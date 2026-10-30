МС сваля от сайта си публикация, засягаща президентската кампания

ЦИК не установи административно нарушение, извършено от премиера Румен Радев чрез изявление пред медиите, направено на 26 октомври след негово участие в Софийския икономически форум в хотел „София Балкан Палас“, което Правителствената информационна служба отрази същия ден.

Това става ясно от съобщение до медиите.

Но след като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг.