиция зае двойката на „Възраждане“ Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След нея се наредиха кандидатите на МЕЧ, „Величие“ и независимата двойка Иван Христанов – Стоянка Черкезова. Броят на тези гласове, както и решението на негласувалите на първия тур, ще определят дали преднината на Йотова ще се запази или ще бъде преодоляна.

До вота остава последният ден от кампанията. Двамата кандидати трябва да убедят избирателите не само с оценките си за актуалните политически теми, но и с конкретен отговор как ще упражняват президентските правомощия.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, bgnes.bg