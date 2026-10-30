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Гюров и Йотова влизат във финален сблъсък за президент
  Тема: Избори

Гюров и Йотова влизат във финален сблъсък за президент

30 Октомври, 2026 08:22 816 66

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • телевизионен дебат

Телевизионният дебат не промени еднозначно оценките за двамата кандидати, а решаваща може да се окаже подкрепата на избирателите, гласували за отпадналите претенденти

Гюров и Йотова влизат във финален сблъсък за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Андрей Гюров влизат във финалната фаза на президентската кампания с разлика от 42 719 гласа между двете кандидатпрезидентски двойки. На първия тур на 25 октомври Йотова и Кирил Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Балотажът е насрочен за 1 ноември.

Вотът се провежда при избирателна активност около 23%, което поставя допълнителен акцент върху мобилизацията на избирателите и върху гласовете на кандидатите, които не достигнаха до втория тур. Кампанията приключва на 30 октомври, а 31 октомври е ден за размисъл.

Дебатът остави различни оценки

Телевизионният дебат между Йотова и Гюров предизвика разнопосочни реакции. Журналистът Силвия Великова посочи като основен пропуск липсата на достатъчно разговор за това как двамата кандидати възнамеряват да използват правомощията на президентската институция.

Вместо това значителна част от разговора е преминала в спорове за войната в Украйна, отношенията с Русия, инфлацията и икономическите мерки. Според Великова личните нападки са започнали още в началото и са изместили конкретните отговори за бъдещата роля на държавния глава.

По нейната оценка Илияна Йотова е демонстрирала увереност и политически опит, докато Андрей Гюров на моменти е изглеждал по-неуверен и не е използвал пълноценно предоставеното му време. Великова не очаква дебатът да доведе до съществена промяна в избирателната активност, тъй като според нея той по-скоро е затвърдил вече съществуващите нагласи.

Бившият евродепутат и член на ВМРО Ангел Джамбазки оцени дебата по-положително. Той определи самия факт, че двамата кандидати са провели публичен сблъсък, като добра новина и го нарече „изненадващо цивилизован“ на фона на обичайния политически тон в България.

Според Джамбазки поведението на кандидатите е било очаквано – Йотова е демонстрирала политически опит и е опитвала да доминира разговора, а Гюров се е държал по-сдържано, но е показал по-малко опит в този формат. Той не посочи еднозначен победител, като отбеляза, че оценката зависи и от политическите убеждения на зрителите.

Решаващи могат да бъдат гласовете извън двата лагера

Джамбазки постави акцент върху това как Йотова и Гюров ще потърсят подкрепа извън традиционните си електорати. Сред ключовите групи той посочи избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“, които могат да се окажат важни за крайния резултат.

При първия тур третата позиция зае двойката на „Възраждане“ Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12,5% от гласовете. След нея се наредиха кандидатите на МЕЧ, „Величие“ и независимата двойка Иван Христанов – Стоянка Черкезова. Броят на тези гласове, както и решението на негласувалите на първия тур, ще определят дали преднината на Йотова ще се запази или ще бъде преодоляна.

До вота остава последният ден от кампанията. Двамата кандидати трябва да убедят избирателите не само с оценките си за актуалните политически теми, но и с конкретен отговор как ще упражняват президентските правомощия.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    15 14 Отговор
    Гласувам за Гюров в някоя историческа възстановка да играе башибозук.

    Коментиран от #59

    08:25 30.10.2026

  • 2 Макс

    10 14 Отговор
    Беше разпоредено освобождаването на двамата пеевски кмета, с една единствена цел , електората на ДПС да гласува за Йотова . Надявам се този електорат да покаже достатъчно зрялост и добра памет , за да не се подведе по скалъпени Радеви вълнения .

    Коментиран от #11

    08:26 30.10.2026

  • 3 Челен сблъсък между

    16 24 Отговор
    Европейското разумно бъдеще и Съветското мракобесно минало. Който иска да се върне в 19 век или при чекистите, да гласува за Йотова.

    08:27 30.10.2026

  • 4 Мнение

    14 28 Отговор
    Йотова е комунистическото минало, Гюров - Бъдещето.

