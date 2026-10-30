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МС сваля от сайта си публикация, засягаща президентската кампания
  Тема: Избори

МС сваля от сайта си публикация, засягаща президентската кампания

30 Октомври, 2026 08:05 845 29

  • правителство-
  • министерски съвет-
  • медии

Позиция на Правителствената информационна служба

МС сваля от сайта си публикация, засягаща президентската кампания - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което Правителствената информационна служба отрази същия ден.

Това става ясно от съобщение до медиите.

Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А корабче

    13 2 Отговор
    дали плува? Позор!

    08:10 30.10.2026

  • 2 Регресивна България

    18 6 Отговор
    ДС и кремълски чантаджии. 80 години вече руско гърбене на България. Безсрамни продажници

    08:12 30.10.2026

  • 3 Не трябваше да си сваля гафа

    16 4 Отговор
    Щом МС по конституция служи на всички българи, трябва за компенсация да качи реклама на Гюров.

    08:12 30.10.2026

  • 4 ПБ прекалиха с наглостта си!

    16 5 Отговор
    Държавната администрация не бива да превръща официалните си комуникационни канали в инструмент на предизборния спор.

    08:16 30.10.2026

  • 5 хоминид

    1 1 Отговор
    Рим вече трябва да се казва Ким.Мъ-хъ!

    08:16 30.10.2026

  • 6 В случая ме притесняват три неща:

    18 3 Отговор
    1. Това, че ЦИК не е установила нарушение в изказването на премиера, не означава автоматично, че всяка публикация на Министерския съвет, съдържаща предизборни послания, е допустима!
    2. Сарказмът на Правителствената информационна служба. Изразът, че ще премахне публикациите, за да „окаже подкрепа“ на щаба на Гюров и Кандев, не е подходящ за официална институция! Тя трябва да съобщава решенията си спокойно и без политически закачки.
    3. Прозрачността. Ако една публикация е премахната, гражданите трябва да знаят защо, на какво основание и дали става дума за изпълнение на решение на ЦИК или за собствено решение на институцията.
    Затова моето заключение е следното: Проблемът не е само в свалянето на публикациите, а в начина, по който държавната институция реагира на основателно поставени въпроси.

    08:19 30.10.2026

  • 7 мъкаааа

    3 1 Отговор
    "медиен брифинг"...................На български език как се превеждат тия думи? А?

    08:19 30.10.2026

  • 8 Да живее

    6 0 Отговор
    червения Джедай на Републиката
    Ура

    08:20 30.10.2026

  • 9 Министерски съвет се уплаши от това, че

    12 2 Отговор
    инициативният комитет на Гюров и Кандев обжалва решението пред ВАС и подава нов сигнал за оставането на публикацията на правителствения сайт след началото на кампанията.
    Ако трябва да го кажа с едно изречение:
    Държавната институция трябва да бъде надпартийна не само на думи, а и на практика. Правителственият сайт не е лична трибуна на премиера, нито предизборен канал на който и да е кандидат.
    И още нещо: когато управляващите отговарят на критиките със сарказъм, вместо с ясни правни аргументи, това само засилва съмненията на обществото.
    Най-важното сега е ЦИК и съдът да се произнесат по всички отделни сигнали, а правилата да важат еднакво за всички кандидати.

    08:21 30.10.2026

  • 10 Размисли

    14 3 Отговор
    Правителственият сайт не е лична трибуна на Румен Радев, нито предизборен канал на Илияна Йотова.
    Това е удар под кръста срещу Гюров и Кандев.
    Това е мръсната кампания на ПБ и нарушаване на Закона.

    08:22 30.10.2026

  • 11 ПБ са позор

    13 2 Отговор
    Този случай повдига сериозен въпрос за отношението на управляващите от Прогресивна България към държавните институции. Особено смущаващ е тонът на официалната позиция – вместо спокоен правен аргумент получаваме политическа ирония и обвинения към опонентите.

    08:24 30.10.2026

  • 12 Гаф на Румен Радев

    13 2 Отговор
    Има една съществена разлика: личното право на премиера да изразява политическа позиция не означава автоматично право държавната информационна служба да я разпространява като официално послание на правителството.

    08:24 30.10.2026

  • 13 Румен Радев е манипулатор!!

