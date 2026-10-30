МС сваля от сайта си публикация, засягаща президентската кампания

ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което Правителствената информационна служба отрази същия ден.
Това става ясно от съобщение до медиите.
Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А корабче
08:10 30.10.2026
2 Регресивна България
08:12 30.10.2026
3 Не трябваше да си сваля гафа
08:12 30.10.2026
4 ПБ прекалиха с наглостта си!
08:16 30.10.2026
5 хоминид
08:16 30.10.2026
6 В случая ме притесняват три неща:
2. Сарказмът на Правителствената информационна служба. Изразът, че ще премахне публикациите, за да „окаже подкрепа“ на щаба на Гюров и Кандев, не е подходящ за официална институция! Тя трябва да съобщава решенията си спокойно и без политически закачки.
3. Прозрачността. Ако една публикация е премахната, гражданите трябва да знаят защо, на какво основание и дали става дума за изпълнение на решение на ЦИК или за собствено решение на институцията.
Затова моето заключение е следното: Проблемът не е само в свалянето на публикациите, а в начина, по който държавната институция реагира на основателно поставени въпроси.
08:19 30.10.2026
7 мъкаааа
08:19 30.10.2026
8 Да живее
Ура
08:20 30.10.2026
9 Министерски съвет се уплаши от това, че
Ако трябва да го кажа с едно изречение:
Държавната институция трябва да бъде надпартийна не само на думи, а и на практика. Правителственият сайт не е лична трибуна на премиера, нито предизборен канал на който и да е кандидат.
И още нещо: когато управляващите отговарят на критиките със сарказъм, вместо с ясни правни аргументи, това само засилва съмненията на обществото.
Най-важното сега е ЦИК и съдът да се произнесат по всички отделни сигнали, а правилата да важат еднакво за всички кандидати.
08:21 30.10.2026
10 Размисли
Това е удар под кръста срещу Гюров и Кандев.
Това е мръсната кампания на ПБ и нарушаване на Закона.
08:22 30.10.2026
11 ПБ са позор
08:24 30.10.2026
12 Гаф на Румен Радев
08:24 30.10.2026
13 Румен Радев е манипулатор!!
08:25 30.10.2026
14 Възмутен
Коментиран от #24
08:26 30.10.2026
15 Нутралитет
08:26 30.10.2026
16 Властта е временна
Властта е временна. Държавата трябва да остане надпартийна!
08:27 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами късно е
08:36 30.10.2026
19 Аман
08:39 30.10.2026
20 Истината
08:42 30.10.2026
21 е ми
08:43 30.10.2026
22 Карнавал
Така ще успеете да мотивирате повече хора . А и за самите хора ще бъде по-забавно.
08:55 30.10.2026
23 Тези
08:58 30.10.2026
24 Карнавал
До коментар #14 от "Възмутен":Не се възмущавай.
Това значи , че Законът за майму нката и лисицата продължава да е в сила.
08:59 30.10.2026
25 Позор
09:18 30.10.2026
26 Ало, "Информационната служба"
09:25 30.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да, ще се случи!
09:33 30.10.2026
29 Империята Радев ?
Изберете Сами !
09:37 30.10.2026