    08:28 30.10.2026

  • 5 лют пипер

    5 2 Отговор
    МЕЧ,КлЕЧ И ПЕЧ. ПЛЮС СРИЧКАТА -КА.

    08:29 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бъдещето е на младите!!!

    12 8 Отговор
    Политическият опит е безспорно предимство, но не бива да го бъркаме с визия за бъдещето. Един дебат не се печели само с уверен тон, добре отработени реплики и умение да доминираш разговора. Важното е какви идеи предлагаш, какви решения защитаваш и дали носиш усещане за промяна. Понякога по-сдържаното поведение говори повече от демонстрацията на опит. България има нужда не само от познат политически стил, а и от нова перспектива, ясни принципи и поглед напред. В крайна сметка президентът трябва да гледа към бъдещето, а не само да разчита на миналото.

    Коментиран от #31

    08:30 30.10.2026

  • 8 Тошко

    17 10 Отговор
    Кой е спонсора на Гюров? Търговци на смърт!

    Коментиран от #16, #24

    08:30 30.10.2026

  • 9 Красимир Спасов

    18 10 Отговор
    Обзалагам се,че Йотова ще спечели с голяма разлика.

    08:31 30.10.2026

  • 10 Нова перспектива

    8 10 Отговор
    Опитът е ценен, но бъдещето изисква визия, смелост и нов подход. Не е важно кой говори по-уверено, а кой гледа по-далеч! България има нужда от нова перспектива.

    Коментиран от #30

    08:31 30.10.2026

  • 11 С лъжите ви

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Макс":

    винаги сте ме отвращавали от ПП и ДБ! Няма толкова гнусна партия.

    Коментиран от #34

    08:32 30.10.2026

  • 12 въпросче

    3 2 Отговор
    А къде е входът за влизане?

    08:33 30.10.2026

  • 13 ПБ газят законите

    7 15 Отговор
    Прогресивна България направиха мръсна кампания и използваха сайта на Министерски съвет. Когато една политическа сила допуска държавните институции да се превръщат в инструмент на предизборната ѝ кампания, това вече е сериозен проблем. Министерският съвет не е партиен офис, а държавна институция, издържана с парите на всички данъкоплатци. Кампанията трябва да се води с идеи, аргументи и програми, а не чрез използване на държавен авторитет. България има нужда от честна политическа конкуренция, а не от смесване на партийни и държавни интереси!

    08:33 30.10.2026

  • 14 Милена

    20 10 Отговор
    От дебатът между Йотова и Гюров по БНТ вече лъсна всичко относно политик и политика.
    Визията и наративът на обиграната политически и медийно Йотова бяха като на президент, Гюров изглеждаше и говореше като счетоводител на средна компания.

    Езикът на Гюров бе вдървен и той периодически си настъпваше езика защото той изпреварваше неговата мисъл. Опонентът на Йотова е лишен по принцип от зачатъци на някаква харизма. По-точно, никога не я е имал.

    Коментиран от #20

    08:33 30.10.2026

  • 15 Йотова лъжеше така нагло

    8 13 Отговор
    пред цяла България, забравяйки, че не всички българи са балъци.
    Лошо е да се подценява народа.
    По конституция Йотова служи на народа, а не народът да служи на Йотова.

    Коментиран от #19

    08:34 30.10.2026

  • 16 Макс

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Тошко":

    Ако имаш предвид наркобароните , питай Йотова .

