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Кьосев и Сиди спориха остро след дебата Гюров–Йотова
  Тема: Избори

Кьосев и Сиди спориха остро след дебата Гюров–Йотова

30 Октомври, 2026 09:27 631 12

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • александър сиди-
  • александър кьосев-
  • президентски избори

Представители на двамата кандидати размениха критики за представянето им, тона на кампанията и търсенето на политическа подкрепа

Кьосев и Сиди спориха остро след дебата Гюров–Йотова - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Остър спор избухна в ефира на БНТ след дебата между кандидатите за президент Андрей Гюров и Илияна Йотова. Проф. Александър Кьосев от инициативния комитет на Гюров и Крум Кандев и Александър Сиди от щаба на Йотова размениха критики за представянето на двамата кандидати, тона на кампанията и политическата подкрепа преди вота.

Сиди заяви, че Йотова се е представила по-добре, докато Гюров е бил неподготвен и е говорил с треперещ глас. Той определи поведението на кандидата като истерично и каза, че предварително подготвените му опорни точки бързо са се изчерпали. По думите на Сиди те са били написани от изкуствен интелект.

Кьосев отговори с критика към Йотова. Според него кандидат, който трябва да спазва и отстоява върховенството на закона, не е изслушвал събеседника си и многократно го е прекъсвал.

Спор за партийната подкрепа

Двамата се разминаха и по въпроса за отношенията на Гюров с партиите, които стоят зад кандидатурата му. Сиди заяви, че е бил изненадан от разграничаването на Гюров от политическите формации, които го подкрепят. Кьосев подчерта, че Гюров е независим кандидат, издигнат от граждански инициативен комитет.

На въпрос дали се търси подкрепа от ГЕРБ и ДПС Кьосев уточни, че е отправено обръщение към симпатизантите на двете партии, но не и към самите партийни ръководства. Той постави акцент върху правото на всеки избирател да промени избора си.

„Всеки един гражданин трябва да направи индивидуален избор“, заяви Кьосев.

По думите му това е личен, морален и визионерски избор, при който фактите трябва да бъдат отделени от политическите митове.

Критики към кампанията

Сиди определи последните пет седмици като натоварени. Той заяви, че очаква хората да излязат да гласуват за Йотова, като посочи и влиянието на арестите на кметове от ДПС върху политическата обстановка. По думите му симпатизантите на партията няма да подкрепят Йотова.

Александър Сиди определи кампанията като „кална и мръсна“ заради повтарянето на теми, свързани с обвинения за наркобарони. Той заяви, че би било интересно да има отделен дебат и между кандидатите за вицепрезидент.

Кьосев коментира и спора около съпруга на Йотова. По думите му тя неколкократно е помолила Гюров да не се занимава с него, а кандидатът е отговорил, че нито той, нито член на екипа му е коментирал д-р Йотов.

Кьосев призова избирателите да участват във вота и заяви, че президентът Стоянов е подкрепил Гюров. Той отправи същия призив и към Росен Плевнелиев, когото определи като човек с опит, необходим за президентския пост.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма нужда от спорове

    3 19 Отговор
    Йотова удари дъното. Най-лъжливото дъно.

    09:29 30.10.2026

  • 2 Кое е това Диди?

    5 12 Отговор
    Или Сиди? От антуража на Евгени Минчев ли е?

    09:31 30.10.2026

  • 3 Болен ми лежии

    12 2 Отговор
    Гюро ПопЛамански...

    09:32 30.10.2026

  • 4 Тройкаджии

    7 1 Отговор
    Нито един от тези не посмя да дебатира с Костадинов.

    Коментиран от #6

    09:33 30.10.2026

  • 5 Моля, не споменавайте в статиите думата

    1 5 Отговор
    При думата професор коцетата получават гърчове и им излиза пяна на устата.

    Не бива да се спекулира с интелектуалното неравенство на хората.

    09:33 30.10.2026

  • 6 Трол

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тройкаджии":

    Гюров с лекота щеше да спечели дебата с Костадинов.

    09:34 30.10.2026

  • 7 Империя !

    1 2 Отговор
    Или Демокрация !

    Това Сега !

    Е Въпроса !

    Коментиран от #11

    09:35 30.10.2026

  • 8 фарс

    5 0 Отговор
    "Дебатът" беше толкова скучен и предвидим , че ... просто спокойно можеше да не се гледа . Едни и същи втръснали ни се до болка опорки летяха и от двете страни с тази разлика , че Йотова говореше членоразделно и доста спокойно , докато Гюров сричаше и пелтечеше (и много смешно си кривеше устата) и на всеки две минути си губеше мисълта. Изобщо - фарс.

    Коментиран от #10

    09:37 30.10.2026

  • 9 Чума

    1 0 Отговор
    Аз не видях дебат а нещо кат словесен тест - лексикон! Полу разпит, от не по малко напрегнатата така наречена водеща! Въпрос, имате секунди и нищо не се разбира колко е подготвен кандидата по въпроса! Няма време нито да се изяви, нито да се изложи! Да бяха им дали поне 15 минути да дебатират /спорят/ свободно! Предния ден Ризова, въпреки, че е гюровист, не спести на Гюров въпроса, ще настоява ли за смяна на Националния празник! Не настоява много, колкото да му даде взможност да опровергае слуховете, но не се чу категорично, че 3 март е неговият празник! Йотова нямаше възможност да беседва по този въпрос и Гюро се измъкна нощес! Абе, слаба изява на БНТ! Кандидатите - нормално в тази обстановка!

    09:40 30.10.2026

  • 10 развеселен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "фарс":

    Гюрката наистина мязаше на кон преживящ зоб ,карикатурен образ е ,но в тандем с "мислителя" Кандю са неповторими. Само като си ги представя ,като президентска двойка представляваща България пред света и умирам от смях.

    09:40 30.10.2026

  • 11 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Империя !":

    На Декорация се нагледаме 37 години , остава Империята а Честито да ни е !!!.

    09:41 30.10.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Комунистите от ВМРО след лутанията им като "демократи" насам натам - я СДС, я ГЕРБ, сега си се завърнаха в майчиното гнездо

    09:42 30.10.2026

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