    13 2 Отговор
    Държавата не е собственост на Прогресивна България и Румен Радев, а институциите не са техен предизборен щаб!

    08:25 30.10.2026

  • 14 Възмутен

    10 1 Отговор
    Когато правителствена служба започне да отговаря на политически критики със сарказъм и демонстративно застава в спор между кандидати, проблемът вече не е само в една публикация. Проблемът е в разбирането за държавност.

    Коментиран от #24

    08:26 30.10.2026

  • 15 Нутралитет

    9 1 Отговор
    Никой не забранява на премиера да има политическа позиция. Но държавните институции трябва да пазят неутралитет и да служат на всички граждани, независимо от политическите им убеждения.

    08:26 30.10.2026

  • 16 Властта е временна

    14 1 Отговор
    Не искаме институции, които спорят с политическите щабове. Искаме институции, които спазват правилата, дават отчет и носят отговорност.
    Властта е временна. Държавата трябва да остане надпартийна!

    08:27 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами късно е

    6 1 Отговор
    Доста закъсняха.

    08:36 30.10.2026

  • 19 Аман

    5 1 Отговор
    вече с тия кампании !

    08:39 30.10.2026

  • 20 Истината

    4 4 Отговор
    65% за Йотова срещу 35%за Розовото пони

    08:42 30.10.2026

  • 21 е ми

    5 1 Отговор
    В Диктаторските държави е така. Диктаторчето прави каквото си иска. Това включва и подигравките му към Суверена.

    08:43 30.10.2026

  • 22 Карнавал

    2 1 Отговор
    Според мен не трябва да има избор,а вот,определящ кой повече или по малко ви е неприятен.
    Така ще успеете да мотивирате повече хора . А и за самите хора ще бъде по-забавно.

    08:55 30.10.2026

  • 23 Тези

    4 1 Отговор
    Елементарни хора на власт.Достойни наследници на онези от шумата.

    08:58 30.10.2026

  • 24 Карнавал

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Възмутен":

    Не се възмущавай.
    Това значи , че Законът за майму нката и лисицата продължава да е в сила.

    08:59 30.10.2026

  • 25 Позор

    0 0 Отговор
    Позор за Фатмака от село Славяново, който взе великата ни някога държава за бащиния и върши в нея чудовищни безобразия и чиста проба престъпления! Престъпление е предаването на безценни артефакти и църковна утвар на гърците, срещу костите на Самуил, за които не е сигурно, че са автентични! Позор за Фатмака е, че използва МС за трибуна, от която да агитира за слугиенята си Йотовя - покровителката на наркобарони и углавни упрестъпници ,които е помилвала! Не е само петричкият Ескобар, още петима като него е помилвала, дори по-свирепи и по-опасни! Помилвала е и жесток убиец, осъден до живот! Огромният дипломатичски скандал, който Фатмакът от село Славяново предизвика с Румъния е знак за чиста проба кремълски слугинаж и чиста проба унижеине! За съжаление, той унизи не само грозната си и противна персона, но и България! Така че, хайде без ирония бе, Пресцентъра на Фатмака, без ирония! И да не бяхте сваляли наглостта на вашия селяндурин, негавата слугиня вече е загубила изборите в неделая, сигурни да сте!

    09:18 30.10.2026

  • 26 Ало, "Информационната служба"

    0 0 Отговор
    Наглеци и мерзавци като началника им! Само че, да им обадя, че този блудкав и мръсен сарказам и тъпата им ирония е най-добре да адресират към Фатмака от село Славяново - най-голямата трагедия, сполетявала великата ни някога държава не сам в новата й остория! Да, Фатмак Радев е огромна българска трагедия! В неделя тряьбва да се спасяваме, българи, трябва да се сапсяваим от фатмашката простащина и фатмашката диктатура! Затова - в неделя всички на урните ниот един глас за покровителката на наркобарони!

    09:25 30.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да, ще се случи!

    0 0 Отговор
    В неделя народната "ирония" ще смаже Информационната служба на фатмака като червей! Непоръбеното самочувствие и простащината са едиенственото оръжие на селяндурина от Славяново!

    09:33 30.10.2026

  • 29 Империята Радев ?

    1 0 Отговор
    Илби Демокрация !

    Изберете Сами !

    09:37 30.10.2026

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