    08:34 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Митето

    12 5 Отговор
    За мен основната оценка за Гюров като политик и човек се базира на това, че той посочи като авторитет за него канадския премиер Марк Карни. С това той каза всичко. Кой е Марк Карни?
    Марк Карни е канадски и британски икономист, банкер и политик.
    Той е бил последователно във времето управляващ на Банката на Канада, управляващ на Банката на Англия, специален посланик на ООН по климата и финансите-занимавал се е със „зелената“ тематика. От 14 март 2025 г. премиер на Канада и лидер на Либералната партия на Канада. Марк Карни е първото лице, което не е от Великобритания и заема поста управляващ Банката на Англия. Марк Карни като рожба на deep state и има обширни връзки с Демократическата партия на САЩ /която в Америка я наричат Британската/. Марк Карни е близък с Джон Подеста, назначен от Джо Байдън на длъжност противоречив пазител на „черния фонд“ на демократите в размер на 375 млрд дол, който поддържа управляващата Либерална партия на Канада. Около Джон Подеста и неговия „черен фонд“ се навъртат Барак Обама и фамилията Клинтън. Накрая, в Марк Карни са намерени негови снимки с Гислейн Максуел, сътрудничката на Джефри Епщайн. Диана Фокс Карни, съпруга на Карни е британски икономист.
    Накратко, Марк Карни е еманация на deep state, човек на Лондон и „активист“ на либералните глобалисти, чиято ценностна система е отлично позната от времената на Клинтън, Обама и Байдън. Разрушаване на националните държави и зелена улица за спекулативния банков капитал плюс разн

    Коментиран от #23

    08:36 30.10.2026

  • 19 Не може да бъде

    7 13 Отговор

    До коментар #15 от "Йотова лъжеше така нагло":

    А Радев смята, че сме диктатура под негова власт. Може да е преметнал Йотова итя да му вярва. Иначе не разбрах наглото и поведение на какво се дължи.

    08:37 30.10.2026

  • 20 Обективен

    8 11 Отговор

    До коментар #14 от "Милена":

    Интересно е как увереното говорене вече се приема за политическа визия, а по-сдържаното поведение – за липса на качества. Политиката не е конкурс по актьорско майсторство, нито телевизионно състезание по харизма. Президентът не трябва да рецитира добре заучени реплики, а да мисли стратегически, да отстоява принципи и да предлага посока.
    Опитът в публичното говорене е предимство, но не е доказателство за по-добра политика. А харизмата не се измерва с тембъра на гласа и броя на прекъсванията. Нека оценяваме аргументите, идеите и визията, а не сценичното присъствие. В крайна сметка България има нужда от държавническо мислене, не от добре режисиран спектакъл.

    Коментиран от #46

    08:37 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БОБИ

    16 6 Отговор
    Какво знаем за Гюров - че е завършил икономическа специалност, няма никакъв стаж по нея, станал е инструктор по голф и от такъв става депутат на "Продължаваме промяната", а от депутат става подуправител на БНБ. Това ли ни е критерият на нас и това ли ни създава спокойствие"!!!!!! Гласувайте за Йотова - опитен политик!

    Коментиран от #29

    08:38 30.10.2026

  • 23 Митето

    16 5 Отговор

    До коментар #18 от "Митето":

    ...банков капитал плюс разнообразна „джендърска“ гарнитура.
    Нашият Гюров с посочването на Марк Карни подсказа, че ако влезе на Дондуков-2 ще бъде аватар и слуга на либералния глобализъм.
    Аз лично считам, че това ще бъде фатално за България, особено в наше време.

    Коментиран от #63

    08:38 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 чужденец

    7 14 Отговор
    Йотова би се обадила на Путин ??? Защо не го направи и не го призове да спре атаките по кораби в Черно море ? Меду другото много и отива униформа, прилича на една кгбейка , разположила се удобно в България .

    08:39 30.10.2026

  • 26 И още...

    7 10 Отговор
    Дали зад Йотова стоят червените олигарси?

    08:39 30.10.2026

  • 27 Стенли

    13 4 Отговор
    Мислех да не.ходя да гласувам , защото не харесвам и двамата , но все пак ще отида , защото трябва да се избере по малкото зло в което случая е йотовица , но пак казвам ще гласувам от немайкъде

    Коментиран от #28, #37

    08:40 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Димо

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нова перспектива":

    Коя е новата преспектива? Дайте да дадем или да поливаме пустинята.

    Коментиран от #49

    08:45 30.10.2026

  • 31 Гробар

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Бъдещето е на младите!!!":

    Фашизмът и войната нямат място в бъдещето на България. Така че Гюров сюткейс еърплейн Тексас.

