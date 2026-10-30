Кьосев и Сиди спориха остро след дебата Гюров–Йотова

Остър спор избухна в ефира на БНТ след дебата между кандидатите за президент Андрей Гюров и Илияна Йотова. Проф. Александър Кьосев от инициативния комитет на Гюров и Крум Кандев и Александър Сиди от щаба на Йотова размениха критики за представянето на двамата кандидати, тона на кампанията и политическата подкрепа преди вота.

Сиди заяви, че Йотова се е представила по-добре, докато Гюров е бил неподготвен и е говорил с треперещ глас. Той определи поведението на кандидата като истерично и каза, че предварително подготвените му опорни точки бързо са се изчерпали. По думите на Сиди те са били написани от изкуствен интелект.

Кьосев отговори с критика към Йотова. Според него кандидат, който трябва да спазва и отстоява върховенството на закона, не е изслушвал събеседника си и многократно го е прекъсвал.

Спор за партийната подкрепа

Двамата се разминаха и по въпроса за отношенията на Гюров с партиите, които стоят зад кандидатурата му. Сиди заяви, че е бил изненадан от разграничаването на Гюров от политическите формации, които го подкрепят. Кьосев подчерта, че Гюров е независим кандидат, издигнат от граждански инициативен комитет.

На въпрос дали се търси подкрепа от ГЕРБ и ДПС Кьосев уточни, че е отправено обръщение към симпатизантите на двете партии, но не и към самите партийни ръководства. Той постави акцент върху правото на всеки избирател да промени избора си.

„Всеки един гражданин трябва да направи индивидуален избор“, заяви Кьосев.

По думите му това е личен, морален и визионерски избор, при който фактите трябва да бъдат отделени от политическите митове.

Критики към кампанията

Сиди определи последните пет седмици като натоварени. Той заяви, че очаква хората да излязат да гласуват за Йотова, като посочи и влиянието на арестите на кметове от ДПС върху политическата обстановка. По думите му симпатизантите на партията няма да подкрепят Йотова.

Александър Сиди определи кампанията като „кална и мръсна“ заради повтарянето на теми, свързани с обвинения за наркобарони. Той заяви, че би било интересно да има отделен дебат и между кандидатите за вицепрезидент.

Кьосев коментира и спора около съпруга на Йотова. По думите му тя неколкократно е помолила Гюров да не се занимава с него, а кандидатът е отговорил, че нито той, нито член на екипа му е коментирал д-р Йотов.

Кьосев призова избирателите да участват във вота и заяви, че президентът Стоянов е подкрепил Гюров. Той отправи същия призив и към Росен Плевнелиев, когото определи като човек с опит, необходим за президентския пост.

Източници: novini.bg