    Коментиран от #47

    08:45 30.10.2026

  • 32 Истината

    7 9 Отговор
    Йотова стана за смях. Даже лъжите трябва да имат мярка. Щом изтърва мярката при нормален дебат, какво ли би станало, когато изгоним самовлюбения нагъл Радев. Ще пуснат всички ченгесари да газят българите като валяци.
    Ще ни арестуват, ще ни бият, ще забранят свободата на словото... Не правя никаква разлика между лозунгите на Радев и на Коцето.
    Правят се на отделни партии да ни прецакат.

    08:51 30.10.2026

  • 33 пътник

    4 8 Отговор
    Йотова е партийно обвързана и затова се криеше зад многословие.Затова понякога губеше нишката на мисълта си и все не й стигаше времето.Гюров НЕ е партийно обвързан и затова е свободен като истински демократ,колкото и някои политиканчета да се опитаха да му се увесят на шията.В политиката /особено в екстремни условия/ трябват бързи и категорични решения,а не да шикалкавиш и се оправдаваш.Важно за ГЛАВНОкомандващ.

    08:51 30.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гласува се за България

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Копейче, ти все гласуваш":

    лъжлива из....! Няма достоен човек да гласува за лъжци като вас.

    Коментиран от #41, #43

    08:56 30.10.2026

  • 36 Имам ненавист

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Макс":

    към лъжци като ПП и ДБ. Някак си ми се виждат дъното и грешката на еволюцията. Изглеждате гнусно с лъжите ви.

    Коментиран от #45

    08:57 30.10.2026

  • 37 Европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Съгласен съм с коментара ти..... В тоя дебат не видях моя кандидат за президент..... Йотова е по-малкото зло, но няма да гласувам за нея, за Гюро пък абсурд....

    08:59 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 !!!?

    5 5 Отговор
    Катастрофа за Йотова !
    Йотова през цялото време бълваше лъжи, които Гюров хладнокръвно и убедително ги опровергаваше !
    Снощи целият български Народ разбра, че в президенството храни една нагла Лъжкиня !!!?

    Коментиран от #40, #60

    09:02 30.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Копейче,

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Гласува се за България":

    бъркаш си родините.
    Русия не е България.

    Коментиран от #42, #62

    09:04 30.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костадинче, бъркаш си родините

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Гласува се за България":

    Русия не е България.

    Коментиран от #44

    09:05 30.10.2026

  • 44 Ами като не е

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Костадинче, бъркаш си родините":

    спрете да гнусите хората с лъжи. няма такава гнусна партия като ПП и ДБ. Само лъжи!

    09:06 30.10.2026

  • 45 Извинете,

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Имам ненавист":

    омразата, завистта и злобата ви заради ниския ви резултат не ни интересуват.

    Коментиран от #48

    09:06 30.10.2026

  • 46 Милена

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Обективен":

    Точно така и браво, откри Америка! Визията за "по-добра политика" и на двамата бе пределно ясна и преди дебата, остана да видим какво е "публичното говорене, харизмата и сценичното присъствие".
    Е, видяхме го! За теб личните качества без политиката може да не са критерий, но за плебса е. И ако личните качества ( на даден политик) са на ниво, плюс политиката която води, то това е сигурен начин за победа.

    Коментиран от #56

    09:07 30.10.2026

  • 47 Прав сте

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Гробар":

    Затова руските фашисти и Коцевите нацисти нямат шанс..

    09:08 30.10.2026

  • 48 Омраза срещу лъжите на ПП и ДБ

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Извинете,":

    показва достойният човек, Лъжата е дъно в обществото и затова няма по гнусна партия от ПП и ДБ. Жалко и за гл... по форумите лъжещи и поизказващия с лъжите си това дъно ПП и ДБ.

    09:09 30.10.2026

  • 49 Извинете,

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Димо":

    дори Маша Захарова на седем водки не би казала подобна безсмислица.

    09:10 30.10.2026

  • 50 Империя ?

    2 3 Отговор
    Или Демокрация ?

    Коментиран от #54

    09:12 30.10.2026

  • 51 Ако спечели Йотова,

    3 6 Отговор
    ще свалим Радев, за да няма еднопартийна власт. За баланс. Все пак не сме диктатура..

    09:13 30.10.2026

  • 52 Наркобаронесата

    3 4 Отговор
    пропадна в катакомбите под дъното на мазето.

    Коментиран от #64

    09:15 30.10.2026

  • 53 Чичовото

    3 3 Отговор
    По уравновесения беше Гюров, а по изпечения Йотова. Победител не бих казал, но мъжът стоеше доста по тежко, като за Президент, а Йотова често ненужно хаплива. Водещата Златарева обаче не можа да се справи по правилния начин. Ако имаше един елементарен измерител на време Златарева нямаше да се намесва по сто пъти в изказванията, понякога доста грубо. Все пак трябва да е ясно, че Йотова без гърба на Радев ще е на скамейката на аутсайдерите, а Гюров без Йотова щеше да е още просто един преподавател и банкер. Много съм объркан.

    09:16 30.10.2026

  • 54 Това !

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Империя ?":

    Сега Е Въпроса !

    09:17 30.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 АБВ

    5 1 Отговор
    Илияна Йотова спечели ПОВЕЧЕ ОТ УБЕДИТЕЛНО ДЕБАТА с Андрей Гюров!
    Накрая превъзходстото ѝ беше смазващо...
    ЙОТОВА показа, че е Е КЛАСИ НАД ГЮРОВ!
    Като подготовка и присъствие Илияна Йотова ПРЕВЪЗХОЖДА Андрей Гюров МНОГОКРАТНО. Беше убедителна, спокойна, аргументирана, реактивна, владееща се, изпълни студиото с присъствие.
    Андрей Гюров бе неподготвен, пелтечещ, объркан, нехаризматичен...
    Дебатът се проведе на ниво и свърши своята работа - показа кой става за президент.
    И двамата претенденти имаха възможност да изложат тезите си и да покажат пред избирателите качествата и възможностите си.

    Коментиран от #66

    09:24 30.10.2026

  • 58 Социолозите изчислиха

    3 1 Отговор
    колко пари е вложило правителството в тези избори. Ето за какво е отишла част от заема.

    Ако се разпредели сумата на броя на гласоподавателите, в другите европейски държави се пада най-много по 5 €.

    В България за реклама и обработка на гласоподавателите са похарчени по 30 € на човек.
    В задачата се пита кой прибра разликата от мъртвите души в списъците.

    09:27 30.10.2026

  • 59 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    А аз гласувам за иди Йотова в някоя историческа възсановка да изиграе себе си - неандерталка дружина ръководителка, обяснявайки на пионерчетата значението и ползата от червеният фоерверг произведен от крайцера Аврора

    09:31 30.10.2026

  • 60 С лъжите ви

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "!!!?":

    отвращавате от тази гнусна партия ПП и ДБ!

    09:34 30.10.2026

  • 61 маймунското поведение на златарева

    2 0 Отговор
    Това не беше дебат, това беше мъка.Да принудиш зрителите да слушат Златарева и нейните маймунски излияния се изисква простотия,жестокост , тъпота и малоумие. Създаде се усещане за просташка картина и единство между нея и трудно изразяващия се Гюров . На Йотова мястото и не беше там. Как е възможна такава умствена и интелектуална деградация ? Направо не е истина. Маймунското поведение на Златарева създаде усещане за кочина.

    09:36 30.10.2026

  • 62 Лъжите на ПП и ДБ

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Копейче,":

    гнусят хората. Партия на лъжата и измамата!

    09:37 30.10.2026

  • 63 Тоя па

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Митето":

    Гюров беше директор 5 години в Австрия на Volksbank банк. Не пиши неподготвен.

    09:37 30.10.2026

  • 64 Йотова

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Наркобаронесата":

    Аз само подписах ,срещу някой милион , а и той каза ,че повече няма да прави това

    Коментиран от #65

    09:39 30.10.2026

  • 65 Лъжите на ПП и ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Йотова":

    отвращават хората!

    09:40 30.10.2026

  • 66 Йотова

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "АБВ":

    Е как няма да съм убедителна ,наркосите са зад мен

    09:41 30.10.2026

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